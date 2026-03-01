LG UltraGear evo positioneras som en premiumserie med hög upplösning inom UltraGear-varumärket, medan standard UltraGear-spelskärmar täcker ett bredare sortiment med fokus på hastighet, respons och paneldiversitet.

UltraGear evo har WUHD (5K2K)-upplösning och uppåt, vilket ger högre pixeltäthet och finare visuell detalj. Sortimentet integrerar paneler av nästa generation, inklusive 4th Gen RGB Tandem OLED och Hyper Mini LED med anti-blooming-design och upp till 2 304 lokala dimningszoner för exakt ljusstyrning.

UltraGear evo har dessutom världens första inbyggda 5K AI Upscaling och AI Scene Optimization, vilket möjliggör bildförbättring i realtid direkt i skärmen. Det gör UltraGear evo särskilt lämplig för användare som vill ha både uppslukande storlek och professionell bildkvalitet.

Standard UltraGear-modellerna spänner däremot över QHD- och 4K-alternativ med IPS-, VA- och OLED-paneler, med större fokus på hög uppdateringsfrekvens och kort responstid. Utvalda UltraGear evo-modeller stöder också Dual Mode, vilket gör att användarna kan växla mellan högupplöst spel och lägen med hög uppdateringsfrekvens efter behov.

Kort sagt är UltraGear evo utformad för avancerat högupplöst spel och innehållsskapande, medan standard UltraGear erbjuder mer mainstream-prestanda och prisflexibilitet.