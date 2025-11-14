About Cookies on This Site

LG 27" UltraGear™ 180Hz 4K UHD-spelskärm 27G810A med Dual-Mode, DCI-P3 95 % (Typ.), VESA DisplayHDR™ 400, 1 ms GtG, HDMI 2.1
27G810A_EU new Erp label.pdf
Energiklass : SE
Produktinformationsblad

27G810A-B
vy framifrån
-15 graders sidovy
+15 graders sidovy
sidovy
vy bakifrån med ljus aktiverade
vy bakifrån med ljus inaktiverade
perspektivvy bakifrån
vy framifrån av skärmen med stativet nere
+15 graders sidovy av en lutad skärm
sidovy av en lutad skärm
vy ovanifrån
vy ovanifrån av +30 graders svängd skärm
vy ovanifrån av -30 graders svängd skärm
närbildsvy av emblemet på baksidan
närbildsvy av portar
vy framifrån
-15 graders sidovy
+15 graders sidovy
sidovy
vy bakifrån med ljus aktiverade
vy bakifrån med ljus inaktiverade
perspektivvy bakifrån
vy framifrån av skärmen med stativet nere
+15 graders sidovy av en lutad skärm
sidovy av en lutad skärm
vy ovanifrån
vy ovanifrån av +30 graders svängd skärm
vy ovanifrån av -30 graders svängd skärm
närbildsvy av emblemet på baksidan
närbildsvy av portar

Huvudfunktioner

  • 27-tums 4K UHD (3840x2160) IPS-skärm
  • VESA DisplayHDR™ 400
  • Uppdateringsfrekvens på 180 Hz
  • 1 ms (GtG) svarstid
  • NVIDIA® G-SYNC® Compatible/VESA Certified AdaptiveSync/AMD FreeSync™ Premium
Mer
Vy framifrån av UltraGear™ 27G810a-spelskärmen.

Vy framifrån av UltraGear™ 27G810a-spelskärmen.

27-tums 4K 180 Hz IPS-spel Monitor med Dual Mode

Vy framifrån av LG UltraGear™ 27G810A-spelskärmen på dess sexsidiga bas placerad i en futuristisk, neonbelyst korridor. Skärmen visar intensiva lila och röda virvlar med UltraGear-loggan i mitten.

Vy framifrån av LG UltraGear™ 27G810A-spelskärmen på dess sexsidiga bas placerad i en futuristisk, neonbelyst korridor. Skärmen visar intensiva lila och röda virvlar med UltraGear-loggan i mitten.

*Bilderna är simulerade för att öka förståelsen för funktionen. De kan skilja sig från den faktiska användningen.

Collage med fem funktionspaneler som lyfter fram LG UltraGear™ 27G810A: överst till vänster visas ett fantasy-slagfält med texten ”27-tums 4K UHD 3840 x 2160”, överst till höger visas bepansrade sci-fi-krigare ovanför ”DCI-P3 95 % (typ.) och VESA DisplayHDR™ 400”, nere till vänstra kombineras racing- och fantasy-scener under ”Dual-Mode 4K UHD 180 Hz – FHD 360 Hz”, nere i visas en rymdfarkost ovanför jorden bredvid ”1 ms (GtG)” och nere till höger visas en närbild av en HDMI 2.1-kabel.

Collage med fem funktionspaneler som lyfter fram LG UltraGear™ 27G810A: överst till vänster visas ett fantasy-slagfält med texten ”27-tums 4K UHD 3840 x 2160”, överst till höger visas bepansrade sci-fi-krigare ovanför ”DCI-P3 95 % (typ.) och VESA DisplayHDR™ 400”, nere till vänstra kombineras racing- och fantasy-scener under ”Dual-Mode 4K UHD 180 Hz – FHD 360 Hz”, nere i visas en rymdfarkost ovanför jorden bredvid ”1 ms (GtG)” och nere till höger visas en närbild av en HDMI 2.1-kabel.

Ordet ”SKÄRM” i stora tonade bokstäver centrerade mot en mörk bakgrund med en tunn konturruta som sträcker sig från vänster.

Ordet ”SKÄRM” i stora tonade bokstäver centrerade mot en mörk bakgrund med en tunn konturruta som sträcker sig från vänster.

Hjältebanner för LG UltraGear™ 27G810A: en fantasy-krigare till häst närmar sig solbelysta ruiner inramade av en mörk skog. Rubriken lyder ”Dominera med den perfekta storleken”, följt av en text om 4K-klarhet och Dual Mode-hastigheter. Ett överlägg i hörnet listar nyckelspecifikationerna ”27" | 4K UHD | 180 Hz”.

Hjältebanner för LG UltraGear™ 27G810A: en fantasy-krigare till häst närmar sig solbelysta ruiner inramade av en mörk skog. Rubriken lyder ”Dominera med den perfekta storleken”, följt av en text om 4K-klarhet och Dual Mode-hastigheter. Ett överlägg i hörnet listar nyckelspecifikationerna ”27" | 4K UHD | 180 Hz”.

Dominera med den perfekta storleken

Vår 27-tums spelskärm med 4K-upplösning ger inbyggd 4K UHD-klarhet direkt ur förpackningen. När du vill ha extra hastighet, aktivera Dual-Mode: njut av 4K vid 180 Hz för balanserade detaljer och smidighet, eller gå till Full HD vid 360 Hz för maximalt bildtempo – allt med 1 ms GtG-svarstid som håller varje rörelse knivskarp.

*Bilderna är simulerade för att öka förståelsen för funktionen. De kan skilja sig från den faktiska användningen.

Fördjupa dig i sanna färger, vinn spelet

Vår spelskärm stöder ett brett färgspektrum, DCI-P3 95 %-täckning, med naturtrogna färger för återgivning med VESA DisplayHDR™ 400 för en realistisk spelupplevelse.

Futuristiska bepansrade krigare som kämpar med energivapen i en neonupplyst stad.

*Bilderna är simulerade för att öka förståelsen för funktionen. De kan skilja sig från den faktiska användningen.

Ordet ”HASTIGHET” i stora tonade bokstäver centrerade mot en mörk bakgrund med en tunn konturruta som sträcker sig från vänster.

Ordet ”HASTIGHET” i stora tonade bokstäver centrerade mot en mörk bakgrund med en tunn konturruta som sträcker sig från vänster.

Dual-Mode med valbara alternativ
växlar mellan 360 Hz och 180 Hz

Med VESA Certified Dual-Mode kan du växla sömlöst mellan 4K UHD 180 Hz för grafikrika spel och FHD 360 Hz för snabb action. Njut av Dual-Mode med valbara alternativ och välj enkelt din favoritskärmstorlek bland två uppdateringsfrekvenser (180 Hz, 360 Hz) via en On-Screen Display. Dessutom kan du enkelt växla mellan en fysisk snabbtangent eller ett kortkommando via LG Switch, vilket optimerar spel i alla genrer.

Riddare och racerbil som demonstrerar 180 Hz 4K UHD och 360 Hz FHD.

Riddare och racerbil som demonstrerar 180 Hz 4K UHD och 360 Hz FHD.

*Bilderna är simulerade för att öka förståelsen för funktionen och kan skilja sig från den faktiska användarupplevelsen.

*Prestandan för ”Dual-Mode” kan variera beroende på speltyp, datorgrafikspecifikationer och konfigurationer.

Överväldigande hastighet, dyk in i spelet

Med ultrasnabb uppdateringsfrekvens på 1 ms reduceras reverse ghosting och du får en snabb svarstid så att du kan njuta av en helt ny spelprestanda.

*Bilderna är simulerade för att öka förståelsen för funktionen. De kan skilja sig från den faktiska användningen.

*Välj ”Snabbare läge” för att aktivera ”1 ms svarstid”. (Speljustering → Svarstid → Snabbare läge).

Ordet ”TEKNIK” i stora tonade bokstäver centrerade mot en mörk bakgrund med en tunn konturruta som sträcker sig från vänster.

Ordet ”TEKNIK” i stora tonade bokstäver centrerade mot en mörk bakgrund med en tunn konturruta som sträcker sig från vänster.

Certifierad med allmänt antagen teknik

Den här skärmen, driven av AMD FreeSync™ Premium, NVIDIA-validerad G-SYNC®-kompatibilitet och VESA AdaptiveSync™ certification, säkerställer tearing-fri och supersmidig bild med låg latens för oöverträffad spelprecision och smidighet.

Jämförelse av en flytande spelbild – den vänstra bilden har tearing, och den högra bilden är felfri.

Logotyper för NVIDIA G-SYNC, VESA AdaptiveSync och AMD FreeSync Premium.

Logotyper för NVIDIA G-SYNC, VESA AdaptiveSync och AMD FreeSync Premium.

*Bilderna är simulerade för att öka förståelsen för funktionen och kan skilja sig från den faktiska användarupplevelsen.

*Funktionens prestanda jämförs med modeller som inte använder synkteknik.

*Fel eller fördröjningar kan uppstå beroende på nätverksanslutningen.

Visar Dynamic Action Sync-funktionen i aktion via UltraGear™-skärmen.

Dynamic Action Sync

Dynamic Action Sync minskar ingångslagg så att spelare kan uppfatta kritiska ögonblick i realtid och reagera snabbt.

Visar Black Stabilizer-funktionen i aktion via UltraGear™-skärmen.

Black Stabilizer

Black Stabilizer hjälper spelare att upptäcka krypskyttar som lurar i de mörkaste hörnen och snabbt navigera genom blixtexplosioner.

Visar korshårsfunktionen i aktion via UltraGear™-skärmen.

Hårkors

Målpunkten är fixerad i mitten för att förbättra precisionen vid skott.

*Bilderna är simulerade för att öka förståelsen för funktionen och kan skilja sig från den faktiska användarupplevelsen.

Den 4-poliga hörlurssladden är ansluten till skärmen.

4-polig hörlursutgång

Koppla in dig för en uppslukande
ljudupplevelse

Njut av dina spel samtidigt som du har röstchatt genom att enkelt ansluta med 4-polig hörlursutgång. Dessutom kan du känna dig ännu mer uppslukad med virtuellt 3D-ljud med DTS Headphone:X.

*Headset säljs separat.

Kompakt och smidig 

Upplev vår sexsidiga belysning och en praktiskt taget kantlös design med en helt justerbar bas med vridning, lutning, höjd. Ett rent L-stativ och bred vridningsjustering är utformat för att minimera användningen av skrivbordsutrymme och eliminera döda utrymmen effektivt.

Ikon för justerbar svängning.

Vridningsfunktion

-30°–30°

Ikon för justerbar lutning.

Lutning

-5°–21°

Ikon för justerbar höjd.

Höjd

130 mm

Ikon för vridningsjustering i två riktningar.

Vridning

Dubbelriktad

Vy framifrån och bakifrån av UltraGear™ 27G640A-spelskärmen som visar en futuristisk racingscen på skärmen.

Vy framifrån och bakifrån av UltraGear™ 27G640A-spelskärmen som visar en futuristisk racingscen på skärmen.

HDMI-ikon.

HDMI™ 2.1 x 2

DisplayPort-ikon.

DisplayPort 1.4 x 1 

med DSC

*Bilderna är simulerade för att öka förståelsen för funktionen och kan skilja sig från den faktiska användarupplevelsen.

Skriv ut

Viktiga specifikationer

  • Display - Storlek [tum]

    23.8

  • Display - Upplösning

    1920 x 1080

  • Display - Paneltyp

    IPS

  • Display - Bildförhållande

    16:9

  • Display - Färgomfång (typ)

    NTSC 72% (CIE1931)

  • Display - Ljusstyrka (typ.) [cd/m²]

    250

  • Display - Uppdateringsfrekvens (Max.) [Hz]

    100

  • Display - Svarstid

    5ms (GtG at Faster)

  • Mekanisk - Justering av bildskärmens position

    Lutning

Alla specifikationer

INFORMATION

  • Produktnamn

    PC Monitor

  • År

    Y24

DISPLAY

  • Storlek [tum]

    23.8

  • Bildförhållande

    16:9

  • Paneltyp

    IPS

  • Svarstid

    5ms (GtG at Faster)

  • Upplösning

    1920 x 1080

  • Pixelavstånd [mm]

    0.2745 x 0.2745

  • Färgdjup (antal färger)

    16.7M

  • Betraktningsvinkel (CR≥10)

    178º(R/L), 178º(U/D)

  • Ljusstyrka (typ.) [cd/m²]

    250

  • Kontrastförhållande (typ)

    1000:1

  • Färgomfång (typ)

    NTSC 72% (CIE1931)

  • Färgomfång (Min.)

    NTSC 68% (CIE1931)

  • Uppdateringsfrekvens (Max.) [Hz]

    100

  • Ljusstyrka (Min.) [cd/m²]

    200

  • Kontrastförhållande (Min.)

    700:1

  • Storlek [cm]

    60.4

ANSLUTNING

  • HDMI

    JA(2ea)

  • Hörlursutgång

    3-polig (endast ljud)

FUNKTIONER

  • Färgsvaghet

    JA

  • Smart energibesparing

    JA

  • Säker mot flimmer

    JA

  • Dynamisk synkronisering av åtgärder

    JA

  • Stabilisator för svart

    JA

  • Hårkors

    JA

  • Läsarläge

    JA

  • Superupplösning+

    JA

  • Automatisk ingångsomkopplare

    JA

MEKANISK

  • Justering av bildskärmens position

    Lutning

  • Väggmonterbar [mm]

    75 x 75

MÅTT/VIKTER

  • Dimension vid leverans (B x H x D) [mm]

    625 x 418 x 141

  • Dimension med stativ (B x H x D) [mm]

    539.9 x 414.4 x 190

  • Dimension utan stativ (B x H x D) [mm]

    539.9 x 321.4 x 56.2

  • Vikt vid leverans [kg]

    3.9

  • Vikt med stativ [kg]

    2.6

  • Vikt utan stativ [kg]

    2.3

KRAFT

  • Strömförbrukning (Max.)

    16W

  • Strömförbrukning (Energy Star)

    16W

  • Strömförbrukning (viloläge)

    Mindre än 0,5 W

  • Strömförbrukning (DC av)

    Mindre än 0,3 W

  • AC-ingång

    100~240V (50/60Hz)

TILLBEHÖR

  • HDMI

    JA(2ea)

  • HDMI (Färg/Längd)

    JA

SW-TILLÄMPNING

  • OnScreen Control (LG Screen Manager)

    JA

EFTERLEVNADSINFORMATION

MER EFTERLEVNADSINFORMATION
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
Säkerhetsinformationen för tillbehör ingår i säkerhetsinformationen för produkten och tillhandahålls inte separat.

Det säger andra

