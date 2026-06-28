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20 l mikrovågsugn, svart
Elegant glasdörr
Sömlös design som passar moderna utrymmen
En elegant glasdörr lyfter kökets stil, och den släta glasytan gör det snabbt och enkelt att torka av framsidan.
*Produktbilderna anges endast i illustrativt syfte och kan skilja sig från den faktiska produkten.
*Produktbilderna anges endast i illustrativt syfte och kan skilja sig från den faktiska produkten.
*Produktbilderna anges endast i illustrativt syfte och kan skilja sig från den faktiska produkten.
Ljusstark LED-belysning
Förbättrad LED-belysning visar maten tydligt
LED-belysningen visar tydligt insidan så att det blir enkelt att när som helst kontrollera matens status utan att behöva öppna dörren.
*Produktbilderna anges endast i illustrativt syfte och kan skilja sig från den faktiska produkten.
Vanliga frågor och svar
Q.
Vad kan vara en orsak till att ugnslampan inte tänds?
A.
Lampan kan behöva bytas ut eller så kan produkten behöva service. Kontrollera glödlampan och titta i användarhandboken för vägledning.
Q.
Passerar mikrovågsenergin genom visningsskärmen i dörren?
A.
Nej. De små hålen i visningsskärmen är utformade för att låta ljus passera igenom så att du kan se in samtidigt som mikrovågsenergin blockeras från att passera igenom.
Q.
Är det okej att använda mikrovågsugnen när den är tom?
A.
Det rekommenderas inte. Att köra mikrovågsugnen utan mat eller vätska inuti kan orsaka skador.
Q.
Varför spricker ägg ibland?
A.
Ånga kan byggas upp innanför hinnan på äggulan under tillagningen vilket får den att spricka. Undvik det genom att sticka hål i äggulan före tillagningen. Tillaga inte ägg med skalet på i mikrovågsugnen.
Sammanfattning
MÅTT
Alla specifikationer
TILLBEHÖR
Glasplåt (ea)
1
Roterande ring (ea)
1
Roterande axel (ea)
1
Användarmanual (ea)
1
GENERELLA SPECIFIKATIONER
Ugnskapacitet (L)
20
Typ
Solo
Färg ytterhölje
Svart
Installationstyp
Bänkplacering
EasyClean
Nej
Design lucka
Uppdelad
Dörrens färg
Svart
Ursprungsland
Kina
Märke
LG
STYRNINGSFUNKTIONER
Placering av kontroller
Höger sida
Kontrolltyp
Knopp
Kontrollskärm
LCD
BEKVÄMLIGHETSFUNKTIONER
Lägg till 30 sekunder
Nej
Barnspärr
Nej
Pip när tiden går ut
Ja
EasyClean
Nej
Kökstimer
Nej
Tidsinställning
Ja
Snurrtallrik På/Av
Nej
TILLAGNINGSFUNKTIONER
Steka
Nej
Sensor för tillagning
Nej
Jäsning
Nej
Smälta
Nej
Minnestillagning
Nej
Sensor för uppvärmning
Nej
Långkok
Nej
Göra mjukt
Nej
Torka
Nej
Värma
Nej
Ångkokning
Nej
Etapptillagning
Nej
Snabbgrill
Nej
Snabb konvektion
Nej
Grilla
Nej
Upptining
Nej
Konvektionsbakning
Nej
Baka
Nej
Auto Reheat
Nej
Auto Cook
Nej
Luftsteka
Nej
Avfrosta med växelriktare
Nej
DESIGN / FINISH
Färg ytterhölje
Svart
Yta med anti-fingeravtryck
Nej
Färg invändigt
Grå
Utvändig design
WideView traditionell
Design dörrglas
Smog
Invändig design
Kvadrat
Dörrens färg
Svart
MÅTT / VIKT
Förpackningsmått (B x H x D) (mm)
488 x 291 x 380
Produktmått (B x H x D) (mm)
439 x 258 x 339
Produktvikt (kg)
9,6
FUNKTIONER MIKROVÅGSUGN
Strömförbrukning Mikrovågsugn (W)
1 050
Storlek roterande skiva (mm)
255
Total strömförbrukning (W)
1 050
Smart Inverter
Nej
Ugnskapacitet (L)
20
Uteffekt mikrovågsugn (W)
700
Effektnivåer mikrovågsugn
5
Tillagningsinstruktioner
Manuell
Typ av invändig lampa
LED
STRÖM / ENERGIKLASS
Uteffekt (W)
700
Strömförsörjning (Volt/Hz)
230V / 50Hz
SMART TEKONOLOGI
NFC tag på
Nej
SmartDiagnosis
Nej
ThinQ (Wi-Fi)
Nej
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