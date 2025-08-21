Skip to ContentSkip to Accessibility Help
DUALCOOL PREMIUM AI Air Single Split Air Conditioner
NH09SP2 Label Energy.pdf
Energiklass : SE
Produktinformationsblad

DUALCOOL PREMIUM AI Air Single Split Air Conditioner

NH09SP2 Label Energy.pdf
Energiklass : SE
Produktinformationsblad

DUALCOOL PREMIUM AI Air Single Split Air Conditioner

NH09SP2
Front view of the LG 9000 BTU DUALCOOL AI Air Single Split Air Conditioner NH12SP2
Front view of an LG air conditioner with the lower vane open
Illustration of LG AI Air technology in a living room with a wall-mounted air conditioner. The system adjusts airflow by sensing room temperature and user location. The accompanying text reads: 'AI Air with radar sensor: AI Air senses room temperature and adjusts airflow based on your location for comfort.'
LG Dual Vane air conditioner shown in a living room. Cool air flows upward on the left, warm air downward on the right. The accompanying text reads: 'DUAL Vane spreads airflow up or down, further and faster, for ideal comfort in any season.'
LG air conditioner with Proactive Energy Control feature. A smartphone shows an energy graph with a red alert, managing cooling and limits. Text: 'Proactive energy control. Smart control helps manage cooling and sets energy limits.'
Image showcasing LG air conditioner's All Cleaning feature. The visual highlights the internal cleaning process, with a close-up showing dirt and germs being removed. The text reads: 'All Cleaning. Maintenance is simple with LG ThinQ, even for hard-to-reach areas.'
LG air conditioner for extreme cold, showing warm airflow in a living room and an outdoor unit in snowy conditions. Text reads: 'Stay warm through extreme cold. Designed for extreme cold, it can heat at 100% power at -25℃ and stays warm at -35℃ to ensure comfort.
Image showing LG air conditioner dimensions and installation guidelines. Dimensions: 89.5cm width, 23.5cm depth, and 30.7cm height. Installation: Requires 10cm clearance on both sides, 12cm above.
Modern living room with LG air conditioner on the wall
LG ai air conditioner with open vane displaying 18℃
Left low-angle front view of LG ai air conditioner
Left low-angle front view of LG ai air conditioner with open lower vane
Close-up side view of LG ai air conditioner highlighting its vent details
Angled top-front view of LG ai air conditioner with its top panel and grille visible

Huvudfunktioner

  • AI Air with radar sensor
  • Soft Air
  • DUAL Vane
  • All Cleaning mode
Mer
iF Design Award 2025-logotyp som representerar ett designpris.

iF Design Award

LG DUALCOOL, vinnare av iF Design Award 2025 

IDEA-logotyp med texten ”Finalist 2024”, vilket representerar ett designpris.

IDEA Award

IDEA Award-finalist 2024

Logotyp för Red Dot-vinnare 2024, vilket står för enastående design.

The Red Dot

LG DUALCOOL, Red Dot-vinnaren 2024 i kategorin ”Värme- och luftkonditioneringsteknik”.

Logotyp för Red Dot-vinnare 2024, vilket står för enastående design.
Vægmonteret LG-klimaanlæg med video, hvor der panoreres for at fremhæve dets elegante design og temperaturdisplay med 18 °C.

Intelligent kylning, perfekt kalibrerad

Animation af LG-klimaanlæg med demonstration af AI-luftfunktionen, hvor luftstrømmen automatisk justeres for brugerkomfort.

AI-luft

Animation af et LG-klimaanlæg, der viser Dual Vane-funktionaliteten for præcis kontrol af luftstrømmen.

DUAL Vane

Animation, som viser LG-klimaanlæggets kW-styringsfunktion på en smartphone til at kontrollere energiforbruget med.

Proaktiv energikontrol

Visualisering af al rengøring-teknologi i et klimaanlæg, som viser en selvrensningsproces med blå luftstrømning.

Al rengøring

AI-luft

Oplev smartere køling med AI

AI-luft1) sporer din placering, tjekker temperaturen og justerer luftstrømningen for at sikre, at du har et behageligt miljø.

LG-klimaanlæg med AI-luft registrerer rumtemperaturen og brugerens placering og justerer luftstrømningen for at opretholde den indstillede temperatur.

Blød luft

En mild brise, justeret til dine behov

Blød luft3) skifter til indirekte luftstrømning, når din ideelle temperatur er nået, så det føles behageligt og ikke for koldt.

DUAL Vane

Ideel luftstrømsretning, komfort ved enhver temperatur

Dobbelte vinger spreder luftstrømmen op eller ned, længere og hurtigere4) for ideel komfort hele året.

LG-klimaanlægget med dobbelt vinge-teknologi leder luftstrømmen for at opnå forbedret køle- og opvarmningseffektivitet.

Længere luftstrømninger

Kølig luft når frem til dig, selv fra den anden side af rummet, takket været en rækkevidde på 22 m, 22 % mere5) end på vores tidligere modeller.

Hurtigere køling

Dobbelte vinger sender kølig luft opad for at køle 23 % hurtigere4) uden at det føles som vind.

Komfort-luftfugtighedskontrol

Hyg dig med behagelig luftfugtighed

Ikke for fugtigt, ikke for tørt – luft, der er lige som den skal være. Komfort-luftfugtighedskontrol6) hjælper med at oprette et behageligt niveau for luftfugtigheden ved din foretrukne temperatur.

LG-klimaanlægget med komfort-luftfugtighedskontrol justerer luftstrømmen, så det arbejder mere ved 80 % og mindre ved 60 %.

Personer, som sover fredfyldt med LG-klimaanlægget med dvaletimer til personlig køling om natten.

Sleep Timer+

Tilpasset dvaletilstand baseret på din rutine

Sleep Timer+7) lærer dine præferencer for temperatur og luftstrømning at kende, så du får en skræddersyet dvaletilstand, som sikrer en god nats søvn.

DUAL Inverter-varmepumpekompressor

Energieffektivitet blandes med varme

Oplev pålidelig varme med vores energieffektive dobbelte inverter-varmepumpe. Slap af med lavt energiforbrug.

Varm luft flyder fra den vægmonterede varmepumpe, mens familien samles i en hyggelig stue og nyder at være sammen

Smart opvarmning, lavere energiforbrug

Kombiner klimaanlægsvarmepumpen med en traditionel radiator for at opretholde varmen og mindske energiforbruget.

*TÜV Rheinland har verificeret, at LG DUAL Inverter Heat Pump(A13RJH) sparer mere energi end elektriske radiatorer under de foreslåede testforhold.

*Dato/test: 2021.10 Testkammer med hjemmemiljø til LG-klimaanlæg,

*Testforhold: 27.8 ㎡/ 66.7㎥, Indendørs DB (12.0±0.3)℃/ RH (50±5)%, Outdoor DB (7.0±0.3)℃/ RH (87±5)%

*Testmodel/metode:

 -A13RJH(LG DUAL Inverter Heat Pump(3500 W, høj blæserhastighed, indstilling 29℃)

 -Opretstående elektrisk radiator(3200 W, høj blæserhastighed, maks. temperatur)

 -Opretstående elektrisk infrarød radiator(3000 W, høj blæserhastighed, maks. temperatur)

*Hver test blev udført i et tidsrum på i alt otte timer under testforhold, og strømforbruget målt og sammenlignet.

*Testresultat: LG DUAL Inverter Heat Pump(A13RJH) sparer op til 66 % mere energi end infrarøde stråleradiatorer på afstand og 68 % mere energi end en radiator under de foreslåede testforhold. 

*Ydeevneresultatet kan afhænge af de faktiske brugsforhold. 

AI-opvarmning

Hurtigt varmt med smart AI-opvarmning

Sørg for, at der er behageligt året rundt med AI-opvarmning, der opvarmer dit rum 6 % hurtigere, så der er komfortabelt uanset årstiden.

En kvinde glæder sig over AI-varme fra et LG-klimaanlæg, der giver tilpasset og behagelig varmeluftstrømning.

En kvinde glæder sig over AI-varme fra et LG-klimaanlæg, der giver tilpasset og behagelig varmeluftstrømning.

*Dato: 2023.10.

*Testforhold: Testkammer med hjemmemiljø til LG-klimaanlæg, 20,9㎡/ 50,1㎥, Jet-tilstand, Indendørs DB-indstilling (33±0,3)℃/ RH (60±5)%, Outdoor DB (35±0.3)℃/ RH (50±5)% 18℃ i køletilstand, Indendørs DB-indstilling (12±0,3)℃/ RH (60±5)%, Outdoor DB (7±0.3)℃/ RH (87±5)% 30℃ i opvarmningstilstand

*Testmetode: Måler den tid, det tager for den indledende gennemsnitlige rumtemperatur at falde med 5 ℃ (for køling)/ stige med 5 ℃ (for opvarmning).

*Testmodel: S3-M12KL2MB (tidligere LG-platform – enkelt vinge), S3-M121L1C0 (ny LG-platform – DUAL Vane)

*Testresultat: Den nye LG-platform(DUAL Vane) er 23 % hurtigere i køletilstand og 6 % hurtigere i opvarmningstilstand end tidligere LG-platforme (enkelt vinge) baseret på testforhold.

*Ydeevneresultatet kan afhænge af de faktiske brugsforhold.

Opvarmningsydeevne

Hold dig varm, når der er ekstremt koldt

Varmer med 100 % kraft ved -25℃ og selv ved -35℃.<sup>8)</sup>

LG-klimaanlægget til ekstremt koldt klima med en udendørsenhed i sneen og varm luftstrømning, der fylder en hyggelig stue.

Vinterkomfort, ingen frost hele vinteren

Hold dit rum varmt ved 8~15 ℃, og undgå frostskader, 9) så du kan tage afsted hele vinteren med ro i sindet.

Al rengøring

AI-luft giver dig ro i sindet med komplet selvrensning

Ubesværet vedligeholdelse med blot ét tryk i LG ThinQ12), hvor du kan nå helt ind i de områder, hvor det er svært at komme til.

Rengør og tør LG-klimaanlægget indvendigt med funktionen Al-rengøring, før du gemmer det væk i de kolde måneder.

Auto Clean+

Tørrer automatisk varmeveksleren efter brug

Auto Clean+13) aktiveres efter brug og blæser luft for at fjerne fugt. Kører i op til 20 minutter og justerer styrken for at opnå hurtigere tørring eller mere støjsvag drift.

Fryserengøring

Sørg for, at områder, hvor det er svært at komme til, er rene

Tilstanden Fryserengøring14) gør det enkelt at rengøre dit klimaanlæg indvendigt. Næsten optøet is vasker forurenende stoffer af, hvilket mindsker antallet af skadelige bakterier og giver dig et friskere hjem.

Smart luftpleje

Et smart liv begynder med LG ThinQ™

Styr dit klimaanlæg og modtag de seneste meddelelser i den praktiske LG ThinQ™ 17).

Enkel styring med stemmeassistent

Fortæl din AI-højttaler, hvad du har brug for. Du skal blot sige “Tænd/sluk”, hvilket vil blive opfanget af din AI-højttaler, hvorefter klimaanlægget vil reagere.

Du kan forbinde til det og styre det overalt

LG ThinQ™ lader dig forbinde til dit klimaanlæg på en helt ny måde. Det er nemt at starte med blot ét tryk.

Effektiv produktvedligeholdelse

LG ThinQ™ holder øje med dit klimaanlæg, hjælper dig med at spore energiforbruget og tager sig ubesværet af vedligeholdelse i dagligdagen.

ikon for stemmestyring
ikon for fjernbetjening
ikon for produktvedligeholdelse
Mand i sit hjemmekontor med et LG-klimaanlæg, der er forbundet til en AI-højttaler med henblik på stemmestyring.
To mænd bruger LG ThinQ-appen på en smartphone for at styre et smart klimaanlæg. De justerer temperaturen og luftfugtigheden.
Kvinde, som bruger LG ThinQ-appen med kW-styring til at overvåge energiforbruget og vise grafer med forbrug på sin telefon.
Mand i sit hjemmekontor med et LG-klimaanlæg, der er forbundet til en AI-højttaler med henblik på stemmestyring.

Enkel styring med stemmeassistent

Fortæl din AI-højttaler, hvad du har brug for. Du skal blot sige “Tænd/sluk”, hvilket vil blive opfanget af din AI-højttaler, hvorefter klimaanlægget vil reagere.

To mænd bruger LG ThinQ-appen på en smartphone for at styre et smart klimaanlæg. De justerer temperaturen og luftfugtigheden.

Du kan forbinde til det og styre det overalt

LG ThinQ™ lader dig forbinde til dit klimaanlæg på en helt ny måde. Det er nemt at starte med blot ét tryk.

Kvinde, som bruger LG ThinQ-appen med kW-styring til at overvåge energiforbruget og vise grafer med forbrug på sin telefon.

Effektiv produktvedligeholdelse

LG ThinQ™ holder øje med dit klimaanlæg, hjælper dig med at spore energiforbruget og tager sig ubesværet af vedligeholdelse i dagligdagen.

*Billederne og videoerne ovenfor er iscenesatte og skabt med illustrative formål for at forbedre forståelsen. Der kan variationer i forhold til det faktiske miljø, hvor produktet er installeret.

"1)AI-luft

 -AI-luft kan styres via fjernbetjening eller LG ThinQ.

 -AI-luft fungerer både i køle- og opvarmningstilstand.

 -Mens du bruger AI-luft, justeres blæserhastigheden og luftstrømningens retning automatisk i forhold til situationen, og AI-luft slås fra, når luftstrømningens retning er blevet ændret.

 -Før du bruger AI-luft, anbefales det at tage et billede af rummet med LG ThinQ eller indstille klimaanlæggets placering og personen i rummet.

 -Når AI-luft er aktiveret, registrerer radarsensoren placeringen af personen i rummet og aktiverer automatisk den direkte/indirekte luftstrømning.

 -Radarsensorens registreringsafstand er op til 5 m, og der kan være forskel i registreringsafstanden afhængigt af produktets installation og brugsmiljø."

"2)Sensor til registrering af mennesker

 -Denne funktion kan slås til/fra via fjernbetjeningen eller LG ThinQ.

 -”Sensoren til registrering af mennesker” er kun tilgængelig i køle- og opvarmningstilstand.

 -Sensoren til registrering af mennesker har en rækkevidde på op til 5 m. Sensorens rækkevidde kan være kortere, afhængigt af brugsforholdene.

 -Den tid, der går før sensoren begynder at registrere, om der ikke er nogen mennesker tilstede, kan indstilles fra 20 til 120 minutter med LG ThinQ (standard 20 minutter).

"

"3)Blød luft

 -I tilstanden blød luft er luftudgangen i bunden lukket, og luftudgangen foran leverer indirekte luftstrømning.

 -Denne funktion er kun tilgængelig i tilstanden Kølig/blæserluft.

 -I tilstanden AI-luft aktiveres funktionen Blød luft automatisk i forhold til rummets miljø.

 -Hvis du ønsker at bruge funktionen Blød luft alene, kan den aktiveres manuelt med fjernbetjeningen eller LG ThinQ.

 -Luftstrømningstemperaturen kan kun indstilles i LG ThinQ, når du bruger tilstanden Blød luft – ikke i tilstanden AI-luft.

 -Når du kun bruger tilstanden Blød luft, er 24 ℃ den laveste rumtemperatur, der kan indstilles."

"4)DUAL Vane

 -Dato 2023.10.

 -Testforhold: Testkammer med hjemmemiljø til LG-klimaanlæg, 20,9㎡/ 50,1㎥, Jet-tilstand, Indendørs DB-indstilling (33±0,3)℃/ RH (60±5)%, Outdoor DB (35±0.3)℃/ RH (50±5)% 18℃ i køletilstand, Indendørs DB-indstilling (12±0,3)℃/ RH (60±5)%, Outdoor DB (7±0.3)℃/ RH (87±5)% 30℃ i opvarmningstilstand

 -Testmetode: Måler den tid, det tager for den indledende gennemsnitlige rumtemperatur at falde med 5 ℃ (for køling)/ stige med 5 ℃ (for opvarmning).

 -Testmodel: S3-M12KL2MB (tidligere LG-platform – enkelt vinge), S3-M121L1C0 (ny LG-platform – DUAL Vane)

 -Testresultat: Den nye LG-platform(DUAL Vane) er 23 % hurtigere i køletilstand og 6 % hurtigere i opvarmningstilstand end tidligere LG-platforme (enkelt vinge) baseret på testforhold.

 -Ydeevneresultatet kan afhænge af de faktiske brugsforhold"

"5)22 % længere

 -Dato: 2024.12, måleresultater i LG's center for klimaanlæg-forskning og -udvikling,

 -Testforhold: Produktinstallationshøjde 2,0 m, luftstrømning i blæsertilstand, vingevinkel P1.

 -Testmetode: Målinger blev foretaget med en sonde til måling af luftstrømning ved intervaller på 0,2 m fra 0,1 m til 1,7 m i højden. Den maksimale rækkevidde for luftstrømningen blev fastsat ved at måle luftstrømningens hastighed i 180 sekunder ved hvert punkt, som det blev antaget, at luftstrømningen var nået til, hvis hastigheden var over 0,25 m/s i mere end 50 % af tiden.

 -Testmodel: S3-Q24121D0(LG ny platform – DUAL Vane)

 -Testresultat: Under de foreslåede testforhold blev det bekræftet, at den maksimal rækkevidde for luftstrømningen var over 22 m.

 -Rækkevidden for luftstrømningen på den tidligere platform fra LG med enkelt vinge (S3-W18KL33A) er op til 18 m.

 -Ydeevneresultatet kan afhænge af de faktiske brugsforhold."

"6)Komfort-luftfugtighedskontrol

 -Luftstrømningen ændres automatisk i forhold til driftsmiljøet.

 -Denne funktion kan bruges via fjernbetjeningen eller LG ThinQ.

 -Denne funktion kan kun indstille den ønskede temperatur(Luftfugtigheden styres automatisk)."

"7)Sleep Timer+

 -Sleep Timer+ justerer automatisk temperaturen ved at analysere dine brugsmønstre, mens anlægget kører i dvaletilstand.

 -For at bruge funktionen Sleep Timer+ skal du konfigurere den ved første brug med LG ThinQ.

 -Sleep Timer+ kan kun bruges i køletilstand.

 -Luftstrømningens styrke indstilles automatisk gennem analyse af brugsmønstre og kan justeres med LG ThinQ.

 -Det indstillede temperaturinterval for Sleep Timer+ er 22~28 ℃."

"8)Opvarmningsydeevne

-Testdato: 2025.04

-Testinstitution: LG Air Conditioning Test Laboratory

-Testmodel: S3-W09121CA(9k Model), S3-W12121CA(12k Model)

-Testforhold: Indendørs DB 20,0 ℃(WB 15.0℃), udendørs DB -25 ℃, indstillet temperatur 29℃, høj vindhastighed (F5), Opvarmningstilstandsdrift

-Testmetode: Produktet kørte under de foreslåede testforhold, og dets gennemsnitlige ydeevne blev målt i 35 minutter i en stabil tilstand.

-Testresultater: 

 [Udendørs -25 ℃ forhold] Vurderet kapacitet for varme 3.200 W vs. 3.781 W(over 100 %, 9k Model) opvarmningsydeevne bekræftet. 

 Vurderet kapacitet for varme 4.000 W vs. 4.122 W(over 100 %, 12k Model) opvarmningsydeevne bekræftet.

-Opvarmningskapaciteten kan falde i takt med, at udendørstemperaturen falder.

-Resultaterne er baseret på LG's laboratorietest og kan afhænge af installations- og driftsforhold."

"9)Lav opvarmning

-Denne funktion er kun tilgængelig i opvarmningstilstand.

-Når produktet kører i lav opvarmningstilstand viser det “LH”.

-I lav opvarmningstilstand kan temperaturen indstilles til at være i intervallet 8~15 ℃ via ThinQ eller fjernbetjeningen, og luftstrømningen er fast ved høj hastighed.

-Under drift i lav opvarmningstilstand vil funktionen blive deaktiveret ved ændring af tilstand eller luftstrøm.

-Lav opvarmningstilstand-funktionen kan styres fra fjernbetjeningen eller LG ThinQ."

"10)AI kW-styring

 -Funktionen “AI kW-styring” er tilgængelig i alle tilstande på nær opvarmningstilstand, herunder køle-, affugtnings-, dvale- og endda jettilstand.

 -Den akkumulerede elektricitet overvåges i den indstillede periode, og ydeevnebegrænset drift (elforbrug) anvendes i den tilbageværende periode.

 -Hvis den akkumulerede elektricitet øges til mere end den daglige brugstid, genberegnes den tilbageværende elektricitet til hver dag for produktets drift. 

 -Denne funktion kan kun bruges med LG ThinQ.

 -Hvis den akkumulerede elektricitet i den indstillede periode overstiger målværdien, udløses funktionen og ændres til generel driftstilstand med en LG ThinQ-besked."

"11)Registrering af åbne vinduer

 -Denne funktion er som standard slået fra, når du modtager produktet. -Denne funktion kan kun konfigureres med LG ThinQ.

 -“Registrering af åbne vinduer” er kun muligt i køle- og opvarmningstilstandene.

 -Funktionen fungerer ved at registrere pludselige ændringer i rumtemperaturen indenfor et kort tidsrum (når temperaturen stiger med 1,5 ℃ eller falder med 2,5 ℃ i løbet af fem minutter).

 -Som standard kører energisparetilstanden i 10 minutter og kan indstilles til op til 60 minutter med LG ThinQ."

"12)Al rengøring

 -Al rengøring kan kun styres med LG ThinQ.

 -Når du bruger funktionen Al rengøring, vil generering af kondensvand, Fryserengøring og Auto Clean+ køre i rækkefølge.

 -På modeller med UV-funktion er UV-LED-lyset aktiveret, når Al rengøring kører.

 -Funktionen kan deaktiveres ved at afbryde driften eller ændre tilstand/indstillinger med fjernbetjeningen.

 -Driftstiden for funktionen Al rengøring kan afhænge af miljø- og brugsforhold."

"13)Auto Clean+

 -Auto Clean+ justerer automatisk tørrefunktionen, når kølefunktionen slutter, og dette angives med de tilbageværende rester på produktet.

 -Auto Clean+ kan automatisk køre i blæsertilstand i op til 20 minutter, afhængigt af det tidligere kølefunktionsbrugsmønster, for at fjerne fugt fra varmeveksleren.

 -De interne tørreforhold afhænger af indendørsluftens temperatur og luftfugtighed.

 -Du kan vælge luftstrømningens styrke med LG ThinQ, hvor luftstrømningen og tørretiden kan justeres.

 -Auto Clean+ bliver aktiveret, når produktet bliver sendt til dig, og kan bruges uden yderligere indstillinger."

"14)Fryserengøring

 -TÜV Rheinland Korea bekræfter, at fordamper-fryserengøringstilstanden på LG-klimaanlæg reducerer bakterier, baseret på testresultaterne fra de foreslåede testforhold. Rapport nr. KR23LGPO, KR2357TB, KR2384CM, KR230H9, KR237102, KR235J9N, KR23OGEG.

 -Ifølge testrapporten viste dette testresultat, at Pseudomonas aeruginosa blev reduceret med 99 % hos et internationalt anerkendt laboratorie. Dette kan afhænge af det faktiske miljø.

 -Testinstitution: TÜV Rheinland

 -Testperiode: 2023. 04~05

 -Testmodel: SQ07EDETHN(SE), SQ06BDAWAJ(SA), SQ07SDJBAN(SJ), SQ09MDKWAN(SK)

 -Testbakterie: Op til 99 % reduktion af “Pseudomonas aeruginosa” bekræftet

 -Denne funktion kan kun styres fra ThinQ. 

 -Afhængigt af miljøet, kan fryserengøringstilstand køre i op til 65 minutter."

"15)Plasmaster™ Ionizer++

 -TÜV Rheinland har verificeret, at Plasmaster™ Ionizer++ fjerner op til 99,9 % af klæbende bakterier (Staphylococcus aureus, Escherichia coli og Pseudomonas aeruginosa) i et testrum med 30 ㎥. Den model, som blev testet, var SW09BAJWAN. Testen målte ikke effektivitet i forbindelse med fjernelse af bakterier i klimaanlægget, og effektivitet i forbindelse med fjernelse af bakterier kan være forskellig fra de faktiske brugsforhold. 

 -Intertek har verificeret, at Plasmaster™ Ionizer++ fjerner op til 99,9 % af klæbende bakterier (Staphylococcus aureus, Escherichia coli og Pseudomonas aeruginosa) i et testrum med 30 ㎥. Den model, som blev testet, var SW09BAJWAN. Testen målte ikke effektivitet i forbindelse med fjernelse af bakterier i klimaanlægget, og effektivitet i forbindelse med fjernelse af bakterier kan være forskellig fra de faktiske brugsforhold."

"16)Allergifilter

 -Det BAF-verificerede allergifilter fjerner allergifremkaldende substanser, såsom husstøvmider, der svæver i luften.

 [BAF Certification]

 -Certificeringsautoritet: BAF, British Allergy Foundation (Allergy UK) 

 -Certificeringskategori: Mindsker udsættelse for husstøvmide-allergener 

 -Udløsere: Svamp, husstøvmider, mug 

 -Licensnr.: 397 Gyldig indtil : 31. december 2025"

"17)LG ThinQ

 -LG SmartThinQ hedder nu LG ThinQ.

 -Smarte funktioner og stemmeassistent-produkt kan afhænge af land og model. Henvend dig til din lokale butik eller LG vedrørende tilgængelighed af tjenester.

 -Google og Google Home er varemærker tilhørende Google LLC.

 -Amazon, Alexa, Echo og alle relaterede logoer og bevægelsesmærker, er varemærker tilhørende Amazon.com, Inc eller dets tilknyttede selskaber.

 -Stemmeaktiveret smart-højttaler følger ikke med."

Ofte stillede spørgsmål

Q.

Hvad er en egnet temperaturindstilling for mit klimaanlæg?

A.

Når du for første gang skruer op for klimaanlægget, bør du indstille det til en lav temperatur og bruge en kraftig vindindstilling for hurtigt at sænke rumtemperaturen. Når dit rum er blevet tilstrækkeligt nedkølet, er 25 ℃ den optimale temperatur til opretholdelse af et hjem, der er køligt, og spare energi. DUAL Inverter Compressor™-teknologien gør det muligt at køle 40 %1) hurtigere, og den sparer op til 70 %2) mere energi end modeller uden inverter. 1)Verificeret af TÜV: LG-klimaanlæg med inverter (US-Q242K*) køler op til 40 % hurtigere end LG-klimaanlæg uden inverter (TS-H2465DAO). *Indledende temperatur (Udendørs 35 ℃, indendørs 33 ℃), Indstilling af temperatur (26 ℃). 2)Verificeret af TÜV: LG-klimaanlæg med inverter (US-Q242K*) sparer op til 70 % mere energi end LG-klimaanlæg uden inverter (TS-H2465DAO). *Indledende temperatur (Udendørs 35 ℃, indendørs 33 ℃), Indstilling af temperatur (26 ℃), testtid (8 timer).

Q.

Hvad er forskellen på et klimaanlæg med inverter og et uden?

A.

Klimaanlæg med inverter er mere effektive i drift end dem uden inverter. Klimaanlæg uden inverter har kompressorer, der kører ved den samme hastighed, uanset indendørstemperaturen, og slukkes, når den ønskede temperatur er nået og tændes igen, når temperaturen stiger. Klimaanlæg med inverter fungerer ved at øge kompressorens hastighed ved højere hastigheder og sænke den ved lavere temperaturer, hvilket betyder, at de sparer mere energi, end klimaanlæg uden inverter, og gør det muligt at køle hurtigere ved et lavere støjniveau.

Q.

Hvordan kan jeg rengøre og vedligeholde klimaanlægget?

A.

For at opnå ren luft og stærk ydeevne, skal filteret rengøres hver anden uge. Vask dit Pre-Filter med lunkent vand, eller brug et neutralt rengøringsmiddel til at fjerne mere genstridigt snavs med. Når du har vasket dit Pre-Filter med vand, skal du tørre det i skyggen, hvor der ikke er direkte sollys. Rengør et ekstra filter (Ultrafine Dust Filter, Fine Dust Filter, Allergifilter osv.) med en støvsuger eller en blød børste, men uden brug af vand. Du kan bruge funktionen Auto Clean+1) til mere praktisk håndtering af klimaanlægget, da den automatisk tørrer det indvendigt, når du slukker for det2). 1)Den indledende konfiguration af Auto Clean+ skal foretages med ThinQ-appen eller fjernbetjeningen. Se vejledningen, som medfølger til produktet for flere oplysninger. 2)Når produktet er slukket indstiller det automatisk den korrekte tørretid baseret på driftsforholdene. Tørretiden kan vare i op til 30 minutter og kan være forskellig fra produkt til produkt. Funktionen er som standard slået fra. Funktionen kan ændres uden varsel. Se vejledningen, der medfølger til produktet for flere oplysninger.

Q.

Hvordan kan jeg mindske klimaanlæggets strømforbrug, så det afspejles på min elregning?

A.

Du kan spare på energien ved at vælge passende temperaturer, når du køler og varmer op ved regelmæssigt at rengøre filtrene for at mindske unødvendigt energispild. Det anbefales at indstille klimaanlægget til 25 ℃ for køling og 21 ℃ for opvarmning. Du kan desuden anvende funktionen kW-styring i LG-klimaanlæg til at forbruge den ønskede mængde strøm. Det er nødvendigt med en forbindelse til ThinQ for at kunne bruge funktionen kW-styring, hvilket kun er muligt på modeller, som understøtter denne funktion. Se vejledningen, som følger med produktet, for at få flere oplysninger.

Q.

Hvordan installerer jeg klimaanlægget?

A.

Blandt de forskellige typer klimaanlæg skal en fagmand installere klimaanlæg af Split-typen, fordi installationsprocessen kræver, at der bores gennem vægge for at forbinde udendørs- og indendørsenhederne, og trækkes kabler.

Q.

Kan LG-klimaanlæg både varme op og køle?

A.

LG-klimaanlæg har både funktioner til køling og opvarmning, så de kan bruges året rundt. LG-klimaanlæg bruger varmepumpeteknologi til at levere effektiv opvarmning.

Q.

Hvor stille er klimaanlægget?

A.

Takket være LG's DUAL Inverter Compressor™-teknologi, er klimaanlæg med inverter generelt støjsvagt. Modeller, som er udstyret med LG's DUAL Inverter Compressor™-teknologi optimerer driftstøj for at opretholde et støjsvagt miljø. Støjniveauer afhænger af hver model, så det anbefales, at gennemgå støjspecifikationerne for hver model, før du køber en. Generelt er klimaanlæg med inverter mere stille i drift end klimaanlæg uden inverter.

Q.

Hvad er fordelene ved en dobbelt vinge?

A.

De dobbelte vinger giver dig ideel komfort på alle tider af året ved at sprede luftstrømningen både opad og nedad og nå længere på kortere tid. Med biometrisk teknologi tilbyder de dobbelte vinger, hvis vinkler kan justeres i seks niveauer, skræddersyet styring af luftstrømningen lige ved hånden. Kraftig luftstrømning kan både dirigeres fra de vinger, som sidder foran, og dem, der sidder bagpå. De dobbelte vinger kan sende kølig luft opad og køle 23 % hurtigere, uden at det føles som vind, dirigere varm luft nedad og opvarme 6 % hurtigere, uden brug af direkte varm luft. *Dato 2023.10. *Testforhold: Testkammer med hjemmemiljø til LG-klimaanlæg, 20,9㎡/ 50,1㎥, Jet-tilstand, Indendørs DB-indstilling (33±0,3)℃/ RH (60±5)%, Outdoor DB (35±0.3)℃/ RH (50±5)% 18℃ i køletilstand, Indendørs DB-indstilling (12±0,3)℃/ RH (60±5)%, Outdoor DB (7±0.3)℃/ RH (87±5)% 30℃ i opvarmningstilstand *Testmetode: Måler den tid, det tager for den indledende gennemsnitlige rumtemperatur at falde med 5 ℃ (for køling)/ stige med 5 ℃ (for opvarmning). *Testmodel: S3-M12KL2MB (tidligere LG-platform – enkelt vinge), S3-M121L1C0 (ny LG-platform – DUAL Vane) *Testresultat: Den nye LG-platform(DUAL Vane) er 23 % hurtigere i køletilstand og 6 % hurtigere i opvarmningstilstand end tidligere LG-platforme (enkelt vinge) baseret på testforhold. *Ydeevneresultatet kan afhænge af de faktiske brugsforhold.

Skriv ut

Alla specifikationer

GENERELLT

  • Kylkapacitet nominell/min(W)

    2 500 / 900

  • Kylkapacitet max (W)

    4 000

  • Kyleffektförbrukning nominell/min (W)

    460 / 200

  • Värmekapacitet max (W)

    6 400

  • Värmekapacitet nominell/min(W)

    3 200 / 900

  • Värmeförbrukning nominell effekt/min(W)

    590 / 190

  • HVAC Typ

    H/P

  • Inomhusenhet Dimension_WxHxD (mm)

    1 050x307x235

  • Inomhusenhetens vikt (kg)

    11,8

  • Vikt för inomhusenhet (lb.)

    26,0

  • Utomhusenhet Dimension_WxHxD mm

    870x650x330

  • Utomhusenhet Vikt (kg)

    43,8

  • Vikt för utomhusenhet (lb.)

    96,6

  • Produkttyp

    Väggmonterad

  • Product Typ II

    Inverter

  • Nominell ingångsspänning (V, Hz)

    220 ~ 240, 50

  • Kylmedelstyp

    R32

  • Ljudeffekt (kylning) SH / H / M / L / SL (dB (A))

    43 / 37 / 30

  • Ljudeffekt (Värme) SH / H / M / L / SL (dB (A))

    43 / 37 / 30

LUFTRENING

  • Luftrenande display

    N/A

  • Ionizer

    Ja

  • PM 1.0-sensor

    N/A

EAN-KOD

  • EAN-kod

    8806096598672

TILLMÖTESGÅENDE

  • Lanseringsmånad (ÅÅÅÅ-MM)

    2025-08

  • Tillverkare (Importör)

    LG Electronics

  • Namn på produktmodell

    S3-W09221CA

  • Produkttyp och modellnamn

    Wall Mounted & NH09SP2

BEKVÄMLIGHET

  • Automatisk omstart

    Ja

  • Djupsömn

    N/A

  • Fläktläge

    Ja

  • Filtrerlarm

    N/A

  • Tvingad omkopplare

    Ja

  • Detektering av människokropp

    Ja

  • Låg ljudnivå

    Ja

  • På/av-funktion (24 timmar)

    Ja

  • Fjärrkontroll

    Ja

  • Bokning

    Ja

  • Sov Timer+

    Ja

  • Smart diagnostik

    Ja

  • ThinQ (Wi-Fi)

    Ja

  • Komfortabel sömn för tropisk natt

    N/A

  • Röststyrning (Tredjepartsenhet)

    Ja

KYLNING

  • Comfort Air

    Ja

  • 4-vägs

    Upp-Ner/Vänster-Höger

  • Styrning luftflödesriktning (vänster och höger)

    Ja

  • Styrning luftflödesriktning (upp och ned)

    Ja (6 steg)

  • AI Air

    Ja

  • Fläktens hastighet

    6 Steg

  • Kraftfull kylning

    Ja

  • Mjuk luft

    Ja

AVFUKTNING

  • Avfuktning

    Ja

  • Bekväm fuktighetskontroll

    Ja

  • Fuktighetssensor

    Ja

DESIGN

  • Färg (kropp)

    Vit

  • Färg (utblås)

    Svart

  • Visa

    88 gömd

ENERGIBESPARING

  • Active Energy Control

    Ja

  • AI kW Manager

    Ja

  • Energiklass kyla

    A+++

  • Energidisplay

    Ja

  • Energiklass

    A+++

  • Övervakning av energiförbrukning

    Ja

  • Energibesparing (kylning)

    N/A

  • Energiklass värme

    A+++

  • ICA (I Control Ampere)

    N/A

  • Radar Sensor

    Ja

  • Detektering av fönsteröppning

    Ja (endast ThinQ)

FILTER

  • Fint dammfilter

    N/A

  • Förfilter

    Ja

  • Extremt fint dammfilter

    N/A

UPPVÄRMNING

  • Låg uppvärmning

    Ja

  • Braskamin

    Ja

  • Kraft, Uppvärmning

    Ja

HYGIEN

  • Automatisk rengöring

    Ja

  • All Cleaning

    Ja

  • Auto Clean+

    Ja

  • Rengöring av värmeväxlare

    N/A

UTOMHUS ENHET

  • Modellnamn för utomhusenhet

    S3UW09221CA

FUNKTIONEN RAC B2B

  • PI485-modul

    Ja

  • Torrkontakt

    Ja

  • Trådbunden fjärrkontroll

    Ja

EFTERLEVNADSINFORMATION

MER EFTERLEVNADSINFORMATION
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
Säkerhetsinformationen för tillbehör ingår i säkerhetsinformationen för produkten och tillhandahålls inte separat.

