13 kg Tvättmaskin(Essence White) - Energiklass A, LCD-vred, Auto Dose, TurboWash360™, AI DD™, Smart Diagnosis™ med Wi-Fi
*Relaterade bilder är endast för illustrativa syften och kan skilja sig från den faktiska produkten.
Mer hållbar tvätt
A-30% effektivitet, optimerad teknik
Spara på elkostnaderna med tvättmaskiner som tvättar, sköljer och centrifugerar för optimal vatten- och energianvändning.
Det finns grafer och energisparikoner bredvid tvättmaskinen.
*30 % lägre i energieffektivitetsindexet jämfört med minimigränsen för energieffektivitetsklass A enligt EU-förordning 2019/2014
*Faktiska resultat kan variera beroende på kläder och miljö.
Microplastic Care program
Hållbar tvätt med Mikroplast-programmet
Sväng- och tumlingsrörelser minskar friktionen, vilket minskar mikroplastutsläppen med 60 %.
*Testat av Intertek i juli 2023. Microplastic Care-cykel med 3 kg belastning (100 % polyester träningsjacka) jämfört med Mixed Fabric-cykel (F4Y7EYPBW).
Jämföra genom att mäta mängden mikroplast som filtrerats genom ett 20㎛ filter.
*Faktiska resultat kan variera beroende på kläder och miljö.
TurboWash™360°
Noggrann renöring på endast 39 minuter
Tack vare att TurboWash™360° använder fyra munstycken för att tvätta din tvätt kan du njuta av noggrant rengjorda kläder på mindre än 39 minuter, med en snabbare tvätt som inte kompromissar med tvättresultatet.
*Testat av Intertek, baserat på IEC 60456: utgåva 5.0.
TurboWash39 cykel med 5 kg IEC belastning jämfört med
Konventionell bomullscykel med TurboWash (F4V9RWP2W mot FC1450S2W).
*Faktiska resultat kan variera beroende på kläder och
miljö.
Deep-learning AI DD™
Tvättning med optimerad rengöring och klädvård
AI Inverter DD™ känner av tyget och jämför resultatet med i inbyggda databasen med över 20 000 olika resultat för en optimal klädvård.
*Testat av Intertek i januari 2023.
*Al-Wash cykel med 3 kg belastning jämfört med bomullscykel (F4Y7RYW0W).
*Faktiska resultat kan variera beroende på kläder och miljö.
*AI-avkänning är inte aktiverat när alternativet Steam är valt.
ezDispense™
Smartare och enklare tvättning med autodosering för upp till 31 tvättomgångar
ezDispense™ känner av tvättmängden och använder den optimala mängden tvättmedel som kommer räcka upp till 31 tvättomgångar
Tvättlådan är öppen och tvättmedlet hälls på.
*Tvätta upp till 31 tvättomgångar när du fyller båda facken med tvättmedel.
*Faktiska resultat kan variera beroende på miljön.
Optimerad tvätt
Program som är optimerade för dina tvättvanor
Njut av en enklare tvättning med färre olika moment. Din maskin kommer automatiskt att välja dina mest använda program och alternativ för tvättar skräddarsydda efter dina behov och vanor.
*Efter 10 tvättar är standardprogramvalet inställt på den mest använda programmet.
*När samma alternativ för ett visst program har valts tre gånger i följd, väljs de också automatiskt.
Steam™
Allergireducering med ånga
LG Steam™ ger kläder en djuprengöring, minskar dammkvalster och höjer komforten.
Barnet och mamman ligger på sängen.
*Allergiprogrammet är godkänt av BAF (British Allergy Foundation) för minskning av husdammskvalsterallergener.
Smart Pairing™
Koppla samman tvättmaskin och torktumlare
Med Smart Pairing™ kan torktumlaren ta emot programinformation från din LG tvättmaskin (Wi-Fi) och ställer automatiskt in ett korrekt torkprogram för att ge dina kläder klädvården de förtjänar.
*Båda maskinerna måste vara anslutna till ett stabilt Wi-Fi-nätverk och LG ThinQ™-appen på en kompatibel mobil enhet för att använda Smart Pairing™.
Scent+
Fräscha tvättdofter som dröjer sig kvar som en mild bris
Njut av en långvarig fräsch doft med ett alternativ som innehåller sköljmedel djupt in i tyget.
*Faktiska resultat kan variera beroende på kläder och miljö."
*Testat senast i februari 2024 av Intertek. Bomullscykel med Scent+-alternativ jämför med Bomullscykel utan Scent+-tillval (3,5 kg IEC-belastning)
*Aktivering av alternativet Scent+" bibehöll kvarvarande doft minst 100 % mer än inaktivering av alternativet när det mättes 6 timmar efter tvättprogrammet
Smarta vitvaror
Anslut och kontrollera din maskin från var som helst
LG ThinQ™-appen låter dig ansluta till din tvättmaskin som aldrig förr. Starta din maskin med bara en knapptryckning.
Enkelt underhåll och övervakning
Oavsett om det är dagligt underhåll eller större uppgifter kan du enkelt övervaka din tvättmaskins energianvändning genom LG ThinQ™-appen.
Handsfree tvätt med röstassistent
Berätta för din smarta högtalare eller AI-assistent vad du behöver och låt din tvättmaskin ta hand om resten.
*Google och Google Home är varumärken som tillhör Google LLC.
*Amazon, Alexa, Echo och alla relaterade logotyper och rörliga märken är varumärken som tillhör Amazon.com, Inc eller dess dotterbolag.
*LG SmartThinQ döps nu om till LG ThinQ.
*Smarta funktioner och röstassistentprodukt kan variera beroende på land och modell. Kontakta din lokala återförsäljare eller LG för tillgänglighet.
*Röstaktiverad smart högtalarenhet ingår inte.
*Röststyrning aktiveras endast när tvättmaskinen är påslagen.
*Testat av Intertek i juli 2013. Baktericid effekt för P.aeruginosa av rostfritt stål mot initial mängd på 12 dagar.
FAQ
Vad är tvättmaskinen i standardstorlek?
Alla LG tvättmaskiner finns i standardhöjd och bredd. Djupet på LG tvättmaskiner kan
variera beroende på trumstorlek/kapacitet.
Standardmått är: bredd 600 mm x höjd 850 mm x djup 565-675 mm.
Vilket är det bästa kg för en tvättmaskin?
LG rekommenderar en tvättmaskin med en trumkapacitet på 8–9 kg för ett medelstort hushåll. Överväg en större 11-13 kg modell för en stor familj eller om
du genererar särskilt stora tvättmängder. Större modeller klarar även av ett täcke upp till king size. Kom ihåg att LG:s innovativa teknik betyder vår
vitvaror kan erbjuda ökad kapacitet för samma storlek tvättmaskin.
Hur väljer jag en energieffektiv tvättmaskin?
Kontrollera energimärkningen på din tvättmaskin för betyget A (bäst) till G (sämst). Vissa LG-tvättmaskiner har Triple A-klassificeringar* för energi, centrifugering och
bullernivåer. AI inom LG-maskiner gör det också möjligt för dig att dra nytta av de mest lämpliga tvättrörelserna för din tvättmängd, och därmed behålla energin
förbrukningen till ett minimum.
*LG internt labbtest baserat på EN 60456:2016/A11:2020 med F6V7RWP1WE. 2) Energi-, Cetrifugering- och Ljudnivå-klasserna är enligt EU 2019/2014. 3) Resultatet
kan bero på användningsmiljön.
Hur kan jag välja rätt tvättprogram?
Allmänt sett bör du konsultera skötseletiketten på dina kläder och välja den matchande tvätprogram på din maskin. LG tvättmaskiner med AI DD
funktionen väger sedan automatiskt din tvätt och känner av mjukhet för att bestämma ett optimalt tvättmönster och justera tvättrörelserna
under tvätten i enlighet därmed. Om du länkar ihop din LG tvättmaskin och torktumlare kan de samarbeta för att säkerställa att rätt program väljs
automatiskt.
Hur kan jag minska ljudet från min tvättmaskin?
En självklar början skulle vara att köpa en LG tvättmaskin som har Triple A-klassificering* för energi, centrifugering och ljudnivåer. Innovativ LG DirectDrive™
Motorteknik minskar antalet rörliga delar inuti din apparat, vilket minskar ljudet som genereras
(samt förlänger dess livslängd på grund av mindre slitage).
När du installerar din tvättmaskin, se till att den står på ett plant underlag och kontrollera den regelbundet. En obalanserad maskin kan röra sig eller vibrera som kan ge en ökad ljudeffekt. Att placera antivibrationsdynor under din tvättmaskin kan också hjälpa till att minska buller.
*LG internt labbtest baserat på EN 60456:2016/A11:2020 med F6V7RWP1WE. 2) Energi-, Centrifugering- och Ljudnivå-klasserna är enligt EU 2019/2014. 3)
Resultatet kan bero på användningsmiljön.
Hur gynnar Deep-learning AI DD™ min tvätt?
LG:s djupinlärande AI DD™-maskiner använder smart teknik för att individuellt analysera vikten och tygtypen på din tvätt. Resultatet? Automatisk rörelseoptimering av din maskin resulterar i förbättrat klädvård, vilket gör att dina kläder ser bättre ut längre. DirectDrive™-motorer
leverera 6-rörelses teknologi för en effektiv tvätt med färre rörliga delar, vilket ger en längre hållbarhet, mer energieffektiv maskin.
Vad är LG Quick Wash-funktionen?
LG:s snabba TurboWash™ 360˚-teknik ger noggrant rengjorda kläder på bara 39 minuter, med en tvätt som är skräddarsydd efter dina klädbehov.
3D Multi Spray sprutar vattenstrålar från alla vinklar medan den intelligenta växelriktarpumpen styr kraften i vattensprayen – kombinerar för att uppnå
en optimal balans mellan spraykraft, tvättmedel och cykelrörelse som sparar din dyrbara tid utan att kompromissa med tvättkvalitet eller tygvård.
Det är snabbtvätt som ger en perfekt rengöring på rekordtid.
Vad kan en smart tvättmaskin göra?
LG:s tvättmaskiner använder artificiell intelligens för att optimera tvättrörelser för varje belastning. Djup inlärning baserad på intelligens från tusentals
av stora datatvätthändelser gör att tvättmaskinen automatiskt känner av tygets egenskaper som vikt och mjukhet.
Resultatet? 10 %* bättre klädvård så att dina kläder ser bättre ut längre. LG:s WiFi-aktiverade smarta tvättmaskiner kan också nås
och styrs av röstigenkänning eller från LG ThinQ™-appen på din smartphone, som ansluts till din smarta tvättmaskin var du än är. Fjärrstarta
din maskin med antingen en knapptryckning eller röstassistentkontroll, få ett meddelande när en tvätt är klar, utför felsökning
Smart diagnos och ladda ner skräddarsydda förinställda program – allt via ThinQ™-appen.
* Testad av Intertek i januari 2023.
Al Wash med 3 kg belastning jämfört med bomullscykel (F4Y7RYW0W). Resultaten kan vara olika beroende på kläder och miljö.
* AI-avkänning är inte aktiverat när alternativet Steam är valt.
Vad är ångfunktionen i LG tvättmaskin?
LG:s egenutvecklade Steam™-teknologi (på utvalda modeller) hanterar effektivt allergener. Allergy Care-funktionen ångar kläder i början av tvätten
för att lossa fibrer och lösa upp allergener, inklusive pollen och dammkvalster.
Hur fungerar autodoseringsfunktionen?
LG ezDispense™ autodoseringssystem låter dig fylla på diskmedelsbehållaren och lämna tvättmaskinen för att göra jobbet.
Tekniken i apparaten känner av vikten på din tvätt och fyller automatiskt på exakt rätt mängd tvättmedel varje gång. Det tar bort risken
av överdosering, sparar tid och förlänger livslängden på dina kläder. Tvättmedels- och sköljmedelsfack rymmer tillsammans upp till 35 doser rengöringskraft. Stäng helt enkelt dörren och tryck på start!
Finns tvättmaskiner i olika färger?
LG erbjuder flera olika färgalternativ för att säkerställa att du kan hitta en tvättmaskin som antingen matchar befintliga apparater eller som passar din smak. Välj från följande urval av färger: klassisk vit, svart stål eller grafit.
Viktiga specifikationer
Maximal tvättkapacitet (kg)
13
Produktmått (BxHxD mm)
600 x 850 x 615
Centrifugeringshastighet (varvtal)
1 350
ezDispense
Ja
Ångprogram
Ja
Skrynkelreducering
Nej
ThinQ (Wi-Fi)
Ja
Alla specifikationer
MATERIAL & FINISH
Maskinens färg
Essence White (blank)
Dörrtyp
Svarttonad lucka av härdat glas
KAPACITET
Maximal tvättkapacitet (kg)
13
PROGRAM
Täcke
Ja
Bomull
Ja
Ångprogram för babykläder
Ja
AI Tvätt
Ja
Allergi (tvättmaskin)
Ja
Automatisk tvätt
Nej
Sängkläder
Ja
Kalltvätt
Ja
Färgbevaring
Nej
Bomull +
Nej
Mörka Kläder
Nej
Skonsam
Ja
Dunjacka
Ja
Syntet
Ja
Eco 40-60
Ja
Fintvätt
Nej
Hygien
Nej
Intensiv 60
Nej
Blandmaterial
Ja
Utomhus
Nej
Quick 14 (Snabb 14)
Ja
Snabbtvätt 30min
Nej
Snabbtvätt
Nej
Snabbtvätt+tork
Nej
Uppfräschning
Nej
Sköljning+Centrifugering
Ja
Tyst tvätt
Ja
Hudvård
Nej
Fållar och kragar på ärmar
Ja
Endast centrifugering
Ja
Sportkläder (Aktivkläder)
Ja
Fläckborttagning
Nej
Uppfräschning med ånga
Nej
Rengöring av trumman
Ja
TurboWash 39
Ja
TurboWash 49
Nej
TurboWash 59
Nej
Tvätt+tork
Nej
Ylle (Handtvätt/Ylletvätt)
Ja
KONTROLLSKÄRM
Fördröjningstimer
3–19 timmar
Skärmtyp
Vred + Touchknappar & LCD+LED-skärm
Visar dörrlås
Ja
Symbolindikator
LCD
FUNKTIONER
6 Motion DD
Ja
AI DD
Ja
Typ
Frontmatad Tvättmaskin
Signal vid programslut
Ja
Centum System
Nej
Lägg till plagg
Ja
ezDispense
Ja
Automatisk omstart
Ja
Inverter DirectDrive
Ja
System för skumkontroll
Ja
LoadSense
Ja
Ångprogram
Ja
Belysning i trumman
Nej
Steam+
Nej
Justerbara ben
Ja
Rostfri ståltrumma
Ja
TurboWash360˚
Ja
Utåtbuktande inre trumma
Ja
Vibrationssensor
Ja
Trumvalk
Smal trumvalk i rostfritt stål
Vattenanslutning (Varmt/Kallt)
Endast kallvatten
Vattennivå
Auto
Valbar maximal centrifugeringshastighet (RPM)
1400
MÅTT & VIKT
Förpackningens mått (BxHxD mm)
660x890x705
Produktmått (BxHxD mm)
600 x 850 x 615
Vikt (kg)
73,0
Vikt inklusive förpackning (kg)
77,0
Produktens djup från baksida till lucka (D' mm)
655
Produktens djup med luckan öppen 90˚ (D'' mm)
1 145
ENERGI
Energieffektivitetsklass (Tvätt)
A
EXTRA TILLVAL
Wi-Fi
Ja
Lägg till plagg
Ja
Ljud (På / Av)
Ja
Barnspärr
Ja
Förlängd sluttid
Ja
Tvättmedelsnivå
Nej
Belysning i trumman
Nej
Förtvätt
Ja
Fjärrstart
Ja
Sköljning
Skölj+ och stopp / Skölj och stopp / Skölj++ / Skölj+ / Standard / Nej
Sköljning + Centrifugering
Ja
Sköljning+
Ja
Sköljmedelsnivå
Nej
Centrifugering
1400/1200/1000/800/400/Ingen centrifugering
Ångprogram
Ja
Temp.
Kallt/20/30/40/60/95℃
Trumrengöring
Ja
TurboWash
Ja
Tvätt
Ja
Skrynkelreducering
Nej
ColdWash
Nej
ezDispense Munstyckesrengöring
Nej
PRODUKTFICHE (TVÄTTOMGÅNG)
Energiförbrukning per 100 omgångar (kWh)
39
Belönats med ”EU Ecolabel Award”
Ja
Varaktighet i påslaget läge (min)
5
Eco 40-60 (Full belastning)
0,885
Eco 40-60 (Halv belastning)
0,470
Eco 40-60 (Kvartsbelastning)
0,208
Energieffektivitetsklass
A
Centrifugeringshastighet (varvtal)
1 350
Ljudnivå för centrifugering (nivå på ljudstyrka) (dB)
71
Elförbrukning (W) – när maskin är avstängd
0,5
Elförbrukning (W) – när maskin är påslagen
2,0
Centrifugeringseffektivitet – Energiklass
B
Centrifugeringseffektivitet – Fukthalt (%)
53,9
Standardprogram (endast tvätt)
Eco 40-60
Tid (Min) - (Full maskin)
240
Tid (min) - (Halv belastning)
180
Tid (min) - (Kvartsbelastning)
140
Tvättkapacitet (kg)
13
Vattenförbrukning per tvättcykel (ℓ)
46
EAN-KOD
EAN-kod
8806096505205
SMART TEKONOLOGI
Smart Diagnosis
Ja
Ladda ner program
Ja
Energiförbrukningskontroll
Ja
Fjärrstart och övervakning av program
Ja
ThinQ (Wi-Fi)
Ja
Trumrengöring (Tub Clean Coach)
Ja
Smart parkoppling
Ja
TILLVAL/TILLBEHÖR
Kompatibel med LG TWINWash
Nej
EFTERLEVNADSINFORMATION
- filtillägg:pdf
- filtillägg:pdf
- filtillägg:pdf
