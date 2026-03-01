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LG 85" Nano UHD NU90 4K AI TV - 2026

85NU900B6LA_EU.pdf
Energiklass : SE
Produktinformationsblad
85NU900B6LA_EU.pdf
Energiklass : SE
Produktinformationsblad

LG 85" Nano UHD NU90 4K AI TV - 2026

85NU900B6LA
Vy framifrån av LG 85" Nano UHD NU90 4K AI TV - 2026 85NU900B6LA
LG 85" NANO UHD NU90 4K AI Smart TV 2026
LG 85" NANO UHD NU90 4K AI Smart TV 2026
LG 85" NANO UHD NU90 4K AI Smart TV 2026
LG 85" NANO UHD NU90 4K AI Smart TV 2026
LG 85" NANO UHD NU90 4K AI Smart TV 2026
LG 85" NANO UHD NU90 4K AI Smart TV 2026
LG 85" NANO UHD NU90 4K AI Smart TV 2026
LG 85" NANO UHD NU90 4K AI Smart TV 2026
LG 85" NANO UHD NU90 4K AI Smart TV 2026
LG 85" NANO UHD NU90 4K AI Smart TV 2026
Vy framifrån av LG 85" Nano UHD NU90 4K AI TV - 2026 85NU900B6LA
LG 85" NANO UHD NU90 4K AI Smart TV 2026
LG 85" NANO UHD NU90 4K AI Smart TV 2026
LG 85" NANO UHD NU90 4K AI Smart TV 2026
LG 85" NANO UHD NU90 4K AI Smart TV 2026
LG 85" NANO UHD NU90 4K AI Smart TV 2026
LG 85" NANO UHD NU90 4K AI Smart TV 2026
LG 85" NANO UHD NU90 4K AI Smart TV 2026
LG 85" NANO UHD NU90 4K AI Smart TV 2026
LG 85" NANO UHD NU90 4K AI Smart TV 2026
LG 85" NANO UHD NU90 4K AI Smart TV 2026

Huvudfunktioner

  • En uppslukande tittarupplevelse med ultrastor TV.
  • Nano Detail Enhancer förfinar textur och djup för en mer verklighetstrogen 4K-bild
  • Linear Flow Design har en förfinad och solid finish gjord för att komplettera ditt utrymme
  • Prisbelönt webOS ger avancerade AI-upplevelser drivna av Google Gemini och Microsoft Copilot
  • AI Hub låser upp en smart, personanpassad upplevelse säkrad av LG Shield.
Mer

Varför LG NANO 4K UHD?

LG NANO 4K UHD AI NU85 med Nano Detail Enhancer visar en bild av en fjäder, drivs av alpha AI-processorn som detekterar texturer och färgvolym för att förbättra mikrodetaljer och ge en tydligare och mer levande 4K bildkvalitet.

Nano Detail Enhancer

En LG NANO 4K UHD AI NU85 med Linear Flow Design visas ur flera vinklar, med en bakre panel längst upp, väggmonterad i ett vardagsrum längst ner till vänster och i en närbild av den räfflade metallbaksidan längst ner till höger.

Linear Flow Design

LG Shield-emblem visas mot en mörk bakgrund med säkerhetsikoner för att lyfta fram webOS-skydd för integritet, datasäkerhet och systemintegritet.

Säkrad av LG Shield

LG NANO 4K UHD AI NU85 med prisbelönta Multi AI webOS presenteras mot en mörk bakgrund med Microsoft Copilot- och Google Gemini-logotyper som indikerar stöd för AI-relaterade tjänster tillgängliga via TV-gränssnittet.

Prisbelönt Multi AI webOS

LG NANO 4K UHD AI NU85 med AI Hub för personanpassning, med en AI-symbol ovanför en fjärrkontroll omgiven av etiketter för Multi AI Search, AI Concierge, AI Voice ID with My Page, AI Chatbot, AI Picture Wizard och AI Sound Wizard.

AI Hub för personanpassning

LG NANO 4K UHD AI NU85 med LG Channels erbjuder oändlig gratis underhållning, inklusive live-TV-kanaler, filmer och exklusivt innehåll, med direkt tillgång till ett brett utbud av visningsalternativ.

LG Channels – Ändlös underhållning utan kostnad

Hur lyfter LG NANO 4K UHD klarhet och detalj på en stor skärm?

LG NANO 4K UHD är gjord för att visa detaljrikedomen i varje scen. Dess Nano Detail Enhancer analyserar varje bildruta för att förbättra kontrast, detalj och ljusstyrka på nanonivå. Sofistikerade uppskalningsalgoritmer höjer upplösningen till 4K. Titta på ditt favoritinnehåll på en ultrastor skärm med skarpare och bättre kvalitet.

Nano Detail Enhancer

Förfinar kontrasten för mer verklighetstroget djup

Drivs av alpha AI-processorn så att din TV analyserar bilder för att visa nanodetaljer, vilket ökar kontrasten och djupet för mer tredimensionella scener.

LG NANO 4K UHD AI NU85 med NANO Detail Enhancer visar en bild av en fjäder, drivs av alpha AI-processorn som detekterar fina texturer för att förbättra kontrast och djup och ge en tydligare, mer tredimensionell 4K-bild.

HDR10 Pro

Intensiva detaljer och djupare kontrast i varje scen

Vårt HDR10 Pro-format ger ljusare högdagrar och djupare skuggor. Dyk in i ljusare scener med större detaljrikedom.1)

En LG NANO 4K UHD AI NU85 lyfter fram HDR10 Pro i en delad naturskön bild som jämför SDR och HDR10 Pro som visar ljusare högdagrar, djupare skuggor och förbättrad kontrast i en scen med solnedgång över en sjö för rikare detaljer och klarhet.

En LG NANO 4K UHD AI NU85 lyfter fram HDR10 Pro i en delad naturskön bild som jämför SDR och HDR10 Pro som visar ljusare högdagrar, djupare skuggor och förbättrad kontrast i en scen med solnedgång över en sjö för rikare detaljer och klarhet.

alpha 7 AI Processor 4K Gen9

Uppgraderad för smartare och kraftfullare behandling

Alpha 7 AI Processor drivs av förbättrad GPU- och CPU-kraft och utför bildoptimering på nanonivå för att leverera 4K-klarhet med förbättrad kontrast och tredimensionellt djup.

LG NANO 4K UHD AI NU85:s alpha 7 AI-processor 4K Gen9 lyser i mitten av ett gult kretskort, och lyfter fram smartare, kraftfullare AI-bearbetning som förbättrar klarhet i 4K-bilder med bättre kontrast och djup.

LG NANO 4K UHD AI NU85:s alpha 7 AI-processor 4K Gen9 lyser i mitten av ett gult kretskort, och lyfter fram smartare, kraftfullare AI-bearbetning som förbättrar klarhet i 4K-bilder med bättre kontrast och djup.

Varför LG AI TV?

LG AI TV optimerar bild och ljud samtidigt som den gör varje dag smartare med en personanpassad AI Hub

Ta reda på mer om LG AI TV

Upptäck tre enastående fördelar med AI Hub

Avancerad Multi AI-sökning med Google Gemini och Microsoft Copilot

Säg bara vad du söker efter och välj sedan den AI-modell som passar dig bäst. Systemet ansluter till flera AI-modeller för att ge bredare och mer relevanta resultat.8)

Få personanpassade innehållsrekommendationer och anpassad information

AI Concierge föreslår innehåll och uppdateringar anpassade efter dina intressen. In This Scene ger relevanta rekommendationer och information baserat på vad du tittar på, medan Generative AI gör det möjligt att söka och skapa bilder.9)

LG AI TV känner igen din röst och leder dig till Min sida skräddarsydd bara för dig!

När du tas till Min sida, kan du se allt på ett ögonblick, från väder, kalender och widgetar till dina favoritsportresultat.10)

CES Innovation Awards 2026 Honoree-märket visas mot en mörk bakgrund. Multi-AI Architecture ges erkännande i kategorin Artificiell intelligens.

CES Innovation Awards 2026 Honoree-märket visas mot en mörk bakgrund. Multi-AI Architecture ges erkännande i kategorin Artificiell intelligens.

Prisbelönt Multi AI webOS

Prisbelönt webOS nu säkrat av LG Shield

AVForums Editor’s Choice-märke visas mot en mörk bakgrund för LG webOS 25, utnämnt till Bästa Smart-TV-system 2025/2026.

AVForums Editor’s Choice-märke visas mot en mörk bakgrund för LG webOS 25, utnämnt till Bästa Smart-TV-system 2025/2026.

Åtta år som det bästa Smart-TV-systemet 

LG Shield-emblem visas mot en mörk bakgrund med säkerhetsikoner för att lyfta fram webOS-skydd för integritet, datasäkerhet och systemintegritet. Ett CES Innovation Awards 2026 Honoree-märke visas också.

LG Shield-emblem visas mot en mörk bakgrund med säkerhetsikoner för att lyfta fram webOS-skydd för integritet, datasäkerhet och systemintegritet. Ett CES Innovation Awards 2026 Honoree-märke visas också.

LG Shield

Säkerhet du kan lita på

LG Shields sju kärntekniker säkerställer att dina data förblir säkra med säker datalagring och hantering, säkra kryptografiska algoritmer, säkerställd programvaruintegritet, användarautentisering och åtkomstkontroll, säker dataöverföring, detektering och respons av säkerhetshändelser och säker uppdateringshantering.

Säkerhet du kan lita på Ta reda på mer om LG Shield

webOS Re:New Program

Uppgradera din TV i upp till 5 år utan kostnad13)

LG Quad-skydd visas via fyra skyddsikoner mot en gul bakgrund. Varje ikon har skydd mot blixtnedslag, fuktighetsskydd, överspänningsskydd och webOS-skydd med LG Shield.

LG Quad-skydd visas via fyra skyddsikoner mot en gul bakgrund. Varje ikon har skydd mot blixtnedslag, fuktighetsskydd, överspänningsskydd och webOS-skydd med LG Shield.

LG Quad-skydd

Din LG TV är byggd för att hålla med LG Quad-skydd

Din LG TV är skyddad från hårdvara till programvara. Inbyggda kondensatorer skyddar mot högspänning, inklusive blixtnedslag, medan halvledare är konstruerade med överspänningsskydd. Silikongel och skyddande beläggningar skyddar chipset från fukt och till och med dina data förblir säkra med LG Shield.

AI Magic Remote

Lås upp varje AI-upplevelse med en enda AI-knapp

En AI-knapp är allt som krävs för att komma åt och styra alla AI-drivna interaktioner. Med ett rullhjul och omedelbart röstkommando känns varje kontroll enkel.14)

LG NANO 4K UHD AI NU85 har AI Hub för personanpassning, med en AI-ikon ovanför en fjärrkontroll omgiven av etiketter för Multi AI Search, AI Concierge, AI Voice ID med My Page, AI Chatbot, AI Picture Wizard och AI Sound Wizard.

LG NANO 4K UHD AI NU85-startskärmen navigerar in i LG Channels-gränssnittet med gratis live-TV-kanaler, filmer och exklusivt innehåll. Den belyser direktåtkomst till hundratals underhållningsalternativ utan att betalning, prenumeration och avkodare krävs.

LG Channels

Ändlös underhållning utan kostnad

LG Channels sammanför varierat innehåll från olika plattformar till ett allt i ett-nav så att det blir enklare än någonsin att hitta innehållet du älskar. Börja titta utan dolda kostnader eller att installera en avkodare.15)

LG NANO 4K UHD AI NU85 med Smart anslutning visar Home Hub-gränssnittet på skärmen och anslutningar till LG ThinQ, med paneler för TV, enheter och appar i en enda kontrollayout.

LG NANO 4K UHD AI NU80 with Smart Connectivity displays the Home Hub interface on screen, showing connections to LG ThinQ, with panels for TV, devices, and apps in a single control layout.

Smart anslutning

Home Hub, allt-i-ett-plattformen för ditt smarta hem

Home Hub sammanför alla dina smarta enheter. Anslut, kontrollera och interagera sömlöst med dina IoT-enheter via stödda smarta ekosystem.16)

Design, gjord för att lyfta ditt utrymme

Linear Flow Design

Elegant, solid finish som kompletterar ditt utrymme

Din TV har en modern metallic-färg med rejäl tyngd och en smakfull linjär design som är gjord för att lyfta ditt utrymme.24)

En LG NANO 4K UHD AI NU85 med Linear Flow Design visas ur flera vinklar, med en bakre panel längst upp, väggmonterad i ett vardagsrum längst ner till vänster och i en närbild av den räfflade metallbaksidan längst ner till höger.

Ultrastor TV

Ju större skärm, desto mer uppslukande upplevelse

Njut av sportaction och varje film och spel på en expansiv LG NANO 4K UHD ultrastor TV. Med dess intensiva färger och förfinade bildkvalitet sker all action med hisnande skala och klarhet.25)

En LG NANO 4K UHD AI NU85 ultrastor TV väggmonterad i ett vardagsrum visar ett storskaligt sportsligt segerfirande med konfetti och en höjd pokal, och betonar intensiva färger, tydliga detaljer och en uppslukande känsla av skala.

En LG NANO 4K UHD AI NU85 ultrastor TV väggmonterad i ett vardagsrum visar ett storskaligt sportsligt segerfirande med konfetti och en höjd pokal, och betonar intensiva färger, tydliga detaljer och en uppslukande känsla av skala.

Fördjupa dig i varje match

Sports Forecast by AI Concierge

Få matchförutsägelser med AI

AI analyserar ditt teams statistik och resultat för att ge spelförutsägelser. Heja på ordentligt och njut av att stödja ditt lag med hjälp av dessa AI-genererade insikter.26)

TruMotion

Rörelseutjämning som anpassar sig till alla genrer

AI Genre Selection identifierar innehållsgenren och TruMotion justerar vibrationsnivåerna för att applicera rätt mängd utjämning för en naturlig tittarupplevelse av filmer, sport och mer.

Sports Alert

Ställ in aviseringar och missa aldrig ett ögonblick

Fånga varje actionfyllt ögonblick Ställ in dina aviseringar och få meddelanden om ditt lags spelschema, resultat och mer.

Kliv in i en värld gjord för att vinna

Ultimat spelande

Spela för att vinna med smidig prestanda

Få en fantastisk spelupplevelse med upp till 60 Hz VRR. Med den första BT ULL-certifierade styrenheten någonsin i kombination med snabb uppdateringsfrekvens blir varje spelögonblick roligare.28)

En LG NANO 4K UHD AI NU85 for Ultimate Gameplay visar en actionspelsscen med högt tempo i en jämförelse som framhäver mjukare rörelser samtidigt som den stöder upp till 60Hz, VRR, ALLM, HGiG och GeForce NOW.

LG NANO 4K UHD AI NU85 med Bluetooth Ultra Low Latency visar en trådlös spelkontroll märkt ”Razer Wolverine V3 Bluetooth” på skärmen, vilket indikerar optimerat Bluetooth-kontrollstöd för responsivt spelande.
LG NANO 4K UHD AI NU85 har LG Gaming Portal med en spelhubblayout som kombinerar innehåll och spelpaneler i ett enhetligt gränssnitt som utökas för att ge åtkomst till spelappar för Xbox Cloud Gaming, GeForce NOW och webOS-spelappar.
En LG NANO 4K UHD AI NU85 med Game Dashboard och Optimizer visar spelskärmar sida vid sida och en skärmmeny för justering av spelinställningar som uppdateringsfrekvens, latens och visuella lägen i realtid.
LG NANO 4K UHD AI NU85 med Bluetooth Ultra Low Latency visar en trådlös spelkontroll märkt ”Razer Wolverine V3 Bluetooth” på skärmen, vilket indikerar optimerat Bluetooth-kontrollstöd för responsivt spelande.
LG NANO 4K UHD AI NU85 har LG Gaming Portal med en spelhubblayout som kombinerar innehåll och spelpaneler i ett enhetligt gränssnitt som utökas för att ge åtkomst till spelappar för Xbox Cloud Gaming, GeForce NOW och webOS-spelappar.
En LG NANO 4K UHD AI NU85 med Game Dashboard och Optimizer visar spelskärmar sida vid sida och en skärmmeny för justering av spelinställningar som uppdateringsfrekvens, latens och visuella lägen i realtid.
Bluetooth Ultra Low Latency

Världens första TV som stöder Bluetooth Ultra Low Latency-kontroller

Upplev Bluetooth Ultra Low Latency (ULL), högpresterande molnspel med stöd för Bluetooth ULL-kontroller, vilket sänker indatafördröjningen till under än 2,5 ms. Njut av sömlös, responsiv kontroll som känns precis som en trådbunden anslutning även när du spelar i molnet.29)

LG Gaming Portal

Ditt allt-i-ett-nav för spel

Utforska tusentals spel från Xbox, NVIDIA GeForce Now, ursprungliga webOS-appar och mer. Du kan enkelt hitta spel för fjärrkontroll eller gamepad och till och med tävla med andra spelare via Challenge Mode.30)

Game Dashboard och Optimizer

Enkel finjustering av spelinställningar för att passa din spelstil

Anpassa din spelupplevelse enkelt med Game Dashboard för snabb realtidskontroll och Game Optimizer för att finjustera dina önskade inställningar. Justera uppdateringsfrekvens, latens och visuella lägen för enkel optimering av varje spelsession.

True Cinema, bevarad i exakt detalj

En LG NANO 4K UHD AI NU85 visas i en studio när en regissör redigerar en film vid en kontrollpanel med FILMMAKER MODE-logotypen längst ner till vänster.

En LG NANO 4K UHD AI NU85 visas i en studio när en regissör redigerar en film vid en kontrollpanel med FILMMAKER MODE-logotypen längst ner till vänster.

FILMMAKER MODE

Se film som regissören avsåg det

FILMMAKER Mode stänger av extra bearbetning och bevarar regissörens valda färger, rörelser och bredd–höjd-förhållande. Filmerna spelas upp med samma utseende och känsla som avsågs i studion.31)

LG Soundbar lyfter varje scen med fylligare surroundljud

WOW Orchestra

Fullt surroundljudsystem från LG TV och Soundbar synkroniserat

Genom att synkronisera TV och Soundbar som en enhet utökar systemet djup och riktning för en fylligare surroundupplevelse.32)

En LG NANO 4K UHD AI NU85 med WOW Orchestra visar en orkesterledare som leder en föreställning på skärmen, medan lager av ljudvågor från TV:n och soundbaren nedanför fyller rummet för att skapa en synkroniserad surroundljudupplevelse.

En familj med barn och deras mor- och farföräldrar sitter tillsammans i en soffa i ett ljust vardagsrum och håller en fjärrkontroll medan de tittar på TV.

En familj med barn och deras mor- och farföräldrar sitter tillsammans i en soffa i ett ljust vardagsrum och håller en fjärrkontroll medan de tittar på TV.

Accessibility

Hjälpfunktioner gör betraktande mer inkluderande

LG TV-apparater är utformade med tillgänglighet i åtanke, med funktioner som färgjusteringsfilter, en teckenspråksguide och direkt anslutningsstöd för ljudassistansenheter.

Ansvarsfriskrivning

 

*Bilderna ovan på denna produktdetaljsida är endast för illustrativa syften. Se galleribilderna för en mer exakt representation.

*Specifikationer och funktioner varierar beroende på region, modell och storlek.

*Tjänstens tillgänglighet varierar beroende på region och land.

*Personanpassade tjänster kan variera beroende på policyerna för tredjepartsapplikationen.

*LG-konto och godkännande av relevanta villkor krävs för att få tillgång till nätverksbaserade smarta tjänster och funktioner, inklusive streamingappar. Utan LG-konto är endast externa enhetsanslutningar (t.ex. via HDMI) och landbunden/over-the-air-TV (endast för TV-apparater med tuners) tillgängliga. Ingen avgift krävs för att skapa ett LG-konto.

1)*HDR10 Pro är inte ett format utan LG:s egen Dynamic Tone Mapping som tillämpas bildruta för bildruta för HDR10-innehåll.


6)*AI Picture Pro fungerar på upphovsrättsskyddat innehåll på OTT-tjänster.

*Bilderna skalas upp till upp till 4K-liknande kvalitet. Resultaten kan variera beroende på källans upplösning.

 

7)*Ljudet kan variera beroende på lyssningsmiljön.

 

8)*AI Search (Copilot) är tillgängligt på webOS Re:new Program-aktiverade OLED/MRGB/QNED/NANO 4K UHD-modeller, inklusive modeller som släppts från 2022 och framåt.

*En internetanslutning krävs och AI-tjänstpartner kan komma att ändras eller kräva en prenumeration.

*Den här funktionen kan variera beroende på region och modell och är inte tillgänglig i länder där LLM-support inte erbjuds.

 

9)*Vissa av dessa funktioner kanske inte stöds i vissa regioner eller av vissa modeller.

*De menyer som visas kan vara annorlunda vid lanseringen.

*Nyckelordsrekommendationerna varierar beroende på app och tid på dygnet.

*”In This Scene”-kortet är tillgängligt i länder som stöder EPG (Electronic Program Guide).

*”On Now”-kortet är inte tillgängligt på Netflix och appar från andra innehållsleverantörer, så kortet visas inte.

*”Generative AI”-kortet är tillgängligt i vissa regioner eller på vissa modeller.

 

10)*Reducerat eller begränsat innehåll kan visas beroende på region och nätverksanslutning.

*Stöd för Voice ID kan variera beroende på region och land och är tillgängligt på OLED-, QNED- och NANO 4K UHD-TV-apparater som släppts 2024 och senare, samt på MRGB och FHD-TV-apparater som släpps från och med 2026.

*Det fungerar bara med appar som stöder Voice ID-kontot.

*Låset kan låsas upp av någon med liknande röst, och om rösten förändras på grund av hälsoskäl eller andra faktorer kan det hända att igenkänningen inte fungerar effektivt.

*De medföljande widgetarna kan variera beroende på land och kan komma att ändras eller upphöra utan föregående meddelande.

*Min sida gäller för OLED-, MRGB-, QNED- och NANO 4K UHD TV-apparater från 2026.

 

11)*En internetanslutning krävs.

*Det är möjligt att länka AI Chatbot till kundtjänst.

*I länder där NLP inte stöds kanske röstbaserad appåtkomst och appanvändning inte är tillgänglig.

 

12)*Nätverksuppdatering krävs.

 

13)*webOS Re:New är ett program för uppgradering av programvara och är endast tillgängligt på utvalda modeller. Antalet uppgraderingar och Re:New-supportens varaktighet kan variera beroende på produkt, modell eller region.

*Uppgraderingsschema samt funktioner, applikationer och tjänster kan variera beroende på modell och region.

*Tillgängliga funktioner, innehåll och tjänster kan komma att ändras utan föregående meddelande och kan variera beroende på produkt, modell och region.

 

14)*Ger snabb åtkomst till TV:ns AI-funktioner men har ingen inbyggd AI-bearbetning.

*AI Magic Remotes design, tillgänglighet och funktioner kan variera beroende på region och språk som stöds, även för samma modell.

*Vissa funktioner kan kräva en internetanslutning.

*AI Voice Recognition tillhandahålls endast i länder som stöder NLP på sitt modersmål.

 

15)*Stöd för vissa LG Channels varierar beroende på region.

 

16)*LG har stöd för WiFi-enheter av typen ”Matter”. "Matter"-stödda tjänster och funktioner kan variera beroende på de anslutna enheterna. Initial anslutning för ThinQ och Matter bör vara via ThinQ mobilappen.

 

24)*Ramstorleken skiljer sig åt beroende på serie och storlek.

 

25)Maximal skärmstorlek kan variera beroende på modell och land.

 

26)*”In This Scene”-kortet är tillgängligt i länder som stöder EPG.

*Stödets omfattning kan variera beroende på land.

*Information som tillhandahålls av AI Concierge är endast avsett för allmänna informationsändamål och är kanske inte korrekt. LG tar inget ansvar för några åtgärder eller beslut som fattas baserat på sådan information.

 

28)*60 Hz är den maximala uppdateringsfrekvensen baserat på den variabla uppdateringsfrekvensen (VRR) och fungerar endast med ingångar som stöder 60 Hz.

*HGiG är en volontärgrupp av företag från spel- och TV-industrin som träffas för att specificera riktlinjer för att förbättra konsumenternas spelupplevelser i HDR och göra dem tillgängliga för allmänheten.

*Stöd för HGiG kan variera beroende på land.

 

29)*Bluetooth Ultra Low Latency gäller endast för vissa LG TV-apparater från 2026. ULL-kontrollfunktionalitet stöds endast vid anslutning till kompatibla enheter.

*I ULL-läge kan endast en styrenhet (gamepad) anslutas. Användning av andra Bluetooth-enheter kan påverkas.

*För bästa prestanda rekommenderas Ethernet- eller 5 GHz Wi-Fi-anslutning.

*Spelkontrollen säljs separat.

 

30)*Stöd för molnspeltjänster kan variera.

*Vissa speltjänster kan kräva en prenumeration och en spelkontroll.

*Gamepad säljs separat.

 

31)*FILMMAKER MODE är ett varumärke som tillhör UHD Alliance, Inc.

*FILMMAKER MODE startar automatiskt med AppleTV+ och Amazon Prime Video-appen.

 

32)*Soundbar kan köpas separat.

*Ljudlägeskontrollen kan variera beroende på modell.

*Observera att tjänsten kanske inte är tillgänglig vid köptillfället. En nätverksanslutning krävs för uppdateringar.

*Fjärranvändning av LG TV är begränsad till endast vissa funktioner.

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Alla specifikationer

EFTERLEVNADSINFORMATION

MER EFTERLEVNADSINFORMATION
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
Säkerhetsinformationen för tillbehör ingår i säkerhetsinformationen för produkten och tillhandahålls inte separat.
För att lära dig mer om hur den här produkten hanterar data och dina rättigheter som användare, besök ”Datatäckning och specifikationer” på LG Privacy

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