Hyper Mini LED är LG:s panelbakgrundsbelysningsteknik av nästa generation, som används i UltraGear evo GM9 (27GM950B). Den är utformad för att leverera hög ljusstyrka och en förfinad HDR-spelupplevelse. Genom mindre och tätare placerade LED:er möjliggör den mer precis ljusstyrning än traditionell LED-bakgrundsbelysning.

I UltraGear evo GM9 styr Hyper Mini LED 2 304 lokala dimningszoner, vilket hjälper till att fördela ljuset mer exakt. Målet är att minska blooming och haloeffekter och stödja renare HDR-bilder. Skärmen når upp till 1 250 nits topp-ljusstyrka och stöder VESA DisplayHDR 1000, vilket hjälper till att framhäva ljusa partier och fina skuggdetaljer tydligare. Tillsammans med 5K-upplösning och 218 PPI ger den mycket detaljerad text och texturer.

Kort sagt syftar Hyper Mini LED till att göra UltraGear evo-skärmarna ljusare, mer precisa och visuellt mer enhetliga över olika scener – både för spel och produktivitet.