LG 27" 4K UHD UltraFine™ IPS-skärm

Behärskade detaljer
*Bilderna är simulerade för att öka förståelsen för funktionen. De kan skilja sig från den faktiska användningen.
Skärm
27-tums UHD 4K (3840x2160)
Anti-glare
3-sidig praktiskt taget kantlös design
Bildkvalitet
DCI-P3 90 % (Typ.)
HDR10
1000:1-kontrast
300 nits ljusstyrka
Användbarhet
USB-C (PD 90 W)
Flera gränssnitt
5 W x 2 högtalare
LG Switch
*Det totala antalet pixlar beräknades genom att multiplicera de horisontella och vertikala upplösningarna, vilket resulterade i 2,07 miljoner pixlar för FHD och 8,29 miljoner pixlar för 4K UHD.
Verklighetstrogna färger betrodda av proffs
UltraFine™ är kompatibel med branschstandarden HDR 10 (högt dynamisk omfång), baserat på färgskalan DCI-P3 90 %, och stöder specifika nivåer av färg och ljusstyrka som gör det möjligt för tittarna att njuta av de dramatiska färgerna i innehållet.
*Ljusstyrka: 300 nits (typ.). Färgskala: DCI-P3 90 % (Typ.)
*De faktiska siffrorna/resultaten kan variera beroende på användningsmiljön.
Allt-i-ett USB-C
USB-C stöder skärm, dataöverföring och 90 W enhetsladdning samtidigt, vilket ger sömlöst stöd för bärbara datorer genom en enda kabel.
*För att det ska fungera korrekt krävs en USB-C-kabel för anslutning av USB-C-porten till skärmen.
Flera anslutningar från mac-enhet till pc
Nybörjare och proffs tenderar att ha massor av utrustning. Länka dina olika enheter för anslutningen för att arbeta effektivt.
*Funktionen kan variera beroende på användarens tillstånd och miljö.
Uppslukande ljud
En uppslukande visuell upplevelse med Waves MaxxAudio® – perfekt för allt från storfilmer till äventyrsspel. Det får varje scen att kännas fylligare, med större djup och detaljrikedom.
*Funktionen kan variera beroende på användarens tillstånd och miljö.
Byt snabbt
LG Switch-appen optimerar din skärm för både arbete och vardag. Anpassa enkelt önskad bildkvalitet och ljusstyrka, och det är även möjligt att dela upp skärmen i 11 alternativ och snabbt starta din videosamtalsplattform för ännu större bekvämlighet.
*För att ladda ner den senaste versionen av LG Switch-appen, besök LG.com.
Ren och elegant design
Det rena L-stativet och en 3-sidig praktiskt taget kantlös design är utformade för att spara skrivbordsutrymme för en effektiv installation som minskar belastningen så att du kan hålla dig fokuserad längre med en helt justerbar bas för svängning, lutning, vridning och höjdjusteringar.
*Lutning (-5°–21°), vridning(-45°–45°), höjd (150 mm)
Viktiga specifikationer
Display - Storlek [tum]
27
Display - Upplösning
3840 x 2160
Display - Paneltyp
IPS
Display - Bildförhållande
16:9
Display - Färgomfång (typ)
DCI-P3 90% (CIE1976)
Display - Ljusstyrka (typ.) [cd/m²]
300
Display - Uppdateringsfrekvens (Max.) [Hz]
60
Mekanisk - Justering av bildskärmens position
Lutning/Höjd/Vridning/Pivotering
Alla specifikationer
INFORMATION
Produktnamn
UHD
År
Y25
DISPLAY
Storlek [tum]
27
Bildförhållande
16:9
Paneltyp
IPS
Upplösning
3840 x 2160
Pixelavstånd [mm]
0.0518(H)*0.1554(V)
Färgdjup (antal färger)
1.07B
Ljusstyrka (typ.) [cd/m²]
300
Kontrastförhållande (typ)
1000:1
Färgomfång (typ)
DCI-P3 90% (CIE1976)
Färgomfång (Min.)
DCI-P3 86% (CIE1976)
Uppdateringsfrekvens (Max.) [Hz]
60
Ljusstyrka (Min.) [cd/m²]
240
Kontrastförhållande (Min.)
700:1
Storlek [cm]
68.4 cm
ANSLUTNING
HDMI
JA(2ea)
DisplayPort
JA(1ea)
DP-version
1.4
USB-C
JA(1ea)
Hörlursutgång
3-polig (endast ljud)
USB nedströmsport
JA(2ea/ver3.2 Gen1)
USB-C (strömförsörjning)
90W
FUNKTIONER
HDR 10
JA
Färgsvaghet
JA
Smart energibesparing
JA
Dynamisk synkronisering av åtgärder
JA
Stabilisator för svart
JA
Läsarläge
JA
Superupplösning+
JA
MEKANISK
Justering av bildskärmens position
Lutning/Höjd/Vridning/Pivotering
Väggmonterbar [mm]
100 x 100 mm
LJUD
Maxx ljud
JA
Högtalare
JA (5W x2)
MÅTT/VIKTER
Dimension vid leverans (B x H x D) [mm]
694 x 217 x 451mm
Dimension med stativ (B x H x D) [mm]
613.5 x 539.2 x 253.2mm
Dimension utan stativ (B x H x D) [mm]
613.5 x 363.5 x 45.4mm
Vikt vid leverans [kg]
10.4 kg
Vikt med stativ [kg]
7.7 kg
Vikt utan stativ [kg]
5.1 kg
KRAFT
Strömförbrukning (viloläge)
Mindre än 0,5 W (HDMI/DP-ingångsförhållanden)
Strömförbrukning (DC av)
Mindre än 0,3 W
AC-ingång
100~240V (50/60Hz)
Typ av
Extern strömadapter
TILLBEHÖR
Displayport
JA(1ea)
HDMI
JA(2ea)
USB-C
JA(1ea)
SW-TILLÄMPNING
Dubbel kontrollenhet
JA
EFTERLEVNADSINFORMATION
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
Säkerhetsinformationen för tillbehör ingår i säkerhetsinformationen för produkten och tillhandahålls inte separat.
