LG 27" UltraGear™ 240Hz Full HD-spelskärm 27G440A med sRGB 99 % (Typ.), 1ms (GtG), HDMI 2.0
27G440A_EU new Erp label.pdf
Energiklass : SE
Produktinformationsblad

27G440A-B
vy framifrån
-15 graders sidovy
+15 graders sidovy
sidovy
vy bakifrån med ljus aktiverade
vy bakifrån med ljus inaktiverade
perspektivvy bakifrån
vy framifrån av skärmen med stativet nere
+15 graders sidovy av en lutad skärm
sidovy av en lutad skärm
vy ovanifrån
vy ovanifrån av +30 graders svängd skärm
vy ovanifrån av -30 graders svängd skärm
närbildsvy av emblemet på baksidan
närbildsvy av portar
Huvudfunktioner

  • 27-tums Full HD (1920x1080) IPS-skärm
  • Uppdateringsfrekvens på 240Hz
  • sRGB 99 % (Typ.)
  • 1ms (GtG) svarstid
  • NVIDIA® G-SYNC® Compatible / AMD FreeSync™ Premium
  • HDMI™ 2.0 x2 / DisplayPort 1.4 x1 (med DSC)
Mer
Vy framifrån av UltraGear™ 27g440a-spelskärmen.
Vy framifrån av LG UltraGear™ 27g440a-spelskärmen på dess sexsidiga bas placerad i en futuristisk, neonbelyst korridor. Skärmen visar intensiva lila och röda virvlar med UltraGear-loggan i mitten.

*Bilderna är simulerade för att öka förståelsen för funktionen. De kan skilja sig från den faktiska användningen.

Ordet ”SKÄRM” i stora tonade bokstäver centrerade mot en mörk bakgrund med en tunn konturruta som sträcker sig från vänster.

Känn stridens hetta med intensiva färger

Vår skärm erbjuder 99 % sRGB-täckning för ett brett färgspektrum som möjliggör högkvalitativ färgåtergivning med sin IPS-skärm för en uppslukande spelupplevelse. Det gör det möjligt för spelare att uppleva dramatiska slagfält på det sätt som avses av spelutvecklarna.

Kampanjbild för LG UltraGear™ 27G440A-skärmen som visar en levande rymdstridsscen med rymdskepp nära en ljus sol och asteroider. Längst ner till vänster syns "sRGB 99 %" och "IPS", vilket betonar korrekt färgåtergivning och breda betraktningsvinklar.

*Bilderna är simulerade för att öka förståelsen för funktionen. De kan skilja sig från den faktiska användningen.

IPS™-skärm

En LG IPS™-skärm visar enastående färgnoggrannhet med bred betraktningsvinkel.

sRGB 99 % (Typ.)

Med 99 % täckning av sRGB-spektrumet – en utmärkt lösning för exakt färgvisning.

Kampanjbild för LG UltraGear™ 27G440A-skärmen med en futuristisk racingscen med motorcyklar. Rubriken lyder "Flytande spelrörelse med en uppdateringsfrekvens på 240Hz", vilket framhäver smidiga, kristallklara bilder med minskad rörelseoskärpa. Stor "240Hz"-text betonar bildskärmens snabba uppdateringsfrekvens för uppslukande gameplay.

Smidiga spelrörelser

För att få en uppdateringsfrekvens på 240Hz för flytande, kristallklar grafik med minimal rörelseoskärpa. Dyk in i mer uppslukande spel med varje bildruta.

*Bilderna är simulerade för att öka förståelsen för funktionen. De kan skilja sig från den faktiska användningen.

Överväldigande hastighet, dyk in i spelet

Med ultrasnabb uppdateringsfrekvens på 1ms reduceras reverse ghosting och du får en snabb svarstid så att du kan njuta av en helt ny spelprestanda.

*Bilderna är simulerade för att öka förståelsen för funktionen. De kan skilja sig från den faktiska användningen.

*Välj ”Snabbare läge” för att aktivera ”1ms svarstid”. (Speljustering → Svarstid → Snabbare läge).

Certifierad med allmänt antagen teknik

Den här skärmen är driven av AMD FreeSync™ Premium och NVIDIA-validerad G-SYNC®-kompatibilitet och säkerställer en tearing-fri, superjämn bild med låg latens för oöverträffad spelprecision och smidighet.

Den här skärmen är driven av AMD FreeSync™ Premium och NVIDIA-validerad G-SYNC®-kompatibilitet och säkerställer en tearing-fri, superjämn bild med låg latens för oöverträffad spelprecision och smidighet.

Jämförelsebild som visar en pilot i en cockpit för ett snabbt jetflygplan. Den vänstra sidan märkt "Inaktiverad" ser suddig ut med rörelseartefakter, medan den högra sidan märkt "Aktiverad" är skarp och tydlig, vilket illustrerar fördelen med rörelseoptimeringsfunktioner på LG UltraGear™ 27G440A-skärmen.

Logotyper för NVIDIA G-SYNC och AMD FreeSync™ Premium, visar LG UltraGear™ 27G440A-skärmens kompatibilitet med båda adaptiva synkroniseringstekniker för smidigare spelande utan tearing.

*Bilderna är simulerade för att öka förståelsen för funktionen och kan skilja sig från den faktiska användarupplevelsen.

*Funktionens prestanda jämförs med modeller som inte använder synkteknik.

*Fel eller fördröjningar kan uppstå beroende på nätverksanslutningen.

Dynamic Action Sync

Dynamic Action Sync minskar ingångslagg så att spelare kan uppfatta kritiska ögonblick i realtid och reagera snabbt.

Black Stabilizer

Black Stabilizer hjälper spelare att upptäcka krypskyttar som lurar i de mörkaste hörnen och snabbt navigera genom blixtexplosioner.

Hårkors

Målpunkten är fixerad i mitten för att förbättra precisionen vid skott.

*Bilderna är simulerade för att öka förståelsen för funktionen och kan skilja sig från den faktiska användarupplevelsen.

Smartare kontroll och sömlös växling med LG Switch

Med LG Switch-appen kan skärmen lätt optimeras för både spel och vardagsbruk. Enkel hantering av bildskärmsinställningarna – justera bildkvalitet och ljusstyrka och tillämpa direkt med en snabbtangent. Med appen kan du även dela upp skärmen i 11 layouter och starta din videosamtalsplattform med ett klick för en ännu bekvämare konfiguration.

*Bilderna är simulerade för att öka förståelsen för funktionen och kan skilja sig från den faktiska användarupplevelsen.

*Denna video är endast avsedd för illustrativa ändamål och kanske inte återspeglar de faktiska produktspecifikationerna för 27G440A.

*LG Switch kräver programvara och manuell nedladdning från LG.com för korrekt användning.

Kompakt och smidig

Upplev vår praktiskt taget kantlösa design med en helt justerbar bas med svängning, lutning, vridning och höjd. Ett rent L-stativ och bred svängningsjustering är utformat för att minimera användningen av skrivbordsutrymme och eliminera döda utrymmen effektivt.

Ikon för justerbar svängning.

Svängningsfunktion

-30°–30°

Ikon för justerbar lutning.

-30°–30°

-5° ~ 21°

Ikon för justerbar höjd.

Höjd

130 mm

Vridningsikon.

Vridning

'Dubbelriktad

Vy framifrån och bakifrån av UltraGear™ 27G440A-spelskärmen som visar en futuristisk racingscen på skärmen.

Vy framifrån och bakifrån av UltraGear™ 27G440A-spelskärmen som visar en futuristisk racingscen på skärmen.

Icono de HDMI.

HDMI™ 2.0 x2

Icono de DisplayPort.

DisplayPort 1.4 x 1 

med DSC

*Bilderna är simulerade för att öka förståelsen för funktionen och kan skilja sig från den faktiska användarupplevelsen.

Skriv ut

Viktiga specifikationer

  • Display - Storlek [tum]

    27

  • Display - Upplösning

    1920 x 1080

  • Display - Paneltyp

    IPS

  • Display - Bildförhållande

    16:9

  • Display - Färgomfång (typ)

    sRGB 99% (CIE1931)

  • Display - Ljusstyrka (typ.) [cd/m²]

    400 cd/m²

  • Display - Uppdateringsfrekvens (Max.) [Hz]

    240

  • Mekanisk - Justering av bildskärmens position

    Lutning/Höjd/Svängning/Pivotering

Alla specifikationer

INFORMATION

  • Produktnamn

    UltraGear

  • År

    Y25

DISPLAY

  • Storlek [tum]

    27

  • Bildförhållande

    16:9

  • Paneltyp

    IPS

  • Upplösning

    1920 x 1080

  • Pixelavstånd [mm]

    0.3108mm x 0.3108mm

  • Färgdjup (antal färger)

    16.7M

  • Ljusstyrka (typ.) [cd/m²]

    400 cd/m²

  • Kontrastförhållande (typ)

    1000:1

  • Färgomfång (typ)

    sRGB 99% (CIE1931)

  • Färgomfång (Min.)

    sRGB 90% (CIE1931)

  • Uppdateringsfrekvens (Max.) [Hz]

    240

  • Ljusstyrka (Min.) [cd/m²]

    320 cd/m²

  • Kontrastförhållande (Min.)

    700:1

  • Storlek [cm]

    68.4

ANSLUTNING

  • HDMI

    JA(2ea)

  • DisplayPort

    JA(1ea)

  • DP-version

    1.4

  • Hörlursutgång

    3-polig (endast ljud)

FUNKTIONER

  • HDR 10

    JA

  • AMD FreeSync™

    FreeSync Premium

  • Färgsvaghet

    JA

  • Smart energibesparing

    JA

  • Färgkalibrerad i fabrik

    JA

  • NVIDIA G-Sync™

    G-SYNC-kompatibel

  • Dynamisk synkronisering av åtgärder

    JA

  • Stabilisator för svart

    JA

  • Hårkors

    JA

  • Läsarläge

    JA

  • FPS-räknare

    JA

  • VRR

    JA

  • Användardefinierad nyckel

    JA

  • Automatisk ingångsomkopplare

    JA

MEKANISK

  • Justering av bildskärmens position

    Lutning/Höjd/Svängning/Pivotering

  • Väggmonterbar [mm]

    100 x 100 mm

MÅTT/VIKTER

  • Dimension vid leverans (B x H x D) [mm]

    770 x 172 x 500mm

  • Dimension med stativ (B x H x D) [mm]

    614.2 x 540.7 x 220mm

  • Dimension utan stativ (B x H x D) [mm]

    614.2 x 364.8 x 51.7mm

  • Vikt vid leverans [kg]

    8.9kg

  • Vikt med stativ [kg]

    6.5kg

  • Vikt utan stativ [kg]

    4kg

KRAFT

  • Strömförbrukning (viloläge)

    Mindre än 0,5 W

  • Strömförbrukning (DC av)

    Mindre än 0,3 W

  • AC-ingång

    100~240V (50/60Hz)

  • Typ av

    Extern strömadapter

TILLBEHÖR

  • HDMI

    JA(2ea)

EFTERLEVNADSINFORMATION

MER EFTERLEVNADSINFORMATION
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
Säkerhetsinformationen för tillbehör ingår i säkerhetsinformationen för produkten och tillhandahålls inte separat.

Hitta en butik nära dig

Upplev den här produkten nära dig.
Delbetala med Klarna
Betala för dina LG produkter tryggt med Klarna! Nu med 0% ränta upp till 12 månader för ordrar från 9 990 kr och uppåt.
Så här fungerar det
  • 1. Shoppa smidigare
    Köp det du älskar med Klarna. Det är precis som shopping ska vara – enkelt, säkert och roligt
  • 2. Dela upp
    Betala lite då och då. Genom att dela upp din betalning kan du köpa nu och sprida dina kostnader upp till 36 månader. Nu med 0% ränta upp till 12 månader, för ordrar från 9 990 kr och uppåt
  • 3. Betala senare
    Betala inom 30 dagar. Få din order och betala bara för det du väljer att behålla, utan räntor eller avgifter.
Observera att det kan förekomma små avvikelser i beräkningen av månadskostnaden och den totala kostnaden.Det slutliga beloppet visas på Klarnas webbplats när du slutför köpet.
Exempel på delbetalning

Vid köp av denna produkt för kronor med 12 månaders räntefri delbetalning är räntan 0 %, den månatliga administrationsavgiften 0 kronor och uppläggningsavgiften 0 kronor. Den effektiva räntan är 0 % och det totala beloppet att betala blir kronor.

Att låna kostar pengar!

Om du inte kan betala tillbaka skulden i tid riskerar du en betalningsanmärkning. Det kan leda till svårigheter att få hyra bostad, teckna abonnemang och få nya lån. För stöd, vänd dig till budget- och skuldrådgivningen i din kommun. Kontaktuppgifter finns på konsumentverket.se

 