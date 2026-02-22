LG C5 OLED 48" TV & NS90TY Soundbar

Produktinformationsblad
OLED48C54LA EU.pdf
Energiklass : SE
Produktinformationsblad

LG C5 OLED 48" TV & NS90TY Soundbar

OLED48C54LA.AEUD
Vy framifrån av LG C5 OLED 48" TV & NS90TY Soundbar OLED48C54LA.AEUD
front view
rear view
side view
dimension
AI processor
Brightness booster
perfect black
perfect color
front view
side view
button
speaker
ports
speaker
Vy framifrån av LG C5 OLED 48" TV & NS90TY Soundbar OLED48C54LA.AEUD
front view
rear view
side view
dimension
AI processor
Brightness booster
perfect black
perfect color
front view
side view
button
speaker
ports
speaker

Huvudfunktioner

  • 4K bildkvalitet, uppskalad visuell bild och surroundljud från Alpha 9 AI Processor Gen8
  • Sanna svarta nivåer i varje pixel skapar imponerande kontrast, djup och detaljrikedom
  • 100 % färgprecision för exakta, livaktiga färger. 100 % färgvolym för rikare nyanser
  • Ljusstarkare bilder från den nya ljusstyrkeökande algoritmen i Brightness Booster
  • Ny AI-knapp, röststyrning, drag-och-släpp-funktioner på AI Magic Remote, drag and drop functions on the AI Magic Remote
Mer

Ljusare bild med Brightness Booster

alpha 9 AI Processor Gen8 och vår nya ljusförstärkande algoritm ger ljusare bilder.

Lägereld på natten mitt i naturen. I fjärran finns en skog och en sjö. Kvällshimlen är fylld av stjärnor. Scenen är delad itu. På ena sidan visar den upp den imponerande ljusstyrkan med Brightness Booster. På andra sidan är det mörkare och gråare.

*Ljusstyrkan kan variera beroende på modell, skärmstorlek och marknadsregion.

Dolby Vision och Ambient FILMMAKER MODE

Upplev bio som regissören tänkt sig med Dolby Vision och FILMMAKER MODE med Ambient Light Compensation som anpassar sig till omgivningen och håller bilder så nära sin ursprungliga form som möjligt.

Dolby Atmos

Låt verklighetstroget surroundljud ljuda runt omkring dig, så att du känner att du är i mitten av all action.

Perfekta svärtor även i ljusa och mörka utrymmen

Perfect Black är UL-verifierad och levererar äkta svärtor för att förbättra upplevd ljusstyrka och kontrast, oavsett om det är ljust eller mörkt omkring dig.

Vardagsrum med en väggmonterad LG OLED TV. På TV:n visas en bergskedja mot en mörk kvällshimmel fylld av stjärnor. Denna scen delas itu. Den ena sidan visar en mattare, gråare version av landskapet med texten Icke-perfekta svärtor. Den andra sidan visar en mer tilltalande bild med ett större dynamiskt omfång av svärtor och högdagrar. Denna har texten Perfect Black-skärm. Logotypcertifiering syns också, Perfect Black-teknik levererar svärtor mörkare än eller lika med 0,24 nit upp till 500 lux.

*LG OLED-skärm är verifierad av UL för perfekta svärtor uppmätta till IDMS 11.5 Ring-light Reflection, baserad på typisk inomhusbelysningsmiljö (200 lux till 500 lux).

*Faktisk prestanda kan variera beroende på omgivande ljus och visningsmiljö.

Ultimat spelande

Upplev gaming på topp med G-Sync-kompatibilitet, 144Hz VRR, 0,1ms pixelsvarstid, AMD FreeSync Premium och ClearMR 9000-certifiering. Börja lira utan fördröjning eller rörelseoskärpa.

Två bilder av en bil i ett spel sida vid sida. En visar mycket rörelseoskärpa. Den andra är skarp och i fokus och visar den höga bildfrekvensen hos en LG OLED TV. En Nvidia G-Sync-logotyp, 165Hz-logotyp och andra relevanta certifieringar visas.

*OLED C5 har NVIDIA G-Sync, FreeSync Premium, GeForce NOW, Game Portal, VRR, ALLM, eARC och HGiG.
*144Hz fungerar endast med konsol- eller PC-ingångar som stöder 144Hz.
*HGiG är en volontärgrupp av företag från spel- och TV-industrin som träffas för att specificera riktlinjer för att förbättra konsumenternas spelupplevelser i HDR och göra dem tillgängliga för allmänheten.
*Stöd för HGiG kan variera beroende på land.
*ClearMR är ett certifieringsprogram från VESA för att utvärdera skärmens prestanda för rörelseoskärpa.

LG Soundbars för LG TV-upplevelsen

Dolby Atmos

Filmkvällar låter som biokvällar med Dolby Atmos

Fördjupa dig i den perfekta Dolby-upplevelsen med LG TV-apparaternas Dolby Vision och Dolby Atmos på LG Soundbar.

En film spelas upp på en LG OLED TV och LG Soundbar i en modern stadslägenhet i sidovinkel. Vita pärlor som visar ljudvågor projicerar uppåt och nedåt från Soundbar och TV:n, vilket skapar en kupol av ljud i rummet. Dolby Atmos-logotyp DTS X-logotyp

**Dolby och Dolby Vision är registrerade varumärken som tillhör Dolby Laboratories Licensing Corporation.
**Dubbel-D-symbolen är ett varumärke som tillhör Dolby Laboratories Licensing Corporation.
***Skärmbilderna är simulerade.

AI Room Calibration Pro

I samspel med ditt utrymme utan distorsion

Soundbaren skannar rummet för att hitta dig och dina bakre högtalare och justerar volymskillnader och fördröjningstid oavsett placering för en oöverträffad lyssningsupplevelse från baksidan av rummet.

*AI Room Calibration Pro är en automatisk ljudinställningsteknologi som kompenserar för miljön som Soundbaren är placerad i med hjälp av algoritmer för bättre ljudprestanda.
**Stöder både inkluderade (6-kanals) och valfria (2-kanals) bakre högtalare, och det finns ingen skillnad i kalibrering baserat på antalet kanaler (inkluderade och valfria kalibrerar samma förstärkningsnivåskillnad och fördröjning).
***Fungerar med den gamla '23-algoritmen när de bakre högtalarna inte är anslutna.
****När du ställer in bakre högtalare kan AI Room Calibration Pro utföras via LG Soundbar-appen.
*****Observera att tjänsten kanske inte är tillgänglig vid köptillfället. En mjukvaruuppdatering kan krävas. En nätverksanslutning krävs för uppdateringen.
******Bakre högtalare säljs separat.
*******Skärmbilderna är simulerade.

HD-streaming

 

Streamar i härliga HD

Streama från dina favoritplattformar med okomprimerat HD-stöd för Spotify Connect, TIDAL Connect och Google Cast.

*Innehåll och app-tillgänglighet kan variera beroende på land eller region.
**Särskilda abonnemang krävs för OTT-tjänster.
***Observera att tjänsten kanske inte är tillgänglig vid köptillfället. En mjukvaruuppdatering kan krävas. En nätverksanslutning krävs för uppdateringen.

Vinkel ovanifrån av en LG Soundbar. Apple AirPlay-logotyp Amazon Alexa-logotyp Google Home-logotyp
Kompatibilitet

Använd valfri plattform

LG Soundbars har nu kompatibiliteten att fungera med fler AI-tjänster. Du kan enkelt styra LG Soundbar med plattformen du väljer.

*Vissa funktioner kräver abonnemang eller konto från tredje part.
**Google är ett varumärke som tillhör Google LLC, och Google Assistant är inte tillgänglig på vissa språk och länder.
***Amazon, Alexa och alla relaterade logotyper är varumärken som tillhör Amazon.com, Inc. eller dess dotterbolag.
****Apple, Apple-logotypen och Apple AirPlay 2 är varumärken som tillhör Apple Inc, registrerade i USA och andra länder.
*****Observera att tjänsten kanske inte är tillgänglig vid köptillfället. En mjukvaruuppdatering kan krävas. En nätverksanslutning krävs för uppdateringen.

5.1.3-kanals Surround-ljud

Fängslande ljud runt om dig

Fördjupa dig i scenen med realistiska ljudlandskap från Dolby Atmos och DTS:X ur ett 570W 5.1.3-kanaligt surround-ljudsystem och subwoofer.

LG TV, LG Soundbar och en subwoofer spelar en musikföreställning i ett vardagsrum i en skyskrapa. Vita ljudvågor som består av droppar projicerar från en Soundbar och slingrar sig runt soffan och vardagsrummet. En subwoofer skapar en ljudeffekt från botten. Dolby Atmos-logotyp DTS X-logotyp

*Dolby och Dolby Vision är registrerade varumärken som tillhör Dolby Laboratories Licensing Corporation.
**Dubbel-D-symbolen är ett varumärke som tillhör Dolby Laboratories Licensing Corporation.
***Skärmbilderna är simulerade.

Alla specifikationer

EFTERLEVNADSINFORMATION

The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
Säkerhetsinformationen för tillbehör ingår i säkerhetsinformationen för produkten och tillhandahålls inte separat.
För att lära dig mer om hur den här produkten hanterar data och dina rättigheter som användare, besök ”Datatäckning och specifikationer” på LG Privacy

Förfrågan att köpa
Delbetala med Klarna
Betala för dina LG produkter tryggt med Klarna! Nu med 0% ränta upp till 12 månader för ordrar från 9 990 kr och uppåt.
Så här fungerar det
  • 1. Shoppa smidigare
    Köp det du älskar med Klarna. Det är precis som shopping ska vara – enkelt, säkert och roligt
  • 2. Dela upp
    Betala lite då och då. Genom att dela upp din betalning kan du köpa nu och sprida dina kostnader upp till 36 månader. Nu med 0% ränta upp till 12 månader, för ordrar från 9 990 kr och uppåt
  • 3. Betala senare
    Betala inom 30 dagar. Få din order och betala bara för det du väljer att behålla, utan räntor eller avgifter.
Observera att det kan förekomma små avvikelser i beräkningen av månadskostnaden och den totala kostnaden.Det slutliga beloppet visas på Klarnas webbplats när du slutför köpet.
Exempel på delbetalning

Vid köp av denna produkt för kronor med 12 månaders räntefri delbetalning är räntan 0 %, den månatliga administrationsavgiften 0 kronor och uppläggningsavgiften 0 kronor. Den effektiva räntan är 0 % och det totala beloppet att betala blir kronor.

Att låna kostar pengar!

Om du inte kan betala tillbaka skulden i tid riskerar du en betalningsanmärkning. Det kan leda till svårigheter att få hyra bostad, teckna abonnemang och få nya lån. För stöd, vänd dig till budget- och skuldrådgivningen i din kommun. Kontaktuppgifter finns på konsumentverket.se

 