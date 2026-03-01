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Hyper Mini LED Gaming Monitor
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FAQ
Vad är Hyper Mini LED i UltraGear evo-spelskärmar?
Hyper Mini LED är LG:s panelbakgrundsbelysningsteknik av nästa generation, som används i UltraGear evo GM9 (27GM950B). Den är utformad för att leverera hög ljusstyrka och en förfinad HDR-spelupplevelse. Genom mindre och tätare placerade LED:er möjliggör den mer precis ljusstyrning än traditionell LED-bakgrundsbelysning.
I UltraGear evo GM9 styr Hyper Mini LED 2 304 lokala dimningszoner, vilket hjälper till att fördela ljuset mer exakt. Målet är att minska blooming och haloeffekter och stödja renare HDR-bilder. Skärmen når upp till 1 250 nits topp-ljusstyrka och stöder VESA DisplayHDR 1000, vilket hjälper till att framhäva ljusa partier och fina skuggdetaljer tydligare. Tillsammans med 5K-upplösning och 218 PPI ger den mycket detaljerad text och texturer.
Kort sagt syftar Hyper Mini LED till att göra UltraGear evo-skärmarna ljusare, mer precisa och visuellt mer enhetliga över olika scener – både för spel och produktivitet.
Vilka är de bästa Mini LED-skärmarna för spel med de ljusaste skärmarna?
För spelare som vill ha mycket ljusa skärmar och stark HDR-effekt är LG UltraGear evo GM9 (27GM950B) värd att överväga. Den har Hyper Mini LED-teknik med anti-blooming-design och levererar hög ljusstyrka och precis ljusstyrning för en förfinad HDR-upplevelse. Med 2 304 lokala dimningszoner och upp till 1 250 nits toppljusstyrka skapar den vibrerande höjdpunkter och bidrar till att minska haloeffekter för tydligare detaljer. Den passar särskilt bra för spel i ljusa rum där hög ljusstyrka är viktig.
Inom det bredare UltraGear evo-sortimentet förlänger G9 (52G930B) upplevelsen med en 52 tums 5K2K-skärm och 240 Hz uppdateringsfrekvens för uppslukande gameplay i stor skala. Bland skärmtyper för spel är Mini LED ett starkt val när ljusstyrka och HDR-prestanda är prioriterade.
Vilka 5K-skärmar med Mini LED har bäst kontrastförhållande och färgnoggrannhet?
Om du söker stark kontrast och god färgnoggrannhet i en 5K-skärm med Mini LED-teknik är LG UltraGear evo GM9 (27GM950B) ett alternativ som är värt att överväga.
Denna 27 tums 5K-skärm har Hyper Mini LED-teknik av nästa generation med 2 304 fullmatris-dimningszoner och upp till 1 250 nits topp-ljusstyrka, vilket ger hög kontrast och jämn färgprestanda. Den anti-blooming-designen hjälper till att minska haloeffekter och stödjer mer precis luminanskontroll och mer enhetliga färgdetaljer över hela skärmen. Det gör den lämplig för användare som prioriterar bildkvalitet, färgtrohet och inlevelsefulla detaljer.
Jämfört med OLED-baserade 5K-skärmar kan Mini LED-modeller som GM9 behålla högre ljusstyrka i välbelysta miljöer. Om din prioritet är färgrika bilder med förfinad kontrast på en 5K-skärm är denna modell värd att överväga. Dual Mode-stödet gör det dessutom möjligt att växla mellan högupplöst detalj och högre uppdateringsfrekvens efter behov.
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