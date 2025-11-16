About Cookies on This Site

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.

Cookies Setting
Absolutely Necessary Cookies
These are cookies that are absolutely essential to running a website. This category of cookies cannot be disabled.
Functional Cookies
These cookies are used to provide you with convenient functions, such as product reviews and product video playback, during your web browsing, they also enable interaction with social media accounts.
Social media
Connect with your social channels to share LG Technology with friends for example on Facebook and Twitter.
Analytics Cookies
These cookies allow our website to keep improving functions through website traffic analysis and to suggest personalized content for you.
Advertising Cookies
These cookies enable us to show you ads and other content that we think is most attuned to your interests and digital behavior.
LG 24" UltraGear™ G4 144Hz (överklockning) FHD IPS-spelskärm | 24G411A | NVIDIA G-SYNC-kompatibel, sRGB 99 % (typ).
24G411A_EU new Erp label.pdf
Energiklass : SE
Produktinformationsblad

LG 24" UltraGear™ G4 144Hz (överklockning) FHD IPS-spelskärm | 24G411A | NVIDIA G-SYNC-kompatibel, sRGB 99 % (typ).

24G411A_EU new Erp label.pdf
Energiklass : SE
Produktinformationsblad

LG 24" UltraGear™ G4 144Hz (överklockning) FHD IPS-spelskärm | 24G411A | NVIDIA G-SYNC-kompatibel, sRGB 99 % (typ).

24G411A-B
vy framifrån
-15 graders sidovy
+15 graders sidovy
vy framifrån av skärmen med stativet nere
sidovy
sidovy av en lutad skärm
vy ovanifrån
-15 graders vy ovanifrån
+15 graders vy ovanifrån
vy bakifrån med ljus inaktiverade
vy bakifrån med ljus aktiverade
perspektivvy bakifrån med ljus inaktiverade
vy framifrån
-15 graders sidovy
+15 graders sidovy
vy framifrån av skärmen med stativet nere
sidovy
sidovy av en lutad skärm
vy ovanifrån
-15 graders vy ovanifrån
+15 graders vy ovanifrån
vy bakifrån med ljus inaktiverade
vy bakifrån med ljus aktiverade
perspektivvy bakifrån med ljus inaktiverade

Huvudfunktioner

  • 24-tums FHD IPS-skärm (1920 x 1080)
  • 120 Hz uppdateringsfrekvens (överklockning 144Hz)/1ms MBR
  • NVIDIA® G-SYNC®-Compatible/AMD FreeSync™ Premium Pro
Vy framifrån av UltraGear™ 24g411a-spelskärmen.

Vy framifrån av UltraGear™ 24g411a-spelskärmen.

24 tum 144Hz (överklockning) FHD IPS
Spelskärm

Vy framifrån av UltraGear™ 24g411a-spelskärmen.

Vy framifrån av UltraGear™ 24g411a-spelskärmen.

*Bilderna är simulerade för att öka förståelsen för funktionen och kan skilja sig från den faktiska användarupplevelsen.

24-tums FHD IPS 1920 x 1080, sRGB 99 %, HDR 10, 120 Hz uppdateringsfrekvens, 1ms MRB, superslimmad design
Skärm är skrivet med stora bokstäver.

Känn stridens hetta med intensiva färger

Vår skärm stöder HDR 10 och erbjuder 99 % sRGB-täckning för ett brett färgspektrum som möjliggör högkvalitativ färgåtergivning med sin IPS-skärm för en uppslukande spelupplevelse. Det gör det möjligt för spelare att uppleva dramatiska slagfält på det sätt som avses av spelutvecklarna.

Space combat game scene showcasing vivid colors with HDR, sRGB 99%, and IPS display on the LG UltraGear monitor.

*Bilderna är simulerade för att öka förståelsen för funktionen och kan skilja sig från den faktiska användarupplevelsen.

IPS™-skärm

En LG IPS™-skärm visar enastående färgnoggrannhet med bred betraktningsvinkel.

HDR 10

HDR 10 (high dynamic range) stödjer specifika färg- och ljusnivåer.

sRGB 99 % (Typ.)

Med 99 % täckning av DCI-P3-spektrumet är det här en utmärkt lösning för exakt färgåtergivning.

Hastighet skrivs med stora bokstäver.
Scen i racingspel med extremt snabb svarstid och snabb uppdateringsfrekvens på 120 Hz.

Smidig spelrörelse
med 120 Hz (överklockning 144Hz) uppdateringsfrekvens

För att få en uppdateringsfrekvens på 120 Hz (144Hz överklockning) för flytande, kristallklar grafik med minimal rörelseoskärpa. Dyk in i mer uppslukande spel med varje bildruta.

*Bilderna är simulerade för att öka förståelsen för funktionen och kan skilja sig från den faktiska användarupplevelsen.

En gul racerbil som färdas framåt i hög hastighet visas på skärmen och insidan av den vita fyrkantiga rutan visas tydligt uttryckt medan utsidan är suddig.

Snabb hastighet
till seger

1ms Motion Blur Reduction* (reducerad rörelseoskärpa) ger en smidigare spelupplevelse och minskar oskärpa och spökbilder. Dynamiska och snabba objekt mitt i all action kan ge spelare en avgörande fördel.

*Bilderna är simulerade för att öka förståelsen för funktionen och kan skilja sig från den faktiska användarupplevelsen.

*1ms Motion Blur Reduction orsakar sänkt luminans, och följande funktioner kan inte användas när det är aktiverat: AMD FreeSync™ Premium/DAS (Dynamic Action Sync)

* Flimmer kan förekomma under 1 ms MBR-drift.

Certifierad med allmänt antagen teknik

Den här skärmen är driven av AMD FreeSync™ Premium Pro och NVIDIA-validerad G-SYNC®-kompatibilitet och säkerställer en tearing-fri, superjämn bild med låg latens för oöverträffad spelprecision och smidighet.

En delad bild av en pilot i ett snabbt spel som visar mjukare och tydligare bilder.

Logotyper för NVIDIA G-SYNC och AMD FreeSync Premium Pro.

*Bilderna är simulerade för att öka förståelsen för funktionen och kan skilja sig från den faktiska användarupplevelsen.

*Funktionens prestanda jämförs med modeller som inte använder synkteknik.

*Fel eller fördröjningar kan uppstå beroende på nätverksanslutningen.

Dynamic Action Sync

Dynamic Action Sync minskar ingångslagg så att spelare kan uppfatta kritiska ögonblick i realtid och reagera snabbt.

*Bilderna är simulerade för att öka förståelsen för funktionen och kan skilja sig från den faktiska användarupplevelsen.

Black Stabilizer

Black Stabilizer hjälper spelare att upptäcka krypskyttar som lurar i de mörkaste hörnen och snabbt navigera genom blixtexplosioner.

*Bilderna är simulerade för att öka förståelsen för funktionen och kan skilja sig från den faktiska användarupplevelsen.

Korshår

Målpunkten är fixerad i mitten för att förbättra precisionen vid skott.

*Bilderna är simulerade för att öka förståelsen för funktionen och kan skilja sig från den faktiska användarupplevelsen.

Användbarhet är skrivet med stora bokstäver.

LG Switch-appen

Byt snabbt

Du kan enkelt dela hela skärmen i upp till 6 delar, ändra tema eller till och med starta en videosamtalsplattform med en mappad snabbtangent. Den stöder även PBP- och PIP-lägen för effektiv flerprogramskörning över flera ingångskällor.

*Bilderna är simulerade för att öka förståelsen för funktionen och kan skilja sig från den faktiska användningen.

*Ladda ner den senaste LG Switch-appen genom att söka i supportmenyn på LG.com.

Praktiskt taget kantlös design och slimmad stativbas

Superslimmad design. Nästan flytande

Få mer skärm och mindre distraktion med den superslimmade ramen och den minimala slimmade stativbasen för en praktiskt taget gränslös design. Stativet i flytande stil förbättrar den rena, viktlösa estetiken, medan den sömlösa skärmkänslan ger en uppslukande visuell upplevelse – perfekt för dubbla inställningar eller minimalistiska arbetsytor.

Kantlös design-ikon.

Kantlös design

med slimmad stativbas

Ikon för justerbar lutning.

Lutning

-5–20º

Väggmonteringsikon.

Väggmontering

100 x 100

*Bilderna är simulerade för att öka förståelsen för funktionen och kan skilja sig från den faktiska användningen.

*Lutning (-5–20°), kan väggmonteras (100 x 100).

Skriv ut

Viktiga specifikationer

  • Display - Storlek [tum]

    23.8

  • Display - Upplösning

    1920 x 1080

  • Display - Paneltyp

    IPS

  • Display - Bildförhållande

    16:9

  • Display - Färgomfång (typ)

    sRGB 99% (CIE1931)

  • Display - Ljusstyrka (typ.) [cd/m²]

    250cd/m²

  • Display - Uppdateringsfrekvens (Max.) [Hz]

    144 (O/C)

  • Mekanisk - Justering av bildskärmens position

    Tilt

Alla specifikationer

INFORMATION

  • Produktnamn

    UltraGear

  • År

    Y25

DISPLAY

  • Storlek [tum]

    23.8

  • Bildförhållande

    16:9

  • Paneltyp

    IPS

  • Upplösning

    1920 x 1080

  • Pixelavstånd [mm]

    0.2745 × 0.2745 mm

  • Färgdjup (antal färger)

    16.7M

  • Ljusstyrka (typ.) [cd/m²]

    250cd/m²

  • Kontrastförhållande (typ)

    1500:1

  • Färgomfång (typ)

    sRGB 99% (CIE1931)

  • Krökning

    -

  • Färgomfång (Min.)

    sRGB 95% (CIE1931)

  • Uppdateringsfrekvens (Max.) [Hz]

    144 (O/C)

  • Ljusstyrka (Min.) [cd/m²]

    220cd/m²

  • Kontrastförhållande (Min.)

    1050:1

  • Storlek [cm]

    60.4

ANSLUTNING

  • Ljudingång

    -

  • D-Sub

    -

  • Inbyggd KVM

    -

  • DVI-D

    -

  • HDMI

    JA(1ea)

  • Daisy Chain

    -

  • DisplayPort

    JA(1ea)

  • DP-version

    1.4

  • Thunderbolt

    -

  • USB-C

    -

  • Hörlursutgång

    3-polig (endast ljud)

  • LAN (RJ-45)

    -

  • Linje ut

    -

  • Mikrofoningång

    -

  • SPDIF-utgång (optisk digital ljudutgång)

    -

  • Thunderbolt (strömförsörjning)

    -

  • USB nedströmsport

    -

  • USB-C (strömförsörjning)

    -

  • USB uppströms port

    -

FUNKTIONER

  • HDR 10

    JA

  • AMD FreeSync™

    FreeSync

  • Automatisk ljusstyrka

    -

  • Färgsvaghet

    JA

  • Smart energibesparing

    JA

  • Färgkalibrerad i fabrik

    -

  • PIP

    -

  • PBP

    -

  • NVIDIA G-Sync™

    G-SYNC-kompatibel

  • Kalibrering av HW

    -

  • Dynamisk synkronisering av åtgärder

    JA

  • Stabilisator för svart

    JA

  • Hårkors

    JA

  • Läsarläge

    JA

  • FPS-räknare

    JA

  • VRR

    JA

  • Superupplösning+

    -

  • VESA DisplayHDR™

    -

  • Mini-LED-teknik

    -

  • Nano IPS™-teknik

    -

  • Teknik för reducering av rörelseoskärpa

    JA

  • Överklockning

    JA

  • Användardefinierad nyckel

    JA

  • Automatisk ingångsomkopplare

    -

  • Kamera

    -

  • Mikrofon

    -

MEKANISK

  • Justering av bildskärmens position

    Tilt

  • Väggmonterbar [mm]

    100 x 100

LJUD

  • Maxx ljud

    -

  • Fyllig bas

    -

  • Högtalare

    -

MÅTT/VIKTER

  • Dimension vid leverans (B x H x D) [mm]

    620 x 134 x 385mm

  • Dimension med stativ (B x H x D) [mm]

    539.4 x 412 x 220mm

  • Dimension utan stativ (B x H x D) [mm]

    539.4 x 317.1 x 38.7mm

  • Vikt vid leverans [kg]

    4.6kg

  • Vikt med stativ [kg]

    3.3kg

  • Vikt utan stativ [kg]

    2.4kg

KRAFT

  • Strömförbrukning (viloläge)

    Mindre än 0,5 W

  • Strömförbrukning (DC av)

    Mindre än 0,3 W

  • AC-ingång

    100~240V (50/60Hz)

  • Typ av

    Extern strömförsörjning (adapter)

TILLBEHÖR

  • Displayport

    JA(1ea)

  • DVI-D

    -

  • D-Sub

    -

  • HDMI

    JA(1ea)

  • Fjärrkontroll

    -

  • Thunderbolt

    -

  • USB A till B

    -

  • USB-C

    -

SW-TILLÄMPNING

  • Dubbel kontrollenhet

    -

  • LG kalibreringsstudio (True Color Pro)

    -

  • OnScreen Control (LG Screen Manager)

    -

EFTERLEVNADSINFORMATION

MER EFTERLEVNADSINFORMATION
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
Säkerhetsinformationen för tillbehör ingår i säkerhetsinformationen för produkten och tillhandahålls inte separat.

Det säger andra

Våra rekommendationer

Delbetala med Klarna
Betala för dina LG produkter tryggt med Klarna! Nu med 0% ränta upp till 12 månader för ordrar från 9 990 kr och uppåt.
Så här fungerar det
  • 1. Shoppa smidigare
    Köp det du älskar med Klarna. Det är precis som shopping ska vara – enkelt, säkert och roligt
  • 2. Dela upp
    Betala lite då och då. Genom att dela upp din betalning kan du köpa nu och sprida dina kostnader upp till 36 månader. Nu med 0% ränta upp till 12 månader, för ordrar från 9 990 kr och uppåt
  • 3. Betala senare
    Betala inom 30 dagar. Få din order och betala bara för det du väljer att behålla, utan räntor eller avgifter.
Observera att det kan förekomma små avvikelser i beräkningen av månadskostnaden och den totala kostnaden.Det slutliga beloppet visas på Klarnas webbplats när du slutför köpet.
Exempel på delbetalning

Vid köp av denna produkt för kronor med 12 månaders räntefri delbetalning är räntan 0 %, den månatliga administrationsavgiften 0 kronor och uppläggningsavgiften 0 kronor. Den effektiva räntan är 0 % och det totala beloppet att betala blir kronor.

Att låna kostar pengar!

Om du inte kan betala tillbaka skulden i tid riskerar du en betalningsanmärkning. Det kan leda till svårigheter att få hyra bostad, teckna abonnemang och få nya lån. För stöd, vänd dig till budget- och skuldrådgivningen i din kommun. Kontaktuppgifter finns på konsumentverket.se

 