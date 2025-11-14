We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
LG 27" UltraGear™ 240Hz Full HD-spelskärm 27G440A med sRGB 99 % (Typ.), 1ms (GtG), HDMI 2.0
LG 27" UltraGear™ 240Hz Full HD-spelskärm 27G440A med sRGB 99 % (Typ.), 1ms (GtG), HDMI 2.0
LG 27" UltraGear™ 240Hz Full HD-spelskärm 27G440A med sRGB 99 % (Typ.), 1ms (GtG), HDMI 2.0
27G440A-B
()
*Bilderna är simulerade för att öka förståelsen för funktionen. De kan skilja sig från den faktiska användningen.
Känn stridens hetta med intensiva färger
Vår skärm erbjuder 99 % sRGB-täckning för ett brett färgspektrum som möjliggör högkvalitativ färgåtergivning med sin IPS-skärm för en uppslukande spelupplevelse. Det gör det möjligt för spelare att uppleva dramatiska slagfält på det sätt som avses av spelutvecklarna.
Kampanjbild för LG UltraGear™ 27G440A-skärmen som visar en levande rymdstridsscen med rymdskepp nära en ljus sol och asteroider. Längst ner till vänster syns "sRGB 99 %" och "IPS", vilket betonar korrekt färgåtergivning och breda betraktningsvinklar.
*Bilderna är simulerade för att öka förståelsen för funktionen. De kan skilja sig från den faktiska användningen.
*Bilderna är simulerade för att öka förståelsen för funktionen. De kan skilja sig från den faktiska användningen.
Överväldigande hastighet, dyk in i spelet
Med ultrasnabb uppdateringsfrekvens på 1ms reduceras reverse ghosting och du får en snabb svarstid så att du kan njuta av en helt ny spelprestanda.
*Bilderna är simulerade för att öka förståelsen för funktionen. De kan skilja sig från den faktiska användningen.
*Välj ”Snabbare läge” för att aktivera ”1ms svarstid”. (Speljustering → Svarstid → Snabbare läge).
Certifierad med allmänt antagen teknik
Compatible con NVIDIA G-SYNC® y AMD FreeSync™ Premium, este monitor reduce cortes e interrupciones para ofrecer partidas fluidas, sin tearing ni stuttering, con baja latencia.
Jämförelsebild som visar en pilot i en cockpit för ett snabbt jetflygplan. Den vänstra sidan märkt "Inaktiverad" ser suddig ut med rörelseartefakter, medan den högra sidan märkt "Aktiverad" är skarp och tydlig, vilket illustrerar fördelen med rörelseoptimeringsfunktioner på LG UltraGear™ 27G440A-skärmen.
*Bilderna är simulerade för att öka förståelsen för funktionen och kan skilja sig från den faktiska användarupplevelsen.
*Funktionens prestanda jämförs med modeller som inte använder synkteknik.
*Fel eller fördröjningar kan uppstå beroende på nätverksanslutningen.
Dynamic Action Sync
Dynamic Action Sync minskar ingångslagg så att spelare kan uppfatta kritiska ögonblick i realtid och reagera snabbt.
Black Stabilizer
Black Stabilizer hjälper spelare att upptäcka krypskyttar som lurar i de mörkaste hörnen och snabbt navigera genom blixtexplosioner.
*Bilderna är simulerade för att öka förståelsen för funktionen och kan skilja sig från den faktiska användarupplevelsen.
Smartare kontroll och sömlös växling med LG Switch
Med LG Switch-appen kan skärmen lätt optimeras för både spel och vardagsbruk. Enkel hantering av bildskärmsinställningarna – justera bildkvalitet och ljusstyrka och tillämpa direkt med en snabbtangent. Med appen kan du även dela upp skärmen i 11 layouter och starta din videosamtalsplattform med ett klick för en ännu bekvämare konfiguration.
*Bilderna är simulerade för att öka förståelsen för funktionen och kan skilja sig från den faktiska användarupplevelsen.
*Denna video är endast avsedd för illustrativa ändamål och kanske inte återspeglar de faktiska produktspecifikationerna för 27G440A.
*LG Switch kräver programvara och manuell nedladdning från LG.com för korrekt användning.
Kompakt och smidig
Upplev vår praktiskt taget kantlösa design med en helt justerbar bas med svängning, lutning, vridning och höjd. Ett rent L-stativ och bred svängningsjustering är utformat för att minimera användningen av skrivbordsutrymme och eliminera döda utrymmen effektivt.
*Bilderna är simulerade för att öka förståelsen för funktionen och kan skilja sig från den faktiska användarupplevelsen.
Viktiga specifikationer
Display - Storlek [tum]
27
Display - Upplösning
1920 x 1080
Display - Paneltyp
IPS
Display - Bildförhållande
16:9
Display - Färgomfång (typ)
sRGB 99% (CIE1931)
Display - Ljusstyrka (typ.) [cd/m²]
400 cd/m²
Display - Uppdateringsfrekvens (Max.) [Hz]
240
Mekanisk - Justering av bildskärmens position
Lutning/Höjd/Svängning/Pivotering
Alla specifikationer
INFORMATION
Produktnamn
UltraGear
År
Y25
DISPLAY
Storlek [tum]
27
Bildförhållande
16:9
Paneltyp
IPS
Upplösning
1920 x 1080
Pixelavstånd [mm]
0.3108mm x 0.3108mm
Färgdjup (antal färger)
16.7M
Ljusstyrka (typ.) [cd/m²]
400 cd/m²
Kontrastförhållande (typ)
1000:1
Färgomfång (typ)
sRGB 99% (CIE1931)
Färgomfång (Min.)
sRGB 90% (CIE1931)
Uppdateringsfrekvens (Max.) [Hz]
240
Ljusstyrka (Min.) [cd/m²]
320 cd/m²
Kontrastförhållande (Min.)
700:1
Storlek [cm]
68.4
ANSLUTNING
HDMI
JA(2ea)
DisplayPort
JA(1ea)
DP-version
1.4
Hörlursutgång
3-polig (endast ljud)
FUNKTIONER
HDR 10
JA
AMD FreeSync™
FreeSync Premium
Färgsvaghet
JA
Smart energibesparing
JA
Färgkalibrerad i fabrik
JA
NVIDIA G-Sync™
G-SYNC-kompatibel
Dynamisk synkronisering av åtgärder
JA
Stabilisator för svart
JA
Hårkors
JA
Läsarläge
JA
FPS-räknare
JA
VRR
JA
Användardefinierad nyckel
JA
Automatisk ingångsomkopplare
JA
MEKANISK
Justering av bildskärmens position
Lutning/Höjd/Svängning/Pivotering
Väggmonterbar [mm]
100 x 100 mm
MÅTT/VIKTER
Dimension vid leverans (B x H x D) [mm]
770 x 172 x 500mm
Dimension med stativ (B x H x D) [mm]
614.2 x 540.7 x 220mm
Dimension utan stativ (B x H x D) [mm]
614.2 x 364.8 x 51.7mm
Vikt vid leverans [kg]
8.9kg
Vikt med stativ [kg]
6.5kg
Vikt utan stativ [kg]
4kg
KRAFT
Strömförbrukning (viloläge)
Mindre än 0,5 W
Strömförbrukning (DC av)
Mindre än 0,3 W
AC-ingång
100~240V (50/60Hz)
Typ av
Extern strömadapter
TILLBEHÖR
HDMI
JA(2ea)
EFTERLEVNADSINFORMATION
- filtillägg:pdf
- filtillägg:pdf
- filtillägg:pdf
- filtillägg:pdf
- filtillägg:pdf
- filtillägg:pdf
- filtillägg:pdf
- filtillägg:pdf
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
Säkerhetsinformationen för tillbehör ingår i säkerhetsinformationen för produkten och tillhandahålls inte separat.
Det säger andra
Våra rekommendationer
Produkt-registrering
Du får snabbare support om du registrerar din produkt.
Produkt-support
Hitta handbok, felsökning och garanti för din LG-produkt.
Beställnings-support
Spåra din beställning och läs vanliga frågor om beställningar.
Reparations-begäran
Gör bekvämt reparationsbegäran online.
LiveChatt
Chatta med LG:s produktexperter för shoppinghjälp, rabatter och erbjudanden i realtid
Chatta med LG service support med den mest populära meddelandetjänsten
Skicka e-post till oss
Skicka e-post till LG service support
Ring oss
Tala direkt med våra supportrepresentanter.
Hitta en butik nära dig
REKOMMENDERADE PRODUKTER