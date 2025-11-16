About Cookies on This Site

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.

Cookies Setting
Absolutely Necessary Cookies
These are cookies that are absolutely essential to running a website. This category of cookies cannot be disabled.
Functional Cookies
These cookies are used to provide you with convenient functions, such as product reviews and product video playback, during your web browsing, they also enable interaction with social media accounts.
Social media
Connect with your social channels to share LG Technology with friends for example on Facebook and Twitter.
Analytics Cookies
These cookies allow our website to keep improving functions through website traffic analysis and to suggest personalized content for you.
Advertising Cookies
These cookies enable us to show you ads and other content that we think is most attuned to your interests and digital behavior.
LG 27" 4K UHD UltraFine™ IPS-skärm
27U730A_EU new Erp label.pdf
Energiklass : SE
Produktinformationsblad

LG 27" 4K UHD UltraFine™ IPS-skärm

27U730A_EU new Erp label.pdf
Energiklass : SE
Produktinformationsblad

LG 27" 4K UHD UltraFine™ IPS-skärm

27U730A-B
vy framifrån
-15 graders sidovy
+15 graders sidovy
vy framifrån
+30 graders sidovy
Väggmontering och portvy
Sidovy
Sidovy motsatt sida
Vy ovanifrån med skärmen lutad framåt
Vy ovanifrån med skärmen lutad i motsatt riktning
Vy ovanifrån med skärmen lutad i motsatt riktning
Vy bakifrån
+30 graders sidovy
+30 graders sidovy
Vinkelvy bakifrån
vy framifrån
-15 graders sidovy
+15 graders sidovy
vy framifrån
+30 graders sidovy
Väggmontering och portvy
Sidovy
Sidovy motsatt sida
Vy ovanifrån med skärmen lutad framåt
Vy ovanifrån med skärmen lutad i motsatt riktning
Vy ovanifrån med skärmen lutad i motsatt riktning
Vy bakifrån
+30 graders sidovy
+30 graders sidovy
Vinkelvy bakifrån

Huvudfunktioner

  • 27” UHD 4K (3840x2160) IPS
  • DCI-P3 90 % (typ.) med HDR 10
  • 3-sidig praktiskt taget kantlös
  • USB Type-C™ (90 W strömtillförsel)
  • LG Switch
Mer
LG UltraFine-skärm-logotyp.

LG UltraFine-skärm-logotyp.

Behärskade detaljer

Vy framifrån av en vit LG-skärm på ett skrivbord, som visar ett färgglatt 3D-redigeringsgränssnitt med en lampa, ett tangentbord, en ljudmixer och hörlurar i närheten.

*Bilderna är simulerade för att öka förståelsen för funktionen. De kan skilja sig från den faktiska användningen.

Skärm

27-tums UHD 4K (3840x2160)

Anti-glare

3-sidig praktiskt taget kantlös design

Bildkvalitet

DCI-P3 90 % (Typ.)

HDR10

1000:1-kontrast

300 nits ljusstyrka

Användbarhet

USB-C (PD 90 W)

Flera gränssnitt

5 W x 2 högtalare

LG Switch

Vy framifrån av en vit LG-skärm på ett skrivbord, som visar lager av skärmupplösningar för jämförelse, med kameror, böcker, färgchips och högtalare ordnade runt den.

Klarhet med 8,29 miljoner pixlar

Med 4K UHD (3840x2160) IPS och kantlös design på tre sidor kan du skapa en arbetsyta med fyra gånger så hög upplösning som en Full HD-skärm samtidigt som du redigerar flera spår utan att förstora eller förkorta tidslinjerna.

*Bilderna är simulerade för att öka förståelsen för funktionen. De kan skilja sig från den faktiska användningen.

*Det totala antalet pixlar beräknades genom att multiplicera de horisontella och vertikala upplösningarna, vilket resulterade i 2,07 miljoner pixlar för FHD och 8,29 miljoner pixlar för 4K UHD.

Verklighetstrogna färger betrodda av proffs

UltraFine™ är kompatibel med branschstandarden HDR 10 (högt dynamisk omfång), baserat på färgskalan DCI-P3 90 %, och stöder specifika nivåer av färg och ljusstyrka som gör det möjligt för tittarna att njuta av de dramatiska färgerna i innehållet.

Vy framifrån av en vit LG-skärm som visar intensiva canyonbilder med färgkorrigeringsverktyg som framhäver HDR och 90 % DCI-P3-färgtäckning.

*Bilderna är simulerade för att öka förståelsen för funktionen och kan skilja sig från den faktiska användarupplevelsen.

*Ljusstyrka: 300 nits (typ.). Färgskala: DCI-P3 90 % (Typ.)

*De faktiska siffrorna/resultaten kan variera beroende på användningsmiljön.

En jämförelsevideo som visar djupare svärta och intensiv kontrast på en HDR-kompatibel LG UltraFine-skärm för att betona bättre visuellt djup och klarhet.

Djupare svärta för detaljrikedom

Ett högt kontrastförhållande ger tydliga detaljer utan krossad svärta, även i mörka bilder. IPS ger konsekvent färguttryck på skärmen från kant till kant och förmedlar din visuella utmatning.

*Bilderna är simulerade för att öka förståelsen för funktionen. De kan skilja sig från den faktiska användningen.

Allt-i-ett USB-C

USB-C stöder skärm, dataöverföring och 90 W enhetsladdning samtidigt, vilket ger sömlöst stöd för bärbara datorer genom en enda kabel.

Vy ovanifrån av en bildskärm ansluten till en bärbar dator med ett tangentbord och en mus placerade nedanför.

*Bilderna är simulerade för att öka förståelsen för funktionen och kan skilja sig från den faktiska användarupplevelsen. 

*För att det ska fungera korrekt krävs en USB-C-kabel för anslutning av USB-C-porten till skärmen.

Flera anslutningar från mac-enhet till pc

Nybörjare och proffs tenderar att ha massor av utrustning. Länka dina olika enheter för anslutningen för att arbeta effektivt.

En kreativ arbetsyta med en LG-skärm och en ansluten bärbar dator. Båda visar ett videoredigeringsgränssnitt med färggraderingsverktyg och en tidslinje.

*Funktionen kan variera beroende på användarens tillstånd och miljö.

*Bilderna är simulerade för att öka förståelsen för funktionen. De kan skilja sig från den faktiska användningen.

Uppslukande ljud

En uppslukande visuell upplevelse med Waves MaxxAudio® – perfekt för allt från storfilmer till äventyrsspel. Det får varje scen att kännas fylligare, med större djup och detaljrikedom.

En skrivbordskonfiguration med en LG-skärm som visar en kvinna i en rymddräkt, förbättrad med MaxxAudio visuella effekter som tyder på inbyggd högtalarljudprojektion.

*Funktionen kan variera beroende på användarens tillstånd och miljö.

*Bilderna är simulerade för att öka förståelsen för funktionen. De kan skilja sig från den faktiska användningen.

Byt snabbt

LG Switch-appen optimerar din skärm för både arbete och vardag. Anpassa enkelt önskad bildkvalitet och ljusstyrka, och det är även möjligt att dela upp skärmen i 11 alternativ och snabbt starta din videosamtalsplattform för ännu större bekvämlighet.

*Bilderna är simulerade för att öka förståelsen för funktionen och kan skilja sig från den faktiska användarupplevelsen.

*För att ladda ner den senaste versionen av LG Switch-appen, besök LG.com.

Ren och elegant design

Det rena L-stativet och en 3-sidig praktiskt taget kantlös design är utformade för att spara skrivbordsutrymme för en effektiv installation som minskar belastningen så att du kan hålla dig fokuserad längre med en helt justerbar bas för svängning, lutning, vridning och höjdjusteringar.

Vy framifrån, från sidan och i detalj av en vit LG-skärm med ett elegant stativ och minimal design på baksidan.

*Bilderna är simulerade för att öka förståelsen för funktionen och kan skilja sig från den faktiska användarupplevelsen

*Lutning (-5°–21°), vridning(-45°–45°), höjd (150 mm)

Skriv ut

Viktiga specifikationer

  • Display - Storlek [tum]

    27

  • Display - Upplösning

    3840 x 2160

  • Display - Paneltyp

    IPS

  • Display - Bildförhållande

    16:9

  • Display - Färgomfång (typ)

    DCI-P3 90% (CIE1976)

  • Display - Ljusstyrka (typ.) [cd/m²]

    300

  • Display - Uppdateringsfrekvens (Max.) [Hz]

    60

  • Mekanisk - Justering av bildskärmens position

    Lutning/Höjd/Vridning/Pivotering

Alla specifikationer

INFORMATION

  • Produktnamn

    UHD

  • År

    Y25

DISPLAY

  • Storlek [tum]

    27

  • Bildförhållande

    16:9

  • Paneltyp

    IPS

  • Upplösning

    3840 x 2160

  • Pixelavstånd [mm]

    0.0518(H)*0.1554(V)

  • Färgdjup (antal färger)

    1.07B

  • Ljusstyrka (typ.) [cd/m²]

    300

  • Kontrastförhållande (typ)

    1000:1

  • Färgomfång (typ)

    DCI-P3 90% (CIE1976)

  • Färgomfång (Min.)

    DCI-P3 86% (CIE1976)

  • Uppdateringsfrekvens (Max.) [Hz]

    60

  • Ljusstyrka (Min.) [cd/m²]

    240

  • Kontrastförhållande (Min.)

    700:1

  • Storlek [cm]

    68.4 cm

ANSLUTNING

  • HDMI

    JA(2ea)

  • DisplayPort

    JA(1ea)

  • DP-version

    1.4

  • USB-C

    JA(1ea)

  • Hörlursutgång

    3-polig (endast ljud)

  • USB nedströmsport

    JA(2ea/ver3.2 Gen1)

  • USB-C (strömförsörjning)

    90W

FUNKTIONER

  • HDR 10

    JA

  • Färgsvaghet

    JA

  • Smart energibesparing

    JA

  • Dynamisk synkronisering av åtgärder

    JA

  • Stabilisator för svart

    JA

  • Läsarläge

    JA

  • Superupplösning+

    JA

MEKANISK

  • Justering av bildskärmens position

    Lutning/Höjd/Vridning/Pivotering

  • Väggmonterbar [mm]

    100 x 100 mm

LJUD

  • Maxx ljud

    JA

  • Högtalare

    JA (5W x2)

MÅTT/VIKTER

  • Dimension vid leverans (B x H x D) [mm]

    694 x 217 x 451mm

  • Dimension med stativ (B x H x D) [mm]

    613.5 x 539.2 x 253.2mm

  • Dimension utan stativ (B x H x D) [mm]

    613.5 x 363.5 x 45.4mm

  • Vikt vid leverans [kg]

    10.4 kg

  • Vikt med stativ [kg]

    7.7 kg

  • Vikt utan stativ [kg]

    5.1 kg

KRAFT

  • Strömförbrukning (viloläge)

    Mindre än 0,5 W (HDMI/DP-ingångsförhållanden)

  • Strömförbrukning (DC av)

    Mindre än 0,3 W

  • AC-ingång

    100~240V (50/60Hz)

  • Typ av

    Extern strömadapter

TILLBEHÖR

  • Displayport

    JA(1ea)

  • HDMI

    JA(2ea)

  • USB-C

    JA(1ea)

SW-TILLÄMPNING

  • Dubbel kontrollenhet

    JA

EFTERLEVNADSINFORMATION

MER EFTERLEVNADSINFORMATION
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
Säkerhetsinformationen för tillbehör ingår i säkerhetsinformationen för produkten och tillhandahålls inte separat.

Det säger andra

Våra rekommendationer

Hitta en butik nära dig

Upplev den här produkten nära dig.
Delbetala med Klarna
Betala för dina LG produkter tryggt med Klarna! Nu med 0% ränta upp till 12 månader för ordrar från 9 990 kr och uppåt.
Så här fungerar det
  • 1. Shoppa smidigare
    Köp det du älskar med Klarna. Det är precis som shopping ska vara – enkelt, säkert och roligt
  • 2. Dela upp
    Betala lite då och då. Genom att dela upp din betalning kan du köpa nu och sprida dina kostnader upp till 36 månader. Nu med 0% ränta upp till 12 månader, för ordrar från 9 990 kr och uppåt
  • 3. Betala senare
    Betala inom 30 dagar. Få din order och betala bara för det du väljer att behålla, utan räntor eller avgifter.
Observera att det kan förekomma små avvikelser i beräkningen av månadskostnaden och den totala kostnaden.Det slutliga beloppet visas på Klarnas webbplats när du slutför köpet.
Exempel på delbetalning

Vid köp av denna produkt för kronor med 12 månaders räntefri delbetalning är räntan 0 %, den månatliga administrationsavgiften 0 kronor och uppläggningsavgiften 0 kronor. Den effektiva räntan är 0 % och det totala beloppet att betala blir kronor.

Att låna kostar pengar!

Om du inte kan betala tillbaka skulden i tid riskerar du en betalningsanmärkning. Det kan leda till svårigheter att få hyra bostad, teckna abonnemang och få nya lån. För stöd, vänd dig till budget- och skuldrådgivningen i din kommun. Kontaktuppgifter finns på konsumentverket.se

 