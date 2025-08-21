We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
2.03M 387L Kombinerad kyl/frys(Prime Silver) - Energiklass D, Door Cooling+™ och Smart Diagnosis™
En snygg lösning för att uppgradera ditt kök
Komplettera ditt kök på elegant, modernt sätt
Inred ditt kök med en dörrar med platt design, för att få ett perfekt och stiligt resultat
Modernt kök med kylskåp som smälter in i omgivande skåp och som liknar att det vore en inbyggd modell.
Finns även i olika färger
Bibehåll fräschheten i gårdagens mat en längre tid
Skål med färska nyskördade grönsaker som håller längre tack vare LGs temperaturkontroll och kylteknik
*Produktbilden är endast i illustrativt syfte och kan skilja sig från den faktiska produkten.
*Baserat på UL-testresultat med hjälp av LG:s interna testmetod för att mäta tiden det tog att nå 5 % viktminskning av pak choi på hyllan i färskvarufacket i LG Linear Cooling-modellen. Endast tillämpliga modeller. Resultatet kan variera i faktisk användning.
*Baserat på UL-testresultat med LG:s interna testmetod som jämför den tid som behövs för temperaturen på den övre dörrkorgen att sjunka från 24,8 ℃ till 8 ℃ mellan LGE:s Non-DoorCooling+-modell (GBB60NSZHE) och DoorCooling+-modell (GBB72NSDFN).
*DoorCooling+™ ska sluta när dörren öppnas.
FRESHConverter™ bibehåller ditt kött, fisk eller grönsaker i bästa skick genom att ge dig möjligheten att välja rätt temperatur för respektive alternativ
Närbild av FRESHConverter™, inställd på rätt temperatur för kött av alternativen för kött, fisk och grönsaker.
Express Cool behåller fräschheten genom snabb nedkylning med hjälp av kall luft.
Närbild på Express Cool-knappen som finns på displayen av kylskåpet.
Förvara stora föremål på ett enkelt sätt
Den stora fryszonen kan lagra stora föremål som fryst kött och fisk, eller mat.
* Testet är baserat på "KS C ISO 15502" Standard (modell: R-B601GM, R-B602GCWP)
FAQ
Hur stor kombinerad kyl/frys behöver jag?
Även om det beror på din livsstil, som en bra tumregel: LG Kombinerade kyl/frysar (kapacitet: 340-387L) räcker för ett litet hushåll med 1-2 personer; Slimmade SxS med French Door modeller (506-508L) passar en familj på 3-4; för en större familj rekommenderar vi rymliga LG French Door eller Side-by-Side eller 1Door, fristående kyl och frysar (kapacitet 625-710L). Multi-Door-modeller ger extra bredd för förvaring av brickor, tallrikar etc. Eftersom vi på LG önskar att varje kund ska hitta den kyl/frys som passar dem bäst, erbjuder vi ett urval av storlekar per serie.
Är ett kylskp med dubbla dörrar ett bra alternativ?
Kylskåp med dubbla dörrar, även kända som kombinerade kyl/frysar, är uppbyggda så att de har en separat kyldel och även en separat frysdel för all din frysta mat. LGs kombinerade kyl/frysa har 70 % kylutrymme och 30 % frysutrymme, vilket ger dig enkel åtkomst till de mer frekvent använda delarna.
Hur ändrar jag temperaturen på min kombinerade LG kyl/frys?
Använd kontrollpanelen på dörren eller inuti kylen för att ställa in önskad temperatur för din kyl eller frysdel. På modeller som stöd för Wi-Fi kan du också använda LG ThinQ™-appen på din smartphone för att ändra temperaturen utan att vara i närheten av din kombinerade kyl/frys.
Vad menas det med att en kombinerade kyl/fry är frostfri?
Frost bildas när vattenånga träffar iskalla kylslingor och kondenserar sedan till vatten som omedelbart fryser. Ett frostfritt kylskåp använder en timer för att regelbundet slå på en värmeslinga runt kylslingan för att smälta isen, vilket automatiskt förhindrar frostuppbyggnad.
Sammanfattning
MÅTT
Viktiga specifikationer
Volym total (L)
387
Produktens mått – (B x H x D, mm)
595 x 2 030 x 682
Energiförbrukning (kWh/år)
217
Energiklass
D
Typ av kompressor
Smart Inverter kompressor (BLDC)
ThinQ (Wi-Fi)
Nej
Ytskikt (dörr)
Prime Silver
Alla specifikationer
GENERELLA SPECIFIKATIONER
Produkttyp
B/Frys
Energiklass
D
KAPACITET
Volym total (L)
387
Volym frys (L)
110
Volym kylskåp (L)
233
Volym kylfack (L)
44
KONTROLLSKÄRM
Intern LED-skärm
LED-display
Express Freeze
Ja
MÅTT & VIKT
Förpackningsvikt (kg)
86
Produktvikt (kg)
79
Total höjd till inklusive gångjärn eller dörrkåpa (mm)
2 030
Total höjd exklusive gångjärn eller dörrkåpa (mm)
2 030
Djup med dörr (mm)
682
Djup utan dörr (mm)
615
Produktens mått – (B x H x D, mm)
595 x 2 030 x 682
FUNKTIONER
Door Cooling+
Ja
LINEAR Cooling
Ja
InstaView
Nej
IS & VATTENSYSTEM
Ismaskin_manuell
Normal isbricka
Endast vattendispenser
Nej
Automatisk ismaskin
Nej
MATERIAL & FINISH
Dörr (Material)
VCM
Ytskikt (dörr)
Prime Silver
Platt metallplatta Metal Fresh)
Nej
Handtagstyp
Sidohandtag
PRESTANDA
Typ av kompressor
Smart Inverter kompressor (BLDC)
Energiförbrukning (kWh/år)
217
Klimatklass
T
Ljudnivå (dB)
35
Ljudnivå (Klass)
B
KYLDEL
Dörrkorg_transparent
4
Belysning kyl
LED överst
Hylla_härdat glas
3
Grönsakslåda
Ja (2)
Flask-/vinställ
Nej
Fresh 0 Zone
Nej
Multi-Air Flow
Ja
Vikbar hylla
Nej
Pure N Fresh
Nej
Grönsakslåda (Fresh Balancer)
Nej
SMART TEKONOLOGI
Smart Diagnosis
Ja
ThinQ (Wi-Fi)
Nej
EAN-KOD
EAN-kod
8806096409060
FRYSDEL
Låda_frys
3 transparenta
EFTERLEVNADSINFORMATION
- filtillägg:pdf
- filtillägg:pdf
- filtillägg:pdf
