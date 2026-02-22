We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
1.86M 333L Kombinerad kyl/frys(Prime Silver) - Energiklass D, Door Cooling+™ och Smart Diagnosis™ med Wi-Fi
GBBSJ11DPY
*Produktbilderna anges endast i illustrativt syfte och kan skilja sig från den faktiska produkten.
Finns även i olika färger
*För att säkerställa korrekt dörrfunktion krävs en minsta frigång på 4 mm mellan kylskåpets sidor och väggen.
*Om avståndet är mindre än 4 mm kanske dörren inte öppnas helt eller komma i kontakt med väggen, vilket kan påverka produktens prestanda.
Flata dörrar i en premium-design
Elegant och modern look som passar perfekt
Njut av en premium-design med flata dörrar och rymlig interiör som ger förfinad elegans och praktisk funktionalitet till ditt moderna kök.
AI-funktioner
Smartare kylning för optimerad energi med LG ThinQ™ 1)
*Om kylrummets temperatur är inställd på 1 °C eller 2 °C aktiveras inte denna funktion.
Maximal fräschör
Exakt kylning, konsekvent fräschör
LinearCooling™ håller maten fräschare längre genom att minska temperaturfluktuationerna och bevara smak och utseende.
Konventionell
*Baserat på TÜV Rheinland-testresultat med LG:s interna testmetod som jämförde viktminskningshastigheten för grönsaker mellan modellen med LinearCooling och modellen utan LinearCooling visade modellen med LinearCooling en lägre viktminskningshastighet.
Bättre energieffektivitet
Snygg design med maximerad fräschör
LG Smart Inverter Compressor™ justerar kyleffekten efter behov, vilket minskar energiförbrukningen samtidigt som den fungerar tyst och tillförlitligt. Den har också en 10-årsgaranti.
Ansvarsfriskrivning
1) LG ThinQ™
–För att använda ThinQ-funktioner måste du installera appen ”LG ThinQ” från Google Play Store eller Apple App Store på din mobiltelefon och ansluta till Wi-Fi. LG ThinQ™-appen finns tillgänglig på mobiltelefoner kompatibla med Android 9.0 eller senare och iOS 16.0 eller senare. Telefon- och hem-Wi-Fi-dataanslutning och produktregistrering med LG ThinQ™ krävs.
–LG ThinQ-appens funktioner kan variera beroende på produkt och land.
2)AI-sparläge
–AI-sparläget kan justeras i två steg (upp till 1 % för steg 1 och upp till 5 % för steg 2), och besparingsgraden varierar beroende på produktens energiklassning och specifikationer.
–AI-besparingsgraden för varje steg kan variera beroende på faktiska användningsförhållanden.
–De specifika testdetaljerna för besparingsgraden är följande:
1. Testmodell: GBBW322CEV
2. Testförhållanden: Frys vid -18 °C, kylskåp vid 3 °C, ingen belastning
3. Installationsförhållanden: Rumstemperatur vid 25 °C, luftfuktighet vid 55 %
4. Testmetod: 8 timmars öppning, 16 timmar utan öppning. Totalt antal öppningar under öppettiderna: Kylskåp 28 gånger, frys 6 gånger. Energiresultat för varje AI-sparlägessteg under 3 dagar omvandlas till 24-timmars energiförbrukning och jämförs.
5. När AI-sparläget används kan avfrostningscykeln och kompressorhastigheten justeras beroende på omgivningen. Tillämpning av steg 2 kan leda till en ökning av frysens och kylskåpets invändiga temperatur.
6. Testresultaten har verifierats av TÜV Rheinland Inc. med deras angivna testmetod, men de kan variera beroende på den faktiska användningsmiljön.
7. AI-sparläget stöds endast via LG ThinQ-appen och LG ThinQ kan ha vissa begränsningar när det gäller vilka miljöer och användningsmetoder som stöds.
3) DoorCooling+™
–Baserat på TÜV Rheinland-testresultat med LG:s interna testmetod som mäter nedkylningshastigheten för en vattenbehållare placerad i den övre korgen från 25°C till 6 °C, visade DoorCooling+™ en 15,1 % högre nedkylningshastighet när den var öppen än när den var stängd.
–DoorCooling+™ avbryts när dörren öppnas.
–Resultatet kan variera vid faktisk användning. Endast tillämpliga modeller.
4) FRESHConverter™
–Temperaturinställningen kan ändras genom att trycka på valknappen. Det finns tre olika lägen: Kött (-3℃), fisk (0℃) och ost (2℃)
–Baserat på LG:s interna testresultat med hjälp av LG:s interna testmetod för mätning av genomsnittliga temperaturfluktuationer i FRESHConverter+™-facket utan belastning och 25℃-inställning.
–Resultaten kan variera beroende på förändringar i utomhustemperaturen eller inomhustemperaturinställningen.
Vanliga frågor och svar
Q.
Vad ska man tänka på när man köper en kyl/frys?
A.
När du väljer en LG kyl/frys ska du överväga nyckelfaktorer som lagringsutrymme, energieffektivitet och smart kylteknik.
LG:s smarta och snygga lösningar hjälper till att maximera lagringseffektiviteten samtidigt som maten hålls fräsch*.
Leta efter innovationer som LinearCooling™ för att hjälpa till att upprätthålla stabilare temperaturer i hela kylskåpet och DoorCooling+™ för att hjälpa till att kyla ner föremål i dörren.
LG:s premium flat door-design och ett urval av moderna färger och ytbehandlingar ger också ditt kök en elegant touch.
*Baserat på TÜV Rheinland-testresultat med LG:s interna testmetod som jämförde viktminskningshastigheten för grönsaker mellan modellen med LinearCooling och modellen utan LinearCooling visade modellen med LinearCooling en lägre viktminskningshastighet.
Q.
Hur stor kyl/frys behöver jag?
A.
Rätt kyl/frys-storlek beror på ditt hushåll och dina förvaringsbehov. Som en allmän riktlinje:
–Höga kyl/frysar, med en kapacitet på 304–387 l, är idealiska för 1–2 personer.
–Smala modeller med flera dörrar, med 506–530 l, passar familjer med 3–4 personer.
–För större hushåll är modeller med flera dörrar eller i amerikansk stil, med 635–750 l lagringsutrymme, ett bra val.
Tänk på hur ofta du handlar, hur mycket färsk jämfört med fryst mat du förvarar och ditt tillgängliga köksutrymme när du väljer lämplig kapacitet.
Q.
Hur ändrar jag temperaturinställningen på min LG kyl/frys?
A.
Använd kontrollpanelen på dörren eller inuti kylskåpet för att ställa in temperaturen för din kyl eller frys. På modeller som stöds kan du också använda LG ThinQ™-appen på din mobiltelefon för att ändra temperaturinställningen på distans.
Q.
Vad innebär det att en kyl/frys är frostfri?
A.
Frost bildas när vattenånga träffar iskalla kylspolar och kondenseras sedan till vatten som omedelbart fryser. Ett frostfritt kylskåp använder en timer för att regelbundet aktivera på en värmespole runt kylspolen för att smälta isen, vilket automatiskt förhindrar frostbildning.
Sammanfattning
MÅTT
Viktiga specifikationer
KAPACITET - Volym total (L)
333
MÅTT & VIKT - Produktens mått – (B x H x D, mm)
597 x 1 860 x 674
PRESTANDA - Energiförbrukning (kWh/år)
202
GENERELLA SPECIFIKATIONER - Energiklass
D
PRESTANDA - Typ av kompressor
Inverter Compressor
SMART TEKONOLOGI - ThinQ (Wi-Fi)
Ja
MATERIAL & FINISH - Ytskikt (dörr)
Prime Silver
Alla specifikationer
GENERELLA SPECIFIKATIONER
Produkttyp
B/Frys
Standard/bänkens djup
Bänkdjup
Energiklass
D
KAPACITET
Volym total (L)
333
Volym frys (L)
113
Volym kylskåp (L)
220
KONTROLLSKÄRM
Express Freeze
Ja
Extern LCD-skärm
Ja [Extern LED-skärm]
MÅTT & VIKT
Förpackningsvikt (kg)
77
Produktvikt (kg)
70
Total höjd till inklusive gångjärn eller dörrkåpa (mm)
1 860
Total höjd exklusive gångjärn eller dörrkåpa (mm)
1 860
Djup med dörr (mm)
674
Djup utan dörr (mm)
608
Produktens mått – (B x H x D, mm)
597 x 1 860 x 674
FUNKTIONER
Door Cooling+
Ja
LINEAR Cooling
Ja
InstaView
Nej
IS & VATTENSYSTEM
Ismaskin_manuell
Normal isbricka
Endast vattendispenser
Nej
Automatisk ismaskin
Nej
MATERIAL & FINISH
Dörr (Material)
VCM
Ytskikt (dörr)
Prime Silver
Platt metallplatta Metal Fresh)
Nej
Handtagstyp
Horisontell handtag
PRESTANDA
Typ av kompressor
Inverter Compressor
Energiförbrukning (kWh/år)
202
Klimatklass
T
Ljudnivå (dB)
35
Ljudnivå (Klass)
B
KYLDEL
Dörrkorg_transparent
3
Belysning kyl
LED överst
Hylla_härdat glas
2
Grönsakslåda
Ja (2)
Flask-/vinställ
Nej
Multi-Air Flow
Ja
Vikbar hylla
Nej
Pure N Fresh
Nej
Grönsakslåda (Fresh Balancer)
Nej
Grönsakslåda (Fresh Zone)
Nej
SMART TEKONOLOGI
Smart Diagnosis
Ja
ThinQ (Wi-Fi)
Ja
EAN-KOD
EAN-kod
8806096573747
FRYSDEL
Låda_frys
3 transparenta
EFTERLEVNADSINFORMATION
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
Säkerhetsinformationen för tillbehör ingår i säkerhetsinformationen för produkten och tillhandahålls inte separat.
För att lära dig mer om hur den här produkten hanterar data och dina rättigheter som användare, besök ”Datatäckning och specifikationer” på LG Privacy
Det säger andra
Våra rekommendationer
