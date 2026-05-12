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LG 52" UltraGear™ evo G9 | Världens största 5K2K 240Hz spelskärm

52G930B_EU new Erp label.pdf
Energiklass : SE
MN
52G930B_EU new Erp label.pdf
Energiklass : SE
MN

LG 52" UltraGear™ evo G9 | Världens största 5K2K 240Hz spelskärm

52G930B-B
Vy framifrån av LG 52" UltraGear™ evo G9 | Världens största 5K2K 240Hz spelskärm 52G930B-B
'left side view of a 52-inch UltraGear evo G9, 5K2K 240Hz Gaming Monitor (52G930B)
Rear view of a 52-inch UltraGear evo G9, 5K2K 240Hz Gaming Monitor (52G930B)
'Front view of a 52-inch gaming monitor displayed in a futuristic, neon-styled environment.
This image shows 21:9 UltraWide 5K2K big gaming monitor with FPS game.
LG UltraGear gaming monitor (52G930B) with its 1000R curved design for a more comfortable and immersive viewing experience
'LG UltraGear gaming monitor (52G930B) with DisplayHDR 600 and DCI-P3 95%, delivering bright highlights and detailed shadows
Motorcycle racing scene displayed on a gaming monitor, illustrating a 240Hz refresh rate for fluid gaming motion.
Comparison image showing fast on-screen transitions enabled by a 1ms (GtG) response time, delivering smoother and more responsive gameplay visuals on a gaming monitor.
Racing scene from Assetto Corsa Competizione displayed on a gaming monitor, featuring Adaptive Sync support with AMD FreeSync Premium for smooth, tear-free gameplay.
This image shows a gaming monitor connected to multiple devices in a gaming setup, including a console, laptop, and desktop PC, highlighting versatile connectivity options such as HDMI 2.1, DisplayPort 2.1, and USB Type-C (PD 90W) for a powerful and flexible gaming station.
This image shows a curved gaming monitor displaying a high-speed racing game, with a game console and controller placed in front, illustrating an immersive PC and console gaming experience on an ultra-wide screen.
'Front and side views of a gaming monitor illustrating its overall dimensions and profile design.
Top view of a 52-inch UltraGear evo G9, 5K2K 240Hz Gaming Monitor (52G930B)
Vy framifrån av LG 52" UltraGear™ evo G9 | Världens största 5K2K 240Hz spelskärm 52G930B-B
'left side view of a 52-inch UltraGear evo G9, 5K2K 240Hz Gaming Monitor (52G930B)
Rear view of a 52-inch UltraGear evo G9, 5K2K 240Hz Gaming Monitor (52G930B)
'Front view of a 52-inch gaming monitor displayed in a futuristic, neon-styled environment.
This image shows 21:9 UltraWide 5K2K big gaming monitor with FPS game.
LG UltraGear gaming monitor (52G930B) with its 1000R curved design for a more comfortable and immersive viewing experience
'LG UltraGear gaming monitor (52G930B) with DisplayHDR 600 and DCI-P3 95%, delivering bright highlights and detailed shadows
Motorcycle racing scene displayed on a gaming monitor, illustrating a 240Hz refresh rate for fluid gaming motion.
Comparison image showing fast on-screen transitions enabled by a 1ms (GtG) response time, delivering smoother and more responsive gameplay visuals on a gaming monitor.
Racing scene from Assetto Corsa Competizione displayed on a gaming monitor, featuring Adaptive Sync support with AMD FreeSync Premium for smooth, tear-free gameplay.
This image shows a gaming monitor connected to multiple devices in a gaming setup, including a console, laptop, and desktop PC, highlighting versatile connectivity options such as HDMI 2.1, DisplayPort 2.1, and USB Type-C (PD 90W) for a powerful and flexible gaming station.
This image shows a curved gaming monitor displaying a high-speed racing game, with a game console and controller placed in front, illustrating an immersive PC and console gaming experience on an ultra-wide screen.
'Front and side views of a gaming monitor illustrating its overall dimensions and profile design.
Top view of a 52-inch UltraGear evo G9, 5K2K 240Hz Gaming Monitor (52G930B)

Huvudfunktioner

  • 52-inch 5K2K (5120x2160, WUHD) display
  • 1000R Curvature
  • VESA DisplayHDR™ 600
  • 240Hz refresh rate
  • 1ms (GtG) response time
  • DP 2.1 & USB-C (PD 90W)
Mer

Prisbelönt excellens

En bild av PC World Award-logotypen

De 10 bästa PC-skärmarna på CES 2026

Stor, uppslukande skärm för simulering och förstapersonsspel.

LG UltraGear evo 52-tums 5K2K WUHD-spelskärm med 240Hz uppdateringsfrekvens (52G930B)

LG UltraGear evo 52-tums 5K2K WUHD-spelskärm med 240Hz uppdateringsfrekvens (52G930B)

*Baserat på publicerade specifikationer för 5K2K-spelskärmar från och med december 2025 är LG 52G930B den största spelskärmen med en 52-tums 5K2K-skärm (5120×2160).

**Bilderna är simulerade för att öka förståelsen för funktionerna och kan skilja sig från den faktiska användarens upplevelse.

LG UltraGear-spelskärm (52G930B) funktionsöversikt med 52-tums 5K2K, 240Hz, 1ms(GtG), HDR600, 1000R krökning, DP 2.1, USB-C(PD 90W), HDMI 2.1

LG UltraGear-spelskärm (52G930B) funktionsöversikt med 52-tums 5K2K, 240Hz, 1ms(GtG), HDR600, 1000R krökning, DP 2.1, USB-C(PD 90W), HDMI 2.1

Skärm

Skärm


Världens största* 52-tums
5K2K-spelskärm. 

Kliv in i ett expansivt synfält med världens största* 52-tums 5K2K-skärm (5120x2160, WUHD). Med en vertikal höjd som liknar en 42-tums 16:9-skärm (3840x2160) ger den ultrabreda 52-tums 21:9-skärmen en 33 % bredare arbetsyta för en mer uppslukande tittarupplevelse, vilket ger djup inlevelse i en mängd olika spel.

Denna animerade skärm visar hur skärmen växer från 16:9 UHD 4K till den stora 52-tums 21:9 UltraWide 5K2K-spelskärmen med diverse spelgenrer.

Vooraanzicht van UHD 4K-gamingmonitor met IPS-scherm.

*Baserat på publicerade specifikationer för 5K2K-spelskärmar från och med december 2025 är LG 52G930B den största spelskärmen med en 52-tums 5K2K-skärm (5120x2160).

**Bilderna är simulerade för att öka förståelsen för funktionerna och kan skilja sig från den faktiska användarens upplevelse.

En böjd skärm som omger
ditt spelande

1000R-kurvan ger mer av skärmen i ditt naturliga synfält, vilket ger mer inlevelse för open world- och RPG-spel. Genom att scenen omsluter ditt synfält stöder den böjda designen en djupare känsla av närvaro i spelet.

*Bilderna är simulerade för att öka förståelsen för funktionerna och kan skilja sig från den faktiska användarens upplevelse.

*Antagandet om visning kan variera beroende på avståndet från skärmen och användarens hållning.

Ljusa högdagrar och detaljerade skuggor

Med VESA DisplayHDR™ 600 visar ljusa scener starkare högdagrar och mörka områden bibehåller mer detaljer. Med DCI-P3 95 % (Typ.) färgskala återger bildskärmen breda, exakta färger som hjälper till att särskilja detaljer i snabba eller visuellt komplexa spel.

*Bilderna är simulerade för att öka förståelsen för funktionerna och kan skilja sig från den faktiska användarens upplevelse.

Spelskärmshastighet

Spelskärmshastighet


LG UltraGear-spelskärm (52G930B) med en uppdateringsfrekvens på 240Hz, med smidiga rörelser i ett höghastighetsmotorcykellopp

Smidiga spelrörelser med
en uppdateringsfrekvens på 240Hz

Den höga uppdateringsfrekvensen på 240 Hz ger flytande, kristallklar grafik med minimal rörelseoskärpa. Dyk in i mer uppslukande spel med varje bildruta.

*Bilderna är simulerade för att öka förståelsen för funktionerna och kan skilja sig från den faktiska användarens upplevelse.

Snabb svarstid för spel

Svarstiden på 1ms (GtG) är byggd för att minska inverterade spökbilder, vilket hjälper till att upprätthålla tydligare skärmövergångar för smidigare och mer responsiv gameplay.

*Bilderna är simulerade för att öka förståelsen för funktionerna. De kan skilja sig från den faktiska användningen.

Smidig rörelse som
håller dig fokuserad

Minimera tearing och fördröjningar med AMD FreeSync™ Premium-teknik. Upplev avsevärt minskad tearing och hack för smidiga, kristallklara spel.

En racingspelscen med hög hastighet visar en grön superbil som jagar konkurrenter på en bana, vilket framhäver smidigt gameplay utan tearing med AMD FreeSync Premium.

*Bilderna är simulerade för att öka förståelsen för funktionerna och kan skilja sig från den faktiska användarens upplevelse.

*Funktionens prestanda jämförs med modeller som inte använder synkteknik.

*Fel eller fördröjningar kan uppstå beroende på nätverksanslutningen.

Användbarhet

Användbarhet


Kraftfulla anslutningar för din
spelstation

LG UltraGear evo™ 52G930B har det senaste utbudet av portar för att stödja ett brett utbud av kompatibla GPU:er (grafikkort) och enheter. Förbättra ditt spelande och din produktivitet med nya DisplayPort 2.1, som levererar ultrasnabbt spelande med 240Hz på en stor 52-tums skärm. USB Type-C stöder skärm, dataöverföring och upp till 90 W enhetsladdning samtidigt, vilket ger sömlöst stöd för bärbara datorer genom en enda kabel. HDMI 2.1 säkerställer stabila anslutningar med konsoler och andra enheter.

DisplayPort-ikon

DisplayPort 2.1 x 1

USB Type-C-ikon

USB Type-C™ x1

(PD 90W)

HDMI-ikon

HDMI™ 2.1 x2

En spelskärm är ansluten till en dator, bärbar dator och konsol, vilket illustrerar mångsidiga anslutningsalternativ inklusive DisplayPort 2.1, USB Type-C och HDMI 2.1 för högpresterande spel och produktivitet.

En spelskärm är ansluten till en dator, bärbar dator och konsol, vilket illustrerar mångsidiga anslutningsalternativ inklusive DisplayPort 2.1, USB Type-C och HDMI 2.1 för högpresterande spel och produktivitet.

*Bilderna är simulerade för att öka förståelsen för funktionerna och kan skilja sig från den faktiska användarens upplevelse.

Fördjupa dig i din dator
och konsol!

LG UltraGear™-skärmar ger smidigt, responsivt spel för både dator och konsol, oavsett om du dyker in i snabb action eller utforskar stora öppna världar. De har stöd för HDMI 2.1 och erbjuder flexibel kompatibilitet – från tangentbord och mus till joystick – tillsammans med flytande rörelser, låg latens och livfulla detaljer för en optimerad spelupplevelse över olika genrer och plattformar.

En böjd spelskärm som visar ett racingspel med en röd superbil i en neonupplyst stad. Andra spelscener flyter runt på skärmen. En vit konsolkontroll är placerad framför för att lyfta fram konsolspel.

En böjd spelskärm som visar ett racingspel med en röd superbil i en neonupplyst stad. Andra spelscener flyter runt på skärmen. En vit konsolkontroll är placerad framför för att lyfta fram konsolspel.

*Bilderna är simulerade för att öka förståelsen för funktionerna och kan skilja sig från den faktiska användarens upplevelse.

**Stöd för bredd–höjd-förhållande kan variera beroende på konsol. Justera dina skärminställningar för att säkerställa optimal spelprestanda.

Fördjupa dig själv i tydligt
10W x 2 stereoljud

Upplev tydligt, välbalanserat ljud genom 10W x 2 stereohögtalare, vilket ger ett uppslukande ljud förvardagsspel och underhållning. För en mer personlig konfiguration kan du enkelt ansluta ett headset via den 4-poliga hörlursutgången för att njuta av fokuserat ljudoch tydlig röstkommunikation under spel.

En spelskärm som visar en RPG-spelscen visar ljudvågor som kommer från skärmens undersida med 10W x2 stereoljud.

*Bilderna är simulerade för att öka förståelsen för funktionerna och kan skilja sig från den faktiska användarens upplevelse.

Smartare styrning, sömlös växling
med LG Switch

Med LG Switch-appen kan skärmen lätt optimeras för både spel och vardagsbruk. Enkel hantering av bildskärmsinställningarna – justerabildkvalitet och ljusstyrka efter dina önskemål och tillämpa inställningarna direkt med en snabbtangent. Med appen kan du också dela upp skärmen i 11 layouter och starta din videosamtalsplattform med ett klick för en ännu bekvämare konfiguration.

Ladda ner

*Bilderna är simulerade för att öka förståelsen för funktionerna och kan skilja sig från den faktiska användarens upplevelse.

*För att ladda ner den senaste versionen av LG Switch-appen, besök LG.com.

Elegant och strömlinjeformad design för spel

Upplev vår utrymmeseffektiva design med en helt justerbar bas med svängning, lutning och höjd. Ett slimmat stativ utan stök med bred svängningsjustering, utformat för att ta så lite plats på ditt skrivbord som möjligt och ge din konfiguration en snygg, elegant look.

Ikon för svängningsjusterbar.

Svängning

Ikon för lutningsjusterbar.

Lutning

Ikon för höjdjusterbar.

Höjd

Väggmonteringsikon.

Kantlös design

Vy framifrån, bakifrån och från sidan av en LG UltraGear spelskärm på ett skrivbord, med en böjd design och elegant finish.

Vy framifrån, bakifrån och från sidan av en LG UltraGear spelskärm på ett skrivbord, med en böjd design och elegant finish.

*Bilderna är simulerade för att öka förståelsen för funktionerna och kan skilja sig från den faktiska användarens upplevelse.

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Alla specifikationer

EFTERLEVNADSINFORMATION

MER EFTERLEVNADSINFORMATION
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
Säkerhetsinformationen för tillbehör ingår i säkerhetsinformationen för produkten och tillhandahålls inte separat.
För att lära dig mer om hur den här produkten hanterar data och dina rättigheter som användare, besök ”Datatäckning och specifikationer” på LG Privacy

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