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2.03M 466L 70cm Kombinerad kyl/frys(Metal Sorbet) - Energiklass A, Nature Fresh, Door Cooling+™ och Smart Diagnosis™ med Wi-Fi
2.03M 466L 70cm Kombinerad kyl/frys(Metal Sorbet) - Energiklass A, Nature Fresh, Door Cooling+™ och Smart Diagnosis™ med Wi-Fi
GBBW726AMB
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Huvudfunktioner
- DoorCooling+™ - Snabbare och jämnare kylning överallt
- Förbättrad energieffektivitet med Smart Inverter Compressor™
- Bevara maten fräschare längre med LGs NatureFRESH™
- Fresh Converter+ är en låda i kylskåpet med justerbar temperatur för kött, fisk eller ost.
- FRESHBalancer™ är en låda med optimal luftfuktighetsnivå för frukt eller grönsaker
- Premium design med helt platta dörrar
*Produktbilderna anges endast i illustrativt syfte och kan skilja sig från den faktiska produkten.
*För att säkerställa korrekt dörrfunktion krävs en minsta frigång på 4 mm mellan kylskåpets sidor och väggen.
*Om avståndet är mindre än 4 mm kanske dörren inte öppnas helt eller kommer i kontakt med väggen, vilket kan påverka produktens prestanda.
*Produktbilderna anges endast i illustrativt syfte och kan skilja sig från den faktiska produkten.
Premium Flat Door
Elegant och modern look för en sömlös passform
Njut av en premium flat door-design och rymlig interiör som ger förfinad elegans och praktisk funktionalitet till ditt moderna kök.
AI-funktioner
Smartare kylning för optimerad energi med LG ThinQ™ ¹⁾
*Om kylrummets temperatur är inställd på 1 °C eller 2 °C aktiveras inte denna funktion.
Maximal fräschör
Exakt kylning, konsekvent fräschör
LinearCooling™ håller maten fräschare längre genom att minska temperaturfluktuationerna och bevara smak och utseende.
*Produktbilderna anges endast i illustrativt syfte och kan skilja sig från den faktiska produkten.
*Baserat på internt LG-test (omgivningstemperatur på 25 °C, normal luftfuktighet, frys vid -18 °C, kylskåp vid 4 °C), uppmätt viktförlust av vatten efter 24 timmar.
*Produktbilderna anges endast i illustrativt syfte och kan skilja sig från den faktiska produkten.
FRESHConverter+™
Matförvaring med flexibla temperaturinställningar
Sluta oroa dig för temperaturen – med FRESHConverter™ 4) kan du enkelt justera inställningarna för att passa olika typer av mat.
Maximal lagringseffektivitet
Maximal kapacitet, smart organisering
Maximera lagringseffektiviteten med smarta, snygga lösningar som håller din mat fräsch.
*Bilderna och videorna visas endast i illustrativt syfte och kan skilja sig från den faktiska produkten.
*Produktbilderna anges endast i illustrativt syfte och kan skilja sig från den faktiska produkten.
*Produktbilderna anges endast i illustrativt syfte och kan skilja sig från den faktiska produkten.
Flexibel förvaring, snyggt arrangerad
Genomtänkta hyllor och tillbehör hjälper dig att hålla kylskåpet snyggt samtidigt som det anpassar sig efter dina behov.
*Produktbilderna anges endast i illustrativt syfte och kan skilja sig från den faktiska produkten.
Ansvarsfriskrivning
1) LG ThinQ™
–För att använda ThinQ-funktioner måste du installera appen ”LG ThinQ” från Google Play Store eller Apple App Store på din mobiltelefon och ansluta till Wi-Fi. LG ThinQ™-appen finns tillgänglig på mobiltelefoner kompatibla med Android 9.0 eller senare och iOS 16.0 eller senare. Telefon- och hem-Wi-Fi-dataanslutning och produktregistrering med LG ThinQ™ krävs.
–LG ThinQ-appens funktioner kan variera beroende på produkt och land.
2) AI-sparläge
–AI-sparläget kan justeras i två steg (upp till 1 % för steg 1 och upp till 5 % för steg 2), och besparingsgraden varierar beroende på produktens energiklassning och specifikationer.
–AI-besparingsgraden för varje steg kan variera beroende på faktiska användningsförhållanden.
–De specifika testdetaljerna för besparingsgraden är följande:
1. Testmodell: GBBW322CEV
2. Testförhållanden: Frys vid -18 °C, kylskåp vid 3 °C, ingen belastning
3. Installationsförhållanden: Rumstemperatur vid 25 °C, luftfuktighet vid 55 %
4. Testmetod: 8 timmars öppning, 16 timmar utan öppning. Totalt antal öppningar under öppettiderna: Kylskåp 28 gånger, frys 6 gånger. Energiresultat för varje AI-sparlägessteg under 3 dagar omvandlas till 24-timmars energiförbrukning och jämförs.
5. När AI-sparläget används kan avfrostningscykeln och kompressorhastigheten justeras beroende på omgivningen. Tillämpning av steg 2 kan leda till en ökning av frysens och kylskåpets invändiga temperatur.
6. Testresultaten har verifierats av TÜV Rheinland Inc. med deras angivna testmetod, men de kan variera beroende på den faktiska användningsmiljön.
7. AI-sparläget stöds endast via LG ThinQ-appen och LG ThinQ kan ha vissa begränsningar när det gäller vilka miljöer och användningsmetoder som stöds.
3) DoorCooling+™
–Baserat på TÜV Rheinland-testresultat med LG:s interna testmetod som mäter nedkylningshastigheten för en vattenbehållare placerad i den övre korgen från 25°C till 6 °C, visade DoorCooling+™ en 15,1 % högre nedkylningshastighet när den var öppen än när den var stängd.
–DoorCooling+™ avbryts när dörren öppnas.
–Resultatet kan variera vid faktisk användning. Endast tillämpliga modeller.
4) FRESHConverter™
–Temperaturinställningen kan ändras genom att trycka på valknappen. Det finns tre olika lägen: Kött (-3 ℃), fisk (0 ℃) och ost (2 ℃)
–Baserat på LG:s interna testresultat med hjälp av LG:s interna testmetod för mätning av genomsnittliga temperaturfluktuationer i FRESHConverter+™-facket utan belastning och 25-inställning.
–Resultaten kan variera beroende på förändringar i utomhustemperaturen eller inomhustemperaturinställningen.
Vanliga frågor och svar
Q.
Vad ska man tänka på när man köper en kyl/frys?
A.
När du väljer en LG kyl/frys ska du överväga nyckelfaktorer som lagringsutrymme, energieffektivitet och smart kylteknik.
LG:s smarta och snygga lösningar hjälper till att maximera lagringseffektiviteten samtidigt som maten hålls fräsch*.
Leta efter innovationer som LinearCooling™ för att hjälpa till att upprätthålla stabilare temperaturer i hela kylskåpet och DoorCooling+™ för att hjälpa till att kyla ner föremål i dörren.
LG:s premium flat door-design och ett urval av moderna färger och ytbehandlingar ger också ditt kök en elegant touch.
*Baserat på TÜV Rheinland-testresultat med LG:s interna testmetod som jämförde viktminskningshastigheten för grönsaker mellan modellen med LinearCooling och modellen utan LinearCooling visade modellen med LinearCooling en lägre viktminskningshastighet.
Q.
Hur stor kyl/frys behöver jag?
A.
Rätt kyl/frys-storlek beror på ditt hushåll och dina förvaringsbehov. Som en allmän riktlinje:
–Höga kyl/frysar, med en kapacitet på 304–387 l, är idealiska för 1–2 personer.
–Smala modeller med flera dörrar, med 506–530 l, passar familjer med 3–4 personer.
–För större hushåll är modeller med flera dörrar eller i amerikansk stil, med 635–750 l lagringsutrymme, ett bra val.
Tänk på hur ofta du handlar, hur mycket färsk jämfört med fryst mat du förvarar och ditt tillgängliga köksutrymme när du väljer lämplig kapacitet.
Q.
Hur ändrar jag temperaturinställningen på min LG kyl/frys?
A.
Använd kontrollpanelen på dörren eller inuti kylskåpet för att ställa in temperaturen för din kyl eller frys. På modeller som stöds kan du också använda LG ThinQ™-appen på din mobiltelefon för att ändra temperaturinställningen på distans.
Q.
Vad innebär det att en kyl/frys är frostfri?
A.
Frost bildas när vattenånga träffar iskalla kylspolar och kondenseras sedan till vatten som omedelbart fryser. Ett frostfritt kylskåp använder en timer för att regelbundet aktivera en värmespole runt kylspolen för att smälta isen, vilket automatiskt förhindrar frostbildning.
Viktiga specifikationer
KAPACITET - Volym total (L)
466
MÅTT & VIKT - Produktens mått – (B x H x D, mm)
697 x 2 030 x 704
PRESTANDA - Energiförbrukning (kWh/år)
123
GENERELLA SPECIFIKATIONER - Energiklass
A
PRESTANDA - Typ av kompressor
Smart Inverter kompressor (BLDC)
SMART TEKONOLOGI - ThinQ (Wi-Fi)
Ja
MATERIAL & FINISH - Ytskikt (dörr)
Metal Sorbet
Alla specifikationer
KAPACITET
Volym kylfack (L)
47
Volym total (L)
466
Volym kylskåp (L)
279
Volym frys (L)
140
MÅTT & VIKT
Produktens mått – (B x H x D, mm)
697 x 2 030 x 704
Total höjd exklusive gångjärn eller dörrkåpa (mm)
2 030
Djup utan dörr (mm)
639
Förpackningsvikt (kg)
121
Produktvikt (kg)
113
KONTROLLSKÄRM
Express Freeze
Ja
Intern LED-skärm
LED-display
MATERIAL & FINISH
Platt metallplatta Metal Fresh)
B Metall
Handtagstyp
Handtag (svart dekoration)
Dörr (Material)
VCM
Ytskikt (dörr)
Metal Sorbet
FUNKTIONER
LINEAR Cooling
Ja
InstaView
Nej
Door Cooling+
Ja
SMART TEKONOLOGI
Smart Diagnosis
Ja
ThinQ (Wi-Fi)
Ja
FRYSDEL
Låda_frys
3 transparenta
EAN-KOD
EAN-kod
8806096606032
GENERELLA SPECIFIKATIONER
Energiklass
A
Produkttyp
B/Frys
Standard/bänkens djup
Bänkdjup
PRESTANDA
Ljudnivå (dB)
29
Ljudnivå (Klass)
A
Klimatklass
SN-T
Typ av kompressor
Smart Inverter kompressor (BLDC)
Energiförbrukning (kWh/år)
123
IS & VATTENSYSTEM
Ismaskin_manuell
1 reglage 2 lådor
Automatisk ismaskin
Nej
Endast vattendispenser
Nej
KYLDEL
Flask-/vinställ
hela
Dörrkorg_transparent
4
Multi-Air Flow
Ja
Pure N Fresh
Nej
Belysning kyl
LED överst
Vikbar hylla
Vikbar i ett steg
Hylla_härdat glas
2
Grönsakslåda
Ja (2)
Grönsakslåda (Fresh Balancer)
Ja
Grönsakslåda (Fresh Zone)
Nej
EFTERLEVNADSINFORMATION
- filtillägg:pdf
- filtillägg:pdf
- filtillägg:pdf
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
Säkerhetsinformationen för tillbehör ingår i säkerhetsinformationen för produkten och tillhandahålls inte separat.
För att lära dig mer om hur den här produkten hanterar data och dina rättigheter som användare, besök ”Datatäckning och specifikationer” på LG Privacy
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