LG 27" UltraGear™ 180Hz 4K UHD-spelskärm 27G810A med Dual-Mode, DCI-P3 95 % (Typ.), VESA DisplayHDR™ 400, 1 ms GtG, HDMI 2.1
*Bilderna är simulerade för att öka förståelsen för funktionen. De kan skilja sig från den faktiska användningen.
*Bilderna är simulerade för att öka förståelsen för funktionen. De kan skilja sig från den faktiska användningen.
Fördjupa dig i sanna färger, vinn spelet
Vår spelskärm stöder ett brett färgspektrum, DCI-P3 95 %-täckning, med naturtrogna färger för återgivning med VESA DisplayHDR™ 400 för en realistisk spelupplevelse.
Futuristiska bepansrade krigare som kämpar med energivapen i en neonupplyst stad.
*Bilderna är simulerade för att öka förståelsen för funktionen. De kan skilja sig från den faktiska användningen.
Dual-Mode med valbara alternativ
växlar mellan 360 Hz och 180 Hz
Med VESA Certified Dual-Mode kan du växla sömlöst mellan 4K UHD 180 Hz för grafikrika spel och FHD 360 Hz för snabb action. Njut av Dual-Mode med valbara alternativ och välj enkelt din favoritskärmstorlek bland två uppdateringsfrekvenser (180 Hz, 360 Hz) via en On-Screen Display. Dessutom kan du enkelt växla mellan en fysisk snabbtangent eller ett kortkommando via LG Switch, vilket optimerar spel i alla genrer.
*Bilderna är simulerade för att öka förståelsen för funktionen och kan skilja sig från den faktiska användarupplevelsen.
*Prestandan för ”Dual-Mode” kan variera beroende på speltyp, datorgrafikspecifikationer och konfigurationer.
Överväldigande hastighet, dyk in i spelet
Med ultrasnabb uppdateringsfrekvens på 1 ms reduceras reverse ghosting och du får en snabb svarstid så att du kan njuta av en helt ny spelprestanda.
*Bilderna är simulerade för att öka förståelsen för funktionen. De kan skilja sig från den faktiska användningen.
*Välj ”Snabbare läge” för att aktivera ”1 ms svarstid”. (Speljustering → Svarstid → Snabbare läge).
Certifierad med allmänt antagen teknik
Den här skärmen, driven av AMD FreeSync™ Premium, NVIDIA-validerad G-SYNC®-kompatibilitet och VESA AdaptiveSync™ certification, säkerställer tearing-fri och supersmidig bild med låg latens för oöverträffad spelprecision och smidighet.
Jämförelse av en flytande spelbild – den vänstra bilden har tearing, och den högra bilden är felfri.
*Bilderna är simulerade för att öka förståelsen för funktionen och kan skilja sig från den faktiska användarupplevelsen.
*Funktionens prestanda jämförs med modeller som inte använder synkteknik.
*Fel eller fördröjningar kan uppstå beroende på nätverksanslutningen.
Dynamic Action Sync
Dynamic Action Sync minskar ingångslagg så att spelare kan uppfatta kritiska ögonblick i realtid och reagera snabbt.
Black Stabilizer
Black Stabilizer hjälper spelare att upptäcka krypskyttar som lurar i de mörkaste hörnen och snabbt navigera genom blixtexplosioner.
Hårkors
Målpunkten är fixerad i mitten för att förbättra precisionen vid skott.
*Bilderna är simulerade för att öka förståelsen för funktionen och kan skilja sig från den faktiska användarupplevelsen.
*Headset säljs separat.
Kompakt och smidig
Upplev vår sexsidiga belysning och en praktiskt taget kantlös design med en helt justerbar bas med vridning, lutning, höjd. Ett rent L-stativ och bred vridningsjustering är utformat för att minimera användningen av skrivbordsutrymme och eliminera döda utrymmen effektivt.
*Bilderna är simulerade för att öka förståelsen för funktionen och kan skilja sig från den faktiska användarupplevelsen.
Viktiga specifikationer
Display - Storlek [tum]
23.8
Display - Upplösning
1920 x 1080
Display - Paneltyp
IPS
Display - Bildförhållande
16:9
Display - Färgomfång (typ)
NTSC 72% (CIE1931)
Display - Ljusstyrka (typ.) [cd/m²]
250
Display - Uppdateringsfrekvens (Max.) [Hz]
100
Display - Svarstid
5ms (GtG at Faster)
Mekanisk - Justering av bildskärmens position
Lutning
Alla specifikationer
INFORMATION
Produktnamn
PC Monitor
År
Y24
DISPLAY
Storlek [tum]
23.8
Bildförhållande
16:9
Paneltyp
IPS
Svarstid
5ms (GtG at Faster)
Upplösning
1920 x 1080
Pixelavstånd [mm]
0.2745 x 0.2745
Färgdjup (antal färger)
16.7M
Betraktningsvinkel (CR≥10)
178º(R/L), 178º(U/D)
Ljusstyrka (typ.) [cd/m²]
250
Kontrastförhållande (typ)
1000:1
Färgomfång (typ)
NTSC 72% (CIE1931)
Färgomfång (Min.)
NTSC 68% (CIE1931)
Uppdateringsfrekvens (Max.) [Hz]
100
Ljusstyrka (Min.) [cd/m²]
200
Kontrastförhållande (Min.)
700:1
Storlek [cm]
60.4
ANSLUTNING
HDMI
JA(2ea)
Hörlursutgång
3-polig (endast ljud)
FUNKTIONER
Färgsvaghet
JA
Smart energibesparing
JA
Säker mot flimmer
JA
Dynamisk synkronisering av åtgärder
JA
Stabilisator för svart
JA
Hårkors
JA
Läsarläge
JA
Superupplösning+
JA
Automatisk ingångsomkopplare
JA
MEKANISK
Justering av bildskärmens position
Lutning
Väggmonterbar [mm]
75 x 75
MÅTT/VIKTER
Dimension vid leverans (B x H x D) [mm]
625 x 418 x 141
Dimension med stativ (B x H x D) [mm]
539.9 x 414.4 x 190
Dimension utan stativ (B x H x D) [mm]
539.9 x 321.4 x 56.2
Vikt vid leverans [kg]
3.9
Vikt med stativ [kg]
2.6
Vikt utan stativ [kg]
2.3
KRAFT
Strömförbrukning (Max.)
16W
Strömförbrukning (Energy Star)
16W
Strömförbrukning (viloläge)
Mindre än 0,5 W
Strömförbrukning (DC av)
Mindre än 0,3 W
AC-ingång
100~240V (50/60Hz)
TILLBEHÖR
HDMI
JA(2ea)
HDMI (Färg/Längd)
JA
SW-TILLÄMPNING
OnScreen Control (LG Screen Manager)
JA
EFTERLEVNADSINFORMATION
- filtillägg:pdf
- filtillägg:pdf
- filtillägg:pdf
- filtillägg:pdf
- filtillägg:pdf
- filtillägg:pdf
- filtillägg:pdf
- filtillägg:pdf
