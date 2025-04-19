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LG G5W OLED 65" TV & NSG10TY Soundbar
OLED65G54LW.NSG10TY
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Huvudfunktioner
- 4K bildkvalitet, AI-upskalad visuell bild och surroundljud från Alpha 11 AI Processor Gen2
- Sanna svarta nivåer i varje pixel skapar imponerande kontrast, djup och detaljrikedom
- 100 % färgprecision för exakta, livaktiga färger. 100 % färgvolym för rikare nyanser
- Upp till 3X ljusare bilder jämfört med vanliga OLED-TV-apparater från Brightness Booster Ultimate
- Ny AI-knapp, röststyrning, drag-och-släpp-funktioner på AI Magic Remote
Produkter i detta paket: 2
alpha 11 AI Processor Gen2:s nya ljusemitterande struktur och ljusstyrningsarkitektur ger upp till tre gånger ljusare bilder.
*Ljusstyrkan kan variera beroende på modell, skärmstorlek och marknadsregion.
*Maximal ljusstyrka är 3X ljusare än LG OLED B5 @10 % fönster enligt interna mätningar.
Den bästa OLED TV:n för filmer
Se filmer komma till liv i din hemmabio genom FILMMAKER MODE med Ambient Light Compensation som anpassar sig till din miljöbelysning för bildkvalitet som uppfyller de bästa filmskaparstandarderna.
Dolby Vision och Ambient FILMMAKER MODE
Upplev bio som regissören tänkt sig med Dolby Vision och FILMMAKER MODE med Ambient Light Compensation som anpassar sig till omgivningen och håller bilder så nära sin ursprungliga form som möjligt.
*Ambient FILMMAKER MODE är ett varumärke som tillhör UHD Alliance, Inc.
*Ambient FILMMAKER MODE med Dolby Vision stöds.
*Ambient FILMMAKER MODE startar automatiskt med AppleTV+ och Amazon Prime-videoappen.
Ultimat spelande
Upplev gaming på topp med G-Sync-kompatibilitet, 165Hz VRR, 0,1ms pixelsvarstid, AMD FreeSync Premium och ClearMR 10000-certifiering. Börja lira utan fördröjning eller rörelseoskärpa.
*OLED G5 har NVIDIA G-Sync, FreeSync Premium, GeForce NOW, Game Portal, VRR, ALLM, eARC och HGiG.
*83/77/65/55-tums OLED G5 fungerar endast med konsol- eller PC-ingångar som stöder 165Hz. Och den kör upp till 144 Hz på Dolby Vision-ingångar.
*97-tumsmodellen stöder 120Hz och 48-tumsmodellen stöder 144Hz.
*HGiG är en volontärgrupp av företag från spel- och TV-industrin som träffas för att specificera riktlinjer för att förbättra konsumenternas spelupplevelser i HDR och göra dem tillgängliga för allmänheten.
*Stöd för HGiG kan variera beroende på land.
*48-tums OLED G5 har endast ClearMR 9000-certifiering.
*ClearMR är ett certifieringsprogram från VESA för att utvärdera skärmens prestanda för rörelseoskärpa.
Matchar LG OLED G-serien
Passar in med LG OLED G-serien
Komplettera LG OLED G med Soundbaren som matchar den felfritt och sitter enat mot väggen som konst.
Vinklad vy av en LG Soundbar och LG TV som visar ett trumpetframträdande på skärmen monterade mot väggen. LG Soundbar och LG TV visar en kvinna som spelar fiol vid havet på träväggen i en lägenhet.
Dolby Atmos
Filmkvällar låter som biokvällar med Dolby Atmos
Fördjupa dig i den perfekta Dolby-upplevelsen med LG TV-apparaternas Dolby Vision och Dolby Atmos på LG Soundbar.
En film spelas upp på en LG OLED TV och LG Soundbar i en modern stadslägenhet i sidovinkel. Vita pärlor som visar ljudvågor projicerar uppåt och nedåt från Soundbar och TV:n, vilket skapar en kupol av ljud i rummet. Dolby Atmos-logotyp DTS X-logotyp
**Dolby och Dolby Vision är registrerade varumärken som tillhör Dolby Laboratories Licensing Corporation.
**Dubbel-D-symbolen är ett varumärke som tillhör Dolby Laboratories Licensing Corporation.
***Skärmbilderna är simulerade.
AI Room Calibration Pro
I samspel med ditt utrymme utan distorsion
Soundbaren skannar rummet för att hitta dig och dina bakre högtalare och justerar volymskillnader och fördröjningstid oavsett placering för en oöverträffad lyssningsupplevelse från baksidan av rummet.
*AI Room Calibration Pro är en automatisk ljudinställningsteknologi som kompenserar för miljön som Soundbaren är placerad i med hjälp av algoritmer för bättre ljudprestanda.
**Stöder både inkluderade (6-kanals) och valfria (2-kanals) bakre högtalare, och det finns ingen skillnad i kalibrering baserat på antalet kanaler (inkluderade och valfria kalibrerar samma förstärkningsnivåskillnad och fördröjning).
***Fungerar med den gamla '23-algoritmen när de bakre högtalarna inte är anslutna.
****När du ställer in bakre högtalare kan AI Room Calibration Pro utföras via LG Soundbar-appen.
*****Observera att tjänsten kanske inte är tillgänglig vid köptillfället. En mjukvaruuppdatering kan krävas. En nätverksanslutning krävs för uppdateringen.
******Bakre högtalare säljs separat.
*******Skärmbilderna är simulerade.
HD-streaming
Streamar i härliga HD
Streama från dina favoritplattformar med okomprimerat HD-stöd för Spotify Connect, TIDAL Connect och Google Cast.
*Innehåll och app-tillgänglighet kan variera beroende på land eller region.
**Särskilda abonnemang krävs för OTT-tjänster.
***Observera att tjänsten kanske inte är tillgänglig vid köptillfället. En mjukvaruuppdatering kan krävas. En nätverksanslutning krävs för uppdateringen.
Kompatibilitet
Använd valfri plattform
LG Soundbars har nu kompatibiliteten att fungera med fler AI-tjänster. Du kan enkelt styra LG Soundbar med plattformen du väljer.
*Vissa funktioner kräver abonnemang eller konto från tredje part.
**Google är ett varumärke som tillhör Google LLC, och Google Assistant är inte tillgänglig på vissa språk och länder.
***Amazon, Alexa och alla relaterade logotyper är varumärken som tillhör Amazon.com, Inc. eller dess dotterbolag.
****Apple, Apple-logotypen och Apple AirPlay 2 är varumärken som tillhör Apple Inc, registrerade i USA och andra länder.
*****Observera att tjänsten kanske inte är tillgänglig vid köptillfället. En mjukvaruuppdatering kan krävas. En nätverksanslutning krävs för uppdateringen.
******Skärmbilderna är simulerade.
3.1-kanals ultimat ljud
Förförande ljud
Fördjupa dig i scenen med realistiska ljudlandskap från Dolby Atmos och DTS:X ur ett 420W 3.1-kanaligt surround-ljudsystem och subwoofer.
LG TV, LG Soundbar och en subwoofer spelar en musikföreställning i ett vardagsrum i en skyskrapa. Tre grenar av vita ljudvågor som består av droppar projiceras från Soundbaren och en subwoofer skapar en ljudeffekt från botten. Dolby Atmos-logotyp DTS X-logotyp
*Dolby och Dolby Vision är registrerade varumärken som tillhör Dolby Laboratories Licensing Corporation.
**Dubbel-D-symbolen är ett varumärke som tillhör Dolby Laboratories Licensing Corporation.
***Skärmbilderna är simulerade.
- LG 65" OLED evo AI G5 4K Smart TV 2025
- LG Dolby Atmos Soundbar NSG10TY för TV med 3.1-kanal
Viktiga specifikationer
GAMING - FreeSync Compatible (AMD)
Ja
GAMING - G-Sync Compatible (Nvidia)
Ja
PICTURE (DISPLAY) - Skärmtyp
4K OLED
PICTURE (DISPLAY) - Uppdateringsfrekvens
120Hz Native (VRR 165Hz)
Bild (Processor) - HDR (High Dynamic Range)
Dolby Vision / HDR10 / HLG
Bild (Processor) - Bildprocessor
α11 AI Processor 4K Gen2
AUDIO - Dolby Atmos
Ja
AUDIO - Högtalarsystem
4.2 kanaler
AUDIO - Ljuduteffekt
60W
PICTURE (DISPLAY) - Wide Color Gamut
OLED Color
Alla specifikationer
PICTURE (DISPLAY)
Skärmtyp
4K OLED
Bildupplösning
4K Ultra HD (3,840 x 2,160)
Uppdateringsfrekvens
120Hz Native (VRR 165Hz)
Wide Color Gamut
OLED Color
BILD (PROCESSOR)
Bildprocessor
α11 AI Processor 4K Gen2
AI Uppskalning
α11 AI Superuppskalning 4K
Dynamic Tone Mapping
Ja (OLED Dynamic Tone Mapping Pro)
AI Genre Selection
Ja (SDR/HDR)
AI Ljusstyrkekontroll
Ja
HDR (High Dynamic Range)
Dolby Vision / HDR10 / HLG
FILMMAKER MODE™
Ja
Dimming Teknologi
Pixel Dimming
Rörelsehantering
OLED Motion
Bildläge
10 lägen
HFR (High Frame Rate)
4K 120 fps (HDMI, RF, USB)
AI Picture Pro
Ja
Automatisk kalibrering
Ja
QFT (Quick Frame Transport)
Ja
QMS (Quick Media Switching)
Ja
GAMING
G-Sync Compatible (Nvidia)
Ja
FreeSync Compatible (AMD)
Ja
Stöd för HGIG
Ja
Game Optimizer
Ja (Game Dashboard)
ALLM (Auto Low Latency Mode)
Ja
VRR (Variable Refresh Rate)
Ja (Upp till 165Hz)
Dolby Vision för gaming (4K 120Hz)
Ja
Responstid
Mindre än 0,1 ms
ACCESSIBILITY
Hög Kontrast
Ja
Gråskala
Ja
Invertera Färger
Ja
DIMENSIONS AND WEIGHTS
Paketets mått (BxHxD mm)
1 600 x 970 x 172
Paketets vikt (kg)
34,1
VESA montering (BxH mm)
300 x 300
STRECKKOD
Streckkod
8806096398418
AUDIO
Dolby Atmos
Ja
AI Ljud
α11 AI Sound Pro (Virtual 11.1.2 Up-mix)
Clear Voice Pro
Swedish: Ja (AI Objektremastring)
WiSA-Kompatibel
Ja (Upp till 2.1 Kanaler)
LG Sound Sync
Ja
Sound Mode Share
Ja
Simultaneous Audio Output
Ja
Bluetooth Surround Redo
Ja (2 Way Playback)
Ljuduteffekt
60W
AI Acoustic Tuning
Ja
Audio Codec
AC4, AC3(Dolby Digital), EAC3, HE-AAC, AAC, MP2, MP3, PCM, WMA, apt-X (se manualen)
Högtalarriktning
Nedåt
Högtalarsystem
4.2 kanaler
WOW Orchestra
Ja
CONNECTIVITY
HDMI Audio Return Channel
eARC (HDMI 2)
Bluetooth Support
Ja (v 5.3)
Ethernet Ingångar
1 st
Simplink (HDMI CEC)
Ja
SPDIF (Optical Digital Audio Out)
1 st
CI Slot
1st
HDMI Ingångar
4ea (stöder 4K 120Hz, eARC, VRR, ALLM, QMS, QFT (4 port))
RF Ingångar (Antenn/Kabel)
2 st
USB Ingångar
3 st (v 2.0)
Wi-Fi
Ja (Wi-Fi 6)
SMART TV
Fungerar med Apple Airplay2
Ja
Operativsystem (OS)
webOS 25
Kompatibel med USB-kamera
Ja
AI Chatbot
Ja
Always Ready
Ja
Full Webbläsare
Ja
Google Cast
Ja
Google Home / Hub
Ja
Hands-free Röstkontroll
Ja
Home Hub
Ja
Intelligent Voice Recognition
Ja
LG Channels
Ja
Magic Remote Control
Ingår
Multi View
Ja
Fjärrstyrning via Smartphone-App
Ja (LG ThinQ)
Röst-ID
Ja
Works with Apple Home
Ja
POWER
Strömförsörjning (Volt, Hz)
AC 100~240V 50-60Hz
Standby-strömförbrukning
Under 0.5W
INKLUDERADE TILLBEHÖR
Fjärrkontroll
Magic Remote MR25GA
Nätkabel
Yes (Attached)
MOTTAGARE
Analog TV-mottagning
Ja
Digital TV-mottagare
DVB-T2/T (Marksänd), DVB-C (Kabel), DVB-S2/S (Satellit)
EFTERLEVNADSINFORMATION
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Viktiga specifikationer
Generellt - Antal Kanaler
3.1
Generellt - Output
420 W
Audio Format - Dolby Atmos
Ja
Audio Format - DTS:X
Ja
Bekvämlighet - WOW Orchestra
Ja
Mått (WxHxD) - Main
1 446,0 x 150,0 x 32,5 mm
Mått (WxHxD) - Subwoofer
180 x 394 x 290 mm
Alla specifikationer
STRECKKOD
Streckkod
8806091425096
SOUND EFFECT
AI Sound Pro
Ja
Standard
Ja
Music
Ja
Cinema
Ja
Clear Voice Pro
Ja
Sport
Ja
Game
Ja
Bass Blast / Bass Blast +
Ja
HI-RESOLUTION AUDIO
Sampling
24bit/96kHz
Upbit / Upsampling
24bit/96kHz
ANSLUTNING
HDMI In
1
HDMI Out
1
Bluetooth Version
5.1
Bluetooth Codec - SBC/AAC
Ja
Wi-Fi
Ja
Redo för Trådlösa Bakhögtalare
Ja
Fungerar med Alexa
Ja
Spotify Connect
Ja
Tidal Connect
Ja
AirPlay 2
Ja
Chromecast
Ja
Fungerar med Google Home
Ja
Optisk
1
HDMI-STÖD
Pass-through
Ja
Pass-through (4K)
Ja
VRR / ALLM
Ja
120Hz
Ja
HDR10
Ja
Dolby Vision
Ja
Audio Return Channel (ARC)
Ja
Audio Return Channel (e-ARC)
Ja
CEC (Simplink)
Ja
GENERELLT
Antal Kanaler
3.1
Antal Högtalare
8 EA
Output
420 W
AUDIO FORMAT
Dolby Atmos
Ja
Dolby Digital
Ja
DTS Digital Surround
Ja
DTS:X
Ja
AAC
Ja
AAC+
Ja
BEKVÄMLIGHET
Fjärstyrningsapp - iOS/Android OS
Ja
AI Room Calibration Pro (App)
Ja
Soundbar Mode Control
Ja
TV Sound Mode Share
Ja
WOW Orchestra
Ja
WOW Interface
Ja
MÅTT (WXHXD)
Main
1 446,0 x 150,0 x 32,5 mm
Subwoofer
180 x 394 x 290 mm
VIKT
Main
3,9 kg
Subwoofer
5,8 kg
Gross Vikt
16,1 kg
TILLBEHÖR
HDMI Sladd
Ja
Väggfäste
Ja
Fjärrkontroll
Ja
STRÖM
Strömförbrukning Av (Main)
0.5 W ↓
Strömförbrukning (Main)
45 W
Strömförbrukning Av (Subwoofer)
0.5 W ↓
Strömförbrukning (subwoofer)
38 W
EFTERLEVNADSINFORMATION
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filtillägg:pdf
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