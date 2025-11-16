About Cookies on This Site

LG 34" UltraWide™ 21:9 WFHD (2560 x 1080) IPS-skärm
34U511A-B
Huvudfunktioner

  • 34-tums 21:9 WFHD (2560 x 1080) IPS-skärm
  • 3-sidig praktiskt taget kantlös design
  • sRGB 99% (Typ.), färgkalibrerad i fabrik
  • 400 nits (typ.) Ljusstyrka/VESA DisplayHDR™ 400
  • 100 Hz uppdateringsfrekvens, 1 ms MBR
LG UltraWide Monitor logo.

LG UltraWide Monitor logo.

34-tums 21:9 WFHD (2560 x 1080) IPS-skärm

LG ultrabred skärm på ett vitt skrivbord på ett modernt kontor som visar flera datakontrollpaneler och diagram för produktivitet och flerprogramskörning.

LG ultrabred skärm på ett vitt skrivbord på ett modernt kontor som visar flera datakontrollpaneler och diagram för produktivitet och flerprogramskörning.

Ultra-wide 34-inch LG monitor illustrating the difference between 21:9 and 16:9 aspect ratios, with multiple applications displayed side by side for multitasking.

34-tums WFHD
IPS™-skärm

med ramlös skärm

A futuristic motorcyclist racing through a neon-lit cityscape, with a highlighted section showing a clearer, sharper view to demonstrate motion clarity.

Klar och smidig med 100 Hz uppdateringsfrekvens

Side view of a monitor illustrating tilt adjustment with overlapping outlines showing its ergonomic movement range.

Ren och prydlig med ett elegant stativ

A vivid landscape of northern lights glowing over snow-covered mountains and their reflection in a calm lake, showcasing high dynamic range color and contrast.

Intensiv klarhet med DisplayHDR™ 400

21:9 UltraWide™ Full HD-skärm

Se mer, gör mer

UltraWide™ Full HD-skärmen (2560 x 1080) ger 33 % mer horisontellt skärmutrymme än en FHD-standardskärm (1920 x 1080). Den praktiskt taget ramlösa designen ger en oavbruten, bredare vy. Det möjliggör effektivare flerprogramskörning utan att växla mellan fönster.

Ultrabred LG-skärm som visar flera applikationer på en 34-tums 21:9-skärm, med en markerad jämförelse som visar det extra horisontella utrymmet jämfört med en 29-tums, 16:9 standardskärm.

Ultrabred LG-skärm som visar flera applikationer på en 34-tums 21:9-skärm, med en markerad jämförelse som visar det extra horisontella utrymmet jämfört med en 29-tums, 16:9 standardskärm.

*Bilderna är simulerade för att öka förståelsen för funktionen. De kan skilja sig från den faktiska användningen.

VESA DisplayHDR™ 400

Klarhet som håller dig fokuserad

Stöder VESA DisplayHDR™ 400 för bättre ljusstyrka och kontrast och tydligare detaljer i HDR-innehåll.

IPS™-skärm

LG IPS™-skärmen har en enastående färgnoggrannhet med en bred betraktningsvinkel.

VESA-skärmHDR™ 400

HDR 400 (high dynamic range) stödjer specifika färg- och ljusnivåer.

sRGB 99 % (Typ.)

Med 99 % täckning av DCI-P3-spektrumet är den en utmärkt lösning för exakt färgvisning.

Färgkalibrerad

Säkerställer exakt och konsekvent färgåtergivning.

En ultrabred LG-skärm som visar livfulla norrskensbilder med ett fotoredigeringsgränssnitt som visar intensiv färgnoggrannhet och högupplösta detaljer.

En ultrabred LG-skärm som visar livfulla norrskensbilder med ett fotoredigeringsgränssnitt som visar intensiv färgnoggrannhet och högupplösta detaljer.

LG Switch-appen

Byt snabbt

Du kan enkelt dela hela skärmen i upp till 6 delar, ändra tema eller till och med starta en videosamtalsplattform med en mappad snabbtangent. Den stöder även PBP- och PIP-lägen för effektiv flerprogramskörning över flera ingångskällor.

*Ladda ner den senaste LG Switch-appen genom att söka i supportmenyn på LG.com.


1ms MBR

Klar rörelse med 1ms MBR

1ms MBR minskar rörelseoskärpa och spökbilder och ger mjukare spel och tydligare bilder i snabba scener.

Futuristiska motorcyklister kör på en neonbelyst stadsgata, med rörelseoskärpa i bakgrunden och en markerad sektion som visar skarpa, tydliga bilder för att demonstrera 1ms Motion Blur Reduction (MBR, reducering av rörelseoskärpa).

Futuristiska motorcyklister kör på en neonbelyst stadsgata, med rörelseoskärpa i bakgrunden och en markerad sektion som visar skarpa, tydliga bilder för att demonstrera 1ms Motion Blur Reduction (MBR, reducering av rörelseoskärpa).

Byggd för komfort, utformad för produktivitet

Läsarläge

Justerar färgtemperatur och ljusstyrka för att minska ögontrötthet när man tittar på dokument under längre perioder.

Flimmersäker

Flimmersäker minskar osynligt flimmer på skärmen och skapar en behagligare arbetsmiljö för din ögon.

Smalt stativ med en fyrkantig bas

Ren och prydlig med ett elegant stativ

Ett elegant L-format stativ utformat för ergonomisk komfort med lutningsjustering som också är kompatibelt med 100 x 100 VESA-väggmontering för flexibel installation och effektiv användning av arbetsytan.

Toppvy och vinklad vy av en bildskärmskonfiguration på ett rent skrivbord, med en kaffekopp, trådlöst tangentbord, mus och ett elegant stativ med låg profil som säkerställer stabilitet och sparar utrymme.

Toppvy och vinklad vy av en bildskärmskonfiguration på ett rent skrivbord, med en kaffekopp, trådlöst tangentbord, mus och ett elegant stativ med låg profil som säkerställer stabilitet och sparar utrymme.

Viktiga specifikationer

  • Display - Storlek [tum]

    34

  • Display - Upplösning

    2560 x 1080

  • Display - Paneltyp

    IPS

  • Display - Bildförhållande

    21:9

  • Display - Färgomfång (typ)

    sRGB 99% (CIE1931)

  • Display - Ljusstyrka (typ.) [cd/m²]

    400 cd/m²

  • Display - Krökning

    -

  • Display - Uppdateringsfrekvens (Max.) [Hz]

    100

  • Mekanisk - Justering av bildskärmens position

    Tilt

Alla specifikationer

INFORMATION

  • Produktnamn

    UltraWide

  • År

    Y25

DISPLAY

  • Storlek [tum]

    34

  • Bildförhållande

    21:9

  • Paneltyp

    IPS

  • Upplösning

    2560 x 1080

  • Pixelavstånd [mm]

    0.3124 x 0.310 mm

  • Färgdjup (antal färger)

    16.7M

  • Ljusstyrka (typ.) [cd/m²]

    400 cd/m²

  • Kontrastförhållande (typ)

    1000:1

  • Färgomfång (typ)

    sRGB 99% (CIE1931)

  • Krökning

    -

  • Färgomfång (Min.)

    sRGB 95% (CIE1931)

  • Uppdateringsfrekvens (Max.) [Hz]

    100

  • Ljusstyrka (Min.) [cd/m²]

    320 cd/m²

  • Kontrastförhållande (Min.)

    700:1

  • Storlek [cm]

    86.36cm

ANSLUTNING

  • Ljudingång

    -

  • D-Sub

    -

  • Inbyggd KVM

    -

  • DVI-D

    -

  • HDMI

    JA(1ea)

  • Daisy Chain

    -

  • DisplayPort

    JA(1ea)

  • DP-version

    1.4

  • Thunderbolt

    -

  • USB-C

    -

  • Hörlursutgång

    3-polig (endast ljud)

  • LAN (RJ-45)

    -

  • Linje ut

    -

  • Mikrofoningång

    -

  • SPDIF-utgång (optisk digital ljudutgång)

    -

  • Thunderbolt (strömförsörjning)

    -

  • USB nedströmsport

    -

  • USB uppströms port

    -

  • USB-C (strömförsörjning)

    -

FUNKTIONER

  • HDR 10

    -

  • AMD FreeSync™

    -

  • Automatisk ljusstyrka

    -

  • Färgsvaghet

    JA

  • Smart energibesparing

    JA

  • Färgkalibrerad i fabrik

    -

  • PIP

    -

  • PBP

    -

  • NVIDIA G-Sync™

    -

  • Kalibrering av HW

    -

  • Dynamisk synkronisering av åtgärder

    JA

  • Stabilisator för svart

    JA

  • Hårkors

    JA

  • Läsarläge

    JA

  • FPS-räknare

    -

  • VRR

    -

  • Superupplösning+

    JA

  • VESA DisplayHDR™

    DisplayHDR™ 400

  • Mini-LED-teknik

    -

  • Nano IPS™-teknik

    -

  • Teknik för reducering av rörelseoskärpa

    JA

  • Överklockning

    -

  • Användardefinierad nyckel

    -

  • Automatisk ingångsomkopplare

    JA

  • Kamera

    -

  • Mikrofon

    -

MEKANISK

  • Justering av bildskärmens position

    Tilt

  • Väggmonterbar [mm]

    100 x 100 mm

LJUD

  • Maxx ljud

    -

  • Fyllig bas

    -

  • Högtalare

    -

MÅTT/VIKTER

  • Dimension vid leverans (B x H x D) [mm]

    910 x 200 x 461 mm

  • Dimension med stativ (B x H x D) [mm]

    816.5 x 486.7 x 220.0 mm

  • Dimension utan stativ (B x H x D) [mm]

    816.5 x 365.3 x 45.5 mm

  • Vikt vid leverans [kg]

    9.9 kg

  • Vikt med stativ [kg]

    7.6 kg

  • Vikt utan stativ [kg]

    6.0 kg

KRAFT

  • Strömförbrukning (viloläge)

    Mindre än 0,5 W

  • Strömförbrukning (DC av)

    Mindre än 0,3 W

  • AC-ingång

    100~240V (50/60Hz)

  • Typ av

    Extern strömförsörjning (adapter)

TILLBEHÖR

  • Displayport

    JA(1ea)

  • DVI-D

    -

  • D-Sub

    -

  • HDMI

    JA(1ea)

  • Fjärrkontroll

    -

  • Thunderbolt

    -

  • USB A till B

    -

  • USB-C

    -

SW-TILLÄMPNING

  • Dubbel kontrollenhet

    JA

  • LG kalibreringsstudio (True Color Pro)

    -

  • OnScreen Control (LG Screen Manager)

    -

EFTERLEVNADSINFORMATION

The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
