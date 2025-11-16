LG 34" UltraWide™ 21:9 WFHD (2560 x 1080) IPS-skärm

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
34-tums 21:9 WFHD (2560 x 1080) IPS-skärm
21:9 UltraWide™ Full HD-skärm
Se mer, gör mer
UltraWide™ Full HD-skärmen (2560 x 1080) ger 33 % mer horisontellt skärmutrymme än en FHD-standardskärm (1920 x 1080). Den praktiskt taget ramlösa designen ger en oavbruten, bredare vy. Det möjliggör effektivare flerprogramskörning utan att växla mellan fönster.
*Bilderna är simulerade för att öka förståelsen för funktionen. De kan skilja sig från den faktiska användningen.
VESA DisplayHDR™ 400
Klarhet som håller dig fokuserad
Stöder VESA DisplayHDR™ 400 för bättre ljusstyrka och kontrast och tydligare detaljer i HDR-innehåll.
sRGB 99 % (Typ.)
Med 99 % täckning av DCI-P3-spektrumet är den en utmärkt lösning för exakt färgvisning.
*Bilderna är simulerade för att öka förståelsen för funktionen. De kan skilja sig från den faktiska användningen.
LG Switch-appen
Byt snabbt
Du kan enkelt dela hela skärmen i upp till 6 delar, ändra tema eller till och med starta en videosamtalsplattform med en mappad snabbtangent. Den stöder även PBP- och PIP-lägen för effektiv flerprogramskörning över flera ingångskällor.
*Bilderna är simulerade för att öka förståelsen för funktionen och kan skilja sig från den faktiska användningen.
*Ladda ner den senaste LG Switch-appen genom att söka i supportmenyn på LG.com.
1ms MBR
Klar rörelse med 1ms MBR
1ms MBR minskar rörelseoskärpa och spökbilder och ger mjukare spel och tydligare bilder i snabba scener.
*Bilderna är simulerade för att öka förståelsen för funktionen. De kan skilja sig från den faktiska användningen.
*1ms Motion Blur Reduction orsakar sänkt luminans, och följande funktioner kan inte användas när det är aktiverat: AMD FreeSync™
*Flimmer kan förekomma under 1 ms MBR-drift.
Byggd för komfort, utformad för produktivitet
Läsarläge
Justerar färgtemperatur och ljusstyrka för att minska ögontrötthet när man tittar på dokument under längre perioder.
Flimmersäker
Flimmersäker minskar osynligt flimmer på skärmen och skapar en behagligare arbetsmiljö för din ögon.
*Bilderna är simulerade för att öka förståelsen för funktionen. De kan skilja sig från den faktiska användningen.
*Ovanstående funktion kan variera beroende på verkliga användningsförhållanden som användaren använder.
Smalt stativ med en fyrkantig bas
Ren och prydlig med ett elegant stativ
Ett elegant L-format stativ utformat för ergonomisk komfort med lutningsjustering som också är kompatibelt med 100 x 100 VESA-väggmontering för flexibel installation och effektiv användning av arbetsytan.
Viktiga specifikationer
Display - Storlek [tum]
34
Display - Upplösning
2560 x 1080
Display - Paneltyp
IPS
Display - Bildförhållande
21:9
Display - Färgomfång (typ)
sRGB 99% (CIE1931)
Display - Ljusstyrka (typ.) [cd/m²]
400 cd/m²
Display - Krökning
-
Display - Uppdateringsfrekvens (Max.) [Hz]
100
Mekanisk - Justering av bildskärmens position
Tilt
Alla specifikationer
INFORMATION
Produktnamn
UltraWide
År
Y25
DISPLAY
Storlek [tum]
34
Bildförhållande
21:9
Paneltyp
IPS
Upplösning
2560 x 1080
Pixelavstånd [mm]
0.3124 x 0.310 mm
Färgdjup (antal färger)
16.7M
Ljusstyrka (typ.) [cd/m²]
400 cd/m²
Kontrastförhållande (typ)
1000:1
Färgomfång (typ)
sRGB 99% (CIE1931)
Krökning
-
Färgomfång (Min.)
sRGB 95% (CIE1931)
Uppdateringsfrekvens (Max.) [Hz]
100
Ljusstyrka (Min.) [cd/m²]
320 cd/m²
Kontrastförhållande (Min.)
700:1
Storlek [cm]
86.36cm
ANSLUTNING
Ljudingång
-
D-Sub
-
Inbyggd KVM
-
DVI-D
-
HDMI
JA(1ea)
Daisy Chain
-
DisplayPort
JA(1ea)
DP-version
1.4
Thunderbolt
-
USB-C
-
Hörlursutgång
3-polig (endast ljud)
LAN (RJ-45)
-
Linje ut
-
Mikrofoningång
-
SPDIF-utgång (optisk digital ljudutgång)
-
Thunderbolt (strömförsörjning)
-
USB nedströmsport
-
USB uppströms port
-
USB-C (strömförsörjning)
-
FUNKTIONER
HDR 10
-
AMD FreeSync™
-
Automatisk ljusstyrka
-
Färgsvaghet
JA
Smart energibesparing
JA
Färgkalibrerad i fabrik
-
PIP
-
PBP
-
NVIDIA G-Sync™
-
Kalibrering av HW
-
Dynamisk synkronisering av åtgärder
JA
Stabilisator för svart
JA
Hårkors
JA
Läsarläge
JA
FPS-räknare
-
VRR
-
Superupplösning+
JA
VESA DisplayHDR™
DisplayHDR™ 400
Mini-LED-teknik
-
Nano IPS™-teknik
-
Teknik för reducering av rörelseoskärpa
JA
Överklockning
-
Användardefinierad nyckel
-
Automatisk ingångsomkopplare
JA
Kamera
-
Mikrofon
-
MEKANISK
Justering av bildskärmens position
Tilt
Väggmonterbar [mm]
100 x 100 mm
LJUD
Maxx ljud
-
Fyllig bas
-
Högtalare
-
MÅTT/VIKTER
Dimension vid leverans (B x H x D) [mm]
910 x 200 x 461 mm
Dimension med stativ (B x H x D) [mm]
816.5 x 486.7 x 220.0 mm
Dimension utan stativ (B x H x D) [mm]
816.5 x 365.3 x 45.5 mm
Vikt vid leverans [kg]
9.9 kg
Vikt med stativ [kg]
7.6 kg
Vikt utan stativ [kg]
6.0 kg
KRAFT
Strömförbrukning (viloläge)
Mindre än 0,5 W
Strömförbrukning (DC av)
Mindre än 0,3 W
AC-ingång
100~240V (50/60Hz)
Typ av
Extern strömförsörjning (adapter)
TILLBEHÖR
Displayport
JA(1ea)
DVI-D
-
D-Sub
-
HDMI
JA(1ea)
Fjärrkontroll
-
Thunderbolt
-
USB A till B
-
USB-C
-
SW-TILLÄMPNING
Dubbel kontrollenhet
JA
LG kalibreringsstudio (True Color Pro)
-
OnScreen Control (LG Screen Manager)
-
EFTERLEVNADSINFORMATION
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
Säkerhetsinformationen för tillbehör ingår i säkerhetsinformationen för produkten och tillhandahålls inte separat.
