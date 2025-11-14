We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
LG 27" UltraGear™ 200 Hz QHD-spelskärm 27G610A med sRGB 99 % (Typ.), VESA DisplayHDR™ 400, 1 ms (GtG), HDMI 2.0
*Bilderna är simulerade för att öka förståelsen för funktionen.
Klarhet som ger dig kontrollen
UltraGear™ har en expansiv 27-tums QHD-skärm (2 560 x 1 440) och erbjuder en duk som kan hjälpa till att förbättra visuell klarhet och detaljrikedom. Den höga pixeldensiteten bidrar till skarpare bilder och finare bildprecision för en mer engagerande upplevelse.
*Bilderna är simulerade för att öka förståelsen för funktionen.
Fördjupa dig i sanna färger, vinn spelet
Vår spelskärm stöder ett brett färgspektrum som täcker 99 % sRGB (typ.), med naturtrogna färger för återgivning med VESA DisplayHDR 400 för en realistisk spelupplevelse.
Futuristiska bepansrade krigare som kämpar med energivapen i en neonupplyst stad.
*Bilderna är simulerade för att öka förståelsen för funktionen.
*Ovanstående funktion kan variera beroende på verkliga användningsförhållanden som användaren använder.
*Bilderna är simulerade för att öka förståelsen för funktionen.
Överväldigande hastighet, dyk in i spelet
Med ultrasnabb uppdateringsfrekvens på 1 ms reduceras reverse ghosting och du får en snabb svarstid så att du kan njuta av en helt ny spelprestanda.
*Bilderna är simulerade för att öka förståelsen för funktionen.
*Välj "Snabbare läge" för att aktivera "1 ms svarstid". (Speljustering → Svarstid → Snabbare läge).
Certifierad med allmänt antagen teknik
Den här skärmen drivs av AMD FreeSync™ Premium Pro och säkerställer en tearing-fri, superjämn bild med låg latens för oöverträffad spelprecision och smidighet.
Bilden visar en delad skärmjämförelse av spelbilder med synkroniseringsteknik inaktiverad till vänster och aktiverad till höger. Till vänster förvrängs pilotens vy från en futuristisk jet med tearing och hack, medan samma scen till höger ser jämn och flytande ut med ljusa rörelsespår. Rubriken lyder ”Certifierad med en allmänt antagen teknik” för att lyfta fram AMD FreeSync™ Premium- och NVIDIA® G-SYNC® Compatible-certifiering.
*Bilderna är simulerade för att öka förståelsen för funktionen.
*Funktionens prestanda jämförs med modeller som inte använder synkteknik.
*Fel eller fördröjningar kan uppstå beroende på nätverksanslutningen.
Dynamic Action Sync
Dynamic Action Sync minskar ingångslagg så att spelare kan uppfatta kritiska ögonblick i realtid och reagera snabbt.
Black Stabilizer
Black Stabilizer hjälper spelare att upptäcka krypskyttar som lurar i de mörkaste hörnen och snabbt navigera genom blixtexplosioner.
*Bilderna är simulerade för att öka förståelsen för funktionen.
Kompakt och smidig
Upplev vår praktiskt taget kantlösa design med en helt justerbar bas med svängning, lutning och höjd. Ett rent L-stativ och bred svängningsjustering är utformat för att minimera användningen av skrivbordsutrymme och eliminera döda utrymmen effektivt.
*Bilderna är simulerade för att öka förståelsen för funktionen.
Viktiga specifikationer
Display - Storlek [tum]
27
Display - Upplösning
2560 x 1440
Display - Paneltyp
IPS
Display - Bildförhållande
16:9
Display - Färgomfång (typ)
sRGB 99% (CIE1931)
Display - Ljusstyrka (typ.) [cd/m²]
400cd/m²
Display - Uppdateringsfrekvens (Max.) [Hz]
200
Mekanisk - Justering av bildskärmens position
Lutning/Svängning/Höjd/Pivotering
Alla specifikationer
INFORMATION
Produktnamn
UltraGear
År
Y25
DISPLAY
Storlek [tum]
27
Bildförhållande
16:9
Paneltyp
IPS
Upplösning
2560 x 1440
Pixelavstånd [mm]
0.2331 x 0.2331 mm
Färgdjup (antal färger)
16.7M
Ljusstyrka (typ.) [cd/m²]
400cd/m²
Kontrastförhållande (typ)
1000:1
Färgomfång (typ)
sRGB 99% (CIE1931)
Färgomfång (Min.)
sRGB 95% (CIE1931)
Uppdateringsfrekvens (Max.) [Hz]
200
Ljusstyrka (Min.) [cd/m²]
320cd/m²
Storlek [cm]
68.4
ANSLUTNING
HDMI
JA(2ea)
DisplayPort
JA(1ea)
DP-version
1.4
Hörlursutgång
3-polig (endast ljud)
FUNKTIONER
HDR 10
JA
AMD FreeSync™
FreeSync Premium
Färgsvaghet
JA
Smart energibesparing
JA
Färgkalibrerad i fabrik
JA
Dynamisk synkronisering av åtgärder
JA
Stabilisator för svart
JA
Hårkors
JA
Läsarläge
JA
FPS-räknare
JA
VESA DisplayHDR™
DisplayHDR 400
Användardefinierad nyckel
JA
Automatisk ingångsomkopplare
JA
MEKANISK
Justering av bildskärmens position
Lutning/Svängning/Höjd/Pivotering
Väggmonterbar [mm]
100 x 100 mm
MÅTT/VIKTER
Dimension vid leverans (B x H x D) [mm]
865.0 x 435.0 x 140.0
Dimension med stativ (B x H x D) [mm]
613.2 x 544.2 x 224.5(UP) / 613.2 x 434.1 x 224.5(DOWN)
Dimension utan stativ (B x H x D) [mm]
613.2 x 364.5 x 49.2
Vikt vid leverans [kg]
7.1
Vikt med stativ [kg]
5.3
Vikt utan stativ [kg]
3.5
KRAFT
Strömförbrukning (viloläge)
Mindre än 0,5 W
Strömförbrukning (DC av)
Mindre än 0,3 W
AC-ingång
100~240V (50/60Hz)
Typ av
Extern strömadapter
TILLBEHÖR
Displayport
JA(1ea)
HDMI
JA(2ea)
EFTERLEVNADSINFORMATION
- filtillägg:pdf
- filtillägg:pdf
- filtillägg:pdf
- filtillägg:pdf
