LG 52" UltraGear™ evo G9 | Världens största 5K2K 240Hz spelskärm

*Baserat på publicerade specifikationer för 5K2K-spelskärmar från och med december 2025 är LG 52G930B den största spelskärmen med en 52-tums 5K2K-skärm (5120×2160).

**Bilderna är simulerade för att öka förståelsen för funktionerna och kan skilja sig från den faktiska användarens upplevelse.