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LG 55" QNED evo MiniLED QNED93 4K AI TV - 2026

55QNED93B6A_ERP.pdf
Energiklass : SE
Produktinformationsblad
55QNED93B6A_ERP.pdf
Energiklass : SE
Produktinformationsblad

LG 55" QNED evo MiniLED QNED93 4K AI TV - 2026

55QNED93B6A
Vy framifrån av LG 55" QNED evo MiniLED QNED93 4K AI TV - 2026 55QNED93B6A
55-tums LG QNED evo AI Mini LED QNED93 4K Smart-TV 2026
55-tums LG QNED evo AI Mini LED QNED93 4K Smart-TV 2026
55-tums LG QNED evo AI Mini LED QNED93 4K Smart-TV 2026
55-tums LG QNED evo AI Mini LED QNED93 4K Smart-TV 2026
55-tums LG QNED evo AI Mini LED QNED93 4K Smart-TV 2026
55-tums LG QNED evo AI Mini LED QNED93 4K Smart-TV 2026
55-tums LG QNED evo AI Mini LED QNED93 4K Smart-TV 2026
55-tums LG QNED evo AI Mini LED QNED93 4K Smart-TV 2026
55-tums LG QNED evo AI Mini LED QNED93 4K Smart-TV 2026
55-tums LG QNED evo AI Mini LED QNED93 4K Smart-TV 2026
55-tums LG QNED evo AI Mini LED QNED93 4K Smart-TV 2026
55-tums LG QNED evo AI Mini LED QNED93 4K Smart-TV 2026
55-tums LG QNED evo AI Mini LED QNED93 4K Smart-TV 2026
Vy framifrån av LG 55" QNED evo MiniLED QNED93 4K AI TV - 2026 55QNED93B6A
55-tums LG QNED evo AI Mini LED QNED93 4K Smart-TV 2026
55-tums LG QNED evo AI Mini LED QNED93 4K Smart-TV 2026
55-tums LG QNED evo AI Mini LED QNED93 4K Smart-TV 2026
55-tums LG QNED evo AI Mini LED QNED93 4K Smart-TV 2026
55-tums LG QNED evo AI Mini LED QNED93 4K Smart-TV 2026
55-tums LG QNED evo AI Mini LED QNED93 4K Smart-TV 2026
55-tums LG QNED evo AI Mini LED QNED93 4K Smart-TV 2026
55-tums LG QNED evo AI Mini LED QNED93 4K Smart-TV 2026
55-tums LG QNED evo AI Mini LED QNED93 4K Smart-TV 2026
55-tums LG QNED evo AI Mini LED QNED93 4K Smart-TV 2026
55-tums LG QNED evo AI Mini LED QNED93 4K Smart-TV 2026
55-tums LG QNED evo AI Mini LED QNED93 4K Smart-TV 2026
55-tums LG QNED evo AI Mini LED QNED93 4K Smart-TV 2026

Huvudfunktioner

  • QNED evo Full Array MiniLED – Upptäck hisnande kontrast och exakt ljus för en briljant, verklighetstrogen bild.
  • Dynamic QNED Color Pro with 100% Color Volume – Njut av levande färger som förblir rika och briljanta oavsett ljus.
  • Ultimate Connectivity – Njut av felfri streaming och gaming med WiFi 6, Bluetooth 5.3 och fyra HDMI 2.1.
  • Dolby Vision & Atmos – Förvandla vardagsrummet med bioliknande HDR-färger och uppslukande surroundljud.
  • Ultimate 144Hz Gaming – Upplev ultrasmidigt spel i 4K eller snabb FHD med FreeSync och ALLM för laggfri action.
Mer
2026 CES Innovation Awards Honoree-märke i Cybersecurity-kategorin för LG Shield

CES Innovation Awards – Hedersomnämnande (LG Shield)

Cybersäkerhet

2026 CES Innovation Awards Honoree-märke i Artificial Intelligence-kategorin för Multi-AI

CES Innovation Awards – Hedersomnämnande (Multi-AI)

Artificial Intelligence

AVForums Editor’s Choice-märke som Bästa Smart-TV-system 8 år i rad, inklusive 2025/26

AVForums Editor’s Choice – Bästa Smart-TV-systemet 2025/26

”8 Years As The Best Smart TV System”

*CES Innovation Awards baseras på beskrivande material som skickats till domarna. CTA verifierade inte riktigheten av någon inlämning eller av några påståenden och testade inte produkten som fick priset.

Varför LG QNED evo | Mini LED?

LG QNED evo AI QNED90 Mini LED ultrastor TV visar idrottsfirande på ett stadion i intensiva färger, medan en familj hejar tillsammans i soffan i ett vardagsrum.

Dynamisk sport med LG QNED evo

LG QNED evo AI QNED90 Mini LED med Dynamic QNED Color fyller skärmen med intensiva, flytande skurar av mångfärgade, målarfärgsliknande rörelser och ger en livlig färgintensitet och 100 % färgvolym för dynamiska bilder.

Dynamic QNED Color

LG QNED evo AI QNED90 Mini LED lyfter fram Mini LED med Precision Dimming Pro genom en delad glaciär- och bergsscen upplyst av ett norrsken i en jämförelse av konventionell LED med Mini LED, som ger djupare svärta och raffinerad kontrast för att uppnå större precision och klarhet.

Mini LED med Precision Dimming Pro

LG QNED evo AI QNED90 Mini LED med prisbelönta Multi AI webOS presenteras mot en mörk bakgrund med Microsoft Copilot- och Google Gemini-logotyper som indikerar stöd för AI-relaterade tjänster tillgängliga via TV-gränssnittet.

Prisbelönt Multi AI webOS

LG QNED evo AI QNED90 Mini LED med AI Hub för personanpassning, med en AI-symbol ovanför en fjärrkontroll omgiven av etiketter för Multi AI Search, AI Concierge, AI Voice ID with My Page, AI Chatbot, AI Picture Wizard och AI Sound Wizard.

AI Hub för personanpassning

LG Shield-emblem visas mot en mörk bakgrund med säkerhetsikoner för att lyfta fram webOS-skydd för integritet, datasäkerhet och systemintegritet.

Säkrad av LG Shield

LG QNED evo AI QNED90 Mini LED med Dynamic QNED Color fyller skärmen med intensiva, flytande skurar av mångfärgade, målarfärgsliknande rörelser och ger en livlig färgintensitet och 100 % färgvolym för dynamiska bilder.

LG QNED evo AI QNED90 Mini LED med Dynamic QNED Color fyller skärmen med intensiva, flytande skurar av mångfärgade, målarfärgsliknande rörelser och ger en livlig färgintensitet och 100 % färgvolym för dynamiska bilder.

Hur tillför LG QNED evo Mini LED dynamisk färg till varje scen?

LG QNED evo:s Dynamic QNED Color, som är certifierad för 100 % färgvolym, och Mini LED med Precision Dimming Pros avancerade ljusregleringszoner kombineras för att ge ultraintensiva färger och detaljer. Njut av en uppslukande tittarupplevelse från sport till filmer och mer.

Dynamic QNED Color

LG:s Nano-baserade färgomfångsteknik ger 100 % färgvolym på din TV

Visa dynamiska och levande färger i rörelse med LG:s Nano-baserade breda färgomfångsteknik som ersätter Quantum Dot, vilket förbättrar din TV:s färgåtergivning och uttrycker en mängd olika stämningar med Dynamic QNED Color.

LG QNED evo AI QNED90 Mini LED med Dynamic QNED Color fyller skärmen med intensiva, flytande skurar av mångfärgade, målarfärgsliknande rörelser och ger en livlig färgintensitet och 100 % färgvolym för dynamiska bilder.

LG QNED evo AI QNED90 Mini LED med Dynamic QNED Color fyller skärmen med intensiva, flytande skurar av mångfärgade, målarfärgsliknande rörelser och ger en livlig färgintensitet och 100 % färgvolym för dynamiska bilder.

Se LG QNED evo-certifieringen för 100 % färgvolym3)

Mini LED med Precision Dimming Pro

Mini LED möter Precision Dimming Pro som ställer in ljuset för optimal kontrast och detalj

Mini LED:er och avancerade ljusregleringszoner arbetar tillsammans för att styra ljuset med precision för skarpare kontrast, förbättrad klarhet och finare bilddetaljer.

LG QNED evo AI QNED90 Mini LED lyfter fram Mini LED med Precision Dimming Pro genom en delad glaciär- och bergsscen upplyst av ett norrsken i en jämförelse av konventionell LED med Mini LED, som ger djupare svärta och raffinerad kontrast för att uppnå större precision och klarhet.

LG QNED evo AI QNED90 Mini LED lyfter fram Mini LED med Precision Dimming Pro genom en delad glaciär- och bergsscen upplyst av ett norrsken i en jämförelse av konventionell LED med Mini LED, som ger djupare svärta och raffinerad kontrast för att uppnå större precision och klarhet.

LG QNED evo AI QNED90 Mini LED med Mini LED och Precision Dimming Pro visar en fågel som tar nektar från en blomma i en jämförelse med konventionell LED, och visar djupare svärta, tydligare kontrastdetaljer och förbättrad klarhet.

LG QNED evo AI QNED85 Mini LED with Mini LED and Precision Dimming Pro shows a bird taking nectar from a flower, comparing it with conventional LED, showing deeper blacks, clearer contrast detail, and improved clarity.

*Specifikationer för Mini LED och ljusregleringszoner kan variera beroende på tumstorlek, modell och region. 

*Bilderna ovan är simulerade i illustrativt syfte.

alpha 8 AI Processor 4K Gen2

Avancerad AI-motor med snabbare CPU-prestanda

Vår nästa generations processor förbättrar TV:ns funktioner och gör det möjligt för AI att ge en tittarupplevelse skräddarsydd efter dina preferenser med skarpare 4K-detaljer, fylligare ljud och levande färger. 5)

LG QNED evo AI QNED90 Mini LED:s alpha 8 AI Processor 4K Gen2 lyser på ett kretskort och lyfter fram AI-bearbetningsprestanda med 40 % snabbare CPU-bearbetning, 10 % kraftfullare GPU-grafik och 20 % förbättrad minnesgenomströmning.

LG QNED evo AI QNED90 Mini LED:s alpha 8 AI Processor 4K Gen2 lyser på ett kretskort och lyfter fram AI-bearbetningsprestanda med 40 % snabbare CPU-bearbetning, 10 % kraftfullare GPU-grafik och 20 % förbättrad minnesgenomströmning.

Varför LG AI TV?

LG AI TV optimerar bild och ljud samtidigt som den gör varje dag smartare med en personanpassad AI Hub

Ta reda på mer om LG AI TV

Upptäck tre enastående fördelar med AI Hub

Avancerad Multi AI-sökning med Google Gemini och Microsoft Copilot

Säg bara vad du söker efter och välj sedan den AI-modell som passar dig bäst. Systemet ansluter till flera AI-modeller för att ge bredare och mer relevanta resultat.10)

Få personanpassade innehållsrekommendationer och anpassad information

AI Concierge föreslår innehåll och uppdateringar anpassade efter dina intressen. In This Scene ger relevanta rekommendationer och information baserat på vad du tittar på, medan Generative AI gör det möjligt att söka och skapa bilder.11)

LG AI TV känner igen din röst och leder dig till Min sida skräddarsydd bara för dig!

När du tas till Min sida, kan du se allt på ett ögonblick, från väder, kalender och widgetar till dina favoritsportresultat.12)

CES Innovation Awards 2026 Honoree-märket visas mot en mörk bakgrund. Multi-AI Architecture ges erkännande i kategorin Artificiell intelligens.

CES Innovation Awards 2026 Honoree-märket visas mot en mörk bakgrund. Multi-AI Architecture ges erkännande i kategorin Artificiell intelligens.

Prisbelönt Multi AI webOS

Prisbelönt webOS nu säkrat av LG Shield

AVForums Editor’s Choice-märke visas mot en mörk bakgrund för LG webOS 25, utnämnt till Bästa Smart-TV-system 2025/2026.

AVForums Editor’s Choice-märke visas mot en mörk bakgrund för LG webOS 25, utnämnt till Bästa Smart-TV-system 2025/2026.

Åtta år som det bästa Smart-TV-systemet 

LG Shield-emblem visas mot en mörk bakgrund med säkerhetsikoner för att lyfta fram webOS-skydd för integritet, datasäkerhet och systemintegritet. Ett CES Innovation Awards 2026 Honoree-märke visas också.

LG Shield-emblem visas mot en mörk bakgrund med säkerhetsikoner för att lyfta fram webOS-skydd för integritet, datasäkerhet och systemintegritet. Ett CES Innovation Awards 2026 Honoree-märke visas också.

LG Shield

Säkerhet du kan lita på

LG Shields sju kärntekniker säkerställer att dina data förblir säkra med säker datalagring och hantering, säkra kryptografiska algoritmer, säkerställd programvaruintegritet, användarautentisering och åtkomstkontroll, säker dataöverföring, detektering och respons av säkerhetshändelser och säker uppdateringshantering.

Säkerhet du kan lita på Ta reda på mer om LG Shield

webOS Re:New Program

Uppgradera din TV i upp till 5 år utan kostnad14)

AI Magic Remote

Navigera och peka enkelt som med en virtuell mus för att njuta av AI Hub

Styr din TV enkelt med AI Magic Remote. Med en rörelsesensor och rullningshjul kan du peka, klicka, dra och släppa för att använda den som en virtuell mus eller helt enkelt tala för röstkommandon.15)

LG QNED evo AI QNED90 Mini LED har AI Hub för personanpassning, med en AI-ikon ovanför en fjärrkontroll omgiven av etiketter för Multi AI Search, AI Concierge, AI Voice ID med My Page, AI Chatbot, AI Picture Wizard och AI Sound Wizard.

Fördjupa dig i varje match

Sports Forecast by AI Concierge

Få matchförutsägelser med AI

AI analyserar ditt teams statistik och resultat för att ge spelförutsägelser. Heja på ordentligt och njut av att stödja ditt lag med hjälp av dessa AI-genererade insikter.16)

Sports Alert

Ställ in aviseringar och missa aldrig ett ögonblick

Fånga varje actionfyllt ögonblick Ställ in dina aviseringar och få meddelanden om ditt lags spelschema, resultat och mer.

Kliv in i en värld gjord för att vinna

Ultimat spelande

Spela för att vinna med jämn 144 Hz-prestanda

Upplev ultrasnabbt spel med 144 Hz, AMD FreeSync Premium och VRR. Med en hög uppdateringsfrekvens och den första BT ULL-certifierade kontrollen någonsin kan du njuta av en smidig spelupplevelse som gör det roligare att spela.18)

LG QNED evo AI QNED90 Mini LED för Ultimate Gameplay visar en intensiv fäktningsscen med en infälld jämförelse som framhäver mjukare rörelser, samtidigt som den stöder 144 Hz, VRR, AMD FreeSync, ALLM, HGiG och GeForce NOW.

LG QNED evo AI QNED90 Mini LED med Bluetooth Ultra Low Latency visar en trådlös spelkontroll märkt ”Razer Wolverine V3 Bluetooth” på skärmen, vilket indikerar optimerat Bluetooth-kontrollstöd för responsivt spelande.
LG QNED evo AI QNED90 Mini LED har LG Gaming Portal med en spelhubblayout som kombinerar innehåll och spelpaneler i ett enhetligt gränssnitt som expanderar för att ge tillgång till Xbox Cloud Gaming, GeForce NOW och webOS-spelappar.
LG QNED evo AI QNED90 Mini LED med Game Dashboard och Optimizer visar spelskärmar sida vid sida och en skärmmeny för justering av spelinställningar som uppdateringsfrekvens, latens och visuella lägen i realtid.
LG QNED evo AI QNED90 Mini LED med Bluetooth Ultra Low Latency visar en trådlös spelkontroll märkt ”Razer Wolverine V3 Bluetooth” på skärmen, vilket indikerar optimerat Bluetooth-kontrollstöd för responsivt spelande.
LG QNED evo AI QNED90 Mini LED har LG Gaming Portal med en spelhubblayout som kombinerar innehåll och spelpaneler i ett enhetligt gränssnitt som expanderar för att ge tillgång till Xbox Cloud Gaming, GeForce NOW och webOS-spelappar.
LG QNED evo AI QNED90 Mini LED med Game Dashboard och Optimizer visar spelskärmar sida vid sida och en skärmmeny för justering av spelinställningar som uppdateringsfrekvens, latens och visuella lägen i realtid.
Bluetooth Ultra Low Latency

Världens första TV som stöder Bluetooth Ultra Low Latency-kontroller

Upplev ultralåg latens och högpresterande molnspel med stöd för Bluetooth Ultra Low Latency-kontroller, vilket sänker indatafördröjningen till under 3,0 ms. Njut av sömlös, responsiv kontroll som känns precis som en trådbunden anslutning även när du spelar i molnet.19)

LG Gaming Portal

Din allt-i-ett-hubb för spel – ingen konsol krävs

Utforska tusentals spel från Xbox, NVIDIA GeForce Now, ursprungliga webOS-appar och mer. Du kan enkelt hitta spel för fjärrkontroll eller gamepad och till och med tävla med andra spelare via Challenge Mode.20)

Game Dashboard och Optimizer

Enkel finjustering av spelinställningar för att passa din spelstil

Anpassa din spelupplevelse enkelt med Game Dashboard för snabb realtidskontroll och Game Optimizer för att finjustera dina önskade inställningar. Justera uppdateringsfrekvens, latens och visuella lägen för enkel optimering av varje spelsession.

True Cinema, bevarad i exakt detalj

Dolby Vision och FILMMAKER MODE

FILMMAKER MODEger tydligare kontrast och fylligare färger och anpassar sig till din omgivning för att hålla bilderna så nära sin ursprungliga form och skaparens avsikt som möjligt.21)

Dolby Atmos

Genom att återge ljud som uppslukande 360°-ljudobjekt istället för statiska kanaler skapar systemet en hemmabiomiljö där detaljer och djup förblir trogna scenen.

Dolby Atmos FlexConnect

Placera den var som helst, upplev Dolby överallt

DAFC-teknik (Dolby Atmos FlexConnect) känner intelligent av varje högtalares position – oavsett var den placeras och när du lägger till en ny – och optimerar ljudsignalerna i realtid för att leverera ett fylligt, uppslukande ljud i hela ditt utrymme.31)

Parkoppla LG TV och Sound Suite för den ultimata bioupplevelsen

Flexibel placering och expansion

Med Sound Suite kan du anpassa din ljudkonfiguration efter ditt utrymme

LG Sound Suite är utformad för att vara helt flexibel med över 50 möjliga kombinationer. Den låter dig välja mellan de många tillgängliga högtalarna och kombinera dem för att skapa din egen konfiguration som matchar dina behov.36)

LG QNED evo QNED90 Mini LED med Sound Suite med DAFC (Dolby Atmos FlexConnect) visar ett stort rum med olika typer av högtalare placerade runt rummet för att visa hur flexibel och anpassningsbar Sound Suite kan vara.

Design, gjord för att lyfta ditt utrymme

Smidig design

Slimmad siluett som smälter in i din inredning

Den eleganta TV-profilen är tillverkad med minimalistiska linjer och förfinade detaljer och ger ditt hem en sofistikerad touch utan att vara distraherande.

LG QNED evo AI QNED90 Mini LED med en Slim Design är väggmonterad i ett ljust, öppet vardagsrum, med en elegant profil som smälter sömlöst in i interiören samtidigt som den visar ett levande, färgglatt abstrakt konstverk.

Upptäck ett oändligt antal mästerverk med LG Gallery+

LG Gallery+

Inred ditt utrymme med varierat innehåll att välja från

LG Gallery+ ger dig tillgång till över 100 konstverk, stämningsvideor och annat visuellt innehåll för att förhöja ditt utrymme. Med regelbundna biblioteksuppdateringar kan du anpassa ditt hem med utvalt innehåll som återspeglar din stil.23)

LG QNED evo AI QNED90 Mini LED:s LG Gallery+ med BGM och Music Lounge visar skogssjöscenen ”Forest Evening” på skärmen, med en synlig Music Lounge-UI-panel för stämningsmusik, Bluetooth-uppspelning och kontroller.

BGM with Music Lounge

Skapa rätt stämning med musik

Skapa rätt atmosfär med musik som matchar dina bilder. Använd musik som rekommenderas baserat på dina önskemål eller anslut via Bluetooth för att spela upp din egen musik.

LG QNED evo AI QNED90 Mini LED visar ett Google Foton-rutnät med familjeögonblicksbilder, medan en telefon visar en albumlista med reglaget för Familjeresalbumet aktiverat.

LG QNED evo AI QNED90 Mini LED visar ett Google Foton-rutnät med familjeögonblicksbilder, medan en telefon visar en albumlista med reglaget för Familjeresalbumet aktiverat.

Mina foton

Få enkel åtkomst till Google Foton och visa dina minnen

Anslut ditt Google Foton-konto lätt och enkelt till din TV med din telefon. Anpassa ditt utrymme på ett enkelt sätt med innehåll från ditt eget fotobibliotek.26)

LG QNED evo AI QNED90 Mini LED väggmonterad på en grön vägg ovanför en röd konsol visar en informationspanel som visar väder, sportresultat, TV Scheduler och Home Hub.

LG Mini RGB evo AI MRGB9M shows a Google Photos grid of family snapshots, while a phone displays an album list with the Family Trip album toggle switched on.

Informationspanel

Håll dig uppdaterad med en personlig allt-i-ett-kontrollpanel

Se viktig information på ett ögonblick. Få väderuppdateringar, sportaviseringar, visa din Google Kalender och ställ till och med in aviseringar för Home Hub, dina visningsbokningar med mera.

Galleriläge

Växla sömlöst från TV till konstverk

Med Galleriläget aktiverat kan din TV fortsätta att spara energi även när du visar dina valda konstverk och tillför en touch av stil och elegans till ditt utrymme.34)

Automatisk ljusstyrkekontroll

Optimal ljusstyrka oavsett belysning

Ljusstyrkekontrollen justerar automatiskt skärmutmatningen baserat på omgivande belysning och säkerställer tydlig och behaglig visning i alla miljöer.27)

Rörelsesensor

Reagerar på din närvaro

Rörelsedetektering låter din TV reagera intelligent och byta läge beroende på om du är i närheten eller inte.28)

LG Channels

Ändlös underhållning utan kostnad

LG Channels sammanför varierat innehåll från live- och på begäran-plattformar till ett allt i ett-nav så att blir enklare än någonsin att hitta innehåll du älskar.29)

LG QNED evo AI QNED90 Mini LED med Smart anslutning visar Home Hub-gränssnittet på skärmen med anslutningar till Google Home och LG ThinQ, med paneler för TV, enheter och appar i en enda kontrollayout.

Smart anslutning

Home Hub, allt-i-ett-plattformen för ditt smarta hem

Home Hub sammanför alla dina smarta enheter. Anslut, kontrollera och interagera sömlöst med dina IoT-enheter i hemmet via Google Home och mer.30)

En familj med barn och deras mor- och farföräldrar sitter tillsammans i en soffa i ett ljust vardagsrum och håller en fjärrkontroll medan de tittar på TV.

En familj med barn och deras mor- och farföräldrar sitter tillsammans i en soffa i ett ljust vardagsrum och håller en fjärrkontroll medan de tittar på TV.

Accessibility

Hjälpfunktioner gör betraktande mer inkluderande

LG TV-apparater är utformade med tillgänglighet i åtanke, med funktioner som färgjusteringsfilter, en teckenspråksguide och direkt anslutningsstöd för ljudassistansenheter.

Ansvarsfriskrivning

 

*Bilderna ovan på denna produktdetaljsida är endast för illustrativa syften. Se galleribilderna för en mer exakt representation.

*Specifikationer och funktioner varierar beroende på region, modell och storlek.

*Tjänstens tillgänglighet varierar beroende på region och land.

*Personanpassade tjänster kan variera beroende på policyerna för tredjepartsapplikationen.

*LG-konto och godkännande av relevanta villkor krävs för att få tillgång till nätverksbaserade smarta tjänster och funktioner, inklusive streamingappar. Utan LG-konto är endast externa enhetsanslutningar (t.ex. via HDMI) och landbunden/over-the-air-TV (endast för TV-apparater med tuners) tillgängliga. Ingen avgift krävs för att skapa ett LG-konto.

*Innehållet som visas på den här sidan kan skilja sig från innehållet som är tillgängligt på den faktiska Gallery+-tjänsten.

3)*Skärmens CGV (Color Gamut Volume) motsvarar eller överskrider CGV för DCI-P3-färgomfånget enligt oberoende verifiering av Intertek.

 

5)*Jämfört med alpha 7 AI Processor 4K Gen9 från 2025 baserat på en intern specifikationsjämförelse.

 

6)*AI Picture Pro fungerar på upphovsrättsskyddat innehåll på OTT-tjänster.

*Bilderna skalas upp till upp till 4K-liknande kvalitet. Resultaten kan variera beroende på källans upplösning.

 

8)*Ljudet kan variera beroende på lyssningsmiljön.

 

10)*AI Search (Copilot) är tillgängligt på webOS Re:new Program-aktiverade OLED/MRGB/QNED/NANO 4K UHD-modeller, inklusive modeller som släppts från 2022 och framåt.

*En internetanslutning krävs och AI-tjänstpartner kan komma att ändras eller kräva en prenumeration.

*Den här funktionen kan variera beroende på region och modell och är inte tillgänglig i länder där LLM-support inte erbjuds.

 

11)*Vissa av dessa funktioner kanske inte stöds i vissa regioner eller av vissa modeller.

*De menyer som visas kan vara annorlunda vid lanseringen.

*Nyckelordsrekommendationerna varierar beroende på app och tid på dygnet.

*”In This Scene”-kortet är tillgängligt i länder som stöder EPG (Electronic Program Guide).

*”On Now”-kortet är inte tillgängligt på Netflix och appar från andra innehållsleverantörer, så kortet visas inte.

*”Generative AI”-kortet är tillgängligt i vissa regioner eller på vissa modeller.

 

12)*Reducerat eller begränsat innehåll kan visas beroende på region och nätverksanslutning.

*Stöd för Voice ID kan variera beroende på region och land och är tillgängligt på OLED-, QNED- och NANO 4K UHD-TV-apparater som släppts 2024 och senare, samt på MRGB och FHD-TV-apparater som släpps från och med 2026.

*Det fungerar bara med appar som stöder Voice ID-kontot.

*Låset kan låsas upp av någon med liknande röst, och om rösten förändras på grund av hälsoskäl eller andra faktorer kan det hända att igenkänningen inte fungerar effektivt.

*De medföljande widgetarna kan variera beroende på land och kan komma att ändras eller upphöra utan föregående meddelande.

*Min sida gäller för OLED-, MRGB-, QNED- och NANO 4K UHD TV-apparater från 2026.

 

13)*En internetanslutning krävs.

*Det är möjligt att länka AI Chatbot till kundtjänst.

*I länder där NLP inte stöds kanske röstbaserad appåtkomst och appanvändning inte är tillgänglig.

 

14)*webOS Re:New är ett program för uppgradering av programvara och är endast tillgängligt på utvalda modeller. Antalet uppgraderingar och Re:New-supportens varaktighet kan variera beroende på produkt, modell eller region.

*Uppgraderingsschema samt funktioner, applikationer och tjänster kan variera beroende på modell och region.

*Tillgängliga funktioner, innehåll och tjänster kan komma att ändras utan föregående meddelande och kan variera beroende på produkt, modell och region.

 

15)*Ger snabb åtkomst till TV:ns AI-funktioner men har ingen inbyggd AI-bearbetning.

*AI Magic Remotes design, tillgänglighet och funktioner kan variera beroende på region och språk som stöds, även för samma modell.

*Vissa funktioner kan kräva en internetanslutning.

*AI Voice Recognition tillhandahålls endast i länder som stöder NLP på sitt modersmål.

 

16)*”In This Scene”-kortet är tillgängligt i länder som stöder EPG.

*Stödets omfattning kan variera beroende på land.

*Information som tillhandahålls av AI Concierge är endast avsett för allmänna informationsändamål och är kanske inte korrekt. LG tar inget ansvar för några åtgärder eller beslut som fattas baserat på sådan information.

 

18)*AMD FreeSync Premium-validering baseras på låg indatafördröjning, mindre hack och flimmerfri prestanda.

*144Hz fungerar endast med konsol- eller PC-ingångar som stöder 144Hz.

*Stöd för HGiG kan variera beroende på land.

 

19)*I ULL-läge kan endast en styrenhet (gamepad) anslutas. Användning av andra Bluetooth-enheter kan påverkas.

*För bästa prestanda rekommenderas Ethernet- eller 5 GHz Wi-Fi-anslutning.

 

20)*Stöd för molnspeltjänster kan variera.

*Vissa speltjänster kan kräva en prenumeration och en spelkontroll.

*Gamepad säljs separat.

 

21)*FILMMAKER MODE är ett varumärke som tillhör UHD Alliance, Inc.

*FILMMAKER MODE startar automatiskt med AppleTV+ och Amazon Prime Video-appen.

 

23)*Tillgängligt innehåll kan variera beroende på region och kan komma att ändras.

*En prenumeration på LG Gallery+ krävs för att få tillgång till hela innehållet och alla funktioner.

 

26)*Funktionen fungerar när du är inloggad på ditt Google Foton-konto och har minst 10 bilder i appen.

 

27)* Ljusstyrkesensorer kan variera beroende på modell.

 

28)*Rörelsesensorer är endast tillgängliga på W6- och G6-modellerna.

 

29)*Stöd för vissa LG Channels varierar beroende på region.

 

30)*LG har stöd för WiFi-enheter av typen ”Matter”. "Matter"-stödda tjänster och funktioner kan variera beroende på de anslutna enheterna. Initial anslutning för ThinQ och Matter bör vara via ThinQ mobilappen.

 

31)*Den matchande Sound Suite-modellen kan variera beroende på land, region och TV-modell.

*Soundbar kan köpas separat.

* Ljudlägeskontrollen kan variera beroende på modell.

*När du är ansluten till en Soundbar stöds upp till 13.1.7 kanaler. Kanalkonfigurationer som stöds kan variera beroende på Soundbar-modellen.

*Observera att tjänsten kanske inte är tillgänglig vid köptillfället. En nätverksanslutning krävs för uppdateringar.

*Fjärranvändning av LG TV är begränsad till endast vissa funktioner.

 

34)*Strömbesparing gäller endast när både Galleriläge och Always Ready är aktiverade. Om Always Ready är avstängt förbrukar galleriläget samma mängd ström som när TV:n är påslagen.

 

36)*9.1.6 rumsligt ljud aktiveras endast när Dolby Atmos-innehåll spelas upp.

*Scenerna är simulerade i illustrativt syfte. Den faktiska erfarenheten kan variera beroende på användningsmiljön.

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Viktiga specifikationer

  • PICTURE (DISPLAY) - Skärmtyp

    4K QNED MiniLED

  • PICTURE (DISPLAY) - Uppdateringsfrekvens

    120Hz Native (VRR 144Hz)

  • PICTURE (DISPLAY) - Wide Color Gamut

    Dynamic QNED Color (100% Color Volume certified)

  • Bild (Processor) - Bildprocessor

    Alpha 8 AI Processor 4K Gen2

  • Bild (Processor) - HDR (High Dynamic Range)

    Dolby Vision / HDR10 / HLG

  • GAMING - FreeSync Compatible (AMD)

    Ja

  • AUDIO - Ljuduteffekt

    40W

  • AUDIO - Högtalarsystem

    2.2 kanaler

  • AUDIO - Dolby Atmos

    Ja

  • DIMENSIONS AND WEIGHTS - TV mått utan fot (BxHxD mm)

    1 226 x 709 x 57,9

  • DIMENSIONS AND WEIGHTS - TV vikt utan fot (kg)

    12,5

Alla specifikationer

ACCESSIBILITY

  • Hög Kontrast

    Ja

  • Gråskala

    Ja

  • Invertera Färger

    Ja

AUDIO

  • Dolby Atmos

    Ja

  • AI Ljud

    Alpha 8 AI Sound Pro (Virtual 11.1.2 Up-mix)

  • Clear Voice Pro

    Ja

  • LG Sound Sync

    Ja

  • Sound Mode Share

    Ja

  • Simultaneous Audio Output

    Ja

  • Ljuduteffekt

    40W

  • Högtalarsystem

    2.2 kanaler

  • Högtalarriktning

    Nedåt

  • WOW Orchestra

    Ja

  • Adaptive Acoustic Tuning

    Ja

  • Audio Codec

    AC4, AC3(Dolby Digital), EAC3, HE-AAC, AAC, MP2, MP3, PCM, apt-X (Se manualen)

STRECKKOD

  • Streckkod

    8806096701010

DIMENSIONS AND WEIGHTS

  • TV mått utan fot (BxHxD mm)

    1 226 x 709 x 57,9

  • TV mått med fot (BxHxD mm)

    1 226 x 776 x 325

  • Paketets mått (BxHxD mm)

    1 560 x 830 x 128

  • TV fot (BxD mm)

    324 x 325

  • TV vikt utan fot (kg)

    12,5

  • TV vikt med fot (kg)

    13,7

  • Paketets vikt (kg)

    18,8

  • VESA montering (BxH mm)

    300 x 300

PICTURE (DISPLAY)

  • Skärmtyp

    4K QNED MiniLED

  • Bildupplösning

    4K Ultra HD (3,840 x 2,160)

  • Bakgrundsbelysning

    Mini LED

  • Uppdateringsfrekvens

    120Hz Native (VRR 144Hz)

  • Wide Color Gamut

    Dynamic QNED Color (100% Color Volume certified)

BILD (PROCESSOR)

  • Bildprocessor

    Alpha 8 AI Processor 4K Gen2

  • AI Uppskalning

    Alpha 8 AI Super Upscaling 4K

  • Dynamic Tone Mapping

    Ja (Dynamic Tone Mapping Pro)

  • AI Genre Selection

    Ja (SDR/HDR)

  • HDR (High Dynamic Range)

    Dolby Vision / HDR10 / HLG

  • FILMMAKER MODE™

    Ja

  • Dimming Teknologi

    Precision Dimming Pro

  • Rörelsehantering

    Motion Pro

  • Bildläge

    10 lägen

  • HFR (High Frame Rate)

    4K 120 fps (HDMI)

  • QMS (Quick Media Switching)

    Ja

  • AI Picture Pro

    Ja

  • Automatisk kalibrering

    Yes (förutom Centrala Europa)

  • QFT (Quick Frame Transport)

    Ja

CONNECTIVITY

  • HDMI Audio Return Channel

    eARC (HDMI 3)

  • Bluetooth Support

    Ja (v 5.3)

  • Ethernet Ingångar

    1 st

  • Simplink (HDMI CEC)

    Ja

  • SPDIF (Optical Digital Audio Out)

    1 st

  • CI Slot

    1 st

  • HDMI Ingångar

    4ea (supports 4K 120Hz, eARC, VRR, ALLM, QMS, QFT)

  • RF Ingångar (Antenn/Kabel)

    2 st

  • USB Ingångar

    2 st (v 2.0)

  • Wi-Fi

    Ja (Wi-Fi 5)

GAMING

  • FreeSync Compatible (AMD)

    Ja

  • Stöd för HGIG

    Ja

  • Game Optimizer

    Ja (Game Dashboard)

  • ALLM (Auto Low Latency Mode)

    Ja

  • VRR (Variable Refresh Rate)

    Ja (Upp till 144Hz)

  • Dolby Vision för gaming (4K 120Hz)

    Ja

SMART TV

  • Operativsystem (OS)

    webOS 25

  • Kompatibel med USB-kamera

    Ja

  • Intelligent Voice Recognition

    Ja

  • Home Hub

    Yes (Google Home, LG ThinQ)

  • Google Cast

    Ja

  • Works with Apple Home

    Ja

  • Full Webbläsare

    Ja

  • LG Channels

    Ja

  • Multi View

    Ja

  • Fjärrstyrning via Smartphone-App

    Ja (LG ThinQ)

  • Fungerar med Apple AirPlay

    Ja

  • AI Voice ID

    Ja

  • AI Magic Remote

    Ingår

  • AI Chatbot

    Ja

POWER

  • Strömförsörjning (Volt, Hz)

    AC 100~240V 50-60Hz

  • Standby-strömförbrukning

    Under 0.5W

INKLUDERADE TILLBEHÖR

  • Fjärrkontroll

    AI Magic Remote MR25GA / MR25GB (w/ Number Key, United Kingdom / Italy)

  • Nätkabel

    Ja (avtagbar)

MOTTAGARE

  • Digital TV-mottagare

    DVB-T2 (Terrestrial), DVB-C (Cable), DVB-S2 (Satellite)

  • Analog TV-mottagning

    Ja

EFTERLEVNADSINFORMATION

MER EFTERLEVNADSINFORMATION
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
Säkerhetsinformationen för tillbehör ingår i säkerhetsinformationen för produkten och tillhandahålls inte separat.
För att lära dig mer om hur den här produkten hanterar data och dina rättigheter som användare, besök ”Datatäckning och specifikationer” på LG Privacy

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