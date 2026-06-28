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LG 48" OLED B65 4K AI TV - 2026

OLED48B65LA_EU.pdf
Energiklass : SE
Produktinformationsblad
OLED48B65LA_EU.pdf
Energiklass : SE
Produktinformationsblad

LG 48" OLED B65 4K AI TV - 2026

OLED48B65LA
Vy framifrån av LG 48" OLED B65 4K AI TV - 2026 OLED48B65LA
LG 48" OLED B65 4K AI TV - 2026
LG 48" OLED B65 4K AI TV - 2026
LG 48" OLED B65 4K AI TV - 2026
LG 48" OLED B65 4K AI TV - 2026
LG 48" OLED B65 4K AI TV - 2026
LG 48" OLED B65 4K AI TV - 2026
LG 48" OLED B65 4K AI TV - 2026
LG 48" OLED B65 4K AI TV - 2026
LG 48" OLED B65 4K AI TV - 2026
LG 48" OLED B65 4K AI TV - 2026
LG 48" OLED B65 4K AI TV - 2026
LG 48" OLED B65 4K AI TV - 2026
Vy framifrån av LG 48" OLED B65 4K AI TV - 2026 OLED48B65LA
LG 48" OLED B65 4K AI TV - 2026
LG 48" OLED B65 4K AI TV - 2026
LG 48" OLED B65 4K AI TV - 2026
LG 48" OLED B65 4K AI TV - 2026
LG 48" OLED B65 4K AI TV - 2026
LG 48" OLED B65 4K AI TV - 2026
LG 48" OLED B65 4K AI TV - 2026
LG 48" OLED B65 4K AI TV - 2026
LG 48" OLED B65 4K AI TV - 2026
LG 48" OLED B65 4K AI TV - 2026
LG 48" OLED B65 4K AI TV - 2026
LG 48" OLED B65 4K AI TV - 2026

Huvudfunktioner

  • OLED Pixel Dimming – Upptäck djup svärta och oändlig kontrast med 8,3 miljoner zoner som får färgerna att poppa.
  • Dolby Vision & Atmos – Ta hem bion med HDR Master Pro-bild och ett uppslukande tredimensionellt surroundljud.
  • Perfect Color & Perfect Black – Se varje detalj som skaparen tänkt sig med certifierad, verklighetstrogen färgnoggrannhet.
  • Advanced Connectivity – Håll allt anslutet med fyra snabba HDMI 2.1-portar och smidigt stöd för eARC-ljud.
  • 120Hz Ultimate Gaming – Dominera med ultrasmidigt, responsivt och laggfritt spel via G-Sync, FreeSync & ALLM.
Mer
2026 CES Innovation Awards Honoree-märke i Cybersecurity-kategorin för LG Shield

CES Innovation Awards – Hedersomnämnande (LG Shield)

Cybersäkerhet

2026 CES Innovation Awards Honoree-märke i Artificial Intelligence-kategorin för Multi-AI

CES Innovation Awards – Hedersomnämnande (Multi-AI)

Artificial Intelligence

AVForums Editor’s Choice-märke som Bästa Smart-TV-system 8 år i rad, inklusive 2025/26

AVForums Editor’s Choice – Bästa Smart-TV-systemet 2025/26

”8 Years As The Best Smart TV System”

*CES Innovation Awards baseras på beskrivande material som skickats till domarna. CTA verifierade inte riktigheten av någon inlämning eller av några påståenden och testade inte produkten som fick priset.

Varför LG OLED B6?

LG OLED AI B6, med Perfekt svart och Perfekt färg, visar en delad bild av en planet som kontrasterar svagare svärta till vänster med tydligare detaljer, djupare svärta och intensivare färguttryck till höger.

Perfekt svart och Perfekt färg

LG OLED AI B6 för en oslagbar spelupplevelse i 4K 144 Hz visar ett höghastighetsracerspel i rörelse, med NVIDIA G-SYNC- och AMD FreeSync™ Premium-logotyper som visas högst upp.

Oslagbar spelupplevelse i 4K 144 Hz

LG OLED AI B6 med prisbelönta Multi AI webOS presenteras mot en mörk bakgrund med Microsoft Copilot- och Google Gemini-logotyper som indikerar stöd för AI-relaterade tjänster tillgängliga via TV-gränssnittet.

Prisbelönt Multi AI webOS

LG OLED AI B6 med AI Hub för personanpassning, med en AI-symbol ovanför en fjärrkontroll omgiven av etiketter för Multi AI Search, AI Concierge, AI Voice ID with My Page, AI Chatbot, AI Picture Wizard och AI Sound Wizard.

AI Hub för personanpassning

LG Shield-emblem visas mot en mörk bakgrund med säkerhetsikoner för att lyfta fram webOS-skydd för integritet, datasäkerhet och systemintegritet.

Säkrad av LG Shield

Hur ger LG OLED B6 överlägsen bildkvalitet? 

LG OLED B6 ger fantastisk 4K-bildkvalitet med pixelnivåprecision, vilket säkerställer Perfekt svart i alla ljusförhållanden och Perfekt färg-certifierad för 100 % färgvolym och färgåtergivning.

Med alpha 8 AI Processor 4K Gen3 skärper den 4K-detaljer och livfulla färger, och optimerar ljudet för en exceptionell tittarupplevelse.

Perfekt svart och Perfekt färg

Perfekt svart och Perfekt färg oavsett belysning, alltid

LG OLED TV har UL-verifierad Perfekt svart och Perfekt färg, vilket ger djupare kontrast, förbättrad ljusstyrka och intensiva, exakta färger. Se varje stjärna tydligt, även i ett ljust rum.1)

LG OLED AI B6 visar en delad skärm med en planet-och-stjärnscen och jämför en matt anti-glare-skärm med sin Perfekt svart och Perfekt färg-skärm för tydligare bildkvalitet oavsett belysning, med stöd av UL-certifiering och Intertek-certifieringar för färgvolym och färgåtergivning.

LG OLED AI B6 shows a split-screen planet-and-stars scene, comparing an anti-glare matte display with its Perfect Black & Perfect Color display for clearer picture quality in any light, supported by UL certification and Intertek certifications for color volume and color fidelity.

LG OLED AI B6 har Eyesafe RPF 40-certifieringsmärket från UL som verifierar minskat blått ljus.

LG OLED AI B6 har Eyesafe RPF 40-certifieringsmärket från UL som verifierar minskat blått ljus.

Eyesafe-verifierad för att minska blått ljus så att varje bildruta är snäll mot ögonen2)

alpha 8 AI Processor 4K Gen3

Avancerad AI-motor med 5,0x snabbare NPU-prestanda

Vår nästa generations processor förbättrar TV:ns funktioner och gör det möjligt för AI att ge en tittarupplevelse skräddarsydd efter dina preferenser med skarpare 4K-detaljer, fylligare ljud och levande färger.3)

LG OLED AI B6:s alpha 8 AI Processor 4K Gen3 lyser med blått ljus på ett kretskort och lyfter fram AI-bearbetningsprestanda med NPU upp till 5,0x snabbare, 10 % snabbare CPU-bearbetning och 20 % större minneskapacitet.

LG OLED AI B6:s alpha 8 AI Processor 4K Gen3 lyser med blått ljus på ett kretskort och lyfter fram AI-bearbetningsprestanda med NPU upp till 5,0x snabbare, 10 % snabbare CPU-bearbetning och 20 % större minneskapacitet.

Varför LG AI TV?

LG AI TV optimerar bild och ljud samtidigt som den gör varje dag smartare med en personanpassad AI Hub

Ta reda på mer om LG AI TV

AI HDR Remastering

Uppgradera varje bildruta till HDR-kvalitet

AI optimerar automatiskt färg, ljusstyrka och kontrast och lyfter SDR-bildkvaliteten till HDR-nivåer för rikare och mer realistiska bilder.

Upptäck tre enastående fördelar med AI Hub

Avancerad Multi AI-sökning med Google Gemini och Microsoft Copilot

Säg bara vad du söker efter och välj sedan den AI-modell som passar dig bäst. Systemet ansluter till flera AI-modeller för att ge bredare och mer relevanta resultat.7)

Få personanpassade innehållsrekommendationer och anpassad information

AI Concierge föreslår innehåll och uppdateringar anpassade efter dina intressen. In This Scene ger relevanta rekommendationer och information baserat på vad du tittar på, medan Generative AI gör det möjligt att söka och skapa bilder.8)

LG AI TV känner igen din röst och leder dig till Min sida skräddarsydd bara för dig!

När du tas till Min sida, kan du se allt på ett ögonblick, från väder, kalender och widgetar till dina favoritsportresultat.9)

CES Innovation Awards 2026 Honoree-märket visas mot en mörk bakgrund. Multi-AI Architecture ges erkännande i kategorin Artificiell intelligens.

CES Innovation Awards 2026 Honoree-märket visas mot en mörk bakgrund. Multi-AI Architecture ges erkännande i kategorin Artificiell intelligens.

Prisbelönt Multi AI webOS

Prisbelönt webOS nu säkrat av LG Shield

AVForums Editor’s Choice-märke visas mot en mörk bakgrund för LG webOS 25, utnämnt till Bästa Smart-TV-system 2025/2026.

AVForums Editor’s Choice-märke visas mot en mörk bakgrund för LG webOS 25, utnämnt till Bästa Smart-TV-system 2025/2026.

Åtta år som det bästa Smart-TV-systemet 

LG Shield-emblem visas mot en mörk bakgrund med säkerhetsikoner för att lyfta fram webOS-skydd för integritet, datasäkerhet och systemintegritet. Ett CES Innovation Awards 2026 Honoree-märke visas också.

LG Shield-emblem visas mot en mörk bakgrund med säkerhetsikoner för att lyfta fram webOS-skydd för integritet, datasäkerhet och systemintegritet. Ett CES Innovation Awards 2026 Honoree-märke visas också.

LG Shield

Säkerhet du kan lita på

LG Shields sju kärntekniker säkerställer att dina data förblir säkra med säker datalagring och hantering, säkra kryptografiska algoritmer, säkerställd programvaruintegritet, användarautentisering och åtkomstkontroll, säker dataöverföring, detektering och respons av säkerhetshändelser och säker uppdateringshantering.

Säkerhet du kan lita på Ta reda på mer om LG Shield

webOS Re:New Program

Uppgradera din TV i upp till 5 år utan kostnad12)

LG Quad-skydd visas via fyra skyddsikoner mot en gul bakgrund. Varje ikon har skydd mot blixtnedslag, fuktighetsskydd, överspänningsskydd och webOS-skydd med LG Shield.

LG Quad-skydd visas via fyra skyddsikoner mot en gul bakgrund. Varje ikon har skydd mot blixtnedslag, fuktighetsskydd, överspänningsskydd och webOS-skydd med LG Shield.

LG Quad-skydd

Din LG TV är byggd för att hålla med LG Quad-skydd

Din LG TV är skyddad från hårdvara till programvara. Inbyggda kondensatorer skyddar mot högspänning, inklusive blixtnedslag, medan halvledare är konstruerade med överspänningsskydd. Silikongel och skyddande beläggningar skyddar chipset från fukt och till och med dina data förblir säkra med LG Shield.

AI Magic Remote

Navigera och peka enkelt som med en virtuell mus för att njuta av AI Hub 

Styr din TV enkelt med AI Magic Remote. Med en rörelsesensor och rullningshjul kan du peka, klicka, dra och släppa för att använda den som en virtuell mus eller helt enkelt tala för röstkommandon.13)

LG OLED AI B6 med AI Hub för personanpassning, med en AI-ikon ovanför en fjärrkontroll omgiven av etiketter för Multi AI Search, AI Concierge, AI Voice ID with My Page, AI Chatbot, AI Picture Wizard och AI Sound Wizard.

Varför LG OLED spel-TV?

Superjämn spelupplevelse utan tearing

Upplev 4K 144 Hz med G-SYNC och AMD FreeSync-kompatibilitet

Vid 144 Hz förblir action tydligare och mer flytande i varje spel. G-SYNC Compatible och AMD FreeSync™ Premium håller rörelse stadig och fri från tearing, medan VRR och låg indatafördröjning hjälper varje rörelse att kännas responsiv och ger en pålitlig fördel i spel.14)

LG OLED AI B6 jämför 144 Hz med 60 Hz i ett motorcykelracingspel som visar 144 Hz-panelen som superjämn och fri från tearing. NVIDIA G-SYNC- och AMD FreeSync™ Premium-logotyperna visas längst upp till vänster.

LG OLED AI B6 jämför 144 Hz med 60 Hz i ett motorcykelracingspel som visar 144 Hz-panelen som superjämn och fri från tearing. NVIDIA G-SYNC- och AMD FreeSync™ Premium-logotyperna visas längst upp till vänster.

Med 0,1 ms certifierad svarstid svarar OLED omedelbart utan spökbilder

Med en pixelsvarstid på 0,1 ms och ALLM för ultralåg latens återges varje kommando med omedelbar precision. Denna förbättrade responsivitet gör spelet snabbt, klart och kontrollerat, vilket ger en distinkt konkurrensfördel.15)

Uppslukande spelupplevelse med HGiG och ClearMR 9000

HGiG håller HDR-tonmappning trogen mot skaparens avsikt, medan ClearMR 9000 minskar rörelseoskärpa för klarhet med jämn, hög nivå i snabba actionspel. Resultatet är en uppslukande spelupplevelse med bilder som konsekvent förblir exakta och tydliga under varje ögonblick.16)

LG OLED AI B6 med Bluetooth Ultra Low Latency visar en trådlös spelkontroll märkt ”Razer Wolverine V3 Bluetooth” på skärmen, vilket indikerar optimerat Bluetooth-kontrollstöd för responsivt spelande.

LG OLED AI B6 med Bluetooth Ultra Low Latency visar en trådlös spelkontroll märkt ”Razer Wolverine V3 Bluetooth” på skärmen, vilket indikerar optimerat Bluetooth-kontrollstöd för responsivt spelande.

Bluetooth Ultra Low Latency

Världens första TV som stöder Bluetooth Ultra Low Latency-kontroller

Upplev ultralåg latens och högpresterande molnspel med stöd för Bluetooth Ultra Low Latency-kontroller, vilket sänker indatafördröjningen till under 3,0 ms. Njut av sömlös, responsiv kontroll som känns precis som en trådbunden anslutning även när du spelar i molnet.18)

LG OLED AI B6 visar LG Gaming Portal på webOS-skärmen och visar en spelhubb med ett allt i ett-gränssnitt som ger åtkomst till flera spelappar via molnspelstjänster som NVIDIA GeForce NOW och webOS-appar.

LG OLED AI B6E displays the LG Gaming Portal on the webOS screen, showing a gaming hub with a one-step interface that provides access to multiple game apps via cloud gaming services such as NVIDIA GeForce NOW and webOS apps.

LG Gaming Portal

Din allt-i-ett-hubb för spel – ingen konsol krävs

Utforska tusentals spel från Xbox, NVIDIA GeForce Now, ursprungliga webOS-appar och mer. Du kan enkelt hitta spel för fjärrkontroll eller gamepad och till och med tävla med andra spelare via Challenge Mode.19)

LG OLED AI B6 med Game Dashboard och Optimizer visar spelskärmar sida vid sida och en skärmmeny för justering av spelinställningar som uppdateringsfrekvens, latens och visuella lägen i realtid.

LG OLED AI B6 med Game Dashboard och Optimizer visar spelskärmar sida vid sida och en skärmmeny för justering av spelinställningar som uppdateringsfrekvens, latens och visuella lägen i realtid.

Game Dashboard och Optimizer

Enkel finjustering av spelinställningar för att passa din spelstil

Anpassa din spelupplevelse enkelt med Game Dashboard för snabb realtidskontroll och Game Optimizer för att finjustera dina önskade inställningar. Justera uppdateringsfrekvens, latens och visuella lägen för enkel optimering av varje spelsession.

Varför är LG OLED ett utmärkt val för designentusiaster?

Superslimmad design som passar din moderna livsstil

Med sina smala ramar och superslimmade profil står skärmen i centrum och skapar en renare, mer sömlös look. Designen känns oavbruten från kant till kant och smälter elegant in i ditt utrymme.20)

LG OLED AI B6 väggmonterad i ett stilfullt vardagsrum, med en superslimmad design med smala ramar, visar ett landskap i regnbågstoner med skiktade bergsformationer på skärmen.

LG OLED AI B6 väggmonterad i ett stilfullt vardagsrum, med en superslimmad design med smala ramar, visar ett landskap i regnbågstoner med skiktade bergsformationer på skärmen.

LG Gallery+

Inred ditt utrymme med varierat innehåll att välja från

LG Gallery+ ger dig tillgång till över 100 konstverk, stämningsvideor och annat visuellt innehåll för att förhöja ditt utrymme. Med regelbundna biblioteksuppdateringar kan du anpassa ditt hem med utvalt innehåll som återspeglar din stil.22)

LG OLED AI B6:s LG Gallery+ med BGM and Music Lounge visar skogssjöscenen ”Forest Evening” på skärmen, med en synlig Music Lounge-UI-panel för stämningsmusik, Bluetooth-uppspelning och kontroller.

LG OLED AI B6E’s LG Gallery+ with BGM and Music Lounge shows the “Forest Evening” forest lake scene on screen, with a visible music lounge UI panel for mood music, Bluetooth playback, and controls.

BGM with Music Lounge

Skapa rätt stämning med musik

Skapa rätt atmosfär med musik som matchar dina bilder. Använd musik som rekommenderas baserat på dina önskemål eller anslut via Bluetooth för att spela upp din egen musik.

LG OLED AI B6 visar ett Google Foton-rutnät med familjeögonblicksbilder, medan en telefon visar en albumlista med reglaget för Familjeresalbumet aktiverat.

LG OLED AI B6 visar ett Google Foton-rutnät med familjeögonblicksbilder, medan en telefon visar en albumlista med reglaget för Familjeresalbumet aktiverat.

Mina foton

Få enkel åtkomst till Google Foton och visa dina minnen

Anslut ditt Google Foton-konto lätt och enkelt till din TV med din telefon. Anpassa ditt utrymme på ett enkelt sätt med innehåll från ditt eget fotobibliotek.25)

LG OLED AI B6 är väggmonterad på en grön vägg ovanför en röd konsol och visar en informationspanel som visar väder, sportresultat, TV-tablå och Home Hub.

LG OLED AI B6E displays the LG Gaming Portal on the webOS screen, showing a gaming hub with a one-step interface that provides access to multiple game apps via cloud gaming services such as NVIDIA GeForce NOW and webOS apps.

Informationspanel

Håll dig uppdaterad med en personlig allt-i-ett-kontrollpanel

Se viktig information på ett ögonblick. Få väderuppdateringar, sportaviseringar, visa din Google Kalender och ställ till och med in aviseringar för Home Hub, dina visningsbokningar med mera.

Galleriläge

Växla sömlöst från TV till konstverk

Med Galleriläget aktiverat kan din TV fortsätta att spara energi även när du visar dina valda konstverk och tillför en touch av stil och elegans till ditt utrymme.34)

Automatisk ljusstyrkekontroll

Optimal ljusstyrka oavsett belysning

Ljusstyrkekontrollen justerar automatiskt skärmutmatningen baserat på omgivande belysning och säkerställer tydlig och behaglig visning i alla miljöer.26)

Rörelsesensor

Reagerar på din närvaro

Rörelsedetektering låter din TV reagera intelligent och byta läge beroende på om du är i närheten eller inte.27)

LG Channels

Ändlös underhållning utan kostnad

LG Channels sammanför varierat innehåll från live- och på begäran-plattformar till ett allt i ett-nav så att blir enklare än någonsin att hitta innehåll du älskar.28)

LG OLED AI B6 med Smart anslutning visar Home Hub-gränssnittet på skärmen och anslutningar till Google Home och LG ThinQ, med paneler för TV, enheter och appar i en enda kontrollayout.

LG OLED AI B6E displays the LG Gaming Portal on the webOS screen, showing a gaming hub with a one-step interface that provides access to multiple game apps via cloud gaming services such as NVIDIA GeForce NOW and webOS apps.

Smart anslutning

Home Hub, allt-i-ett-plattformen för ditt smarta hem

Home Hub sammanför alla dina smarta enheter. Anslut, kontrollera och interagera sömlöst med dina IoT-enheter i hemmet via Google Home och mer.29)

True Cinema, bevarad i exakt detalj

  • Dolby Vision och FILMMAKER Ambient MODE

    Upplev bio som regissören tänkt sig med Dolby Vision och FILMMAKER MODE med Ambient Light Compensation som anpassar sig till omgivningen och håller bilder så nära sin ursprungliga form som möjligt.30)

  • Dolby Atmos

    Genom att återge ljud som uppslukande 360°-ljudobjekt istället för statiska kanaler skapar systemet en hemmabiomiljö där detaljer och djup förblir trogna scenen.

Dolby Atmos FlexConnect

Placera den var som helst, upplev Dolby överallt

DAFC-teknik (Dolby Atmos FlexConnect) känner intelligent av varje högtalares position – oavsett var den placeras och när du lägger till en ny – och optimerar ljudsignalerna i realtid för att leverera ett fylligt, uppslukande ljud i hela ditt utrymme.32)

Parkoppla LG TV och Sound Suite för den ultimata bioupplevelsen

Flexibel placering och expansion

Med Sound Suite kan du anpassa din ljudkonfiguration efter ditt utrymme

LG Sound Suite är utformad för att vara helt flexibel med över 50 möjliga kombinationer. Den låter dig välja mellan de många tillgängliga högtalarna och kombinera dem för att skapa din egen konfiguration som matchar dina behov.35)

LG TV med Sound Suite med DAFC (Dolby Atmos FlexConnect) visar ett stort rum med olika typer av högtalare placerade runt rummet för att visa hur flexibel och anpassningsbar Sound Suite kan vara.

Fördjupa dig i varje match

LG OLED B6 certifierad av Intertek för resurseffektivitet, visas med ett certifieringsmärke som betonar minskad miljöpåverkan när det gäller material, energianvändning och återvunnet innehåll.

LG OLED B6 certifierad av Intertek för resurseffektivitet, visas med ett certifieringsmärke som betonar minskad miljöpåverkan när det gäller material, energianvändning och återvunnet innehåll.

Miljövänlig

Utformad för hållbarhet som du kan lita på. Erkänd av globala institutioner

LG TV-apparater är utformade för att minska miljöpåverkan och certifierade av Intertek för resurseffektivitet i materialanvändning, energiförbrukning och återvunnet innehåll.36)

En familj med barn och deras mor- och farföräldrar sitter tillsammans i en soffa i ett ljust vardagsrum och håller en fjärrkontroll medan de tittar på TV.

En familj med barn och deras mor- och farföräldrar sitter tillsammans i en soffa i ett ljust vardagsrum och håller en fjärrkontroll medan de tittar på TV.

Accessibility

Hjälpfunktioner gör betraktande mer inkluderande

LG TV-apparater är utformade med tillgänglighet i åtanke, med funktioner som färgjusteringsfilter, en teckenspråksguide och direkt anslutningsstöd för ljudassistansenheter.

Ansvarsfriskrivning

 

*Bilderna ovan på denna produktdetaljsida är endast för illustrativa syften. Se galleribilderna för en mer exakt representation.

*Specifikationer och funktioner varierar beroende på region, modell och storlek.

*Tjänstens tillgänglighet varierar beroende på region och land.

*Personanpassade tjänster kan variera beroende på policyerna för tredjepartsapplikationen.

*LG-konto och godkännande av relevanta villkor krävs för att få tillgång till nätverksbaserade smarta tjänster och funktioner, inklusive streamingappar. Utan LG-konto är endast externa enhetsanslutningar (t.ex. via HDMI) och landbunden/over-the-air-TV (endast för TV-apparater med tuners) tillgängliga. Ingen avgift krävs för att skapa ett LG-konto.

1)*LG OLED-panel är certifierad av Intertek för 100 % color fidelity mätt enligt CIE DE2000 med 125 färgmönster.

*Skärmens CGV (Color Gamut Volume) motsvarar eller överskrider CGV för DCI-P3-färgomfånget enligt oberoende verifiering av Intertek.

*LG OLED-skärmen är verifierad av UL för svärta på ≤0,24 nit upp till 500 lux, baserat på IDMS avsnitt 11.5 Ringljusreflektionsmätning.

*LG OLED-skärmen är verifierad av UL för färgkonsistensnivåer på >99 % upp till 500 lux, baserat på IDMS avsnitt 11.5 Ringljusreflektionsmätning.

*Faktisk prestanda kan variera beroende på omgivande ljus och visningsmiljö.

 

2)*LG OLED TV-skärmar har verifierats som Low Blue Light Platinum av UL.

 

3)*Jämfört med alpha 8 AI Processor 4K Gen2 från 2025 baserat på en intern specifikationsjämförelse.

 

4)*AI Picture Pro fungerar på upphovsrättsskyddat innehåll på OTT-tjänster.

*Bilderna skalas upp till upp till 4K-liknande kvalitet. Resultaten kan variera beroende på källans upplösning.

 

5)*Måste aktiveras via ljudlägesmenyn. Och ljudet kan variera beroende på lyssningsmiljön.

 

6)*Ljudet kan variera beroende på lyssningsmiljön.

 

7)*AI Search (Copilot) är tillgängligt på webOS Re:new Program-aktiverade OLED/MRGB/QNED/NANO 4K UHD-modeller, inklusive modeller som släppts från 2022 och framåt.

*En internetanslutning krävs och AI-tjänstpartner kan komma att ändras eller kräva en prenumeration.

*Den här funktionen kan variera beroende på region och modell och är inte tillgänglig i länder där LLM-support inte erbjuds.

 

8)*Vissa av dessa funktioner kanske inte stöds i vissa regioner eller av vissa modeller.

*De menyer som visas kan vara annorlunda vid lanseringen.

*Nyckelordsrekommendationerna varierar beroende på app och tid på dygnet.

*”In This Scene”-kortet är tillgängligt i länder som stöder EPG (Electronic Program Guide).

*”On Now”-kortet är inte tillgängligt på Netflix och appar från andra innehållsleverantörer, så kortet visas inte.

*”Generative AI”-kortet är tillgängligt i vissa regioner eller på vissa modeller.

 

9)*Reducerat eller begränsat innehåll kan visas beroende på region och nätverksanslutning.

*Stöd för Voice ID kan variera beroende på region och land och är tillgängligt på OLED-, QNED- och NANO 4K UHD-TV-apparater som släppts 2024 och senare, samt på MRGB och FHD-TV-apparater som släpps från och med 2026.

*Det fungerar bara med appar som stöder Voice ID-kontot.

*Låset kan låsas upp av någon med liknande röst, och om rösten förändras på grund av hälsoskäl eller andra faktorer kan det hända att igenkänningen inte fungerar effektivt.

*De medföljande widgetarna kan variera beroende på land och kan komma att ändras eller upphöra utan föregående meddelande.

*Min sida gäller för OLED-, MRGB-, QNED- och NANO 4K UHD TV-apparater från 2026.

 

10)*En internetanslutning krävs.

*Det är möjligt att länka AI Chatbot till kundtjänst.

*I länder där NLP inte stöds kanske röstbaserad appåtkomst och appanvändning inte är tillgänglig.

 

12)*webOS Re:New är ett program för uppgradering av programvara och är endast tillgängligt på utvalda modeller. Antalet uppgraderingar och Re:New-supportens varaktighet kan variera beroende på produkt, modell eller region.

*Uppgraderingsschema samt funktioner, applikationer och tjänster kan variera beroende på modell och region.

*Tillgängliga funktioner, innehåll och tjänster kan komma att ändras utan föregående meddelande och kan variera beroende på produkt, modell och region.

 

13)*Ger snabb åtkomst till TV:ns AI-funktioner men har ingen inbyggd AI-bearbetning.

*AI Magic Remotes design, tillgänglighet och funktioner kan variera beroende på region och språk som stöds, även för samma modell.

*Vissa funktioner kan kräva en internetanslutning.

*AI Voice Recognition tillhandahålls endast i länder som stöder NLP på sitt modersmål.

 

14)*Den fungerar endast med konsoler eller PC-ingångar som stöder 144Hz.

*NVIDIA G-sync Compatible med grafikkorten RTX 20, RTX 30, RTX 40 och GTX 16. Äldre GPU:er har inte stöd för G-SYNC-kompatibilitet.

 

15)*LG OLED-skärmar har certifierats av Intertek för ”0,1 ms svarstid (grå-till-grå) och kvalificerade spelprestanda”.

 

16)*HGiG är en volontärgrupp av företag från spel- och TV-industrin som träffas för att specificera riktlinjer för att förbättra konsumenternas spelupplevelser i HDR och göra dem tillgängliga för allmänheten.

*Stöd för HGiG kan variera beroende på land.

*83/77/65/55/48-tums OLED B6 har endast ClearMR 9000-certifiering.

*ClearMR är ett certifieringsprogram från VESA för att utvärdera skärmens prestanda för rörelseoskärpa.

 

18)*I ULL-läge kan endast en styrenhet (gamepad) anslutas. Användning av andra Bluetooth-enheter kan påverkas.*För bästa prestanda rekommenderas Ethernet- eller 5 GHz Wi-Fi-anslutning.

 

19)*Stöd för molnspeltjänster kan variera.

*Vissa speltjänster kan kräva en prenumeration och en spelkontroll.

*Gamepad säljs separat.

 

20)*Installationskraven kan variera.

 

22)*Tillgängligt innehåll kan variera beroende på region och kan komma att ändras.

*En prenumeration på LG Gallery+ krävs för att få tillgång till hela innehållet och alla funktioner.

 

25)*Funktionen fungerar när du är inloggad på ditt Google Foton-konto och har minst 10 bilder i appen.

 

26)*Ljusstyrkesensorer kan variera beroende på modell och land.

 

27)*Rörelsesensorer är endast tillgängliga på W6- och G6-modellerna.

 

28)*Stöd för vissa LG Channels varierar beroende på region.

 

29)*LG har stöd för WiFi-enheter av typen ”Matter”. "Matter"-stödda tjänster och funktioner kan variera beroende på de anslutna enheterna. Initial anslutning för ThinQ och Matter bör vara via ThinQ mobilappen.

 

30)*Ambient FILMMAKER MODE är ett varumärke som tillhör UHD Alliance, Inc.

*Ambient FILMMAKER MODE med Dolby Vision stöds.

*Ambient FILMMAKER MODE startar automatiskt med AppleTV+ och Amazon Prime-videoappen.

*Ambient FILMMAKER MODE fungerar på modeller utrustade med en ljussensor.

 

31)*”In This Scene”-kortet är tillgängligt i länder som stöder EPG.

*Stödets omfattning kan variera beroende på land.

*Information som tillhandahålls av AI Concierge är endast avsett för allmänna informationsändamål och är kanske inte korrekt. LG tar inget ansvar för några åtgärder eller beslut som fattas baserat på sådan information.

 

32)*Den matchande Sound Suite-modellen kan variera beroende på land, region och TV-modell.

*Soundbar kan köpas separat.

* Ljudlägeskontrollen kan variera beroende på modell.

*När du är ansluten till en Soundbar stöds upp till 13.1.7 kanaler. Kanalkonfigurationer som stöds kan variera beroende på Soundbar-modellen.

*Observera att tjänsten kanske inte är tillgänglig vid köptillfället. En nätverksanslutning krävs för uppdateringar.

*Fjärranvändning av LG TV är begränsad till endast vissa funktioner.

 

34)*Strömbesparing gäller endast när både Galleriläge och Always Ready är aktiverade. Om Always Ready är avstängt förbrukar galleriläget samma mängd ström som när TV:n är påslagen.

 

35)*9.1.6 rumsligt ljud aktiveras endast när Dolby Atmos-innehåll spelas upp.

*Scenerna är simulerade i illustrativt syfte. Den faktiska erfarenheten kan variera beroende på användningsmiljön.

 

36)*Resurseffektivitet gäller följande modeller och gäller till och med 31 december 2026: OLED W6,G6,C6,CS6,B6, MRGB95,9M,85 QNED85  

*Besök https://sustainabilitydirectory.intertek.com/home för att veta mer.

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Viktiga specifikationer

  • PICTURE (DISPLAY) - Skärmtyp

    4K OLED

  • PICTURE (DISPLAY) - Uppdateringsfrekvens

    120Hz Native (VRR 120Hz)

  • Bild (Processor) - Bildprocessor

    Alpha 8 AI Processor 4K Gen3

  • Bild (Processor) - HDR (High Dynamic Range)

    Dolby Vision / HDR10 / HLG

  • GAMING - G-Sync Compatible (Nvidia)

    Ja

  • GAMING - FreeSync Compatible (AMD)

    Ja

  • AUDIO - Ljuduteffekt

    20W

  • AUDIO - Högtalarsystem

    2.0 kanaler

  • AUDIO - Dolby Atmos

    Ja

  • DIMENSIONS AND WEIGHTS - TV mått utan fot (BxHxD mm)

    1 070 x 620 x 45,9

  • DIMENSIONS AND WEIGHTS - TV vikt utan fot (kg)

    11,5

Alla specifikationer

BILD (PROCESSOR)

  • Bildläge

    9 lägen

  • Dynamic Tone Mapping

    Ja (Dynamic Tone Mapping Pro)

  • QMS (Quick Media Switching)

    Ja

  • QFT (Quick Frame Transport)

    Ja

  • Bildprocessor

    Alpha 8 AI Processor 4K Gen3

  • Rörelsehantering

    OLED Motion

  • HFR (High Frame Rate)

    4K 120 fps (HDMI)

  • HDR (High Dynamic Range)

    Dolby Vision / HDR10 / HLG

  • FILMMAKER MODE™

    Ja

  • Dimming Teknologi

    Pixel Dimming

  • Automatisk kalibrering

    Ja

  • Auto Brightness Control

    Ja

  • AI Uppskalning

    Alpha 8 AI Super Upscaling 4K

  • AI Picture Pro

    Ja

  • AI HDR Remastering

    Ja

  • AI Genre Selection

    Ja (SDR/HDR)

GAMING

  • VRR (Variable Refresh Rate)

    Ja (Upp till 120Hz)

  • ALLM (Auto Low Latency Mode)

    Ja

  • Dolby Vision för gaming (4K 120Hz)

    Ja

  • FreeSync Compatible (AMD)

    Ja

  • Game Optimizer

    Ja (Game Dashboard)

  • G-Sync Compatible (Nvidia)

    Ja

  • Stöd för HGIG

    Ja

  • Responstid

    Mindre än 0,1 ms

SMART TV

  • Kompatibel med USB-kamera

    Ja

  • Operativsystem (OS)

    webOS 26

  • Works with Apple Home

    Ja

  • Fungerar med Apple AirPlay

    Ja

  • Fjärrstyrning via Smartphone-App

    Ja (LG ThinQ)

  • AI Voice ID

    Ja

  • My Page

    Ja

  • Multi View

    Ja

  • LG Shield

    Ja

  • LG Gallery+

    Yes (Paid service availability varies by country)

  • LG Channels

    Ja

  • Intelligent Voice Recognition

    Ja

  • Home Hub

    Yes (Google Home, LG ThinQ)

  • Google Cast

    Ja

  • Full Webbläsare

    Ja

  • Always Ready

    Ja

  • AI Chatbot

    Ja

  • AI Magic Remote

    Ingår

  • AI Picture/Sound Wizard

    Ja

AUDIO

  • Audio Codec

    AC4, AC3(Dolby Digital), EAC3, HE-AAC, AAC, MP2, MP3, PCM, apt-X (Se manualen)

  • Högtalarriktning

    Nedåt

  • Adaptive Acoustic Tuning

    Ja

  • AI Object Remastering

    Yes (AI Object Remastering Pro)

  • AI Ljud

    Alpha 8 AI Sound Pro (Virtual 11.1.2 Up-mix)

  • Ljuduteffekt

    20W

  • Clear Voice Pro

    Ja

  • Dolby Atmos

    Ja

  • LG Sound Sync

    Ja

  • Simultaneous Audio Output

    Ja

  • Sound Mode Share

    Ja

  • Högtalarsystem

    2.0 kanaler

  • WOW Orchestra

    Ja

CONNECTIVITY

  • SPDIF (Optical Digital Audio Out)

    1 st

  • Wi-Fi

    Ja (Wi-Fi 5)

  • HDMI Ingångar

    4ea (supports 4K 120Hz, eARC, VRR, ALLM, QMS, QFT)

  • HDMI Audio Return Channel

    eARC (HDMI 2)

  • Ethernet Ingångar

    1 st

  • CI Slot

    1 st

  • Bluetooth Support

    Ja (v 5.3)

  • USB Ingångar

    1 st (v 2.0)

  • RF Ingångar (Antenn/Kabel)

    2 st

  • Simplink (HDMI CEC)

    Ja

ACCESSIBILITY

  • Invertera Färger

    Ja

  • Gråskala

    Ja

  • Hög Kontrast

    Ja

DIMENSIONS AND WEIGHTS

  • VESA montering (BxH mm)

    300 x 200

  • TV mått med fot (BxHxD mm)

    1 070 x 688 x 218

  • TV fot (BxD mm)

    945 x 218

  • Paketets mått (BxHxD mm)

    1 220 x 735 x 152

  • Paketets vikt (kg)

    14,5

  • TV mått utan fot (BxHxD mm)

    1 070 x 620 x 45,9

  • TV vikt med fot (kg)

    11,7

  • TV vikt utan fot (kg)

    11,5

POWER

  • Standby-strömförbrukning

    Under 0.5W

  • Strömförsörjning (Volt, Hz)

    AC 100~240V 50-60Hz

INKLUDERADE TILLBEHÖR

  • Nätkabel

    Yes (Attached)

  • Fjärrkontroll

    AI Magic Remote MR26GA / MR26GB (w/ Number Key, United Kingdom / Italy)

STRECKKOD

  • Streckkod

    8806096768402

MOTTAGARE

  • Analog TV-mottagning

    Ja

  • Digital TV-mottagare

    DVB-T2 (Terrestrial), DVB-C (Cable), DVB-S2 (Satellite)

PICTURE (DISPLAY)

  • Skärmtyp

    4K OLED

  • Bildupplösning

    4K Ultra HD (3,840 x 2,160)

  • Uppdateringsfrekvens

    120Hz Native (VRR 120Hz)

EFTERLEVNADSINFORMATION

MER EFTERLEVNADSINFORMATION
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
Säkerhetsinformationen för tillbehör ingår i säkerhetsinformationen för produkten och tillhandahålls inte separat.
För att lära dig mer om hur den här produkten hanterar data och dina rättigheter som användare, besök ”Datatäckning och specifikationer” på LG Privacy

Det säger andra

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