LG 36,5" Smart Monitor 4K UHD IPS för streaming 37U730SA med webOS.

Prisbelönt excellens
*CES Innovation Awards baseras på beskrivande material som skickats till domarna. CTA verifierade inte riktigheten av någon inlämning eller av några påståenden och testade inte produkten som fick priset.
En skärm. Oändliga möjligheter.
Anpassa dig till varje uppgift eller miljö med många möjligheter. Med webOS kan du hantera hemmakontorsuppgifter utan en dator och njuta av en mängd innehåll i en sömlös balans mellan arbete och underhållning. Njut av en stor 36,5-tums skärm och fantastisk 4K-bildkvalitet i ditt eget utrymme.
*Bilderna är simulerade för att öka förståelsen för funktionen och kan skilja sig från den faktiska användarupplevelsen.
*Tangentbordet och musen ovan ingår inte i paketet (säljs separat).
36,5-tums 4K UHD IPS-skärm
Fantastisk skärm för både arbete och nöje
4K UHD IPS-skärm (3840 x 2160) med HDR 10 och upp till 90 % DCI-P3-färgomfång ger ett högt kontrastförhållande och exakta färger. Den låter dig uppleva dramatisk visuell fördjupning, från underhållning till arbete.
*Ljusstyrka: 300 nits (typ.). Färgskala: DCI-P3 90 % (Typ.)
webOS
Smidig kanalsurfning
Tack vare webOS kan du njuta av sömlös åtkomst till en mängd olika innehåll via appar som Netflix, Prime Video, Disney+, YouTube, Apple TV och gratis LG Channels. Få personliga rekommendationer, utforska appar som Sport, Spel och LG Fitness och styr allt enkelt med en fjärrkontroll. Den 3-sidiga praktiskt taget kantlösa designen på den tunna vita enheten förbättrar upplevelsen och 5 W x 2 stereohögtalare ger kristallklart ljud för den ultimata tittarupplevelsen.
*Inbyggda streamingtjänster och appar kan skilja sig åt beroende på land.
*Internetanslutning och prenumeration på streamingtjänster krävs. Ytterligare avgifter kan tillkomma för vissa tjänster, eftersom de inte ingår och kräver separata prenumerationer.
*Tillhandahåller en mängd anpassade appar och tjänster, inklusive musik, sport, hemmakontor och molnspel för varje registrerat konto.
Ny uppgradering i 5 år med prisbelönta webOS Re:New Program
Utnyttja de senaste funktionerna och programvaran med uppgraderingar – upp till fyra gånger under fem år. webOS är en CES Innovation-vinnare i kategorin cybersäkerhet och håller din integritet och dina data säkra med varje uppdatering
*webOS Re:New Program gäller för LG Smart Monitor-modeller som kommer att släppas 2025 och kommer att innehålla webOS 24-versionen.
*LG Smart Monitor-modeller planeras inte att uppdatera till webOS 25-versionen, utan till webOS 26.
*Uppdateringar och schema för vissa funktioner, applikationer och tjänster kan variera beroende på modell och region.
*webOS-uppgraderingar är tillgängliga upp till fyra gånger under en femårsperiod från produktens lanseringsdatum. Tillgängligheten för funktioner och uppdateringsscheman kan variera beroende på modell och region.
webOS
Home Office-redo utan dator
webOS gör det möjligt för dig att få fjärråtkomst till din PC och Cloud PC via Remote PC. Med den här funktionen kan du använda olika hemmakontorstjänster, inklusive videokonferenser och molnbaserade applikationer, allt utan en dator.
*Ovanstående tangentbord, mus, headset, handkontroll och webcam (Pogo-typ) ingår inte i paketet (säljs separat).
*Remote PC är endast tillgängligt på datorer med Windows 10 Pro eller senare OS.
*Internetanslutning och prenumeration på relaterade streamingtjänster krävs. Separata streamingtjänster kan kräva en betalprenumeration, vilket inte tillhandahålls (köp separat).
*Remote PC-funktionen stöds på Windows 10 Pro eller senare versioner och är kompatibel med tredjepartsdatorer som stöder fjärrdatoranslutning, inklusive gram.
*Tjänster som stöds kan skilja sig åt beroende på land.
Gaming Portal är nu öppen
Gaming Portal är en spelvänlig plattform som erbjuder en skräddarsydd upplevelse, med alternativ för att välja menyer för gamepads eller fjärrkontroller och stöd för personlig spelifiering. Du kan spåra rankningar och poäng bland spelare, samtidigt som du enkelt får tillgång till ett brett utbud av titlar, från AAA till sociala spel. Med partnerskap med ledande molnspeltjänster som GeForce NOW, Amazon Luna och snart Xbox Cloud, tillsammans med inbyggda webOS-appspel, möjliggör den spel utan behov av externa konsoler eller enheter för den ultimata spelupplevelsen.
*Stöd för Gaming Portal kan variera beroende på land.
*Stöd för molnspeltjänster och spel inom Gaming Portal kan variera beroende på land.
*Vissa speltjänster kan kräva en prenumeration och en spelkontroll.
Spel – Xbox Pass Ultimate
Xbox Game Pass Ultimate påLG:s Gaming Portal
Få tillgång till legendariska franchiser och spela nya spel på dagen
en via Xbox-appen som finns i LG:s Gaming Portal.
Börja streama idag och förhöj ditt spel*.
Sports
Följ dina sportlag
Stöd ditt lag med personanpassad service. Den visar det senaste om ditt favoritlag, baserat på din profil.
*Ovanstående tangentbord, mus, headset och handkontroll ingår inte i paketet (säljs separat).
*Internetanslutning och prenumeration på relaterade streamingtjänster krävs. Separata streamingtjänster kan kräva en betalprenumeration, vilket inte tillhandahålls (köp separat).
*Tillgängligheten för spelportalen kan variera beroende på region. I regioner som inte stöds kommer användare att omdirigeras till den befintliga Gaming Hub.
*Tjänster som stöds kan skilja sig åt beroende på land.
*Internetanslutning, Xbox Game Pass Ultimate-prenumeration och kompatibel Bluetooth-spelkontroll krävs. Xbox Cloud Gaming (Beta) kräver Game Pass Ultimate-prenumeration och enhet som stöds (båda säljs separat). Välj regioner (xbox.com/regions), enheter (xbox.com/cloud-devices) och spel (xbox.com/play). Finns på utvalda LG Smart Monitors som stöder webOS 24 och nyare versioner.
Ljusstyrkekontroll
Intelligens som lyser upp i alla lägen
Ljusstyrkekontrollen känner av ljuskällor i ditt utrymme och justerar automatiskt skärmens ljusstyrka för skarpa och tydliga bilder, oavsett om det är dag eller natt.
Den vänstra bilden visar utseendet dagtid med justeringsfunktionen för ljusstyrka, och den högra bilden visar utseendet nattetid med samma funktion.
Dynamic Tone Mapping
Väck till liv med ljusstyrka och kontrast
Njut av bilder som de var tänkta att ses, med Dynamic Tone Mapping som justerar ljusstyrka och kontrast för optimala detaljer och realism. Filmer och spel blir levande med rik fördjupning och jämn kvalitet för allt innehåll.
*Endast tillgängligt när HDR-videosignal matas in.
USB-C
Produktivitetshubb med enkel anslutbarhet
USB-C-porten gör det möjligt att visa och överföra data och ladda anslutna enheter (upp till 65 W) och samtidigt ge stöd för din bärbara dator via en och samma kabel.
En bärbar dator är ansluten till en LG Smart Monitor via USB-C. Den laddas via USB-C samtidigt som samma skärm visas.
*För att använda ThinQ-funktioner, installera appen ”LG ThinQ” från Google Play Store eller Apple App Store på din mobiltelefon och anslut till Wi-Fi. Se programmets hjälpavsnitt för detaljerade instruktioner.
*Trådlös internetanslutning hemma krävs för att registrera apparater i LG ThinQ-appen.
*De faktiska funktionerna i LG ThinQ-appen kan variera beroende på produkt och modell.
*Denna produkt är registrerad som en TV i LG ThinQ-appen. Du kan ändra det registrerade enhetsnamnet i LG ThinQ-appen.
*Genom LG ThinQ-appen kan du använda volymkontroll, pekare och strömfunktioner.
Röststyrning med Magic Remote
Med ThinQ-appen kan du enkelt fjärrstyra den med röstkommandon via Alexa, vilket säkerställer att den smarta skärmen fungerar som mer än bara en skärm. Det blir ett centralt nav för alla dina underhållnings- och produktivitetsbehov och höjer din övergripande multimedieupplevelse. Allt som krävs är Magic Remote.
En kvinna höjer volymen på en LG Smart Monitor med en Magic Remote.
*För att det ska fungera korrekt måste du ansluta LG Smart Monitor till ThinQ-appen.
*Bilderna som visas på skärmen kan skilja sig från den faktiska appens. Tjänsterna kan variera beroende på region/land eller appversioner.
*Du kan ändra språk- och regioninställningar för 22 språk för 146 länder: Engelska/koreanska/spanska/franska/tyska/italienska/portugisiska/ryska/polska/turkiska/japanska/arabiska (Saudi/UAE)/vietnamesiska/thailändska/svenska/taiwanesiska/indonesiska/danska/holländska/norska/grekiska/israeliska (t.ex. USA/engelska).
**Fjärrkontrollen ingår i paketet.
**Magic Remote säljs separat och kan variera beroende på land.
**Alexa-funktionen är tillgänglig. Se produktspecifikationerna för mer information.
AirPlay 2 + Skärmdelning + Bluetooth
Spegla direkt från dina enheter
Dela enkelt innehåll från din smarta enhet till din bildskärm med AirPlay 2* (för Apple-enheter) eller Skärmdelning** (för Android-enheter). Anslut direkt och njut av en sömlös tittar- och ljudupplevelse på en större skärm med bara några få tryckningar.
*Apple och relaterade märken och logotyper är varumärken som tillhör Apple Inc. Funktioner som stöds kan variera beroende på land och region.
*För att använda AirPlay och HomeKit med den här skärmen rekommenderas den senaste versionen av iOS, iPadOS eller macOS. Apple, AirPlay och HomeKit är varumärken som tillhör Apple Inc, registrerade i USA och andra länder. Works with Apple Home-märket är ett varumärke som tillhör Apple Inc.
*Skärmdelning: Stöds på Android eller Windows 10 och senare.
*Anslut din enhet till samma Wi-Fi-nätverk som din bildskärm.
LG Switch-appen
Lätt att optimera enkelt med LG Switch
LG Switch-appen optimerar din skärm. Hitta och välj snabbt smarta funktioner med tangentbord och mus och växla smidigt mellan din PC och webOS med kortkommandon. Du kan också enkelt dela upp skärmen i upp till 6 delar, ändra tema eller starta ett videosamtal med en snabbtangent.
Quick Control
Upptäck bekvämligheten med Quick Control på LG Smart Monitor, som ger enkel åtkomst till menyer genom enkla åtgärder med tangentbord och mus. Det möjliggör också smidig växling mellan PC och webOS med hjälp av kortkommandon.
*LG Switch-appen är endast för PC.
*För att ladda ner den senaste versionen av LG Switch-appen, besök LG.com.
Flera portar
En mängd olika gränssnitt
Vår smarta bildskärm har två HDMI-portar, två USB-portar samt USB-C-portar kompatibla med olika enheter för en smidig skärm. Det möjliggör ett rent och prydligt skrivbord för perfekt utnyttjande av utrymme.
Ergonomisk design
Stökfri design med elegant stativ
Den tunna vita enhetens praktiskt taget kantlösa design tillsammans med det platta, minimala stativet smälter in på varje kontor eller hem och tar minimal plats. Den erbjuder en idealisk tittarupplevelse med praktiska höjd-, sväng- och lutningsjusteringar.
*Bilderna är simulerade för att öka förståelsen för funktionen. De kan skilja sig från den faktiska användningen.
*Lutning: -5–20˚
*Detta stativ är utformat för att stödja huvudvikter mellan 4–6,5 kg, och skador som orsakas av att denna gräns överskridits täcks inte av garantin.
*Beroende på vilken bildskärm som är installerad kanske skärmväxlingsfunktionen (Svänga) inte är tillgänglig.
*Detta stativ ingår inte i paketet (säljs separat).
*Bildskärmen, Swing-stativet och fjärrkontrollen ingår inte i paketet och säljs separat.
*Fjärrkontrollen medföljer LG Smart Monitor, som säljs separat.
Alla specifikationer
INFORMATION
Produktnamn
Smart
År
2025
DISPLAY
Storlek [tum]
36.5
Bildförhållande
16:9
Paneltyp
IPS
Upplösning
3840 x 2160
Pixelavstånd [mm]
0.2104x0.2104
Färgdjup (antal färger)
1.07B
Ljusstyrka (typ.) [cd/m²]
300
Kontrastförhållande (typ)
1000:1
Färgomfång (typ)
DCI-P3 90%
Färgomfång (Min.)
DCI-P3 80%
Uppdateringsfrekvens (Max.) [Hz]
60
Ljusstyrka (Min.) [cd/m²]
240
Kontrastförhållande (Min.)
800:1
Storlek [cm]
92.71
ANSLUTNING
Ljudingång
NEJ
D-Sub
NEJ
Inbyggd KVM
NEJ
DVI-D
NEJ
HDMI
JA(2ea)
Daisy Chain
NEJ
DisplayPort
NEJ
Thunderbolt
NEJ
USB-C
JA(1ea)
Hörlursutgång
NEJ
LAN (RJ-45)
NEJ
Linje ut
NEJ
SPDIF-utgång (optisk digital ljudutgång)
NEJ
USB nedströmsport
JA (USB-A, 2ea)
USB uppströms port
JA (USB-C, 1ea)
USB-C (strömförsörjning)
65W
FUNKTIONER
HDR 10
JA
AMD FreeSync™
NEJ
Automatisk ljusstyrka
JA
Färgsvaghet
NEJ
Smart energibesparing
JA
Färgkalibrerad i fabrik
NEJ
PIP
NEJ
PBP
NEJ
NVIDIA G-Sync™
NEJ
Kalibrering av HW
NEJ
Dynamisk synkronisering av åtgärder
NEJ
Stabilisator för svart
NEJ
Hårkors
NEJ
Läsarläge
JA
FPS-räknare
NEJ
Superupplösning+
NEJ
Dolby Vision™
NEJ
VESA DisplayHDR™
NEJ
Mini-LED-teknik
NEJ
Nano IPS™-teknik
NEJ
Teknik för reducering av rörelseoskärpa
NEJ
Överklockning
NEJ
Användardefinierad nyckel
NEJ
Automatisk ingångsomkopplare
NEJ
Kamera
NEJ
Mikrofon
NEJ
MEKANISK
Justering av bildskärmens position
Lutning/Höjd/Vridning
Väggmonterbar [mm]
100 x 100 mm
LJUD
Maxx ljud
NEJ
Fyllig bas
NEJ
Högtalare
5W x2
MÅTT/VIKTER
Dimension vid leverans (B x H x D) [mm]
1081 x 583 x 197
Dimension med stativ (B x H x D) [mm]
823.7 x 640.1 x 242
Dimension utan stativ (B x H x D) [mm]
823.7 x 483.8 x 52.1
Vikt vid leverans [kg]
14.75kg
Vikt med stativ [kg]
11.7kg
Vikt utan stativ [kg]
7.4kg
KRAFT
Strömförbrukning (viloläge)
Mindre än 0,5 W
Strömförbrukning (DC av)
Mindre än 0,5 W
AC-ingång
100~240Vac, 50/60Hz
Typ av
Extern strömadapter
TILLBEHÖR
Displayport
NEJ
DVI-D
NEJ
D-Sub
NEJ
HDMI
JA(2ea)
Fjärrkontroll
JA (Slim Remote)
Thunderbolt
NEJ
USB A till B
NEJ
USB-C
JA(1ea)
SW-TILLÄMPNING
Dubbel kontrollenhet
NEJ
LG kalibreringsstudio (True Color Pro)
NEJ
LG UltraGear™ Studio
NEJ
OnScreen Control (LG Screen Manager)
NEJ
EFTERLEVNADSINFORMATION
- filtillägg:pdf
- filtillägg:pdf
- filtillägg:pdf
- filtillägg:pdf
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
Säkerhetsinformationen för tillbehör ingår i säkerhetsinformationen för produkten och tillhandahålls inte separat.
