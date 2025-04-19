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LG G5W OLED 65" TV & NSG10TY Soundbar

OLED65G54LW EU.pdf
Energiklass : SE
TV
OLED65G54LW EU.pdf
Energiklass : SE
TV

LG G5W OLED 65" TV & NSG10TY Soundbar

OLED65G54LW.NSG10TY
Vy framifrån av LG G5W OLED 65" TV & NSG10TY Soundbar OLED65G54LW.NSG10TY
Front View
Right side view
Back
rear view
Dimension image
processor gen2
brightness booster
perfect black
front view
left side
top
Right side
Rear View
right side
Vy framifrån av LG G5W OLED 65" TV & NSG10TY Soundbar OLED65G54LW.NSG10TY
Front View
Right side view
Back
rear view
Dimension image
processor gen2
brightness booster
perfect black
front view
left side
top
Right side
Rear View
right side

Huvudfunktioner

  • 4K bildkvalitet, AI-upskalad visuell bild och surroundljud från Alpha 11 AI Processor Gen2
  • Sanna svarta nivåer i varje pixel skapar imponerande kontrast, djup och detaljrikedom
  • 100 % färgprecision för exakta, livaktiga färger. 100 % färgvolym för rikare nyanser
  • Upp till 3X ljusare bilder jämfört med vanliga OLED-TV-apparater från Brightness Booster Ultimate
  • Ny AI-knapp, röststyrning, drag-och-släpp-funktioner på AI Magic Remote
Mer
Produkter i detta paket: 2
Vy framifrån av LG OLED evo AI G5 4K Smart TV. Emblemet 12 år som världens ledande OLED och logotypen LG OLED evo AI 2025 visas på skärmen.

OLED65G54LW

LG 65" OLED evo AI G5 4K Smart TV 2025
OLED65G54LW EU.pdf
Energiklass : SE
Produktinformationsblad
Vue avant de la LG Soundbar SG10TY et du caisson de basse

NSG10TY

LG Dolby Atmos Soundbar NSG10TY för TV med 3.1-kanal

alpha 11 AI Processor Gen2:s nya ljusemitterande struktur och ljusstyrningsarkitektur ger upp till tre gånger ljusare bilder.

Scene of a space shuttle launch that's split in half. One half of the scene is bright and vivid thanks to the LG brightness boosting algorithms. The other half is dark, faded, and gray.

*Ljusstyrkan kan variera beroende på modell, skärmstorlek och marknadsregion.

*Maximal ljusstyrka är 3X ljusare än LG OLED B5 @10 % fönster enligt interna mätningar.

Den bästa OLED TV:n för filmer

Se filmer komma till liv i din hemmabio genom FILMMAKER MODE med Ambient Light Compensation som anpassar sig till din miljöbelysning för bildkvalitet som uppfyller de bästa filmskaparstandarderna.

Dolby Vision och Ambient FILMMAKER MODE

Upplev bio som regissören tänkt sig med Dolby Vision och FILMMAKER MODE med Ambient Light Compensation som anpassar sig till omgivningen och håller bilder så nära sin ursprungliga form som möjligt.

Dolby Atmos

Låt verklighetstroget surroundljud ljuda runt omkring dig, så att du känner att du är i mitten av all action.

*Ambient FILMMAKER MODE är ett varumärke som tillhör UHD Alliance, Inc. 

*Ambient FILMMAKER MODE med Dolby Vision stöds.

*Ambient FILMMAKER MODE startar automatiskt med AppleTV+ och Amazon Prime-videoappen.

Ultimat spelande

Upplev gaming på topp med G-Sync-kompatibilitet, 165Hz VRR, 0,1ms pixelsvarstid, AMD FreeSync Premium och ClearMR 10000-certifiering. Börja lira utan fördröjning eller rörelseoskärpa.

Två bilder av en bil i ett spel sida vid sida. En visar mycket rörelseoskärpa. Den andra är skarp och i fokus och visar den höga bildfrekvensen hos en LG OLED TV. En Nvidia G-Sync-logotyp, 165Hz-logotyp och andra relevanta certifieringar visas.

*OLED G5 har NVIDIA G-Sync, FreeSync Premium, GeForce NOW, Game Portal, VRR, ALLM, eARC och HGiG.

*83/77/65/55-tums OLED G5 fungerar endast med konsol- eller PC-ingångar som stöder 165Hz. Och den kör upp till 144 Hz på Dolby Vision-ingångar.  

*97-tumsmodellen stöder 120Hz och 48-tumsmodellen stöder 144Hz. 

*HGiG är en volontärgrupp av företag från spel- och TV-industrin som träffas för att specificera riktlinjer för att förbättra konsumenternas spelupplevelser i HDR och göra dem tillgängliga för allmänheten.

*Stöd för HGiG kan variera beroende på land.

*48-tums OLED G5 har endast ClearMR 9000-certifiering.

*ClearMR är ett certifieringsprogram från VESA för att utvärdera skärmens prestanda för rörelseoskärpa.

Matchar LG OLED G-serien

Passar in med LG OLED G-serien

Komplettera LG OLED G med Soundbaren som matchar den felfritt och sitter enat mot väggen som konst.

Vinklad vy av en LG Soundbar och LG TV som visar ett trumpetframträdande på skärmen monterade mot väggen. LG Soundbar och LG TV visar en kvinna som spelar fiol vid havet på träväggen i en lägenhet.

Dolby Atmos

Filmkvällar låter som biokvällar med Dolby Atmos

Fördjupa dig i den perfekta Dolby-upplevelsen med LG TV-apparaternas Dolby Vision och Dolby Atmos på LG Soundbar.

En film spelas upp på en LG OLED TV och LG Soundbar i en modern stadslägenhet i sidovinkel. Vita pärlor som visar ljudvågor projicerar uppåt och nedåt från Soundbar och TV:n, vilket skapar en kupol av ljud i rummet. Dolby Atmos-logotyp DTS X-logotyp

**Dolby och Dolby Vision är registrerade varumärken som tillhör Dolby Laboratories Licensing Corporation.
**Dubbel-D-symbolen är ett varumärke som tillhör Dolby Laboratories Licensing Corporation.
***Skärmbilderna är simulerade.

AI Room Calibration Pro

I samspel med ditt utrymme utan distorsion

Soundbaren skannar rummet för att hitta dig och dina bakre högtalare och justerar volymskillnader och fördröjningstid oavsett placering för en oöverträffad lyssningsupplevelse från baksidan av rummet.

*AI Room Calibration Pro är en automatisk ljudinställningsteknologi som kompenserar för miljön som Soundbaren är placerad i med hjälp av algoritmer för bättre ljudprestanda.
**Stöder både inkluderade (6-kanals) och valfria (2-kanals) bakre högtalare, och det finns ingen skillnad i kalibrering baserat på antalet kanaler (inkluderade och valfria kalibrerar samma förstärkningsnivåskillnad och fördröjning).
***Fungerar med den gamla '23-algoritmen när de bakre högtalarna inte är anslutna.
****När du ställer in bakre högtalare kan AI Room Calibration Pro utföras via LG Soundbar-appen.
*****Observera att tjänsten kanske inte är tillgänglig vid köptillfället. En mjukvaruuppdatering kan krävas. En nätverksanslutning krävs för uppdateringen.
******Bakre högtalare säljs separat.
*******Skärmbilderna är simulerade.

HD-streaming

 

Streamar i härliga HD

Streama från dina favoritplattformar med okomprimerat HD-stöd för Spotify Connect, TIDAL Connect och Google Cast.

*Innehåll och app-tillgänglighet kan variera beroende på land eller region.
**Särskilda abonnemang krävs för OTT-tjänster.
***Observera att tjänsten kanske inte är tillgänglig vid köptillfället. En mjukvaruuppdatering kan krävas. En nätverksanslutning krävs för uppdateringen.

Kompatibilitet

Använd valfri plattform

LG Soundbars har nu kompatibiliteten att fungera med fler AI-tjänster. Du kan enkelt styra LG Soundbar med plattformen du väljer.

*Vissa funktioner kräver abonnemang eller konto från tredje part.
**Google är ett varumärke som tillhör Google LLC, och Google Assistant är inte tillgänglig på vissa språk och länder.
***Amazon, Alexa och alla relaterade logotyper är varumärken som tillhör Amazon.com, Inc. eller dess dotterbolag.
****Apple, Apple-logotypen och Apple AirPlay 2 är varumärken som tillhör Apple Inc, registrerade i USA och andra länder.
*****Observera att tjänsten kanske inte är tillgänglig vid köptillfället. En mjukvaruuppdatering kan krävas. En nätverksanslutning krävs för uppdateringen.
******Skärmbilderna är simulerade.

3.1-kanals ultimat ljud

Förförande ljud

Fördjupa dig i scenen med realistiska ljudlandskap från Dolby Atmos och DTS:X ur ett 420W 3.1-kanaligt surround-ljudsystem och subwoofer.

LG TV, LG Soundbar och en subwoofer spelar en musikföreställning i ett vardagsrum i en skyskrapa. Tre grenar av vita ljudvågor som består av droppar projiceras från Soundbaren och en subwoofer skapar en ljudeffekt från botten. Dolby Atmos-logotyp DTS X-logotyp

*Dolby och Dolby Vision är registrerade varumärken som tillhör Dolby Laboratories Licensing Corporation.
**Dubbel-D-symbolen är ett varumärke som tillhör Dolby Laboratories Licensing Corporation.
***Skärmbilderna är simulerade.

Skriv ut

Viktiga specifikationer

GAMING - FreeSync Compatible (AMD)

Ja

GAMING - G-Sync Compatible (Nvidia)

Ja

PICTURE (DISPLAY) - Skärmtyp

4K OLED

PICTURE (DISPLAY) - Uppdateringsfrekvens

120Hz Native (VRR 165Hz)

Bild (Processor) - HDR (High Dynamic Range)

Dolby Vision / HDR10 / HLG

Bild (Processor) - Bildprocessor

α11 AI Processor 4K Gen2

AUDIO - Dolby Atmos

Ja

AUDIO - Högtalarsystem

4.2 kanaler

AUDIO - Ljuduteffekt

60W

PICTURE (DISPLAY) - Wide Color Gamut

OLED Color

Alla specifikationer

PICTURE (DISPLAY)

Skärmtyp

4K OLED

Bildupplösning

4K Ultra HD (3,840 x 2,160)

Uppdateringsfrekvens

120Hz Native (VRR 165Hz)

Wide Color Gamut

OLED Color

BILD (PROCESSOR)

Bildprocessor

α11 AI Processor 4K Gen2

AI Uppskalning

α11 AI Superuppskalning 4K

Dynamic Tone Mapping

Ja (OLED Dynamic Tone Mapping Pro)

AI Genre Selection

Ja (SDR/HDR)

AI Ljusstyrkekontroll

Ja

HDR (High Dynamic Range)

Dolby Vision / HDR10 / HLG

FILMMAKER MODE™

Ja

Dimming Teknologi

Pixel Dimming

Rörelsehantering

OLED Motion

Bildläge

10 lägen

HFR (High Frame Rate)

4K 120 fps (HDMI, RF, USB)

AI Picture Pro

Ja

Automatisk kalibrering

Ja

QFT (Quick Frame Transport)

Ja

QMS (Quick Media Switching)

Ja

GAMING

G-Sync Compatible (Nvidia)

Ja

FreeSync Compatible (AMD)

Ja

Stöd för HGIG

Ja

Game Optimizer

Ja (Game Dashboard)

ALLM (Auto Low Latency Mode)

Ja

VRR (Variable Refresh Rate)

Ja (Upp till 165Hz)

Dolby Vision för gaming (4K 120Hz)

Ja

Responstid

Mindre än 0,1 ms

ACCESSIBILITY

Hög Kontrast

Ja

Gråskala

Ja

Invertera Färger

Ja

DIMENSIONS AND WEIGHTS

Paketets mått (BxHxD mm)

1 600 x 970 x 172

Paketets vikt (kg)

34,1

VESA montering (BxH mm)

300 x 300

STRECKKOD

Streckkod

8806096398418

AUDIO

Dolby Atmos

Ja

AI Ljud

α11 AI Sound Pro (Virtual 11.1.2 Up-mix)

Clear Voice Pro

Swedish: Ja (AI Objektremastring)

WiSA-Kompatibel

Ja (Upp till 2.1 Kanaler)

LG Sound Sync

Ja

Sound Mode Share

Ja

Simultaneous Audio Output

Ja

Bluetooth Surround Redo

Ja (2 Way Playback)

Ljuduteffekt

60W

AI Acoustic Tuning

Ja

Audio Codec

AC4, AC3(Dolby Digital), EAC3, HE-AAC, AAC, MP2, MP3, PCM, WMA, apt-X (se manualen)

Högtalarriktning

Nedåt

Högtalarsystem

4.2 kanaler

WOW Orchestra

Ja

CONNECTIVITY

HDMI Audio Return Channel

eARC (HDMI 2)

Bluetooth Support

Ja (v 5.3)

Ethernet Ingångar

1 st

Simplink (HDMI CEC)

Ja

SPDIF (Optical Digital Audio Out)

1 st

CI Slot

1st

HDMI Ingångar

4ea (stöder 4K 120Hz, eARC, VRR, ALLM, QMS, QFT (4 port))

RF Ingångar (Antenn/Kabel)

2 st

USB Ingångar

3 st (v 2.0)

Wi-Fi

Ja (Wi-Fi 6)

SMART TV

Fungerar med Apple Airplay2

Ja

Operativsystem (OS)

webOS 25

Kompatibel med USB-kamera

Ja

AI Chatbot

Ja

Always Ready

Ja

Full Webbläsare

Ja

Google Cast

Ja

Google Home / Hub

Ja

Hands-free Röstkontroll

Ja

Home Hub

Ja

Intelligent Voice Recognition

Ja

LG Channels

Ja

Magic Remote Control

Ingår

Multi View

Ja

Fjärrstyrning via Smartphone-App

Ja (LG ThinQ)

Röst-ID

Ja

Works with Apple Home

Ja

POWER

Strömförsörjning (Volt, Hz)

AC 100~240V 50-60Hz

Standby-strömförbrukning

Under 0.5W

INKLUDERADE TILLBEHÖR

Fjärrkontroll

Magic Remote MR25GA

Nätkabel

Yes (Attached)

MOTTAGARE

Analog TV-mottagning

Ja

Digital TV-mottagare

DVB-T2/T (Marksänd), DVB-C (Kabel), DVB-S2/S (Satellit)

EFTERLEVNADSINFORMATION

filtillägg:pdf
Dismantling information(OLED65G54LW)
filtillägg:pdf
EU Energy label 2019(OLED65G54LW)
filtillägg:pdf
Product information sheet (OLED65G54LW)
filtillägg:pdf
GPSR Safety Information(OLED65G54LW)
MER EFTERLEVNADSINFORMATION
Skriv ut

Viktiga specifikationer

Generellt - Antal Kanaler

3.1

Generellt - Output

420 W

Audio Format - Dolby Atmos

Ja

Audio Format - DTS:X

Ja

Bekvämlighet - WOW Orchestra

Ja

Mått (WxHxD) - Main

1 446,0 x 150,0 x 32,5 mm

Mått (WxHxD) - Subwoofer

180 x 394 x 290 mm

Alla specifikationer

STRECKKOD

Streckkod

8806091425096

SOUND EFFECT

AI Sound Pro

Ja

Standard

Ja

Music

Ja

Cinema

Ja

Clear Voice Pro

Ja

Sport

Ja

Game

Ja

Bass Blast / Bass Blast +

Ja

HI-RESOLUTION AUDIO

Sampling

24bit/96kHz

Upbit / Upsampling

24bit/96kHz

ANSLUTNING

HDMI In

1

HDMI Out

1

Bluetooth Version

5.1

Bluetooth Codec - SBC/AAC

Ja

Wi-Fi

Ja

Redo för Trådlösa Bakhögtalare

Ja

Fungerar med Alexa

Ja

Spotify Connect

Ja

Tidal Connect

Ja

AirPlay 2

Ja

Chromecast

Ja

Fungerar med Google Home

Ja

Optisk

1

HDMI-STÖD

Pass-through

Ja

Pass-through (4K)

Ja

VRR / ALLM

Ja

120Hz

Ja

HDR10

Ja

Dolby Vision

Ja

Audio Return Channel (ARC)

Ja

Audio Return Channel (e-ARC)

Ja

CEC (Simplink)

Ja

GENERELLT

Antal Kanaler

3.1

Antal Högtalare

8 EA

Output

420 W

AUDIO FORMAT

Dolby Atmos

Ja

Dolby Digital

Ja

DTS Digital Surround

Ja

DTS:X

Ja

AAC

Ja

AAC+

Ja

BEKVÄMLIGHET

Fjärstyrningsapp - iOS/Android OS

Ja

AI Room Calibration Pro (App)

Ja

Soundbar Mode Control

Ja

TV Sound Mode Share

Ja

WOW Orchestra

Ja

WOW Interface

Ja

MÅTT (WXHXD)

Main

1 446,0 x 150,0 x 32,5 mm

Subwoofer

180 x 394 x 290 mm

VIKT

Main

3,9 kg

Subwoofer

5,8 kg

Gross Vikt

16,1 kg

TILLBEHÖR

HDMI Sladd

Ja

Väggfäste

Ja

Fjärrkontroll

Ja

STRÖM

Strömförbrukning Av (Main)

0.5 W ↓

Strömförbrukning (Main)

45 W

Strömförbrukning Av (Subwoofer)

0.5 W ↓

Strömförbrukning (subwoofer)

38 W

EFTERLEVNADSINFORMATION

filtillägg:pdf
GPSR Safety Information(NSG10TY)
filtillägg:pdf
WEB INFO(NSG10TY)
MER EFTERLEVNADSINFORMATION

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