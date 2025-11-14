About Cookies on This Site

LG 27" UltraGear™ 200 Hz QHD-spelskärm 27G610A med sRGB 99 % (Typ.), VESA DisplayHDR™ 400, 1 ms (GtG), HDMI 2.0
20250627105838_27G610A_EU.pdf
Energiklass : SE
Produktinformationsblad

27G610A-B
front view
front view
front view of the monitor with the stand down
front view
Huvudfunktioner

  • 27-tums QHD-spelskärm (2 560 x 1 440)
  • VESA DisplayHDR™ 400
  • Uppdateringsfrekvens på 200 Hz
  • 1 ms (GtG) svarstid
  • AMD FreeSync™ Premium
  • Praktiskt taget kantlös design
Mer
Vy framifrån av UltraGear™ 27G610a-spelskärmen.

Vy framifrån av UltraGear™ 27G610a-spelskärmen.

27-tums QHD 200 Hz IPS-spelskärm

Vy framifrån av LG UltraGear™ 27G610A-spelskärmen på dess sexsidiga bas placerad i en futuristisk, neonbelyst korridor. Skärmen visar intensiva lila och röda virvlar med UltraGear-loggan i mitten.

Vy framifrån av LG UltraGear™ 27G610A-spelskärmen på dess sexsidiga bas placerad i en futuristisk, neonbelyst korridor. Skärmen visar intensiva lila och röda virvlar med UltraGear-loggan i mitten.

Kollage med fem funktionspaneler som lyfter fram LG UltraGear™ 27G610A: en bildskärmsram med texten ”27-tums QHD 2 560 x 1 440”, en sci-fi-stridsscen märkt ”sRGB 99 % (Typ.) och VESA DisplayHDR™ 400”, en motorcykelbild med rörelseoskärpa märkt ”200 Hz”, en rymdfarkostbild märkt ”1 ms (GtG)” samt en närbild av en HDMI-kabel märkt ”HDMI 2.0”.

Kollage med fem funktionspaneler som lyfter fram LG UltraGear™ 27G610A: en bildskärmsram med texten ”27-tums QHD 2 560 x 1 440”, en sci-fi-stridsscen märkt ”sRGB 99 % (Typ.) och VESA DisplayHDR™ 400”, en motorcykelbild med rörelseoskärpa märkt ”200 Hz”, en rymdfarkostbild märkt ”1 ms (GtG)” samt en närbild av en HDMI-kabel märkt ”HDMI 2.0”.

Ordet ”SKÄRM” i stora tonade bokstäver centrerade mot en mörk bakgrund med en tunn konturruta som sträcker sig från vänster.

Klarhet som ger dig kontrollen

UltraGear™ har en expansiv 27-tums QHD-skärm (2 560 x 1 440) och erbjuder en duk som kan hjälpa till att förbättra visuell klarhet och detaljrikedom. Den höga pixeldensiteten bidrar till skarpare bilder och finare bildprecision för en mer engagerande upplevelse.

Närbild av LG UltraGear™ 27G610A-bildskärmen på skärmen som visar en stridsscen ur ett sci-fi-spel med futuristiska rymdskepp och mechs. Textöverlägg lyfter fram upplösningen och bredd–höjd-förhållandet: ”16:9 QHD 2 560 x 1 440”

Fördjupa dig i sanna färger, vinn spelet

Vår spelskärm stöder ett brett färgspektrum som täcker 99 % sRGB (typ.), med naturtrogna färger för återgivning med VESA DisplayHDR 400 för en realistisk spelupplevelse.

Futuristiska bepansrade krigare som kämpar med energivapen i en neonupplyst stad.

Sidovy av en skärm med en bågskyttekaraktär på skärmen.

Smidiga spelrörelser

För att få en uppdateringsfrekvens på 200 Hz för flytande, kristallklar grafik med minimal rörelseoskärpa. Dyk in i mer uppslukande spel med varje bildruta.

Överväldigande hastighet, dyk in i spelet

Med ultrasnabb uppdateringsfrekvens på 1 ms reduceras reverse ghosting och du får en snabb svarstid så att du kan njuta av en helt ny spelprestanda.

Ordet ”TEKNIK” i stora tonade bokstäver centrerade mot en mörk bakgrund med en tunn konturruta som sträcker sig från vänster.

Certifierad med allmänt antagen teknik

Den här skärmen drivs av AMD FreeSync™ Premium Pro och säkerställer en tearing-fri, superjämn bild med låg latens för oöverträffad spelprecision och smidighet.

Bilden visar en delad skärmjämförelse av spelbilder med synkroniseringsteknik inaktiverad till vänster och aktiverad till höger. Till vänster förvrängs pilotens vy från en futuristisk jet med tearing och hack, medan samma scen till höger ser jämn och flytande ut med ljusa rörelsespår. Rubriken lyder ”Certifierad med en allmänt antagen teknik” för att lyfta fram AMD FreeSync™ Premium- och NVIDIA® G-SYNC® Compatible-certifiering.

Bild som visar AMD FreeSync™ Premium-certifieringsloggan i svart, centrerad mot en ljust beige bakgrund.

Dynamic Action Sync

Dynamic Action Sync minskar ingångslagg så att spelare kan uppfatta kritiska ögonblick i realtid och reagera snabbt.

Black Stabilizer

Black Stabilizer hjälper spelare att upptäcka krypskyttar som lurar i de mörkaste hörnen och snabbt navigera genom blixtexplosioner.

Hårkors

Målpunkten är fixerad i mitten för att förbättra precisionen vid skott.

Kompakt och smidig

Upplev vår praktiskt taget kantlösa design med en helt justerbar bas med svängning, lutning och höjd. Ett rent L-stativ och bred svängningsjustering är utformat för att minimera användningen av skrivbordsutrymme och eliminera döda utrymmen effektivt.

Ikon för justerbar lutning.

Svängningsfunktion

-30°–30°

Ikon för justerbar lutning.

Lutning

-5°–20°

Ikon för höjdjusterbar.

Höjd

110 mm

Vridningsikon.

Vridning

Medurs

Vy framifrån och bakifrån av UltraGear™ 27g610a-spelskärmen som visar en futuristisk racingscen på skärmen.
HDMI-ikon.

HDMI™ 2.1 x 2

DisplayPort-ikon.

DisplayPort 1.4 x 1 

med DSC

Skriv ut

Viktiga specifikationer

  • Display - Storlek [tum]

    27

  • Display - Upplösning

    2560 x 1440

  • Display - Paneltyp

    IPS

  • Display - Bildförhållande

    16:9

  • Display - Färgomfång (typ)

    sRGB 99% (CIE1931)

  • Display - Ljusstyrka (typ.) [cd/m²]

    400cd/m²

  • Display - Uppdateringsfrekvens (Max.) [Hz]

    200

  • Mekanisk - Justering av bildskärmens position

    Lutning/Svängning/Höjd/Pivotering

Alla specifikationer

INFORMATION

  • Produktnamn

    UltraGear

  • År

    Y25

DISPLAY

  • Storlek [tum]

    27

  • Bildförhållande

    16:9

  • Paneltyp

    IPS

  • Upplösning

    2560 x 1440

  • Pixelavstånd [mm]

    0.2331 x 0.2331 mm

  • Färgdjup (antal färger)

    16.7M

  • Ljusstyrka (typ.) [cd/m²]

    400cd/m²

  • Kontrastförhållande (typ)

    1000:1

  • Färgomfång (typ)

    sRGB 99% (CIE1931)

  • Färgomfång (Min.)

    sRGB 95% (CIE1931)

  • Uppdateringsfrekvens (Max.) [Hz]

    200

  • Ljusstyrka (Min.) [cd/m²]

    320cd/m²

  • Storlek [cm]

    68.4

ANSLUTNING

  • HDMI

    JA(2ea)

  • DisplayPort

    JA(1ea)

  • DP-version

    1.4

  • Hörlursutgång

    3-polig (endast ljud)

FUNKTIONER

  • HDR 10

    JA

  • AMD FreeSync™

    FreeSync Premium

  • Färgsvaghet

    JA

  • Smart energibesparing

    JA

  • Färgkalibrerad i fabrik

    JA

  • Dynamisk synkronisering av åtgärder

    JA

  • Stabilisator för svart

    JA

  • Hårkors

    JA

  • Läsarläge

    JA

  • FPS-räknare

    JA

  • VESA DisplayHDR™

    DisplayHDR 400

  • Användardefinierad nyckel

    JA

  • Automatisk ingångsomkopplare

    JA

MEKANISK

  • Justering av bildskärmens position

    Lutning/Svängning/Höjd/Pivotering

  • Väggmonterbar [mm]

    100 x 100 mm

MÅTT/VIKTER

  • Dimension vid leverans (B x H x D) [mm]

    865.0 x 435.0 x 140.0

  • Dimension med stativ (B x H x D) [mm]

    613.2 x 544.2 x 224.5(UP) / 613.2 x 434.1 x 224.5(DOWN)

  • Dimension utan stativ (B x H x D) [mm]

    613.2 x 364.5 x 49.2

  • Vikt vid leverans [kg]

    7.1

  • Vikt med stativ [kg]

    5.3

  • Vikt utan stativ [kg]

    3.5

KRAFT

  • Strömförbrukning (viloläge)

    Mindre än 0,5 W

  • Strömförbrukning (DC av)

    Mindre än 0,3 W

  • AC-ingång

    100~240V (50/60Hz)

  • Typ av

    Extern strömadapter

TILLBEHÖR

  • Displayport

    JA(1ea)

  • HDMI

    JA(2ea)

EFTERLEVNADSINFORMATION

MER EFTERLEVNADSINFORMATION
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
Säkerhetsinformationen för tillbehör ingår i säkerhetsinformationen för produkten och tillhandahålls inte separat.

Delbetala med Klarna
Betala för dina LG produkter tryggt med Klarna! Nu med 0% ränta upp till 12 månader för ordrar från 9 990 kr och uppåt.
Så här fungerar det
  • 1. Shoppa smidigare
    Köp det du älskar med Klarna. Det är precis som shopping ska vara – enkelt, säkert och roligt
  • 2. Dela upp
    Betala lite då och då. Genom att dela upp din betalning kan du köpa nu och sprida dina kostnader upp till 36 månader. Nu med 0% ränta upp till 12 månader, för ordrar från 9 990 kr och uppåt
  • 3. Betala senare
    Betala inom 30 dagar. Få din order och betala bara för det du väljer att behålla, utan räntor eller avgifter.
Observera att det kan förekomma små avvikelser i beräkningen av månadskostnaden och den totala kostnaden.Det slutliga beloppet visas på Klarnas webbplats när du slutför köpet.
Exempel på delbetalning

Vid köp av denna produkt för kronor med 12 månaders räntefri delbetalning är räntan 0 %, den månatliga administrationsavgiften 0 kronor och uppläggningsavgiften 0 kronor. Den effektiva räntan är 0 % och det totala beloppet att betala blir kronor.

Att låna kostar pengar!

Om du inte kan betala tillbaka skulden i tid riskerar du en betalningsanmärkning. Det kan leda till svårigheter att få hyra bostad, teckna abonnemang och få nya lån. För stöd, vänd dig till budget- och skuldrådgivningen i din kommun. Kontaktuppgifter finns på konsumentverket.se

 