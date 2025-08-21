We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
8 kg Torktumlare (Vit) - Energiklass D/A++ med Värmepumpsteknologi
RHA1008NWKB
()
Huvudfunktioner
- Värmepumpsteknologi
- Sensorstyrd torkning
- R290 - Naturligt köldmedium
Värmepump
Skonsam torkning för vardagstvätt
Njut av skonsam klädvård av dina tyger medan du torkar.
En video som visar den displayen på torktumlaren med alternativ för handdukar, skjortor och ulltyger
*Värmepumpen torkar tvätt vid låga temperaturer, vilket resulterar i mindre tygskador och en skonsammare process för kläder.
*Värmepumpen torkar tvätt vid låga temperaturer, vilket resulterar i mindre tygskador och en skonsammare process för kläder.
Sensorstyrd torkning
Känner automatiskt av torktiden för ett bättre resultat
Upptäcker fukt på kläderna och ställer automatiskt in torktiden.
*Resultaten kan variera beroende på ditt faktiska miljötillstånd.
*Resultaten kan variera beroende på ditt faktiska miljötillstånd.
*Global uppvärmningspotential: R290: cirka 3, R134a: cirka 1430
Barnlås
Förhindrar oavsiktlig användning
Barnlås förhindrar att de små ändrar inställningar av misstag.
*Produktbilderna i bilden och videon är endast för illustrativa syften och kan skilja sig från den verkliga produkten.
*Produktbilderna i bilden och videon är endast för illustrativa syften och kan skilja sig från den verkliga produkten.
Viktiga specifikationer
Maskinens färg
Vit
Maximal torkkapacitet (kg)
8
Produktmått (BxHxD mm)
600x850x600
Energieffektivitetsklass (Torktumlare)
A++
DUAL Inverter HeatPump
Nej
Självrengörande kondensator
Nej
Typ av värmekälla
Elektrisk värmepump
Vändbar dörr
Nej
Smart parkoppling
Nej
ThinQ (Wi-Fi)
Nej
Alla specifikationer
MATERIAL & FINISH
Maskinens färg
Vit
Dörrtyp
Rund dörr (ingen lucka)
KAPACITET
Maximal torkkapacitet (kg)
8
PROGRAM
AI-tork
Nej
Allergi (torktumlare)
Nej
Uppfräschning av sängkläder
Nej
Stort föremål
Nej
Bomull
Ja
Bomull+
Nej
Skonsam
Ja
Uppfräschning av dunjacka
Nej
Ladda ned program
Nej
Täcke
Nej
Syntet
Nej
Jeans
Nej
Blandmaterial
Ja
Snabb 30min
Nej
Snabbtork
Nej
Torkhylla
Nej
Uppfräschning
Nej
Hudvård
Nej
Ångrengöring
Nej
Ångfräschning
Nej
Handdukar
Nej
Varmluft
Ja
Ylle
Ja
Träningskläder (Sportkläder)
Ja
Lufttorkning (Kall luft)
Ja
Eco
Ja
Snabb 40
Nej
Tidsbestämd torkning
Nej
Turbo torkning
Nej
KONTROLLSKÄRM
Fördröjningstimer
1-24h
Skärmtyp
Endast pekskärmknappar och LED-display
Symbolindikator
18:88
FUNKTIONER
6 Motion DD
Nej
AI DD
Nej
Typ
Kondensortorktumlare (utan ventilering)
Självrengörande kondensator
Nej
Signal vid programslut
Ja
Dubbel torkning (EcoHybrid)
Nej
DUAL Inverter HeatPump
Nej
Dubbelt luddfilter
Nej
Töm vatten indikator
Ja
Typ av värmekälla
Elektrisk värmepump
Invertermotor
Nej
Automatisk omstart
Nej
Inverter DirectDrive
Nej
Vändbar dörr
Nej
LoadSense
Nej
Sensor för torkning
Nej
Belysning i trumman
Ja
Justerbara ben
Ja
Utåtbuktande inre trumma
Nej
MÅTT & VIKT
Förpackningens mått (BxHxD mm)
705x885x655
Produktens djup med öppen dörr 90° (mm)
1 080
Produktmått (BxHxD mm)
600x850x600
Vikt (kg)
45,0
Vikt inklusive förpackning (kg)
49,0
ENERGI
Energieffektivitetsklass (Torktumlare)
A++
PRODUKTFICHE (TORKTUMER)
Automatisk torktumlare
Ja
Belönats med ”EU Ecolabel Award”
Nej
Kondenseringseffektivitet
B
Varaktighet i påslaget läge (min)
10
Edry (kWh)
1,9
Edry1/2 (kWh)
1,1
Energiförbrukning per år (kWh)
216
Effektivitet vid kondensering (Full belastning)
81
Effektivitet vid kondensering (Halv belastning)
81
Ljudnivå (nivå på ljudstyrka) (dB)
65
Elförbrukning (W) – när maskin är avstängd
0,5
Elförbrukning (W) – när maskin är påslagen
1,0
Standard TorkProgram
Eco balanserat skåptorrt
Tid (Min) - (Full maskin)
210
Tid (min) - (Delbelastning)
130
Viktad kondenseringseffektivitet (%)
81
Viktad programtid
165
EXTRA TILLVAL
Skrynkelreducering
Ja
Kondensorrengöring
Nej
Trumrengöring
Nej
Torrhetsnivå
3 nivåer
Favorit
Nej
Mindre tid
Nej
Mer tid
Nej
Torkhylla
Nej
Tidsstyrd torkning
Nej
Wi-Fi
Nej
Ljud (På / Av)
Ja
Barnspärr
Ja
Förlängd sluttid
Ja
Belysning i trumman
Nej
Fjärrstart
Nej
Ångprogram
Nej
Torktid
Nej
SMART TEKONOLOGI
Smart Diagnosis
Nej
Smart parkoppling
Nej
Ladda ner program
Nej
Energiförbrukningskontroll
Nej
Fjärrstart och övervakning av program
Nej
ThinQ (Wi-Fi)
Nej
TILLVAL/TILLBEHÖR
Kit för tömningsslang
Nej
Montering av torksställ
Nej
Staplingskit
Nej
Kompatibel med LG TWINWash
Nej
EFTERLEVNADSINFORMATION
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
Säkerhetsinformationen för tillbehör ingår i säkerhetsinformationen för produkten och tillhandahålls inte separat.
