9 kg Torktumlare (Essence White) - Energiklass C/A+++, Heat Pump och Smart Diagnosis™ med Wi-Fi

*Bilderna är endast för illustrativa syften och kan skilja sig från den faktiska produkten.

*Ställ in programmet på Eco cycle (Full & Half Load) för test i enlighet med EN 61121 och förordning 932/2012.

*I en rad energieffektivitetsklasser från A+++ till D-skala enligt EN 61121 och förordning 932/2012.