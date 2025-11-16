We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
LG 24" UltraGear™ G4 144Hz (överklockning) FHD IPS-spelskärm | 24G411A | NVIDIA G-SYNC-kompatibel, sRGB 99 % (typ).
Huvudfunktioner
- 24-tums FHD IPS-skärm (1920 x 1080)
- 120 Hz uppdateringsfrekvens (överklockning 144Hz)/1ms MBR
- NVIDIA® G-SYNC®-Compatible/AMD FreeSync™ Premium Pro
*Bilderna är simulerade för att öka förståelsen för funktionen och kan skilja sig från den faktiska användarupplevelsen.
Känn stridens hetta med intensiva färger
Vår skärm stöder HDR 10 och erbjuder 99 % sRGB-täckning för ett brett färgspektrum som möjliggör högkvalitativ färgåtergivning med sin IPS-skärm för en uppslukande spelupplevelse. Det gör det möjligt för spelare att uppleva dramatiska slagfält på det sätt som avses av spelutvecklarna.
Space combat game scene showcasing vivid colors with HDR, sRGB 99%, and IPS display on the LG UltraGear monitor.
*1ms Motion Blur Reduction orsakar sänkt luminans, och följande funktioner kan inte användas när det är aktiverat: AMD FreeSync™ Premium/DAS (Dynamic Action Sync)
* Flimmer kan förekomma under 1 ms MBR-drift.
Certifierad med allmänt antagen teknik
Den här skärmen är driven av AMD FreeSync™ Premium Pro och NVIDIA-validerad G-SYNC®-kompatibilitet och säkerställer en tearing-fri, superjämn bild med låg latens för oöverträffad spelprecision och smidighet.
En delad bild av en pilot i ett snabbt spel som visar mjukare och tydligare bilder.
*Funktionens prestanda jämförs med modeller som inte använder synkteknik.
*Fel eller fördröjningar kan uppstå beroende på nätverksanslutningen.
Dynamic Action Sync
Dynamic Action Sync minskar ingångslagg så att spelare kan uppfatta kritiska ögonblick i realtid och reagera snabbt.
Black Stabilizer
Black Stabilizer hjälper spelare att upptäcka krypskyttar som lurar i de mörkaste hörnen och snabbt navigera genom blixtexplosioner.
Korshår
Målpunkten är fixerad i mitten för att förbättra precisionen vid skott.
LG Switch-appen
Byt snabbt
Du kan enkelt dela hela skärmen i upp till 6 delar, ändra tema eller till och med starta en videosamtalsplattform med en mappad snabbtangent. Den stöder även PBP- och PIP-lägen för effektiv flerprogramskörning över flera ingångskällor.
*Ladda ner den senaste LG Switch-appen genom att söka i supportmenyn på LG.com.
Praktiskt taget kantlös design och slimmad stativbas
Superslimmad design. Nästan flytande
Få mer skärm och mindre distraktion med den superslimmade ramen och den minimala slimmade stativbasen för en praktiskt taget gränslös design. Stativet i flytande stil förbättrar den rena, viktlösa estetiken, medan den sömlösa skärmkänslan ger en uppslukande visuell upplevelse – perfekt för dubbla inställningar eller minimalistiska arbetsytor.
*Lutning (-5–20°), kan väggmonteras (100 x 100).
Viktiga specifikationer
Display - Storlek [tum]
23.8
Display - Upplösning
1920 x 1080
Display - Paneltyp
IPS
Display - Bildförhållande
16:9
Display - Färgomfång (typ)
sRGB 99% (CIE1931)
Display - Ljusstyrka (typ.) [cd/m²]
250cd/m²
Display - Uppdateringsfrekvens (Max.) [Hz]
144 (O/C)
Mekanisk - Justering av bildskärmens position
Tilt
Alla specifikationer
INFORMATION
Produktnamn
UltraGear
År
Y25
DISPLAY
Storlek [tum]
23.8
Bildförhållande
16:9
Paneltyp
IPS
Upplösning
1920 x 1080
Pixelavstånd [mm]
0.2745 × 0.2745 mm
Färgdjup (antal färger)
16.7M
Ljusstyrka (typ.) [cd/m²]
250cd/m²
Kontrastförhållande (typ)
1500:1
Färgomfång (typ)
sRGB 99% (CIE1931)
Krökning
-
Färgomfång (Min.)
sRGB 95% (CIE1931)
Uppdateringsfrekvens (Max.) [Hz]
144 (O/C)
Ljusstyrka (Min.) [cd/m²]
220cd/m²
Kontrastförhållande (Min.)
1050:1
Storlek [cm]
60.4
ANSLUTNING
Ljudingång
-
D-Sub
-
Inbyggd KVM
-
DVI-D
-
HDMI
JA(1ea)
Daisy Chain
-
DisplayPort
JA(1ea)
DP-version
1.4
Thunderbolt
-
USB-C
-
Hörlursutgång
3-polig (endast ljud)
LAN (RJ-45)
-
Linje ut
-
Mikrofoningång
-
SPDIF-utgång (optisk digital ljudutgång)
-
Thunderbolt (strömförsörjning)
-
USB nedströmsport
-
USB-C (strömförsörjning)
-
USB uppströms port
-
FUNKTIONER
HDR 10
JA
AMD FreeSync™
FreeSync
Automatisk ljusstyrka
-
Färgsvaghet
JA
Smart energibesparing
JA
Färgkalibrerad i fabrik
-
PIP
-
PBP
-
NVIDIA G-Sync™
G-SYNC-kompatibel
Kalibrering av HW
-
Dynamisk synkronisering av åtgärder
JA
Stabilisator för svart
JA
Hårkors
JA
Läsarläge
JA
FPS-räknare
JA
VRR
JA
Superupplösning+
-
VESA DisplayHDR™
-
Mini-LED-teknik
-
Nano IPS™-teknik
-
Teknik för reducering av rörelseoskärpa
JA
Överklockning
JA
Användardefinierad nyckel
JA
Automatisk ingångsomkopplare
-
Kamera
-
Mikrofon
-
MEKANISK
Justering av bildskärmens position
Tilt
Väggmonterbar [mm]
100 x 100
LJUD
Maxx ljud
-
Fyllig bas
-
Högtalare
-
MÅTT/VIKTER
Dimension vid leverans (B x H x D) [mm]
620 x 134 x 385mm
Dimension med stativ (B x H x D) [mm]
539.4 x 412 x 220mm
Dimension utan stativ (B x H x D) [mm]
539.4 x 317.1 x 38.7mm
Vikt vid leverans [kg]
4.6kg
Vikt med stativ [kg]
3.3kg
Vikt utan stativ [kg]
2.4kg
KRAFT
Strömförbrukning (viloläge)
Mindre än 0,5 W
Strömförbrukning (DC av)
Mindre än 0,3 W
AC-ingång
100~240V (50/60Hz)
Typ av
Extern strömförsörjning (adapter)
TILLBEHÖR
Displayport
JA(1ea)
DVI-D
-
D-Sub
-
HDMI
JA(1ea)
Fjärrkontroll
-
Thunderbolt
-
USB A till B
-
USB-C
-
SW-TILLÄMPNING
Dubbel kontrollenhet
-
LG kalibreringsstudio (True Color Pro)
-
OnScreen Control (LG Screen Manager)
-
EFTERLEVNADSINFORMATION
