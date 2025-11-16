We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
9 kg Torktumlare (Essence White) - Energiklass C/A+++, Heat Pump och Smart Diagnosis™ med Wi-Fi
*Produktbilderna i bilden och videon är endast för illustrativa syften och kan skilja sig från den verkliga produkten.
Allt en torktumlare ska vara
Förbättrad design
Enkel att använda, med en snygg ny design
En ny design av torktumlaren som förbättrar utseendet i alla rum där den står i.
Interiörbild med tvättmaskin och torktumlare sida vid sida
*Bilderna är endast för illustrativa syften och kan skilja sig från den faktiska produkten.
*Bilderna är endast för illustrativa syften och kan skilja sig från den faktiska produkten.
*Ställ in programmet på Eco cycle (Full & Half Load) för test i enlighet med EN 61121 och förordning 932/2012.
*I en rad energieffektivitetsklasser från A+++ till D-skala enligt EN 61121 och förordning 932/2012.
R290
Naturligt köldmedium
LG torktumlare med R290 kylmedel har lägre global uppvärmningspotential än R134a.
*Produktbilder är endast för illustrativa syften och kan skilja sig från den faktiska produkten.
*GWP: R290 = 3, R134a = 1 430
Sensorstyrd torkning
Utmärkt torkprestanda
Känner av mängden fukt på kläderna och ställer automatiskt in torktiden.
Video som illustrerar tygets fuktavkänning
*Produktbilderna i bilden och videon är endast för illustrativa syften och kan skilja sig från den verkliga produkten.
*Gäller endast för Sensor Dry-programmet.
Snabb 30
Torka små laster på bara 30 minuter
30-minuters torkning för små laster, anpassat för ett hektiskt schema.
Förstorad panelbild och tyg placeras i torktumlaren
*Bilderna är endast för illustrativa syften och kan skilja sig från den faktiska produkten.
*Quick 30 är för upp till 3 stycken (max 1 kg) av polyamid-, akryl- eller polyesterartiklar.
Allergy Care program
Kläder rengörs på djupet, vilket minskar risken för allergier
Med Allergy Care programmet minskar antalet levande dammkvalster som kan orsaka allergier.
Bild av en ren nallebjörn och vitt tyg inuti en torktrumma.
*Bilderna är endast för illustrativa syften och kan skilja sig från den faktiska produkten.
*Allergy Care-cykeln godkänd av BAF (British Allergy Foundation) minskar allergener som husdammskvalster.
Automatiskt rengöring av kondensor
Ingen manuell rengöring krävs för kondensorn
Njut av problemfritt underhåll av Auto Cleaning Condensor med självrengörande teknik.
*Produktbilderna i bilden eller videon är endast för illustrativa syften och kan skilja sig från den verkliga produkten.
*Kondensorns renlighet kan variera beroende på driftsmiljön.
*Frekvensen av att köra auto-rengörande kondensor" kan variera beroende på den initiala fuktmängden i tvätten."
Smart Pairing™
Synkroniserar torktumlarens inställningar automatiskt
Programinformation delas mellan tvättmaskin och torktumlare för en enkel, synergisk tvätt-/torkcykel.
*Produktbilderna i bilden och videon är endast för illustrativa syften och kan skilja sig från den verkliga produkten.
*Användning av denna funktion kräver att tvättmaskinen och torktumlaren är anslutna till ditt Wi-Fi-hemnätverk och registrerade i LG ThinQ™ smarta applikation.
2-i-1 filter
Uppgraderat filter som bibehåller bra torkprestanda
Ett uppgraderat dubbelskiktsfilter säkerställer effektiv torkprestanda och är lätt att rengöra.
Bild av ett filter som tas bort från torktrumman
Kontrollera filterrengöringsprocessen
Video som visar processen att rengöra filtret
*Bilderna är endast för illustrativa syften och kan skilja sig från den faktiska produkten.
LG ThinQ™
Livet förenklat med enkel kontroll
Njut av fjärråtkomst till torktumlare och ladda ner nya cykler.
Styr din tvätt när som helst, var som helst
LG ThinQ™-appen låter dig ansluta till din torktumlare som aldrig förr. Starta din laddning med bara en knapptryckning.
Enkelt underhåll och övervakning
Oavsett om det är dagligt underhåll eller för att få kontroll, övervaka bekvämt din torktumlares energianvändning genom LG ThinQ™-appen.
Handsfree tvätt med röstassistent
Berätta för din smarta högtalare eller AI-assistent vad du behöver och låt din torktumlare ta hand om resten.
*Produktbilder är endast för illustrativa syften och kan skilja sig från den faktiska produkten.
*Smarta funktioner kan variera beroende på land och modell. Kontakta din lokala återförsäljare eller LG för tillgänglighet.
*Stöd för smarta hemenheter som är kompatibla med Google Assistant kan variera beroende på land och din individuella smarta hemkonfiguration.
*Produktbilder är endast för illustrativa syften och kan skilja sig från den faktiska produkten.
FAQ
Q.
Hur väljer jag en ny torktumlare?
A.
Tänk på följande när du väljer en torktumlare:
1. Kapacitet baserad på din familjs storlek
2. Energieffektivitet för din elräkning
3. Torkprogram som passar dina behov
4. Smarta funktioner och applikationer som LG ThinQ
5. Installationsutrymme behövs för torktumlaren
6. Tillförlitlighet och kvalitetsgarantitjänster
Q.
Kräver denna produkt ytterligare ventilationsinstallation?
A.
LG torktumlare är ventilfria och kan användas var som helst utan utrymmesbegränsningar.
Q.
Vad behöver jag veta innan jag staplar min tvättmaskin och torktumlare?
A.
Tänk på följande faktorer för att se till att din staplade tvättmaskin och torktumlare är säkra, pålitliga och lätta att använda.
1. Kompatibilitet: Se först till att modellerna av tvättmaskin och torktumlare är kompatibla med varandra. LG torktumlare bör endast placeras på LG trumtvättar. (Alternativ brickdjup: 565, 615 mm)
2. Installationsutrymme: Kontrollera storleken på utrymmet för att installera tvättmaskin och torktumlare i serie. Se också till att du har tillräckligt med utrymme för att öppna luckorna till tvättmaskinen och torktumlaren.
3. Expertinstallation: Torktumlaren kan fästas säkert på LG-tvättmaskinen med hjälp av en staplingssats. Endast kvalificerad servicepersonal får stapla och kontrollera att torktumlaren är korrekt installerad.
Q.
Vad är den typiska livslängden för en torktumlare?
A.
Produktens livslängd kan variera beroende på flera faktorer, såsom produktkvalitet, användningsfrekvens och underhåll.
Regelbundet underhåll är viktigt för att förlänga torktumlarens livslängd.
1. Rengör området runt filtret före och efter torkning, och håll det dubbla luddfiltret rent genom att tvätta det med vatten.
2. Rengör dammet inuti torktumlaren och ventilera ut den genom att öppna luckan något före och efter användning.
3. Det rekommenderas att ta hand om kondensorn och trumman med hjälp av funktionerna Condensor Care och Drum Care.
Q.
Vilka kläder ska man inte använda i en torktumlaren?
A.
Kontrollera tygvårdsetiketten på dina kläder och torka dem enligt den rekommenderade torkmetoden.
Torka inte följande föremål:
- Föremål som kan orsaka brand: kläder med brandfarliga ämnen som vax, olja, färg, bensin, avfettningsmedel, lösningsmedel för kemtvätt, fotogen, etc.; elektriska filtar; mattor
- Värmekänsliga kläder
Q.
Hur lång tid tar det att torka kläder i en värmepumpstork?
A.
Tiden det tar att torka kläderna i en värmepumpstork kan variera beroende på faktorer som typ av tyg och tvättens vikt.
1. Tygtyp: Kläder gjorda av tunga material som denim tar längre tid att torka än lättare tyger som polyester.
2. Tvättvikt: Ju mer tvätt det är, desto längre blir torktiden.
Sammanfattning
MÅTT
Viktiga specifikationer
MATERIAL & FINISH - Maskinens färg
Essence White
KAPACITET - Maximal torkkapacitet (kg)
9
MÅTT & VIKT - Produktmått (BxHxD mm)
600 x 850 x 660
ENERGI - Energieffektivitetsklass (Torktumlare)
A+++
FUNKTIONER - DUAL Inverter HeatPump
Nej
FUNKTIONER - Självrengörande kondensator
Ja
FUNKTIONER - Typ av värmekälla
Elektrisk värmepump
FUNKTIONER - Vändbar dörr
Nej
SMART TEKONOLOGI - Smart parkoppling
Ja
SMART TEKONOLOGI - ThinQ (Wi-Fi)
Ja
Alla specifikationer
MATERIAL & FINISH
Maskinens färg
Essence White
Dörrtyp
Dörr i klart härdat glas
KAPACITET
Maximal torkkapacitet (kg)
9
PROGRAM
AI-tork
Nej
Allergi (torktumlare)
Nej
Uppfräschning av sängkläder
Nej
Stort föremål
Nej
Bomull
Ja
Bomull+
Nej
Skonsam
Ja
Uppfräschning av dunjacka
Nej
Ladda ned program
Ja
Täcke
Nej
Syntet
Ja
Jeans
Nej
Blandmaterial
Ja
Snabb 30min
Nej
Snabbtork
Nej
Torkhylla
Nej
Uppfräschning
Nej
Hudvård
Nej
Ångrengöring
Nej
Ångfräschning
Nej
Handdukar
Nej
Varmluft
Nej
Ylle
Ja
Träningskläder (Sportkläder)
Ja
Lufttorkning (Kall luft)
Nej
Eco
Ja
Snabb 40
Ja
Tidsbestämd torkning
Ja
Turbo torkning
Nej
KONTROLLSKÄRM
Fördröjningstimer
3–19 timmar
Skärmtyp
Vred + Touchknappar & LED-skärm
Visar dörrlås
Nej
Symbolindikator
18:88
FUNKTIONER
6 Motion DD
Nej
AI DD
Nej
Typ
Kondensortorktumlare (utan ventilering)
Självrengörande kondensator
Ja
Signal vid programslut
Ja
Dubbel torkning (EcoHybrid)
Nej
DUAL Inverter HeatPump
Nej
Dubbelt luddfilter
Ja
Töm vatten indikator
Ja
Typ av värmekälla
Elektrisk värmepump
Invertermotor
Ja
Automatisk omstart
Nej
Inverter DirectDrive
Nej
Vändbar dörr
Nej
LoadSense
Ja
Sensor för torkning
Ja
Belysning i trumman
Nej
Justerbara ben
Ja
Utåtbuktande inre trumma
Nej
MÅTT & VIKT
Förpackningens mått (BxHxD mm)
660 x 890 x 702
Produktens djup med öppen dörr 90° (mm)
1 115
Produktmått (BxHxD mm)
600 x 850 x 660
Vikt (kg)
53,0
Vikt inklusive förpackning (kg)
56,0
ENERGI
Energieffektivitetsklass (Torktumlare)
A+++
PRODUKTFICHE (TORKTUMER)
Automatisk torktumlare
Ja
Belönats med ”EU Ecolabel Award”
Nej
Kondenseringseffektivitet
A
Varaktighet i påslaget läge (min)
10
Edry (kWh)
1,61
Edry1/2 (kWh)
0,88
Energiförbrukning per år (kWh)
194
Effektivitet vid kondensering (Full belastning)
91
Effektivitet vid kondensering (Halv belastning)
91
Ljudnivå (nivå på ljudstyrka) (dB)
64
Elförbrukning (W) – när maskin är avstängd
0,40
Elförbrukning (W) – när maskin är påslagen
0,40
Standard TorkProgram
Bomull, Skåptorrt
Tid (Min) - (Full maskin)
185
Tid (min) - (Delbelastning)
115
Viktad kondenseringseffektivitet (%)
91
Viktad programtid
145
EXTRA TILLVAL
Skrynkelreducering
Nej
Kondensorrengöring
Ja
Trumrengöring
Nej
Torrhetsnivå
3 nivåer
Favorit
Nej
Mindre tid
Nej
Mer tid
Nej
Torkhylla
Nej
Tidsstyrd torkning
Nej
Wi-Fi
Ja
Ljud (På / Av)
Nej
Barnspärr
Ja
Förlängd sluttid
Ja
Belysning i trumman
Nej
Fjärrstart
Ja
Ångprogram
Nej
Torktid
Ja
EAN-KOD
EAN-kod
8806096141922
SMART TEKONOLOGI
Smart Diagnosis
Ja
Smart parkoppling
Ja
Ladda ner program
Ja
Energiförbrukningskontroll
Ja
Fjärrstart och övervakning av program
Ja
ThinQ (Wi-Fi)
Ja
TILLVAL/TILLBEHÖR
Kit för tömningsslang
Ja
Montering av torksställ
Nej
Staplingskit
Nej
Kompatibel med LG TWINWash
Nej
EFTERLEVNADSINFORMATION
- filtillägg:pdf
- filtillägg:pdf
- filtillägg:pdf
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
Säkerhetsinformationen för tillbehör ingår i säkerhetsinformationen för produkten och tillhandahålls inte separat.
Det säger andra
Våra rekommendationer
Produkt-registrering
Du får snabbare support om du registrerar din produkt.
Produkt-support
Hitta handbok, felsökning och garanti för din LG-produkt.
Beställnings-support
Spåra din beställning och läs vanliga frågor om beställningar.
Reparations-begäran
Gör bekvämt reparationsbegäran online.
LiveChatt
Chatta med LG:s produktexperter för shoppinghjälp, rabatter och erbjudanden i realtid
Chatta med LG service support med den mest populära meddelandetjänsten
Skicka e-post till oss
Skicka e-post till LG service support
Ring oss
Tala direkt med våra supportrepresentanter.
Hitta en butik nära dig
