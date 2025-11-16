About Cookies on This Site

9 kg Torktumlare (Essence White) - Energiklass C/A+++, Heat Pump och Smart Diagnosis™ med Wi-Fi
Produktinformationsblad

9 kg Torktumlare (Essence White) - Energiklass C/A+++, Heat Pump och Smart Diagnosis™ med Wi-Fi

Produktinformationsblad

9 kg Torktumlare (Essence White) - Energiklass C/A+++, Heat Pump och Smart Diagnosis™ med Wi-Fi

RHX1009NWB
Huvudfunktioner

  • Auto Cleaning Condenser
  • Sensor Dry
  • Quick 30
  • Smart Diagnosis™
  • ThinQ -Wi-Fi
Mer
Video av hur man zoomar in i LG-torktumlaren i tvättstugan med LG-tvättmaskin.

Video av hur man zoomar in i LG-torktumlaren i tvättstugan med LG-tvättmaskin.

*Produktbilderna i bilden och videon är endast för illustrativa syften och kan skilja sig från den verkliga produkten.

Allt en torktumlare ska vara

Enkel, ergonomisk design

Intuitiv design med kärnfunktioner

Sensorstyrd torkning

Torkning i realtid med sensorer

Spara energi

Effektiv torkteknik

Enkelt underhåll

Automatiskt rengöring av kondensor

Förbättrad design

Enkel att använda, med en snygg ny design

En ny design av torktumlaren som förbättrar utseendet i alla rum där den står i.

Interiörbild med tvättmaskin och torktumlare sida vid sida

*Bilderna är endast för illustrativa syften och kan skilja sig från den faktiska produkten.

Bild på en torktumlare framför en grön vägg med betyget A+++-4 % bredvid.

Bild på en torktumlare framför en grön vägg med betyget A+++-4 % bredvid.

Energieffektivitet

Spara energi, sänk energikostnaderna

Njut av tvätt med A+++-4 % energieffektivitet.

*Bilderna är endast för illustrativa syften och kan skilja sig från den faktiska produkten.

*Ställ in programmet på Eco cycle (Full & Half Load) för test i enlighet med EN 61121 och förordning 932/2012.

*I en rad energieffektivitetsklasser från A+++ till D-skala enligt EN 61121 och förordning 932/2012.

R290

Naturligt köldmedium

LG torktumlare med R290 kylmedel har lägre global uppvärmningspotential än R134a.

*Produktbilder är endast för illustrativa syften och kan skilja sig från den faktiska produkten.

*GWP: R290 = 3, R134a = 1 430

Sensorstyrd torkning

Utmärkt torkprestanda

Känner av mängden fukt på kläderna och ställer automatiskt in torktiden.

Video som illustrerar tygets fuktavkänning

*Produktbilderna i bilden och videon är endast för illustrativa syften och kan skilja sig från den verkliga produkten.

*Gäller endast för Sensor Dry-programmet.

Snabb 30

Torka små laster på bara 30 minuter

30-minuters torkning för små laster, anpassat för ett hektiskt schema.

Förstorad panelbild och tyg placeras i torktumlaren

*Bilderna är endast för illustrativa syften och kan skilja sig från den faktiska produkten.

*Quick 30 är för upp till 3 stycken (max 1 kg) av polyamid-, akryl- eller polyesterartiklar.

Allergy Care program

Kläder rengörs på djupet, vilket minskar risken för allergier

Med Allergy Care programmet minskar antalet levande dammkvalster som kan orsaka allergier.

Bild av en ren nallebjörn och vitt tyg inuti en torktrumma.

*Bilderna är endast för illustrativa syften och kan skilja sig från den faktiska produkten.

*Allergy Care-cykeln godkänd av BAF (British Allergy Foundation) minskar allergener som husdammskvalster.

Automatiskt rengöring av kondensor

Ingen manuell rengöring krävs för kondensorn

Njut av problemfritt underhåll av Auto Cleaning Condensor med självrengörande teknik.

*Produktbilderna i bilden eller videon är endast för illustrativa syften och kan skilja sig från den verkliga produkten.

*Kondensorns renlighet kan variera beroende på driftsmiljön.

*Frekvensen av att köra auto-rengörande kondensor" kan variera beroende på den initiala fuktmängden i tvätten."

Smart Pairing™

Synkroniserar torktumlarens inställningar automatiskt

Programinformation delas mellan tvättmaskin och torktumlare för en enkel, synergisk tvätt-/torkcykel.

*Produktbilderna i bilden och videon är endast för illustrativa syften och kan skilja sig från den verkliga produkten.

*Användning av denna funktion kräver att tvättmaskinen och torktumlaren är anslutna till ditt Wi-Fi-hemnätverk och registrerade i LG ThinQ™ smarta applikation.

2-i-1 filter

Uppgraderat filter som bibehåller bra torkprestanda

Ett uppgraderat dubbelskiktsfilter säkerställer effektiv torkprestanda och är lätt att rengöra.

Bild av ett filter som tas bort från torktrumman

Kontrollera filterrengöringsprocessen

Video som visar processen att rengöra filtret

*Bilderna är endast för illustrativa syften och kan skilja sig från den faktiska produkten.

LG ThinQ™

Livet förenklat med enkel kontroll

Njut av fjärråtkomst till torktumlare och ladda ner nya cykler.

Styr din tvätt när som helst, var som helst

LG ThinQ™-appen låter dig ansluta till din torktumlare som aldrig förr. Starta din laddning med bara en knapptryckning.

Enkelt underhåll och övervakning

Oavsett om det är dagligt underhåll eller för att få kontroll, övervaka bekvämt din torktumlares energianvändning genom LG ThinQ™-appen.

Handsfree tvätt med röstassistent

Berätta för din smarta högtalare eller AI-assistent vad du behöver och låt din torktumlare ta hand om resten.

*Produktbilder är endast för illustrativa syften och kan skilja sig från den faktiska produkten.

*Smarta funktioner kan variera beroende på land och modell. Kontakta din lokala återförsäljare eller LG för tillgänglighet.

*Stöd för smarta hemenheter som är kompatibla med Google Assistant kan variera beroende på land och din individuella smarta hemkonfiguration.

Förbättrad design

LG torktumlare i vardagsrummet.

Passar din interiör

Bild på en LG torktumlare.

Platt & Minimal

Förstorad bild av torktumlarens ratt och panel

Enkel & enkel kontroll

Invändig bild av en tvättmaskin och torktumlare sida vid sida.

Tvättmaskin & torktumlare

*Produktbilder är endast för illustrativa syften och kan skilja sig från den faktiska produkten.

FAQ

Q.

Hur väljer jag en ny torktumlare?

A.

Tänk på följande när du väljer en torktumlare:

1. Kapacitet baserad på din familjs storlek

2. Energieffektivitet för din elräkning

3. Torkprogram som passar dina behov

4. Smarta funktioner och applikationer som LG ThinQ

5. Installationsutrymme behövs för torktumlaren

6. Tillförlitlighet och kvalitetsgarantitjänster

Q.

Kräver denna produkt ytterligare ventilationsinstallation?

A.

LG torktumlare är ventilfria och kan användas var som helst utan utrymmesbegränsningar.

Q.

Vad behöver jag veta innan jag staplar min tvättmaskin och torktumlare?

A.

Tänk på följande faktorer för att se till att din staplade tvättmaskin och torktumlare är säkra, pålitliga och lätta att använda.

1. Kompatibilitet: Se först till att modellerna av tvättmaskin och torktumlare är kompatibla med varandra. LG torktumlare bör endast placeras på LG trumtvättar. (Alternativ brickdjup: 565, 615 mm)

2. Installationsutrymme: Kontrollera storleken på utrymmet för att installera tvättmaskin och torktumlare i serie. Se också till att du har tillräckligt med utrymme för att öppna luckorna till tvättmaskinen och torktumlaren.

3. Expertinstallation: Torktumlaren kan fästas säkert på LG-tvättmaskinen med hjälp av en staplingssats. Endast kvalificerad servicepersonal får stapla och kontrollera att torktumlaren är korrekt installerad.

Q.

Vad är den typiska livslängden för en torktumlare?

A.

Produktens livslängd kan variera beroende på flera faktorer, såsom produktkvalitet, användningsfrekvens och underhåll.

Regelbundet underhåll är viktigt för att förlänga torktumlarens livslängd.

1. Rengör området runt filtret före och efter torkning, och håll det dubbla luddfiltret rent genom att tvätta det med vatten.

2. Rengör dammet inuti torktumlaren och ventilera ut den genom att öppna luckan något före och efter användning.

3. Det rekommenderas att ta hand om kondensorn och trumman med hjälp av funktionerna Condensor Care och Drum Care.

Q.

Vilka kläder ska man inte använda i en  torktumlaren?

A.

Kontrollera tygvårdsetiketten på dina kläder och torka dem enligt den rekommenderade torkmetoden.

Torka inte följande föremål:

- Föremål som kan orsaka brand: kläder med brandfarliga ämnen som vax, olja, färg, bensin, avfettningsmedel, lösningsmedel för kemtvätt, fotogen, etc.; elektriska filtar; mattor

- Värmekänsliga kläder

Q.

Hur lång tid tar det att torka kläder i en värmepumpstork?

A.

Tiden det tar att torka kläderna i en värmepumpstork kan variera beroende på faktorer som typ av tyg och tvättens vikt.

1. Tygtyp: Kläder gjorda av tunga material som denim tar längre tid att torka än lättare tyger som polyester.

2. Tvättvikt: Ju mer tvätt det är, desto längre blir torktiden.

Sammanfattning

Skriv ut

MÅTT

RHX1009NWB

Viktiga specifikationer

  • MATERIAL & FINISH - Maskinens färg

    Essence White

  • KAPACITET - Maximal torkkapacitet (kg)

    9

  • MÅTT & VIKT - Produktmått (BxHxD mm)

    600 x 850 x 660

  • ENERGI - Energieffektivitetsklass (Torktumlare)

    A+++

  • FUNKTIONER - DUAL Inverter HeatPump

    Nej

  • FUNKTIONER - Självrengörande kondensator

    Ja

  • FUNKTIONER - Typ av värmekälla

    Elektrisk värmepump

  • FUNKTIONER - Vändbar dörr

    Nej

  • SMART TEKONOLOGI - Smart parkoppling

    Ja

  • SMART TEKONOLOGI - ThinQ (Wi-Fi)

    Ja

Alla specifikationer

MATERIAL & FINISH

  • Maskinens färg

    Essence White

  • Dörrtyp

    Dörr i klart härdat glas

KAPACITET

  • Maximal torkkapacitet (kg)

    9

PROGRAM

  • AI-tork

    Nej

  • Allergi (torktumlare)

    Nej

  • Uppfräschning av sängkläder

    Nej

  • Stort föremål

    Nej

  • Bomull

    Ja

  • Bomull+

    Nej

  • Skonsam

    Ja

  • Uppfräschning av dunjacka

    Nej

  • Ladda ned program

    Ja

  • Täcke

    Nej

  • Syntet

    Ja

  • Jeans

    Nej

  • Blandmaterial

    Ja

  • Snabb 30min

    Nej

  • Snabbtork

    Nej

  • Torkhylla

    Nej

  • Uppfräschning

    Nej

  • Hudvård

    Nej

  • Ångrengöring

    Nej

  • Ångfräschning

    Nej

  • Handdukar

    Nej

  • Varmluft

    Nej

  • Ylle

    Ja

  • Träningskläder (Sportkläder)

    Ja

  • Lufttorkning (Kall luft)

    Nej

  • Eco

    Ja

  • Snabb 40

    Ja

  • Tidsbestämd torkning

    Ja

  • Turbo torkning

    Nej

KONTROLLSKÄRM

  • Fördröjningstimer

    3–19 timmar

  • Skärmtyp

    Vred + Touchknappar & LED-skärm

  • Visar dörrlås

    Nej

  • Symbolindikator

    18:88

FUNKTIONER

  • 6 Motion DD

    Nej

  • AI DD

    Nej

  • Typ

    Kondensortorktumlare (utan ventilering)

  • Självrengörande kondensator

    Ja

  • Signal vid programslut

    Ja

  • Dubbel torkning (EcoHybrid)

    Nej

  • DUAL Inverter HeatPump

    Nej

  • Dubbelt luddfilter

    Ja

  • Töm vatten indikator

    Ja

  • Typ av värmekälla

    Elektrisk värmepump

  • Invertermotor

    Ja

  • Automatisk omstart

    Nej

  • Inverter DirectDrive

    Nej

  • Vändbar dörr

    Nej

  • LoadSense

    Ja

  • Sensor för torkning

    Ja

  • Belysning i trumman

    Nej

  • Justerbara ben

    Ja

  • Utåtbuktande inre trumma

    Nej

MÅTT & VIKT

  • Förpackningens mått (BxHxD mm)

    660 x 890 x 702

  • Produktens djup med öppen dörr 90° (mm)

    1 115

  • Produktmått (BxHxD mm)

    600 x 850 x 660

  • Vikt (kg)

    53,0

  • Vikt inklusive förpackning (kg)

    56,0

ENERGI

  • Energieffektivitetsklass (Torktumlare)

    A+++

PRODUKTFICHE (TORKTUMER)

  • Automatisk torktumlare

    Ja

  • Belönats med ”EU Ecolabel Award”

    Nej

  • Kondenseringseffektivitet

    A

  • Varaktighet i påslaget läge (min)

    10

  • Edry (kWh)

    1,61

  • Edry1/2 (kWh)

    0,88

  • Energiförbrukning per år (kWh)

    194

  • Effektivitet vid kondensering (Full belastning)

    91

  • Effektivitet vid kondensering (Halv belastning)

    91

  • Ljudnivå (nivå på ljudstyrka) (dB)

    64

  • Elförbrukning (W) – när maskin är avstängd

    0,40

  • Elförbrukning (W) – när maskin är påslagen

    0,40

  • Standard TorkProgram

    Bomull, Skåptorrt

  • Tid (Min) - (Full maskin)

    185

  • Tid (min) - (Delbelastning)

    115

  • Viktad kondenseringseffektivitet (%)

    91

  • Viktad programtid

    145

EXTRA TILLVAL

  • Skrynkelreducering

    Nej

  • Kondensorrengöring

    Ja

  • Trumrengöring

    Nej

  • Torrhetsnivå

    3 nivåer

  • Favorit

    Nej

  • Mindre tid

    Nej

  • Mer tid

    Nej

  • Torkhylla

    Nej

  • Tidsstyrd torkning

    Nej

  • Wi-Fi

    Ja

  • Ljud (På / Av)

    Nej

  • Barnspärr

    Ja

  • Förlängd sluttid

    Ja

  • Belysning i trumman

    Nej

  • Fjärrstart

    Ja

  • Ångprogram

    Nej

  • Torktid

    Ja

EAN-KOD

  • EAN-kod

    8806096141922

SMART TEKONOLOGI

  • Smart Diagnosis

    Ja

  • Smart parkoppling

    Ja

  • Ladda ner program

    Ja

  • Energiförbrukningskontroll

    Ja

  • Fjärrstart och övervakning av program

    Ja

  • ThinQ (Wi-Fi)

    Ja

TILLVAL/TILLBEHÖR

  • Kit för tömningsslang

    Ja

  • Montering av torksställ

    Nej

  • Staplingskit

    Nej

  • Kompatibel med LG TWINWash

    Nej

EFTERLEVNADSINFORMATION

MER EFTERLEVNADSINFORMATION
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
Säkerhetsinformationen för tillbehör ingår i säkerhetsinformationen för produkten och tillhandahålls inte separat.

