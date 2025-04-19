LG G5S OLED 65" TV & NS90TY Soundbar

*OLED G5 har NVIDIA G-Sync, FreeSync Premium, GeForce NOW, Game Portal, VRR, ALLM, eARC och HGiG.

*83/77/65/55-tums OLED G5 fungerar endast med konsol- eller PC-ingångar som stöder 165Hz. Och den kör upp till 144 Hz på Dolby Vision-ingångar.

*97-tumsmodellen stöder 120Hz och 48-tumsmodellen stöder 144Hz.

*HGiG är en volontärgrupp av företag från spel- och TV-industrin som träffas för att specificera riktlinjer för att förbättra konsumenternas spelupplevelser i HDR och göra dem tillgängliga för allmänheten.

*Stöd för HGiG kan variera beroende på land.

*48-tums OLED G5 har endast ClearMR 9000-certifiering.

*ClearMR är ett certifieringsprogram från VESA för att utvärdera skärmens prestanda för rörelseoskärpa.