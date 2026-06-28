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20 l mikrovågsugn, svart

20 l mikrovågsugn, svart

MS2082H
Vy framifrån av 20 l mikrovågsugn, svart MS2082H
Öppen vy framifrån av mikrovågsugn
Mikrovågsugn med elegant glasdörrdesign och yta som är lätt att göra ren
Mikrovågsugn med intuitiva dubbla vred för kontroll av effekt och tid
Mikrovågsugn med ljusstark LED-belysning som tydligt visar maten inuti
Höger perspektivvy ovanifrån av mikrovågsugn
Höger perspektivvy ovanifrån av en öppen dörr
Detaljerad vy av vredet
Vy från vänster av mikrovågsugn
Vy från höger av mikrovågsugn
Vy framifrån av 20 l mikrovågsugn, svart MS2082H
Öppen vy framifrån av mikrovågsugn
Mikrovågsugn med elegant glasdörrdesign och yta som är lätt att göra ren
Mikrovågsugn med intuitiva dubbla vred för kontroll av effekt och tid
Mikrovågsugn med ljusstark LED-belysning som tydligt visar maten inuti
Höger perspektivvy ovanifrån av mikrovågsugn
Höger perspektivvy ovanifrån av en öppen dörr
Detaljerad vy av vredet
Vy från vänster av mikrovågsugn
Vy från höger av mikrovågsugn

Huvudfunktioner

  • Elegant och stilren glasdörr som är lätt att torka av
  • Eleganta dubbla vred för enkel kontroll av effektnivå och timer
  • Strömlinjeformad öppen knapplayout som minskar avlagringar för snabb rengöring
  • LED-belysning som tydligt visar insidan när som helst
Mer
LG mikrovågsugn i ett modernt kök med elegant glasdörrdesign

LG mikrovågsugn i ett modernt kök med elegant glasdörrdesign

Elegant glasdörr

Sömlös design som passar moderna utrymmen

En elegant glasdörr lyfter kökets stil, och den släta glasytan gör det snabbt och enkelt att torka av framsidan.

Rengör LG-mikrovågsugnens eleganta glasdörr med en enkel avtorkning.

Rengör LG-mikrovågsugnens eleganta glasdörr med en enkel avtorkning.

*Produktbilderna anges endast i illustrativt syfte och kan skilja sig från den faktiska produkten.

Exakt matlagningskontroll med LG-mikrovågsugnens intuitiva dubbla vred

Intuitivt dubbelvred

Eleganta dubbla vred för enkel matlagningskontroll

Med tre effektnivåer och ett timervred kan du enkelt och bekvämt laga till en mängd olika rätter med detta enkla system.

*Produktbilderna anges endast i illustrativt syfte och kan skilja sig från den faktiska produkten.

Exakt matlagningskontroll med LG-mikrovågsugnens intuitiva dubbla vred

Ren tryckknapp

Strömlinjeformade knappar förblir rena med lätthet

Layouten med knapparna i en rad hjälper till att minska ansamlingen av matavlagringar för snabb och enkel rengöring av ytan.

*Produktbilderna anges endast i illustrativt syfte och kan skilja sig från den faktiska produkten.

Ljusstark LED-belysning

Förbättrad LED-belysning visar maten tydligt

LED-belysningen visar tydligt insidan så att det blir enkelt att när som helst kontrollera matens status utan att behöva öppna dörren.

Ljusstark invändig LED-belysning på en LG-mikrovågsugn som tydligt visar maten

Ljusstark invändig LED-belysning på en LG-mikrovågsugn som tydligt visar maten

*Produktbilderna anges endast i illustrativt syfte och kan skilja sig från den faktiska produkten.

Vanliga frågor och svar

F.

Vad kan vara en orsak till att ugnslampan inte tänds?

S.

Lampan kan behöva bytas ut eller så kan produkten behöva service. Kontrollera glödlampan och titta i användarhandboken för vägledning.

F.

Passerar mikrovågsenergin genom visningsskärmen i dörren?

S.

Nej. De små hålen i visningsskärmen är utformade för att låta ljus passera igenom så att du kan se in samtidigt som mikrovågsenergin blockeras från att passera igenom.

F.

Är det okej att använda mikrovågsugnen när den är tom?

S.

Det rekommenderas inte. Att köra mikrovågsugnen utan mat eller vätska inuti kan orsaka skador.

F.

Varför spricker ägg ibland?

S.

Ånga kan byggas upp innanför hinnan på äggulan under tillagningen vilket får den att spricka. Undvik det genom att sticka hål i äggulan före tillagningen. Tillaga inte ägg med skalet på i mikrovågsugnen.

Sammanfattning

Skriv ut

MÅTT

MS2082H

Alla specifikationer

TILLBEHÖR

  • Glasplåt (ea)

    1

  • Roterande ring (ea)

    1

  • Roterande axel (ea)

    1

  • Användarmanual (ea)

    1

GENERELLA SPECIFIKATIONER

  • Ugnskapacitet (L)

    20

  • Typ

    Solo

  • Färg ytterhölje

    Vit

  • Installationstyp

    Bänkplacering

  • EasyClean

    Nej

  • Design lucka

    Uppdelad

  • Dörrens färg

    Vit

  • Ursprungsland

    Kina

  • Märke

    LG

STYRNINGSFUNKTIONER

  • Placering av kontroller

    Höger sida

  • Kontrolltyp

    Knopp

  • Kontrollskärm

    LCD

BEKVÄMLIGHETSFUNKTIONER

  • Lägg till 30 sekunder

    Nej

  • Barnspärr

    Nej

  • Pip när tiden går ut

    Ja

  • EasyClean

    Nej

  • Kökstimer

    Nej

  • Tidsinställning

    Ja

  • Snurrtallrik På/Av

    Nej

TILLAGNINGSFUNKTIONER

  • Steka

    Nej

  • Sensor för tillagning

    Nej

  • Jäsning

    Nej

  • Smälta

    Nej

  • Minnestillagning

    Nej

  • Sensor för uppvärmning

    Nej

  • Långkok

    Nej

  • Göra mjukt

    Nej

  • Torka

    Nej

  • Värma

    Nej

  • Ångkokning

    Nej

  • Etapptillagning

    Nej

  • Snabbgrill

    Nej

  • Snabb konvektion

    Nej

  • Grilla

    Nej

  • Upptining

    Nej

  • Konvektionsbakning

    Nej

  • Baka

    Nej

  • Auto Reheat

    Nej

  • Auto Cook

    Nej

  • Luftsteka

    Nej

  • Avfrosta med växelriktare

    Nej

DESIGN / FINISH

  • Färg ytterhölje

    Vit

  • Yta med anti-fingeravtryck

    Nej

  • Färg invändigt

    Grå

  • Utvändig design

    WideView traditionell

  • Design dörrglas

    Smog

  • Invändig design

    Kvadrat

  • Dörrens färg

    Vit

MÅTT / VIKT

  • Förpackningsmått (B x H x D) (mm)

    488 x 291 x 380

  • Produktmått (B x H x D) (mm)

    439 x 258 x 339

  • Produktvikt (kg)

    9,6

FUNKTIONER MIKROVÅGSUGN

  • Strömförbrukning Mikrovågsugn (W)

    1 050

  • Storlek roterande skiva (mm)

    255

  • Total strömförbrukning (W)

    1 050

  • Smart Inverter

    Nej

  • Ugnskapacitet (L)

    20

  • Uteffekt mikrovågsugn (W)

    700

  • Effektnivåer mikrovågsugn

    5

  • Tillagningsinstruktioner

    Manuell

  • Typ av invändig lampa

    LED

STRÖM / ENERGIKLASS

  • Uteffekt (W)

    700

  • Strömförsörjning (Volt/Hz)

    230V / 50Hz

SMART TEKONOLOGI

  • NFC tag på

    Nej

  • SmartDiagnosis

    Nej

  • ThinQ (Wi-Fi)

    Nej

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