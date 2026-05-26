LG Sound Suite M7, 2.1.1 Satellithögtalare, Utöka din ljudupplevelse
Mångsidig prestanda med flexibel expansion – LG Sound Suite
H7
H7 – mittpunkten i Sound Suite – är ett allt-i-ett-ljudsystem med Alpha 11 AI-processor. Byggd med 4 bashögtalare och 8 passiva element.
M7
M7 är utformad för uppslukande klarhet. Det är en högtalare med AI Sound Pro och AI Calibration och stöd för DAFC. Med en bashögtalare och 3 fullregisterelement.
M5
M5 är kompakt men ändå dynamisk – en högtalare med AI Sound Pro och AI Calibration och stöd för DAFC. Med en bashögtalare och dubbla diskanthögtalare.
W7
En basmodul med stöd för DAFC, med en 8-tums Peerless-bashögtalare som ger ultralåg bas ner till 25Hz.
|Features
|Stereo Suite 7 Pro
|Stereo Suite 7
|Stereo Suite 5
|AI-processor
|Nej
|Nej
|Nej
|Ljudupplevelse
|Riktigt surroundstereoljud
|Riktigt surroundstereoljud
|Riktigt surroundstereoljud
|Högtalarenheter
|15 högtalarenheter (beroende på TV-modell)
|14 högtalarenheter (beroende på TV-modell)
|12 högtalarenheter (beroende på TV-modell)
|Produktlista
|M7 2ea + W7
|M7 2ea
|M5 2ea
|TV-storlek
|Över 65 tum
|Över 65 tum
|Över 55 tum
|Dolby Atmos FlexConnect
|Tillgänglig. Tillgänglig när den är ansluten till en TV med stöd för DAFC.
|Tillgänglig. Tillgänglig när den är ansluten till en TV med stöd för DAFC.
|Tillgänglig. Tillgänglig när den är ansluten till en TV med stöd för DAFC.
|Sound Follow
|Nej
|Nej
|Nej
|Room Calibration Pro
|Ja
|Ja
|Ja
Alla specifikationer
GENERELLT
Antal Kanaler
2.1.1
Output
100 W
Antal Högtalare
4 EA
SOUND EFFECT
AI Sound Pro
Ja
Standard
Ja
Clear Voice Pro
Ja
bass boost
Ja
Användaranpassad EQ
Ja
Upfiring
Ja
HI-RESOLUTION AUDIO
Sampling
24bit/96kHz
Upbit / Upsampling
24bit/96kHz
AUDIO FORMAT
Dolby Atmos
Ja
AAC
Ja
alac
Ja
flac
Ja
lpcm
Ja
SBC
Ja
ANSLUTNING
Bluetooth Version
5.4
Bluetooth Codec - SBC/AAC
Ja
AirPlay 2
Ja
Google Cast
Ja
Spotify Connect
Ja
Tidal Connect
Ja
Wi-Fi
Ja
Fungerar med Google Home
Ja
BEKVÄMLIGHET
Fjärstyrningsapp - iOS/Android OS
Ja
Dolby Atmos FlexConnect
Ja
Ljus
Ja
Room Calibration Pro (App)
Ja
Stereoläge
Ja
Upgrade Manager (FOTA)
Ja
MÅTT (WXHXD)
Main
177 x 238 x 177 mm
VIKT
Main
2,8 kg
Gross Vikt
3,5 kg
STRÖM
Strömförbrukning (Main)
25 W
Strömförbrukning (Stand-by)
0.3 W ↓
TILLBEHÖR
open source
Ja
Strömkabel
Ja
Garantikort
Ja
STRECKKOD
Streckkod
8806096661901
EFTERLEVNADSINFORMATION
