LG C5 OLED 48" TV & NS90TY Soundbar
OLED48C54LA.AEUD
Huvudfunktioner
- 4K bildkvalitet, uppskalad visuell bild och surroundljud från Alpha 9 AI Processor Gen8
- Sanna svarta nivåer i varje pixel skapar imponerande kontrast, djup och detaljrikedom
- 100 % färgprecision för exakta, livaktiga färger. 100 % färgvolym för rikare nyanser
- Ljusstarkare bilder från den nya ljusstyrkeökande algoritmen i Brightness Booster
- Ny AI-knapp, röststyrning, drag-och-släpp-funktioner på AI Magic Remote, drag and drop functions on the AI Magic Remote
Ljusare bild med Brightness Booster
alpha 9 AI Processor Gen8 och vår nya ljusförstärkande algoritm ger ljusare bilder.
*Ljusstyrkan kan variera beroende på modell, skärmstorlek och marknadsregion.
Dolby Vision och Ambient FILMMAKER MODE
Upplev bio som regissören tänkt sig med Dolby Vision och FILMMAKER MODE med Ambient Light Compensation som anpassar sig till omgivningen och håller bilder så nära sin ursprungliga form som möjligt.
Perfekta svärtor även i ljusa och mörka utrymmen
Perfect Black är UL-verifierad och levererar äkta svärtor för att förbättra upplevd ljusstyrka och kontrast, oavsett om det är ljust eller mörkt omkring dig.
*LG OLED-skärm är verifierad av UL för perfekta svärtor uppmätta till IDMS 11.5 Ring-light Reflection, baserad på typisk inomhusbelysningsmiljö (200 lux till 500 lux).
*Faktisk prestanda kan variera beroende på omgivande ljus och visningsmiljö.
Ultimat spelande
Upplev gaming på topp med G-Sync-kompatibilitet, 144Hz VRR, 0,1ms pixelsvarstid, AMD FreeSync Premium och ClearMR 9000-certifiering. Börja lira utan fördröjning eller rörelseoskärpa.
*OLED C5 har NVIDIA G-Sync, FreeSync Premium, GeForce NOW, Game Portal, VRR, ALLM, eARC och HGiG.
*144Hz fungerar endast med konsol- eller PC-ingångar som stöder 144Hz.
*HGiG är en volontärgrupp av företag från spel- och TV-industrin som träffas för att specificera riktlinjer för att förbättra konsumenternas spelupplevelser i HDR och göra dem tillgängliga för allmänheten.
*Stöd för HGiG kan variera beroende på land.
*ClearMR är ett certifieringsprogram från VESA för att utvärdera skärmens prestanda för rörelseoskärpa.
LG Soundbars för LG TV-upplevelsen
Dolby Atmos
Filmkvällar låter som biokvällar med Dolby Atmos
Fördjupa dig i den perfekta Dolby-upplevelsen med LG TV-apparaternas Dolby Vision och Dolby Atmos på LG Soundbar.
En film spelas upp på en LG OLED TV och LG Soundbar i en modern stadslägenhet i sidovinkel. Vita pärlor som visar ljudvågor projicerar uppåt och nedåt från Soundbar och TV:n, vilket skapar en kupol av ljud i rummet. Dolby Atmos-logotyp DTS X-logotyp
**Dolby och Dolby Vision är registrerade varumärken som tillhör Dolby Laboratories Licensing Corporation.
**Dubbel-D-symbolen är ett varumärke som tillhör Dolby Laboratories Licensing Corporation.
***Skärmbilderna är simulerade.
AI Room Calibration Pro
I samspel med ditt utrymme utan distorsion
Soundbaren skannar rummet för att hitta dig och dina bakre högtalare och justerar volymskillnader och fördröjningstid oavsett placering för en oöverträffad lyssningsupplevelse från baksidan av rummet.
*AI Room Calibration Pro är en automatisk ljudinställningsteknologi som kompenserar för miljön som Soundbaren är placerad i med hjälp av algoritmer för bättre ljudprestanda.
**Stöder både inkluderade (6-kanals) och valfria (2-kanals) bakre högtalare, och det finns ingen skillnad i kalibrering baserat på antalet kanaler (inkluderade och valfria kalibrerar samma förstärkningsnivåskillnad och fördröjning).
***Fungerar med den gamla '23-algoritmen när de bakre högtalarna inte är anslutna.
****När du ställer in bakre högtalare kan AI Room Calibration Pro utföras via LG Soundbar-appen.
*****Observera att tjänsten kanske inte är tillgänglig vid köptillfället. En mjukvaruuppdatering kan krävas. En nätverksanslutning krävs för uppdateringen.
******Bakre högtalare säljs separat.
*******Skärmbilderna är simulerade.
HD-streaming
Streamar i härliga HD
Streama från dina favoritplattformar med okomprimerat HD-stöd för Spotify Connect, TIDAL Connect och Google Cast.
*Innehåll och app-tillgänglighet kan variera beroende på land eller region.
**Särskilda abonnemang krävs för OTT-tjänster.
***Observera att tjänsten kanske inte är tillgänglig vid köptillfället. En mjukvaruuppdatering kan krävas. En nätverksanslutning krävs för uppdateringen.
*Vissa funktioner kräver abonnemang eller konto från tredje part.
**Google är ett varumärke som tillhör Google LLC, och Google Assistant är inte tillgänglig på vissa språk och länder.
***Amazon, Alexa och alla relaterade logotyper är varumärken som tillhör Amazon.com, Inc. eller dess dotterbolag.
****Apple, Apple-logotypen och Apple AirPlay 2 är varumärken som tillhör Apple Inc, registrerade i USA och andra länder.
*****Observera att tjänsten kanske inte är tillgänglig vid köptillfället. En mjukvaruuppdatering kan krävas. En nätverksanslutning krävs för uppdateringen.
5.1.3-kanals Surround-ljud
Fängslande ljud runt om dig
Fördjupa dig i scenen med realistiska ljudlandskap från Dolby Atmos och DTS:X ur ett 570W 5.1.3-kanaligt surround-ljudsystem och subwoofer.
LG TV, LG Soundbar och en subwoofer spelar en musikföreställning i ett vardagsrum i en skyskrapa. Vita ljudvågor som består av droppar projicerar från en Soundbar och slingrar sig runt soffan och vardagsrummet. En subwoofer skapar en ljudeffekt från botten. Dolby Atmos-logotyp DTS X-logotyp
*Dolby och Dolby Vision är registrerade varumärken som tillhör Dolby Laboratories Licensing Corporation.
**Dubbel-D-symbolen är ett varumärke som tillhör Dolby Laboratories Licensing Corporation.
***Skärmbilderna är simulerade.
Alla specifikationer
EFTERLEVNADSINFORMATION
- filtillägg:pdf
- filtillägg:pdf
- filtillägg:pdf
- filtillägg:pdf
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
Säkerhetsinformationen för tillbehör ingår i säkerhetsinformationen för produkten och tillhandahålls inte separat.
För att lära dig mer om hur den här produkten hanterar data och dina rättigheter som användare, besök ”Datatäckning och specifikationer” på LG Privacy
