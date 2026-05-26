About Cookies on This Site

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.

Cookies Setting
Absolutely Necessary Cookies
These are cookies that are absolutely essential to running a website. This category of cookies cannot be disabled.
Functional Cookies
These cookies are used to provide you with convenient functions, such as product reviews and product video playback, during your web browsing, they also enable interaction with social media accounts.
Social media
Connect with your social channels to share LG Technology with friends for example on Facebook and Twitter.
Analytics Cookies
These cookies allow our website to keep improving functions through website traffic analysis and to suggest personalized content for you.
Advertising Cookies
These cookies enable us to show you ads and other content that we think is most attuned to your interests and digital behavior.

Sound Suite Immersive Suite 7 - Soundbarpaket (H7 + 2 st. M7)

Sound Suite Immersive Suite 7 - Soundbarpaket (H7 + 2 st. M7)

H7.M7001
Vy framifrån av Sound Suite Immersive Suite 7 - Soundbarpaket (H7 + 2 st. M7) H7.M7001
Vy framifrån av Sound Suite Immersive Suite 7 - Soundbarpaket (H7 + 2 st. M7) H7.M7001

Huvudfunktioner

  • Flexibel placering av högtalare
  • Dolby Atmos FlexConnect
  • AI Sound Pro+
  • Sound Follow
Mer
Produkter i detta paket: 2
vy framifrån

H7

LG Sound Suite H7, 9.1.6 Dolby Atmos Soundbar - Kärnan i ditt trådlösa Sound Suite system
vy framifrån

M7

LG Sound Suite M7, 2.1.1 Satellithögtalare, Utöka din ljudupplevelse
Vy uppifrån av LG Sound Suite-system för rumsligt ljud på en matt silveryta som visar högtalare, bashögtalare och en trådlös soundbar.

Vy uppifrån av LG Sound Suite-system för rumsligt ljud på en matt silveryta som visar högtalare, bashögtalare och en trådlös soundbar.

Mångsidig prestanda med flexibel expansion – LG Sound Suite

Ein H7 und ein Paar M7-Lautsprecher LG AI Stereo Suite 7

Ein H7 und ein Paar M7-Lautsprecher LG AI Stereo Suite 7

En video visar att Sound Suite kan placeras fritt för sina olika kombinationer

Designa din perfekta kombination

Välj mellan H7, M7, M5 och W7 för att skapa en konfiguration som passar din stil och dina preferenser. Oavsett hur du arrangerar dem, optimerar Sound Suite ljudet åt dig automatiskt.

  1. H7

    H7 – mittpunkten i Sound Suite – är ett allt-i-ett-ljudsystem med Alpha 11 AI-processor. Byggd med 4 bashögtalare och 8 passiva element.

    Läs mer

  2. M7

    M7 är utformad för uppslukande klarhet. Det är en högtalare med AI Sound Pro och AI Calibration och stöd för DAFC. Med en bashögtalare och 3 fullregisterelement. 

    Läs mer

  3. M5

    M5 är kompakt men ändå dynamisk – en högtalare med AI Sound Pro och AI Calibration och stöd för DAFC. Med en bashögtalare och dubbla diskanthögtalare.

    Läs mer

  4. W7

    En basmodul med stöd för DAFC, med en 8-tums Peerless-bashögtalare som ger ultralåg bas ner till 25Hz.

    Läs mer
Table Caption
FeaturesStereo Suite 7 ProStereo Suite 7Stereo Suite 5
Ett par M7-högtalare med en W7-bashögtalare LG AI Stereo Suite 7 Pro
 
'Ett par M7-högtalare LG AI Stereo Suite 7
 
Ett par M5-högtalare LG AI Stereo Suite 5
 
AI-processorNejNejNej
LjudupplevelseRiktigt surroundstereoljudRiktigt surroundstereoljudRiktigt surroundstereoljud
Högtalarenheter15 högtalarenheter (beroende på TV-modell)14 högtalarenheter (beroende på TV-modell)12 högtalarenheter (beroende på TV-modell)
ProduktlistaM7 2ea + W7M7 2eaM5 2ea
TV-storlekÖver 65 tumÖver 65 tumÖver 55 tum
Dolby Atmos FlexConnectTillgänglig. Tillgänglig när den är ansluten till en TV med stöd för DAFC.Tillgänglig. Tillgänglig när den är ansluten till en TV med stöd för DAFC.Tillgänglig. Tillgänglig när den är ansluten till en TV med stöd för DAFC.
Sound FollowNejNejNej
Room Calibration ProJaJaJa
    
Skriv ut

Alla specifikationer

GENERELLT

Output

500 W

Antal Högtalare

12 EA

SOUND EFFECT

Standard

Ja

AI Upmix

Ja

bass boost

Ja

Användaranpassad EQ

Ja

HI-RESOLUTION AUDIO

Sampling

24bit/96kHz

Upbit / Upsampling

24bit/96kHz

AUDIO FORMAT

Dolby Atmos

Ja

Dolby Digital

Ja

AAC

Ja

ANSLUTNING

HDMI Out

1

Bluetooth Version

5.4

AirPlay 2

Ja

Spotify Connect

Ja

Tidal Connect

Ja

Wi-Fi

Ja

HDMI-STÖD

Audio Return Channel (ARC)

Ja

Audio Return Channel (e-ARC)

Ja

CEC (Simplink)

Ja

HDMI Version

2.1

BEKVÄMLIGHET

Fjärstyrningsapp - iOS/Android OS

Ja

Soundbar Mode Control

Ja

WOW Orchestra

Ja

Dolby Atmos FlexConnect

Ja

Ljus

Ja

Room Calibration Pro (App)

Ja

Sound Follow

Ja

WOW Interface

Ja

MÅTT (WXHXD)

Main

1 200 x 63 x 143 mm

VIKT

Main

7,7 kg

Gross Vikt

11,0 kg

STRÖM

Strömförbrukning Av (Main)

0.5 W ↓

Strömförbrukning (Main)

80 W

TILLBEHÖR

HDMI Sladd

Ja

Väggfäste

Ja

Fjärrkontroll

Ja

open source

Ja

Strömkabel

Ja

STRECKKOD

Streckkod

8806096641897

EFTERLEVNADSINFORMATION

filtillägg:pdf
GPSR Safety Information(H7)
filtillägg:pdf
WEB INFO(H7)
MER EFTERLEVNADSINFORMATION
Skriv ut

Alla specifikationer

GENERELLT

Antal Kanaler

2.1.1

Output

100 W

Antal Högtalare

4 EA

SOUND EFFECT

AI Sound Pro

Ja

Standard

Ja

Clear Voice Pro

Ja

bass boost

Ja

Användaranpassad EQ

Ja

Upfiring

Ja

HI-RESOLUTION AUDIO

Sampling

24bit/96kHz

Upbit / Upsampling

24bit/96kHz

AUDIO FORMAT

Dolby Atmos

Ja

AAC

Ja

alac

Ja

flac

Ja

lpcm

Ja

SBC

Ja

ANSLUTNING

Bluetooth Version

5.4

Bluetooth Codec - SBC/AAC

Ja

AirPlay 2

Ja

Google Cast

Ja

Spotify Connect

Ja

Tidal Connect

Ja

Wi-Fi

Ja

Fungerar med Google Home

Ja

BEKVÄMLIGHET

Fjärstyrningsapp - iOS/Android OS

Ja

Dolby Atmos FlexConnect

Ja

Ljus

Ja

Room Calibration Pro (App)

Ja

　Stereoläge

Ja

Upgrade Manager (FOTA)

Ja

MÅTT (WXHXD)

Main

177 x 238 x 177 mm

VIKT

Main

2,8 kg

Gross Vikt

3,5 kg

STRÖM

Strömförbrukning (Main)

25 W

　Strömförbrukning (Stand-by)

0.3 W ↓

TILLBEHÖR

open source

Ja

Strömkabel

Ja

Garantikort

Ja

STRECKKOD

Streckkod

8806096661901

EFTERLEVNADSINFORMATION

filtillägg:pdf
GPSR Safety Information(M7)
filtillägg:pdf
WEB INFO(M7)
MER EFTERLEVNADSINFORMATION

Det säger andra

Våra rekommendationer

Kontakta oss

Förfrågan att köpa
Delbetala med Klarna
Betala för dina LG produkter tryggt med Klarna! Nu med 0% ränta upp till 12 månader för ordrar från 9 990 kr och uppåt.
Så här fungerar det
  • 1. Shoppa smidigare
    Köp det du älskar med Klarna. Det är precis som shopping ska vara – enkelt, säkert och roligt
  • 2. Dela upp
    Betala lite då och då. Genom att dela upp din betalning kan du köpa nu och sprida dina kostnader upp till 36 månader. Nu med 0% ränta upp till 12 månader, för ordrar från 9 990 kr och uppåt
  • 3. Betala senare
    Betala inom 30 dagar. Få din order och betala bara för det du väljer att behålla, utan räntor eller avgifter.
Observera att det kan förekomma små avvikelser i beräkningen av månadskostnaden och den totala kostnaden.Det slutliga beloppet visas på Klarnas webbplats när du slutför köpet.
Exempel på delbetalning

Vid köp av denna produkt för kronor med 12 månaders räntefri delbetalning är räntan 0 %, den månatliga administrationsavgiften 0 kronor och uppläggningsavgiften 0 kronor. Den effektiva räntan är 0 % och det totala beloppet att betala blir kronor.

Att låna kostar pengar!

Om du inte kan betala tillbaka skulden i tid riskerar du en betalningsanmärkning. Det kan leda till svårigheter att få hyra bostad, teckna abonnemang och få nya lån. För stöd, vänd dig till budget- och skuldrådgivningen i din kommun. Kontaktuppgifter finns på konsumentverket.se

 