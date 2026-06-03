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39-tums UltraGear evo GX9, världens första 39-tums 5K2K OLED-spelskärm

39-tums UltraGear evo GX9, världens första 39-tums 5K2K OLED-spelskärm

39GX950B-B
Vy framifrån av 39-tums UltraGear evo GX9, världens första 39-tums 5K2K OLED-spelskärm 39GX950B-B
'Vy framifrån av 39-tums UltraGear™ evo GX9, världens första 5K2K 330Hz spelskärm (39GX950B), som visar spelbilder
'Höger sidovy
'Vy bakifrån
LG UltraGear evo AI 39GX950B 39-tums 5K2K böjd OLED-spelskärm på ett elegant stativ, som visar dynamiska lila ljusspår, med höjdpunkter av AI-uppskalning, ultrabred skärm och hög ljusstyrka.
LG UltraGear 39GX950B 39-tums 5K2K 21:9 böjd OLED-spelskärm som visar en actionspelsscen och framhäver ultravid upplösning och uppslukande spel.
Jämförelse sida vid sida på LG UltraGear 39GX950B som visar en spelscen i WFHD jämfört med förbättrad klarhet med 5K2K AI-uppskalning, vilket framhäver skarpare detaljer och förbättrad bildkvalitet.
'LG UltraGear 39GX950B 39-tums böjd OLED-spelskärm på ett skrivbord, som visar en intensiv actionspelsscen med ljusa explosionseffekter, framhäver 4:e generationens Tandem OLED och ultrahög ljusstyrka.
LG UltraGear 39GX950B 39-tums böjd OLED-spelskärm i en skrivbordskonfiguration, som visar en jämförelse sida vid sida med icke-OLED, vilket framhäver djupare svärta, exakta färger och förbättrad visuell prestanda verifierad av UL.
LG UltraGear 39GX950B böjd OLED-spelskärm som visar en riddare i en eldig scen, framhäver ljusa högdagrar, djup kontrast och tydliga detaljer i mörka områden.
LG UltraGear™ 39GX950B framhäver UL-verifierade ögonkomfortfunktioner som inkluderar flimmerfritt, lågt blått ljus och bländningsreduceringscertifieringar för minskad ögonbelastning.
'LG UltraGear 39GX950B 39-tums 5K2K ultrabred böjd OLED-skärm som visar flera fönster för spel, videoredigering och surfning, framhäver förbättrad produktivitet och multitasking.
'LG UltraGear 39GX950B böjd OLED-spelskärm som markerar Dual-Mode uppdateringsfrekvenser, visar 165Hz vid 5K2K för uppslukande RPG-spel och 330Hz vid WFHD för snabb FPS och racing.
LG UltraGear™ 39GX950B böjd OLED-spelskärm som illustrerar smidigt spel med en racingscen, jämför skärm-tearing med synkroniserade rörelser och framhäver NVIDIA G-SYNC och AMD FreeSync Premium Pro-stöd.
LG UltraGear 39GX950B böjd OLED-spelskärm ansluten till en Console, bärbar dator och stationär dator, vilket markerar avancerad anslutbarhet med DisplayPort 2.1, USB Type-C och HDMI 2.1.
Vy framifrån av 39-tums UltraGear evo GX9, världens första 39-tums 5K2K OLED-spelskärm 39GX950B-B
'Vy framifrån av 39-tums UltraGear™ evo GX9, världens första 5K2K 330Hz spelskärm (39GX950B), som visar spelbilder
'Höger sidovy
'Vy bakifrån
LG UltraGear evo AI 39GX950B 39-tums 5K2K böjd OLED-spelskärm på ett elegant stativ, som visar dynamiska lila ljusspår, med höjdpunkter av AI-uppskalning, ultrabred skärm och hög ljusstyrka.
LG UltraGear 39GX950B 39-tums 5K2K 21:9 böjd OLED-spelskärm som visar en actionspelsscen och framhäver ultravid upplösning och uppslukande spel.
Jämförelse sida vid sida på LG UltraGear 39GX950B som visar en spelscen i WFHD jämfört med förbättrad klarhet med 5K2K AI-uppskalning, vilket framhäver skarpare detaljer och förbättrad bildkvalitet.
'LG UltraGear 39GX950B 39-tums böjd OLED-spelskärm på ett skrivbord, som visar en intensiv actionspelsscen med ljusa explosionseffekter, framhäver 4:e generationens Tandem OLED och ultrahög ljusstyrka.
LG UltraGear 39GX950B 39-tums böjd OLED-spelskärm i en skrivbordskonfiguration, som visar en jämförelse sida vid sida med icke-OLED, vilket framhäver djupare svärta, exakta färger och förbättrad visuell prestanda verifierad av UL.
LG UltraGear 39GX950B böjd OLED-spelskärm som visar en riddare i en eldig scen, framhäver ljusa högdagrar, djup kontrast och tydliga detaljer i mörka områden.
LG UltraGear™ 39GX950B framhäver UL-verifierade ögonkomfortfunktioner som inkluderar flimmerfritt, lågt blått ljus och bländningsreduceringscertifieringar för minskad ögonbelastning.
'LG UltraGear 39GX950B 39-tums 5K2K ultrabred böjd OLED-skärm som visar flera fönster för spel, videoredigering och surfning, framhäver förbättrad produktivitet och multitasking.
'LG UltraGear 39GX950B böjd OLED-spelskärm som markerar Dual-Mode uppdateringsfrekvenser, visar 165Hz vid 5K2K för uppslukande RPG-spel och 330Hz vid WFHD för snabb FPS och racing.
LG UltraGear™ 39GX950B böjd OLED-spelskärm som illustrerar smidigt spel med en racingscen, jämför skärm-tearing med synkroniserade rörelser och framhäver NVIDIA G-SYNC och AMD FreeSync Premium Pro-stöd.
LG UltraGear 39GX950B böjd OLED-spelskärm ansluten till en Console, bärbar dator och stationär dator, vilket markerar avancerad anslutbarhet med DisplayPort 2.1, USB Type-C och HDMI 2.1.

Huvudfunktioner

  • 39-tums 5K2K (5120x2160) OLED-skärm, 143 PPI
  • 4:e generationens Tandem OLED, ljusstyrka på 1 500 nit (topp)
  • VESADisplayHDR™ True Black 500 med DCI-P3 99,5 % (typ)
  • Dual-Mode (5K2K 165Hz ↔ QHD 330Hz), 0,03ms (GtG) svarstid
  • DP 2.1 (UHBR 20), USB-C (PD90W), HDMI 2.1
  • AI Sound & AI Scene Optimization
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Prisbelönt excellens

En bild av vit CES 2026 Honoree Award-logotyp

CES Innovation Awards – hedersomnämnande 2026

Inom datorhårdvara och komponenter

En bild av PC World Award-logotypen

De 10 bästa PC-skärmarna på CES 2026

Den bästa spelskärmen på CES 2026.

*CES Innovation Awards baseras på beskrivande material som skickats till domarna. CTA verifierade inte riktigheten av någon inlämning eller av några påståenden och testade inte produkten som fick priset.
UltraGear™ evo AI-logotyp i ett futuristiskt, neonupplyst rum.

UltraGear™ evo AI-logotyp i ett futuristiskt, neonupplyst rum.

39-tums UltraGear™ evo OLED GX9, världens första 39-tums 5K2K spelskärm (39GX950B) med AI-uppskalning

39-tums UltraGear™ evo OLED GX9, världens första 39-tums 5K2K spelskärm (39GX950B) med AI-uppskalning

*Baserat på publicerade specifikationer för spelskärmar från och med mars 2026 är LG 39GX950B den första spelskärmen med en 39-tums 5K2K OLED-skärm (5120x2160).

**Bilderna är simulerade för att öka förståelsen för funktionerna och kan skilja sig från den faktiska användarens upplevelse.

UltraGear™ 39-tums 5K2K Tandem OLED-spelskärm (39GX950B) med AI-uppskalning, Perfekt svart, 143 PPI, 330Hz vid WFHD, HDR 500

UltraGear™ 39-tums 5K2K Tandem OLED-spelskärm (39GX950B) med AI-uppskalning, Perfekt svart, 143 PPI, 330Hz vid WFHD, HDR 500

*Baserat på publicerade specifikationer för spelskärmar från och med mars 2026 är LG 39GX950B den första spelskärmen som stöder AI-uppskalning till 5K2K-upplösning.

**39GX950B erbjuder en maximal ljusstyrka på 1500 nits, mätt under interna testförhållanden. Faktisk ljusstyrka kan variera beroende på användningsmiljö.

***39GX950B stöder Dual-Mode med uppdateringsfrekvenser på 165Hz vid 5K2K och 330Hz vid WFHD.

Världens första 39-tums 5K2K-OLED

Världens första 39-tums 5K2K-OLED

Upptäck en ny nivå av inlevelse med den 39-tums 5K2K-skärmen (5120×2160). Utformad i ett 21:9 UltraWide-format med en 1500R böjd skärm som erbjuder cirka 33 % fler pixlar än en 32-tums 4K-skärm, fyller den ditt synfält för att skapa en mer uppslukande tittarupplevelse. Högdensitetsupplösningen på 5K2K ger skarpa detaljer och visuellt djup, vilket håller varje scen skarp, fokuserad och djupt engagerande i en mängd olika spel.

Skärmen expanderar från en 32-tums 16:9 4K-skärm till en 39-tums 21:9 5K2K-spelskärm för mer uppslukande spelbilder

The display expands from a 32-inch 16:9 4K screen to a 39-inch 21:9 5K2K gaming monitor for more immersive game visuals

*Baserat på publicerade specifikationer för spelskärmar från och med mars 2026 är LG 39GX950B den första spelskärmen med en 39-tums 5K2K OLED-skärm (5120x2160).

**Bilderna är simulerade för att öka förståelsen för funktionerna och kan skilja sig från den faktiska användarens upplevelse.

Världens första 5K2K AI-uppskalning.
Ingen GPU-uppgradering krävs.*

UltraGear evo™:s inbyggda processor driver 5K2K AI-uppskalning, vilket intelligent uppgraderar innehållet till 5K2K-upplösning från alla enheter. Utan ytterligare GPU- eller hårdvaruuppgraderingar kan den intelligent skala upp innehåll för att leverera skarpare detaljer och förbättrad upplösning.**

UltraGear-spelskärm (39GX950B) med On-Device AI-uppskalning till 5K2K, vilket uppgraderar innehållet utan GPU-uppgradering

med AI-uppskalning

UltraGear gaming monitor (39GX950B) featuring on-device AI upscaling to 5K2K, enhancing contents without a GPU upgrade

utan AI-uppskalning

*Baserat på publicerade specifikationer för spelskärmar från och med mars 2026 är LG 39GX950B den första spelskärmen som stöder AI-uppskalning till 5K2K-upplösning.

**Uppskalningsprestanda kan variera beroende på ingångskällans kvalitet. Ingen GPU-uppgradering krävs för AI-uppskalningsfunktionalitet. En kompatibel extern enhet (PC/GPU/konsol) krävs för spel. 

***Bilderna är simulerade för att öka förståelsen för funktionen och kan skilja sig från den faktiska användarupplevelsen.

Fjärde generationens Tandem OLED.
Ultrahög ljusstyrka på 1 500 nit.*

LG 39GX950B drivs av 4:e generationens Tandem OLED och levererar ljusare bilder – vilket ger upp till 1 500 nits maximal ljusstyrka för synbart tydligare spelupplevelse, vilket hjälper dig att se bilder på skärmen med precision även i ljusa miljöer.

UltraGear™-spelskärm (39GX950B) ger en skarp spelupplevelse med 1 500 nits maximal ljusstyrka och 4:e generationens Tandem OLED

UltraGear™-spelskärm (39GX950B) ger en skarp spelupplevelse med 1 500 nits maximal ljusstyrka och 4:e generationens Tandem OLED

*39GX950B erbjuder en maximal ljusstyrka på 1 500 nits, uppmätt under interna testförhållanden (@HDR, 1,5 % APL). Faktisk ljusstyrka kan variera beroende på användningsmiljö.

*Bilderna är simulerade för att öka förståelsen för funktionen och kan skilja sig från den faktiska användarens upplevelse.

Trippelperfekta bilder verifierade av UL,
även i starkt ljus

Perfekt svart

Perfect svart är UL-verifierad och ger äkta svärtor för bättre upplevd ljusstyrka och kontrast oavsett om det är ljust eller mörkt runt dig.

Perfekt färg och 100 % färgåtergivning

Perfekt färg och 100 % färgåtergivning ger exakt färguttryck även under varierande ljusförhållanden, från svagt ljus till ljusa miljöer.

Perfekt reproduktion

Perfekt reproduktion är UL-verifierad och ser till att allt ser ut som avsett med exakt färg, luminans och detaljer i både mörka miljöer och ljusa.

UL-certifiering för Perfekt svart, Perfekt färg och Perfekt reproduktion på UltraGear™ OLED spelskärm (39GX950B)

UL-certifiering för Perfekt svart, Perfekt färg och Perfekt reproduktion på UltraGear™ OLED spelskärm (39GX950B)

UltraGear spelskärm (39GX950B) levererar perfekta svarta nivåer och perfekta färger med 4:e generationens Tandem OLED-teknik.

UltraGear spelskärm (39GX950B) levererar perfekta svarta nivåer och perfekta färger med 4:e generationens Tandem OLED-teknik.

*Bland OLED-spelskärmar. Bilderna är simulerade och endast avsedda för illustrativt syfte.

**Bilderna är simulerade för att öka förståelsen för funktionerna och kan skilja sig från den faktiska användarens upplevelse.

Ljusstarka högdagrar ochtydliga detaljer i mörkret

Upplev större djup med VESA DisplayHDR™ True Black 500, med bättre kontrast för att avslöja ljusa högdagrar och tydliga detaljer i mörker i spel. Ljusa, effektfulla effekter ser mer levande och tydligt definierade ut, medan mörka scener bibehåller textur och klarhet utan att förlora detaljer. Med DCI-P3 99,5 % (typ) färgrymd visar skärmen färger med realistiska detaljer som ligger så nära den ursprungliga avsikten som möjligt.

*Bilderna är simulerade för att öka förståelsen för funktionerna. De kan skilja sig från den faktiska användningen.

Hög 143 PPI ger klarhet för både spel och produktivitet

Med 143 PPI (Pixels Per Inch) ger den en exakt spelupplevelse och bättre produktivitet. Under spelets gång visas texter i spelet, användargränssnitt och fina detaljer tydligt och väldefinierat, vilket gör HUD (Head-Up Display), menyer och information på skärmen enklare att läsa. Det förbättrar även tydligheten för textbaserade uppgifter såsom dokumentredigering, webbsurfning eller programmering.

Hög PPI-precision för spel

Hög PPI-klarhet för produktivitet

*Bilderna är simulerade för att öka förståelsen för funktionen och kan skilja sig från den faktiska användarens upplevelse.

Mindre ansträngda ögon
med UL-verifierad ögonkomfortteknik 

LG UltraGears UL-verifierade avancerade ögonkomforttekniker minimerar frustrerande reflektioner och är utformade med visuell komfort i åtanke, vilket ger kristallklar spelprestanda med konsekvent klarhet. Med UL-verifieringar inom viktiga områden som minskar flimmer, miminerar obekväma reflektioner och begränsar skadlig exponering för blått ljus, främjar dessa tekniker den visuella komforten och bidrar till en smidigare spelupplevelse, oavsett om du spelar i ljusa miljöer eller i rum med LED-belysning.

Upptäck en ny nivå av inlevelse med den 39-tums 5K2K-skärmen (5120×2160). Utformad i ett 21:9 UltraWide-format med en 1500R böjd skärm som erbjuder cirka 33 % fler pixlar än en 32-tums 4K-skärm, fyller den ditt synfält för att skapa en mer uppslukande tittarupplevelse. Högdensitetsupplösningen på 5K2K ger skarpa detaljer och visuellt djup, vilket håller varje scen skarp, fokuserad och djupt engagerande i en mängd olika spel.

Upptäck en ny nivå av inlevelse med den 39-tums 5K2K-skärmen (5120×2160). Utformad i ett 21:9 UltraWide-format med en 1500R böjd skärm som erbjuder cirka 33 % fler pixlar än en 32-tums 4K-skärm, fyller den ditt synfält för att skapa en mer uppslukande tittarupplevelse. Högdensitetsupplösningen på 5K2K ger skarpa detaljer och visuellt djup, vilket håller varje scen skarp, fokuserad och djupt engagerande i en mängd olika spel.

*Alla bilder som visas är simulerade och endast avsedda för illustrationsändamål.

*LG:s 4:e generations Tandem OLED har verifierats som flimmerfri, fritt från obekväma reflektioner, lågt blått ljus och Eyesafe 3.0 (CPF60, RPF40) av UL.

*Certifikatnummer: Flimmerfri skärm (OLED) – A196009, fri från obehaglig bländning – V563481 (förhållanden för UGR mindre än 22), Low Blue Light Hardware Solution Platinum – V745051, Eyesafe 3.0 CPF60 – V745354, Eyesafe 3.0 RPF40 – V275741

*Ovanstående funktion kan variera beroende på användarens datormiljö eller förhållanden.

Maximera produktiviteten med en utökad
5K2K UltraWide-duk

UltraGear är inte bara för spel – dess expansiva 5K2K-upplösning med 143 PPI levererar skarpa, detaljerade bilder som är perfekta för både kreatörer och multitasking. Medan en typisk 16:9-konfiguration med dubbla eller tre skärmar kan leda till glapp i visningen på grund av ramar mellan skärmarna, kan du hantera hela ditt arbetsflöde på en enda skärm med ett 21:9 bildförhållande. Oavsett om du retuscherar foton, redigerar videor eller söker efter referenser, förblir allt synligt.

UltraGear™-spelskärmen (39GX950B) maximerar produktiviteten i video- och fotoredigering med sin 21:9-skärm

UltraGear gaming monitor (39GX950B) maximizes productivity in video and photo editing with its 21:9 screen

*Bilderna är simulerade för att öka förståelsen för funktionen och kan skilja sig från den faktiska användarens upplevelse.

Optimerade uppdateringsfrekvenser för varje genre med Dual-Mode

Matcha din speltyp sömlöst med den perfekta uppdateringsfrekvensen med hjälp av VESA Certified Dual-Mode – växla enkelt från 165Hz vid 5K2K för AAA-titlar såsom RPG-titlar och äventyr, till 330Hz vid WFHD för snabba spel som FPS och racing.

LG UltraGear-spelskärm (39GX950B) med Dual-Mode, vilket stöder 165Hz vid 5K2K och 330Hz vid WFHD för spel från RPG till FPS

LG UltraGear-spelskärm (39GX950B) med Dual-Mode, vilket stöder 165Hz vid 5K2K och 330Hz vid WFHD för spel från RPG till FPS

*Bilderna är simulerade för att öka förståelsen för funktionen och kan skilja sig från den faktiska användarens upplevelse.

0,03ms (GtG). Snabb svarstid för gameplay.

Svarstiden på 0,03 ms (GtG) är utformad för att minska spökbilder, vilket hjälper till att upprätthålla tydligare skärmövergångar för smidigare och mer responsivt gameplay.

*Bilderna är simulerade för att öka förståelsen för funktionen och kan skilja sig från den faktiska användarens upplevelse.

Jämna bilder för maximal inlevelse

Minimera tearing och fördröjningar med NVIDIA® G-SYNC® Compatible och AMD FreeSync™ Premium Pro-teknik. Upplev avsevärt minskad tearing och lagg för jämna bilder med minimerad rörelseoskärpa och spökbilder.

UltraGear-spelskärmen (39GX950B) ger dig smidigt racing gameplay utan tearing med NVIDIA G-SYNC och AMD FreeSync Premium Pro

UltraGear-spelskärmen (39GX950B) ger dig smidigt racing gameplay utan tearing med NVIDIA G-SYNC och AMD FreeSync Premium Pro

*Bilderna är simulerade för att öka förståelsen för funktionen och kan skilja sig från den faktiska användarens upplevelse.

Senaste anslutningarna för din kraftfulla, framtidssäkrade spelstation

LG UltraGear evo AI 39GX950B har det senaste utbudet av portar, inklusive DisplayPort 2.1 (UHBR 20), USB Type-C (PD 90W) och HDMI 2.1, för sömlös anslutning till ett brett utbud av spelenheter och ger dig den ultimata spelstationen. LG UltraGear evo AI är utrustad med DisplayPort 2.1 (UHBR 20) för den höga överföringshastigheten som krävs för högupplösta spel med hög bildfrekvens renderade på högpresterande GPU:er – vilket ger rena bilder och smidig spelupplevelse. USB Type-C stöder skärmutgång, dataöverföring och upp till 90W enhetsladdning samtidigt via en enda kabel. HDMI 2.1 ger stabila anslutningar med konsoler och andra enheter.

UltraGear-spelskärm (39GX950B) ansluten till en dator, bärbar dator och konsol via DisplayPort 2.1, USB Type-C och HDMI 2.1

UltraGear-spelskärm (39GX950B) ansluten till en dator, bärbar dator och konsol via DisplayPort 2.1, USB Type-C och HDMI 2.1

*Bilderna är simulerade för att öka förståelsen för funktionen och kan skilja sig från den faktiska användarens upplevelse.

AI Sound för tydligare, mer uppslukande spel

AI Sound separerar intelligent enskilda ljud och anpassar sig till gameplay för en mer uppslukande ljudbild för en virtuell ljudupplevelse med 7.1.2 kanaler. Genom 7W×2 inbyggda stereohögtalare eller hörlurar förblir rösterna tydliga även vid intensiva eldstrider, medan signaler som närmande fotsteg förblir lätta att upptäcka under spel.

*Bilderna är simulerade för att öka förståelsen för funktionen och kan skilja sig från den faktiska användarens upplevelse.

AI Scene Optimization för optimala visningsinställningar

AI Scene Optimization känner igen vad som visas på skärmen och justerar automatiskt viktiga bildinställningar såsom färgtemperatur, färgförstärkning och skärpa för att matcha varje innehållstyp – inklusive lägen för Office, Animation, Movie, Game och Sports.

*Bilderna är simulerade för att öka förståelsen för funktionen och kan skilja sig från den faktiska användarens upplevelse.

Skydda din skärm med OLED Care

OLED Care-funktioner utformade för att minska risken för bildretention och inbränning som kan uppstå när statiska bilder med hög kontrast visas under längre perioder.

*Bilderna är simulerade för att öka förståelsen för funktionen och kan skilja sig från den faktiska användarens upplevelse.

2 års garanti för UltraGear OLED-spelskärm (39GX950B)

2 års garanti för UltraGear OLED-spelskärm (39GX950B)

2 ÅRS GARANTI, ett värde på XXX kr

2 år från det ursprungliga inköpsdatumet och endast interna och funktionella delar, 

inklusive OLED-displaypanel.

*Baserat på det enskilda inköpspriset under garantin som finns tillgänglig på LG.com.

*Bilderna är simulerade för att öka förståelsen för funktionen och kan skilja sig från den faktiska användarens upplevelse.

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Alla specifikationer

EFTERLEVNADSINFORMATION

MER EFTERLEVNADSINFORMATION
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
Säkerhetsinformationen för tillbehör ingår i säkerhetsinformationen för produkten och tillhandahålls inte separat.
För att lära dig mer om hur den här produkten hanterar data och dina rättigheter som användare, besök ”Datatäckning och specifikationer” på LG Privacy

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