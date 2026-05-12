LG 52" UltraGear™ evo G9 | Världens största 5K2K 240Hz spelskärm

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Prisbelönt excellens
De 10 bästa PC-skärmarna på CES 2026
Stor, uppslukande skärm för simulering och förstapersonsspel.
*Baserat på publicerade specifikationer för 5K2K-spelskärmar från och med december 2025 är LG 52G930B den största spelskärmen med en 52-tums 5K2K-skärm (5120×2160).
**Bilderna är simulerade för att öka förståelsen för funktionerna och kan skilja sig från den faktiska användarens upplevelse.
Världens största* 52-tums
5K2K-spelskärm.
Kliv in i ett expansivt synfält med världens största* 52-tums 5K2K-skärm (5120x2160, WUHD). Med en vertikal höjd som liknar en 42-tums 16:9-skärm (3840x2160) ger den ultrabreda 52-tums 21:9-skärmen en 33 % bredare arbetsyta för en mer uppslukande tittarupplevelse, vilket ger djup inlevelse i en mängd olika spel.
*Baserat på publicerade specifikationer för 5K2K-spelskärmar från och med december 2025 är LG 52G930B den största spelskärmen med en 52-tums 5K2K-skärm (5120x2160).
**Bilderna är simulerade för att öka förståelsen för funktionerna och kan skilja sig från den faktiska användarens upplevelse.
En böjd skärm som omger
ditt spelande
1000R-kurvan ger mer av skärmen i ditt naturliga synfält, vilket ger mer inlevelse för open world- och RPG-spel. Genom att scenen omsluter ditt synfält stöder den böjda designen en djupare känsla av närvaro i spelet.
*Bilderna är simulerade för att öka förståelsen för funktionerna och kan skilja sig från den faktiska användarens upplevelse.
*Antagandet om visning kan variera beroende på avståndet från skärmen och användarens hållning.
Ljusa högdagrar och detaljerade skuggor
Med VESA DisplayHDR™ 600 visar ljusa scener starkare högdagrar och mörka områden bibehåller mer detaljer. Med DCI-P3 95 % (Typ.) färgskala återger bildskärmen breda, exakta färger som hjälper till att särskilja detaljer i snabba eller visuellt komplexa spel.
*Bilderna är simulerade för att öka förståelsen för funktionerna och kan skilja sig från den faktiska användarens upplevelse.
*Bilderna är simulerade för att öka förståelsen för funktionerna och kan skilja sig från den faktiska användarens upplevelse.
Snabb svarstid för spel
Svarstiden på 1ms (GtG) är byggd för att minska inverterade spökbilder, vilket hjälper till att upprätthålla tydligare skärmövergångar för smidigare och mer responsiv gameplay.
*Bilderna är simulerade för att öka förståelsen för funktionerna. De kan skilja sig från den faktiska användningen.
Smidig rörelse som
håller dig fokuserad
Minimera tearing och fördröjningar med AMD FreeSync™ Premium-teknik. Upplev avsevärt minskad tearing och hack för smidiga, kristallklara spel.
*Bilderna är simulerade för att öka förståelsen för funktionerna och kan skilja sig från den faktiska användarens upplevelse.
*Funktionens prestanda jämförs med modeller som inte använder synkteknik.
*Fel eller fördröjningar kan uppstå beroende på nätverksanslutningen.
Kraftfulla anslutningar för din
spelstation
LG UltraGear evo™ 52G930B har det senaste utbudet av portar för att stödja ett brett utbud av kompatibla GPU:er (grafikkort) och enheter. Förbättra ditt spelande och din produktivitet med nya DisplayPort 2.1, som levererar ultrasnabbt spelande med 240Hz på en stor 52-tums skärm. USB Type-C stöder skärm, dataöverföring och upp till 90 W enhetsladdning samtidigt, vilket ger sömlöst stöd för bärbara datorer genom en enda kabel. HDMI 2.1 säkerställer stabila anslutningar med konsoler och andra enheter.
*Bilderna är simulerade för att öka förståelsen för funktionerna och kan skilja sig från den faktiska användarens upplevelse.
Fördjupa dig i din dator
och konsol!
LG UltraGear™-skärmar ger smidigt, responsivt spel för både dator och konsol, oavsett om du dyker in i snabb action eller utforskar stora öppna världar. De har stöd för HDMI 2.1 och erbjuder flexibel kompatibilitet – från tangentbord och mus till joystick – tillsammans med flytande rörelser, låg latens och livfulla detaljer för en optimerad spelupplevelse över olika genrer och plattformar.
*Bilderna är simulerade för att öka förståelsen för funktionerna och kan skilja sig från den faktiska användarens upplevelse.
**Stöd för bredd–höjd-förhållande kan variera beroende på konsol. Justera dina skärminställningar för att säkerställa optimal spelprestanda.
Fördjupa dig själv i tydligt
10W x 2 stereoljud
Upplev tydligt, välbalanserat ljud genom 10W x 2 stereohögtalare, vilket ger ett uppslukande ljud förvardagsspel och underhållning. För en mer personlig konfiguration kan du enkelt ansluta ett headset via den 4-poliga hörlursutgången för att njuta av fokuserat ljudoch tydlig röstkommunikation under spel.
En spelskärm som visar en RPG-spelscen visar ljudvågor som kommer från skärmens undersida med 10W x2 stereoljud.
*Bilderna är simulerade för att öka förståelsen för funktionerna och kan skilja sig från den faktiska användarens upplevelse.
Smartare styrning, sömlös växling
med LG Switch
Med LG Switch-appen kan skärmen lätt optimeras för både spel och vardagsbruk. Enkel hantering av bildskärmsinställningarna – justerabildkvalitet och ljusstyrka efter dina önskemål och tillämpa inställningarna direkt med en snabbtangent. Med appen kan du också dela upp skärmen i 11 layouter och starta din videosamtalsplattform med ett klick för en ännu bekvämare konfiguration.
*Bilderna är simulerade för att öka förståelsen för funktionerna och kan skilja sig från den faktiska användarens upplevelse.
*För att ladda ner den senaste versionen av LG Switch-appen, besök LG.com.
Elegant och strömlinjeformad design för spel
Upplev vår utrymmeseffektiva design med en helt justerbar bas med svängning, lutning och höjd. Ett slimmat stativ utan stök med bred svängningsjustering, utformat för att ta så lite plats på ditt skrivbord som möjligt och ge din konfiguration en snygg, elegant look.
*Bilderna är simulerade för att öka förståelsen för funktionerna och kan skilja sig från den faktiska användarens upplevelse.
Alla specifikationer
EFTERLEVNADSINFORMATION
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The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
Säkerhetsinformationen för tillbehör ingår i säkerhetsinformationen för produkten och tillhandahålls inte separat.
För att lära dig mer om hur den här produkten hanterar data och dina rättigheter som användare, besök ”Datatäckning och specifikationer” på LG Privacy
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