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UltraGear evo
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FAQ
Hur skiljer sig UltraGear evo-serien från UltraGear-spelskärmar?
LG UltraGear evo positioneras som en premiumserie med hög upplösning inom UltraGear-varumärket, medan standard UltraGear-spelskärmar täcker ett bredare sortiment med fokus på hastighet, respons och paneldiversitet.
UltraGear evo har WUHD (5K2K)-upplösning och uppåt, vilket ger högre pixeltäthet och finare visuell detalj. Sortimentet integrerar paneler av nästa generation, inklusive 4th Gen RGB Tandem OLED och Hyper Mini LED med anti-blooming-design och upp till 2 304 lokala dimningszoner för exakt ljusstyrning.
UltraGear evo har dessutom världens första inbyggda 5K AI Upscaling och AI Scene Optimization, vilket möjliggör bildförbättring i realtid direkt i skärmen. Det gör UltraGear evo särskilt lämplig för användare som vill ha både uppslukande storlek och professionell bildkvalitet.
Standard UltraGear-modellerna spänner däremot över QHD- och 4K-alternativ med IPS-, VA- och OLED-paneler, med större fokus på hög uppdateringsfrekvens och kort responstid. Utvalda UltraGear evo-modeller stöder också Dual Mode, vilket gör att användarna kan växla mellan högupplöst spel och lägen med hög uppdateringsfrekvens efter behov.
Kort sagt är UltraGear evo utformad för avancerat högupplöst spel och innehållsskapande, medan standard UltraGear erbjuder mer mainstream-prestanda och prisflexibilitet.
Vilka är fördelarna med UltraGear evo-spelskärmar?
UltraGear evo-spelskärmar levererar bild i ultrahög upplösning och uppslukande prestanda, framtagna för användare som både spelar och skapar. Genom att kombinera paneler av nästa generation med inbyggd AI Upscaling syftar de till att förbättra bildkvalitet och prestanda utan att lägga extra belastning på GPU:n.
Viktiga fördelar:
- Världens första 5K AI Upscaling: förbättrar i realtid innehåll med lägre upplösning mot en kvalitet nära 5K, vilket ökar detalj och skärpa utan extra latens.
- Mycket hög pixeltäthet (upp till 218 PPI): ca 78 % fler pixlar än 4K. 5K-upplösningen motsvarar en pixelyta nära fyra QHD-skärmar, vilket gör det möjligt att använda flera högupplösta fönster samtidigt (27" GM9).
- Dual Mode-flexibilitet: växla mellan 5K/5K2K (165 Hz) för uppslukande spel och upp till 330 Hz för tävlingsspel.
- Avancerad bakgrundsbelysning med Hyper Mini LED: hög ljusstyrka med precis ljuskontroll och minskat blooming för tydligare synlighet (27" GM9).
- Paneler av nästa generation: 4th Gen RGB Tandem OLED och Mini LED, vilka bidrar till förbättrad ljusstyrka och jämn färgprestanda.
Stora ultrawide-format och böjda designer – inklusive 1000R-krökning på utvalda modeller – kan skapa ett mer uppslukande synfält. Anslutningsalternativ som HDMI, DisplayPort och USB-C förenklar setupar med flera enheter och stöder både spel och produktivitet i samma uppställning.
Vilka är nyckelmodellerna i UltraGear evo-sortimentet?
Nyckelmodellerna i LG UltraGear evo är UltraGear evo GX9 (39GX950B), UltraGear evo GM9 (27GM950B) och UltraGear evo G9 (52G930B). De främsta skillnaderna mellan modellerna är skärmstorlek, paneltyp, krökning och uppdateringsfrekvens.
GX9 är en 39 tums 5K2K OLED-spelskärm med 1500R böjd design, framtagen för uppslukande ultrawide-spel och hög pixeltäthet.
GM9 är en 27 tums 5K-spelskärm med Hyper Mini LED-teknik och anti-blooming-design, utformad för hög ljusstyrka, precis ljusstyrning och tillförlitlig färgprestanda.
G9 är en 52 tums 5K2K ultrawide-spelskärm med 240 Hz uppdateringsfrekvens, riktad till spelare som vill ha ett bredare och mer filmiskt synfält.
Tillsammans täcker dessa tre flaggskeppsmodeller tre centrala scenarier: kompakt 5K med hög pixeltäthet, uppslukande 5K2K OLED ultrawide och storformat 5K2K-spel med hög uppdateringsfrekvens.
Vad är AI Upscaling-funktionen i UltraGear evo?
UltraGear evos AI Upscaling är en inbyggd funktion som är utformad för att förbättra innehåll med lägre upplösning i realtid mot en kvalitet nära 5K.
Den hårdvaruintegrerade tekniken använder en dedikerad AI-processor som hjälper till att framhäva detaljer och minska brus från olika källor – inklusive konsoler och bärbara datorer. Den är utformad för att låta spelare uppleva bilder i högre upplösning och jämn prestanda i ett brett spel av titlar.
Viktiga punkter:
- Smart optimering: arbetar tillsammans med AI Scene Optimization för att dynamiskt justera ljusstyrka och kontrast utifrån typ av innehåll.
- Bred kompatibilitet: förbättrar källor från FHD (1080p) och uppåt, väl lämpat för att uppleva klassiska titlar på en 5K-yta. Exempelvis kan äventyrsspel som ursprungligen spelades på en handhållen konsol visas med högre detaljnivå tack vare AI Upscaling.
Vilka UltraGear evo-skärmar är mest populära bland spelare som söker en premiumupplevelse?
För spelare som söker en premium böjd spelupplevelse erbjuder LG UltraGear evos böjda skärmar uppslukande, högupplöst gameplay genom genomtänkt krökning, paneler av nästa generation och inbyggd AI Upscaling.
UltraGear evo GX9 (39GX950B) och UltraGear evo G9 (52G930B) är båda framtagna för avancerade och uppslukande spelriggar.
GX9 (39GX950B) riktar sig till spelare som vill ha balans mellan inlevelse och skärpa, med en 39 tums 5K2K OLED ultrawide-skärm och en 1500R-krökning som är utformad för att naturligt följa synfältet. Som världens första 39 tums 5K2K böjda OLED-skärm håller den en jämn skärpa över hela skärmen. Inbyggd AI Upscaling bidrar till att lyfta fina detaljer mot en kvalitet nära 5K.
G9 (52G930B) passar spelare som föredrar en bredare och mer filmisk uppställning. Skärmen har 52 tums 5K2K ultrawide-format, en tightare 1000R-krökning och 240 Hz uppdateringsfrekvens för mjuk och responsiv upplevelse i stor skala.
Vill du ha en böjd skärm i en mer balanserad storlek är GX9 ett starkt premiumalternativ; G9 passar bättre om du vill ha maximal skärmnärvaro och djupare omslutande inlevelse. Båda modellerna fungerar väl tillsammans med kraftfulla datorer och skrivbordsuppställningar optimerade för ultrawide-spel.
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