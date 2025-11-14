About Cookies on This Site

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.

Cookies Setting
Absolutely Necessary Cookies
These are cookies that are absolutely essential to running a website. This category of cookies cannot be disabled.
Functional Cookies
These cookies are used to provide you with convenient functions, such as product reviews and product video playback, during your web browsing, they also enable interaction with social media accounts.
Social media
Connect with your social channels to share LG Technology with friends for example on Facebook and Twitter.
Analytics Cookies
These cookies allow our website to keep improving functions through website traffic analysis and to suggest personalized content for you.
Advertising Cookies
These cookies enable us to show you ads and other content that we think is most attuned to your interests and digital behavior.
LG 34" Smart Monitor WQHD böjd skärm för streaming med webOS
20250626101759_34U601SA_EU.pdf
Energiklass : SE
Produktinformationsblad

LG 34" Smart Monitor WQHD böjd skärm för streaming med webOS

20250626101759_34U601SA_EU.pdf
Energiklass : SE
Produktinformationsblad

LG 34" Smart Monitor WQHD böjd skärm för streaming med webOS

34U601SA-W
Front view with remote
-15 degree side view
+15 degree side view
Front-left view
Left side view
Left side view with tilt
Top view
Rear view
Rear-right view
Close-up of rear input ports
Straight-on close-up of rear input ports
Close-up of monitor stand base
Side view of monitor stand
Front view with remote
lifystyle
Front view with remote
-15 degree side view
+15 degree side view
Front-left view
Left side view
Left side view with tilt
Top view
Rear view
Rear-right view
Close-up of rear input ports
Straight-on close-up of rear input ports
Close-up of monitor stand base
Side view of monitor stand
Front view with remote
lifystyle

Huvudfunktioner

  • 34-tums 21:9 WQHD (3440 x 1440) böjd skärm
  • 300 nits (typ.) /Färgomfång: sRGB 99 %/Kontrastförhållande: 3000:1
  • 2 x 7 W stereohögtalare
  • webOS
  • AirPlay 2, Google Cast, Skärmdelning, Bluetooth
  • ThinQ Home Dashboard/stöd för Magic Remote
Mer

Prisbelönt excellens

En bild av CES 2025-white Honoree Award-logotyp

CES Innovation Awards – Hedersomnämnande

webOS Re:New Program

i cybersäkerhet

En bild av AVForums logotyp

AVForums Editor's Choice 2024/25

webOS 24

”webOS 24 levererar en elegant, snabb och lättanvänd smart upplevelse som känns fräsch och prydlig”

En bild av IF Design-utmärkelse

iF Design Award – Vinnare

webOS 24 UX

*CES Innovation Awards baseras på beskrivande material som skickats till domarna. CTA verifierade inte riktigheten av någon inlämning eller av några påståenden och testade inte produkten som fick priset.

LG Smart Monitor-logotyp.

En skärm. Oändliga möjligheter.

Anpassa dig till varje uppgift eller miljö med många möjligheter. Med webOS kan du hantera hemmakontorsuppgifter utan en dator och njuta av en mängd innehåll i en sömlös balans mellan arbete och underhållning. Den ultrabreda 34-tums 21:9-skärmen ger gott om utrymme för flerprogramskörning och uppslukande visning – perfekt för både arbete och nöje.

En skärm i en hemmakontorsmiljö som bläddrar genom tre användningsfall: streama underhållningsinnehåll, professionellt design- och kodningsarbete och en filmisk filmscen.

LG Smart Monitor logo.

*Bilderna är simulerade för att öka förståelsen för funktionen och kan skilja sig från den faktiska användarupplevelsen.

*Tangentbordet och musen ovan ingår inte i paketet (säljs separat).

Den visar en astronaut och en färgstark abstrakt bild med livfulla 4K UHD-färger.

34-tums 21:9 WQHD böjd skärm

En bild som visar speglingsfunktionen på en smart skärm.

Spegla från dina enheter

Böjd skärm som visar en levande vinterscen med två personer i orange snöutrustning visas i ett programgränssnitt för fotoredigering med färg- och histogramverktyg, vilket betonar sRGB 99 % och HDR-stöd.

HDR 10 med sRGB 99 % (Typ.)

En bild som visar LG Smart Monitor på ett kontor och i ett hem.

webOS Work & Play

Grafisk illustration med färgglada ljudvågsmönster som omger texten ”7 W x 2”.

Inbyggda högtalare

*Bilderna är simulerade för att öka förståelsen för funktionen och kan skilja sig från den faktiska användarupplevelsen.

34-tums 21:9 WQHD böjd skärm

Fantastisk skärm för både arbete och nöje

Dess 34-tums ultrabreda WQHD-skärm med ett bredd–höjd-förhållande på 21:9 ger en bredare bild – perfekt för flerprogramskörning, innehållsskapande och uppslukande underhållning. Den böjda 1800R-designen omsluter ditt synfält och ger en bioupplevelse som drar in dig i varje scen.

Bildskärm på ett skrivbord som visar videoredigeringsprogram med filmsekvenser och färggraderingsverktyg i en mysig hemmiljö.

*Bilderna är simulerade för att öka förståelsen för funktionen och kan skilja sig från den faktiska användarupplevelsen.

*Ljusstyrka: 300 nits (typ.). Färgomfång: sRGB 99 % (typ.).

HDR 10 med sRGB 99 % (Typ.)

Bortom skärmen: se vad som är verkligt.

Skärmen stöder branschstandarden HDR 10 och täcker 99 % av sRGB-färgomfånget för livfulla detaljer och kontrast. Vare sig

du tittar på filmer eller redigerar foton säkerställer det exakt färguttryck och verklighetstrogna högdagrar och skuggor.

Bildskärm som visar ett fotoredigeringsgränssnitt med en färgglad bild med sneaker och tennisbollar, vilket framhäver sRGB 99 % och HDR-färgnoggrannhet.

*Bilderna är simulerade för att öka förståelsen för funktionen och kan skilja sig från den faktiska användarupplevelsen.

*Ljusstyrka: 300 nits (typ.). Färgomfång: sRGB 99 % (typ.).

webOS

Smidig kanalsurfning

Tack vare webOS kan du njuta av sömlös åtkomst till en mängd olika innehåll via appar som Netflix, Prime Video, Disney+, YouTube, Apple TV och gratis LG Channels. Få personliga rekommendationer, utforska appar som Sport, Spel och LG Fitness och styr allt enkelt med en fjärrkontroll. Den 3-sidiga kantlösa designen på den tunna vita enheten förbättrar upplevelsen och 7 W x 2 stereohögtalare ger kristallklart ljud för den ultimata tittarupplevelsen.

En bild som visar olika innehåll på webOS.

*Bilderna är simulerade för att öka förståelsen för funktionen och kan skilja sig från den faktiska användarupplevelsen.

*Inbyggda streamingtjänster och appar kan skilja sig åt beroende på land.

*Internetanslutning och prenumeration på streamingtjänster krävs. Ytterligare avgifter kan tillkomma för vissa tjänster, eftersom de inte ingår och kräver separata prenumerationer.

*Tillhandahåller en mängd anpassade appar och tjänster, inklusive musik, sport, hemmakontor och molnspel för varje registrerat konto.

Ny uppgradering i 5 år med prisbelönta webOS Re:New Program

Utnyttja de senaste funktionerna och programvaran med uppgraderingar – upp till fyra gånger under fem år. webOS är en CES Innovation-vinnare i kategorin cybersäkerhet och håller din integritet och dina data säkra med varje uppdatering

*webOS Re:New Program gäller för LG Smart Monitor-modeller som kommer att släppas 2025 och kommer att innehålla webOS 24-versionen.

*LG Smart Monitor-modeller planeras inte att uppdatera till webOS 25-versionen, utan till webOS 26.

*Uppdateringar och schema för vissa funktioner, applikationer och tjänster kan variera beroende på modell och region.

*webOS-uppgraderingar är tillgängliga upp till fyra gånger under en femårsperiod från produktens lanseringsdatum. Tillgängligheten för funktioner och uppdateringsscheman kan variera beroende på modell och region.

webOS

Home Office-redo utan dator

webOS gör det möjligt för dig att få fjärråtkomst till din PC och Cloud PC via Remote PC. Med den här funktionen kan du använda olika hemmakontorstjänster, inklusive videokonferenser och molnbaserade applikationer, allt utan en dator.

webOS enables you to remotely access your PC and Cloud PC via Remote PC. This functionality lets you utilize various home office services, including video conferencing and cloud-based applications, all without a PC.

*Bilderna är simulerade för att öka förståelsen för funktionen och kan skilja sig från den faktiska användarupplevelsen.

*Ovanstående tangentbord, mus, headset och handkontroll ingår inte i paketet (säljs separat).

*Remote PC är endast tillgängligt på datorer med Windows 10 Pro eller senare OS.

*Internetanslutning och prenumeration på relaterade streamingtjänster krävs. Separata streamingtjänster kan kräva en betalprenumeration, vilket inte tillhandahålls (köp separat).

*Remote PC-funktionen stöds på Windows 10 Pro eller senare versioner och är kompatibel med tredjepartsdatorer som stöder fjärrdatoranslutning, inklusive gram.

*Tjänster som stöds kan skilja sig åt beroende på land.

Gaming Portal är nu öppen

Gaming Portal är en spelvänlig plattform som erbjuder en skräddarsydd upplevelse, med alternativ för att välja menyer för gamepads eller fjärrkontroller och stöd för personlig spelifiering. Du kan spåra rankningar och poäng bland spelare, samtidigt som du enkelt får tillgång till ett brett utbud av titlar, från AAA till sociala spel. Med partnerskap med ledande molnspeltjänster som GeForce NOW, Amazon Luna och snart Xbox Cloud, tillsammans med inbyggda webOS-appspel, möjliggör den spel utan behov av externa konsoler eller enheter för den ultimata spelupplevelsen.

En böjd skärm visar upp en spelkontrollpanel med livfulla spelikoner, inklusive action, pussel och molnspelsappar. En kosmisk, glödande portalgrafik omger skärmen och förbättrar sci-fi-vibbarna.

*Stöd för Gaming Portal kan variera beroende på land.

*Stöd för molnspeltjänster och spel inom Gaming Portal kan variera beroende på land.

*Vissa speltjänster kan kräva en prenumeration och en spelkontroll.

Sports

Följ dina sportlag

Stöd ditt lag med personanpassad service. Den visar det senaste om ditt favoritlag, baserat på din profil.

Musik

Sammanställd efter din musiksmak

Njut av anpassad musik sömlöst med 5W x 2 stereohögtalare. Du kan enkelt söka efter musik och snabbt få tillgång till nyligen spelade låtar från dina streamingtjänster. Dessutom rekommenderar den populära låtar baserat på dina önskemål.

*Bilderna är simulerade för att öka förståelsen för funktionen och kan skilja sig från den faktiska användarupplevelsen.

*Internetanslutning och prenumeration på relaterade streamingtjänster krävs. Separata streamingtjänster kan kräva en betalprenumeration, vilket inte tillhandahålls (köp separat).

*Tjänster som stöds kan skilja sig åt beroende på land.

Ljusstyrkekontroll

Intelligens som lyser upp i alla lägen

Ljusstyrkekontrollen känner av ljuskällor i ditt utrymme och justerar automatiskt skärmens ljusstyrka för skarpa och tydliga bilder, oavsett om det är dag eller natt.

Den vänstra bilden visar utseendet dagtid med justeringsfunktionen för ljusstyrka, och den högra bilden visar utseendet nattetid med samma funktion.

*Bilderna är simulerade för att öka förståelsen för funktionen och kan skilja sig från den faktiska användarupplevelsen.

2 x 7 W inbyggda högtalare

Uppslukande ljud utan extra högtalare

Skärmen har inbyggda stereohögtalare på 7 W x 2, levererar uppslukande ljud för filmer, musik och annat multimedieinnehåll samt stöder klar röstkommunikation för video- och konferenssamtal utan behov av externa högtalare.

Bildskärm som visar en levande filmscen, följt av en multitaskingskärm med en videokonferens och realtidsaktiediagram som betonar uppslukande ljud- och produktivitetsfunktioner.

*Bilderna är simulerade för att öka förståelsen för funktionen. De kan skilja sig från den faktiska användningen.

Dynamic Tone Mapping

Väck till liv med ljusstyrka och kontrast

Njut av bilder som de var tänkta att ses, med Dynamic Tone Mapping som justerar ljusstyrka och kontrast för optimala detaljer och realism. Filmer och spel blir levande med rik fördjupning och jämn kvalitet för allt innehåll.

*Bilderna är simulerade för att öka förståelsen för funktionen och kan skilja sig från den faktiska användarupplevelsen.

*Endast tillgängligt när HDR-videosignal matas in.

LG Smart Monitor-skärmen visar ThinQ Home Dashboard-gränssnittet.

ThinQ Home Dashboard

Styr enkelt dina apparater

ThinQ Home Dashboard gör livet bekvämare. Kontrollera och hantera enkelt statusen för dina LG-hushållsapparater och LG-enheter på en skärm med fjärrkontrollen.

*För att använda ThinQ-funktioner, installera appen ”LG ThinQ” från Google Play Store eller Apple App Store på din mobiltelefon och anslut till Wi-Fi. Se programmets hjälpavsnitt för detaljerade instruktioner.

*Trådlös internetanslutning hemma krävs för att registrera apparater i LG ThinQ-appen.

*De faktiska funktionerna i LG ThinQ-appen kan variera beroende på produkt och modell.

*Denna produkt är registrerad som en TV i LG ThinQ-appen. Du kan ändra det registrerade enhetsnamnet i LG ThinQ-appen.

*Genom LG ThinQ-appen kan du använda volymkontroll, pekare och strömfunktioner.

Röststyrning med Magic Remote

Med ThinQ-appen kan du enkelt fjärrstyra den med röstkommandon via Alexa, vilket säkerställer att den smarta skärmen fungerar som mer än bara en skärm. Det blir ett centralt nav för alla dina underhållnings- och produktivitetsbehov och höjer din övergripande multimedieupplevelse. Allt som krävs är Magic Remote.

En kvinna höjer volymen på en LG Smart Monitor med en Magic Remote.

*Bilderna är simulerade för att öka förståelsen för funktionen. De kan skilja sig från den faktiska användningen.

*För att det ska fungera korrekt måste du ansluta LG Smart Monitor till ThinQ-appen.

*Bilderna som visas på skärmen kan skilja sig från den faktiska appens. Tjänsterna kan variera beroende på region/land eller appversioner.

*Du kan ändra språk- och regioninställningar för 22 språk för 146 länder: Engelska/koreanska/spanska/franska/tyska/italienska/portugisiska/ryska/polska/turkiska/japanska/arabiska (Saudi/UAE)/vietnamesiska/thailändska/svenska/taiwanesiska/indonesiska/danska/holländska/norska/grekiska/israeliska (t.ex. USA/engelska).

**Fjärrkontrollen ingår i paketet.

**Magic Remote säljs separat och kan variera beroende på land. 

**Alexa-funktionen är tillgänglig. Se produktspecifikationerna för mer information.

Google Cast + AirPlay 2 + Skärmdelning + Bluetooth

Spegla direkt från dina enheter

Dela enkelt innehåll från din smarta enhet till din bildskärm med AirPlay 2* (för Apple-enheter) eller Skärmdelning** (för Android-enheter) eller Google Cast***. Anslut direkt och njut av en sömlös tittar- och ljudupplevelse på en större skärm med bara några få tryckningar.

*Apple och relaterade märken och logotyper är varumärken som tillhör Apple Inc. Funktioner som stöds kan variera beroende på land och region.

*För att använda AirPlay och HomeKit med den här skärmen rekommenderas den senaste versionen av iOS, iPadOS eller macOS. Apple, AirPlay och HomeKit är varumärken som tillhör Apple Inc, registrerade i USA och andra länder. Works with Apple Home-märket är ett varumärke som tillhör Apple Inc

**Skärmdelning: Stöds på Android eller Windows 10 och senare.

**Anslut din enhet till samma Wi-Fi-nätverk som din bildskärm.

***Google Cast: Stöds på Android-telefon eller surfplatta med Android 9.0 eller senare och iPhone eller iPad med iOS 16.0 eller senare.

***Google Cast är ett varumärke som tillhör Google LLC. Funktioner som stöds kan variera beroende på land.

LG Switch-appen

Lätt att optimera enkelt med LG Switch

LG Switch-appen optimerar din skärm. Hitta och välj snabbt smarta funktioner med tangentbord och mus och växla smidigt mellan din PC och webOS med kortkommandon. Du kan också enkelt dela upp skärmen i upp till 6 delar, ändra tema eller starta ett videosamtal med en snabbtangent.

Quick Control

Upptäck bekvämligheten med Quick Control på LG Smart Monitor, som ger enkel åtkomst till menyer genom enkla åtgärder.

*Bilderna är simulerade för att öka förståelsen för funktionen och kan skilja sig från den faktiska användarupplevelsen.

*LG Switch-appen är endast för PC.

*För att ladda ner den senaste versionen av LG Switch-appen, besök LG.com.

Flera portar

En mängd olika gränssnitt

Vår smarta bildskärm har två HDMI-portar och två USB-portar kompatibla med olika enheter för en smidig skärm. Det möjliggör ett rent och prydligt skrivbord för perfekt utnyttjande av utrymme.

*Bilderna är simulerade för att öka förståelsen för funktionen och kan skilja sig från den faktiska användarupplevelsen.

Elegant stativ med en tunn bas

Rent och prydligt med elegant stativ

Ett elegant L-format stativ är utformat för ergonomisk komfort och dess smala bas hjälper till att maximera din arbetsyta.

Vy ovanifrån och närbild av en böjd skärm på ett rent skrivbord med ett vitt stativ, svart tangentbord, mus och en kaffekopp.

*Bilderna är simulerade för att öka förståelsen för funktionen och kan skilja sig från den faktiska användarupplevelsen.

En bild av en skärm som kombinerar en smart skärm och ett stativ.

En smartare upplevelse,
förbättras av ett svängstativ

Ett avtagbart stativ för en smart skärm. Anpassa tittarupplevelsen med vårt flexibla stativ med justering av lutning, svängning, höjd och stående läge. Den stabila basen, eleganta finishen och rullhjulen garanterar stabilitet och rörlighet.

*Bilderna är simulerade för att öka förståelsen för funktionen och kan skilja sig från den faktiska användarupplevelsen.

*Detta stativ är utformat för att stödja huvudvikter mellan 4–6,5 kg, och skador som orsakas av att denna gräns överskridits täcks inte av garantin.

*Beroende på vilken bildskärm som är installerad kanske skärmväxlingsfunktionen (Svänga) inte är tillgänglig.

*Detta stativ ingår inte i paketet (säljs separat).

TV-svängstativ med en ansluten Swing-stativbricka med en fjärrkontroll, placerad i ett modernt vardagsrum.

Håll dina viktigaste saker medbricka för Swing-stativ

Swing-stativbrickan ger ett flexibelt utrymme som anpassar sig till olika livsstilar med funktionell höjd för en snygg plats för viktiga saker som fjärrkontroll, högtalare, laptop eller spelkonsol.

*Bilderna är simulerade för att öka förståelsen för funktionen och kan skilja sig från den faktiska användarupplevelsen. 

*Bildskärmen, Swing-stativet och fjärrkontrollen ingår inte i paketet och säljs separat. 

*Fjärrkontrollen medföljer LG Smart Monitor, som säljs separat.

Skriv ut

Viktiga specifikationer

  • Display - Storlek [tum]

    34

  • Display - Upplösning

    3440 x 1440

  • Display - Paneltyp

    VA

  • Display - Bildförhållande

    21:9

  • Display - Färgomfång (typ)

    sRGB 99% (CIE1931)

  • Display - Ljusstyrka (typ.) [cd/m²]

    300

  • Display - Krökning

    1800R

  • Display - Uppdateringsfrekvens (Max.) [Hz]

    100

  • Mekanisk - Justering av bildskärmens position

    Luta

Alla specifikationer

TILLBEHÖR

  • Displayport

    NEJ

  • D-Sub

    NEJ

  • DVI-D

    NEJ

  • HDMI

    JA(2ea)

  • Fjärrkontroll

    JA (Slim Remote)

  • Thunderbolt

    NEJ

  • USB A till B

    NEJ

  • USB-C

    N/A

ANSLUTNING

  • Ljudingång

    NEJ

  • D-Sub

    NEJ

  • Inbyggd KVM

    NEJ

  • DVI-D

    NEJ

  • HDMI

    JA(2ea)

  • Daisy Chain

    NEJ

  • DisplayPort

    NEJ

  • DP-version

    N/A

  • Thunderbolt

    NEJ

  • USB-C

    N/A

  • Hörlursutgång

    JA

  • LAN (RJ-45)

    JA

  • Linje ut

    NEJ

  • SPDIF-utgång (optisk digital ljudutgång)

    NEJ

  • Thunderbolt (strömförsörjning)

    N/A

  • USB nedströmsport

    JA (2ea/ver2.0)

  • USB uppströms port

    N/A

  • USB-C (strömförsörjning)

    N/A

MÅTT/VIKTER

  • Dimension vid leverans (B x H x D) [mm]

    978 x 465 x 203 mm

  • Dimension med stativ (B x H x D) [mm]

    809.1 x 486.3 x 220.0 mm

  • Dimension utan stativ (B x H x D) [mm]

    809.1 x 369.4 x 91.4 mm

  • Vikt vid leverans [kg]

    9.0 kg

  • Vikt med stativ [kg]

    6.8 kg

  • Vikt utan stativ [kg]

    5.1 kg

DISPLAY

  • Bildförhållande

    21:9

  • Ljusstyrka (typ.) [cd/m²]

    300

  • Färgdjup (antal färger)

    16.7M

  • Färgomfång (Min.)

    sRGB 90% (CIE1931)

  • Kontrastförhållande (typ)

    3000:1

  • Krökning

    1800R

  • Paneltyp

    VA

  • Pixelavstånd [mm]

    0.07725 × 0.23175 mm

  • Uppdateringsfrekvens (Max.) [Hz]

    100

  • Upplösning

    3440 x 1440

  • Storlek [tum]

    34

  • Storlek [cm]

    86.42

  • Ljusstyrka (Min.) [cd/m²]

    240

  • Kontrastförhållande (Min.)

    1500:1

  • Färgomfång (typ)

    sRGB 99% (CIE1931)

FUNKTIONER

  • AMD FreeSync™

    NEJ

  • Automatisk ljusstyrka

    JA

  • Automatisk ingångsomkopplare

    NEJ

  • Stabilisator för svart

    NEJ

  • Kamera

    NEJ

  • Färgkalibrerad i fabrik

    NEJ

  • Färgsvaghet

    NEJ

  • Hårkors

    NEJ

  • Dolby Vision™

    NEJ

  • Dynamisk synkronisering av åtgärder

    NEJ

  • FPS-räknare

    NEJ

  • HDR 10

    JA

  • Kalibrering av HW

    NEJ

  • Mikrofon

    NEJ

  • Mini-LED-teknik

    NEJ

  • Teknik för reducering av rörelseoskärpa

    NEJ

  • Nano IPS™-teknik

    NEJ

  • NVIDIA G-Sync™

    NEJ

  • Överklockning

    NEJ

  • PBP

    NEJ

  • PIP

    NEJ

  • Läsarläge

    JA

  • Smart energibesparing

    JA

  • Superupplösning+

    NEJ

  • Användardefinierad nyckel

    NEJ

  • VESA DisplayHDR™

    NEJ

  • VRR

    JA

INFORMATION

  • Produktnamn

    Smart

  • År

    2025

MEKANISK

  • Justering av bildskärmens position

    Luta

  • Väggmonterbar [mm]

    100 x 100 mm

KRAFT

  • AC-ingång

    100~240Vac, 50/60Hz

  • Strömförbrukning (DC av)

    Mindre än 0,5 W

  • Strömförbrukning (viloläge)

    Mindre än 0,5 W

  • Typ av

    Extern strömadapter

LJUD

  • Högtalare

    7W x2

  • Maxx ljud

    NEJ

  • Fyllig bas

    NEJ

  • Dolby Atmos

    N/A

SW-TILLÄMPNING

  • Dubbel kontrollenhet

    NEJ

  • LG kalibreringsstudio (True Color Pro)

    NEJ

  • LG UltraGear™ Studio

    NEJ

  • OnScreen Control (LG Screen Manager)

    NEJ

EFTERLEVNADSINFORMATION

MER EFTERLEVNADSINFORMATION
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
Säkerhetsinformationen för tillbehör ingår i säkerhetsinformationen för produkten och tillhandahålls inte separat.

Det säger andra

Våra rekommendationer

Hitta en butik nära dig

Upplev den här produkten nära dig.
Delbetala med Klarna
Betala för dina LG produkter tryggt med Klarna! Nu med 0% ränta upp till 12 månader för ordrar från 9 990 kr och uppåt.
Så här fungerar det
  • 1. Shoppa smidigare
    Köp det du älskar med Klarna. Det är precis som shopping ska vara – enkelt, säkert och roligt
  • 2. Dela upp
    Betala lite då och då. Genom att dela upp din betalning kan du köpa nu och sprida dina kostnader upp till 36 månader. Nu med 0% ränta upp till 12 månader, för ordrar från 9 990 kr och uppåt
  • 3. Betala senare
    Betala inom 30 dagar. Få din order och betala bara för det du väljer att behålla, utan räntor eller avgifter.
Observera att det kan förekomma små avvikelser i beräkningen av månadskostnaden och den totala kostnaden.Det slutliga beloppet visas på Klarnas webbplats när du slutför köpet.
Exempel på delbetalning

Vid köp av denna produkt för kronor med 12 månaders räntefri delbetalning är räntan 0 %, den månatliga administrationsavgiften 0 kronor och uppläggningsavgiften 0 kronor. Den effektiva räntan är 0 % och det totala beloppet att betala blir kronor.

Att låna kostar pengar!

Om du inte kan betala tillbaka skulden i tid riskerar du en betalningsanmärkning. Det kan leda till svårigheter att få hyra bostad, teckna abonnemang och få nya lån. För stöd, vänd dig till budget- och skuldrådgivningen i din kommun. Kontaktuppgifter finns på konsumentverket.se

 