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แจม-รชตะ" ชวนอัปเกรดโฮมเอนเตอร์เทนเมนต์เหนือระดับ เผยเคล็ดลับความสุขล้นบ้านในงาน “집들이 by LG

HOME_ENTERTAINMENT06/08/2026
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    ทุกก้าวของการใช้ชีวิตในบ้าน เริ่มต้นกับแอลจี พร้อมจัดเต็มมินิคอนเสิร์ตสุดเอ็กซ์คลูซีฟ

     

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    กรุงเทพฯ, 8 มิถุนายน 2569 – เปิดโหมดพักผ่อนแบบฉบับหนุ่มฮอต! เมื่อแอลจี ประเทศไทย เนรมิตพื้นที่ป๊อปอัพสุดเอ็กซ์คลูซีฟสไตล์เกาหลีครั้งแรกในไทยกับงาน “집들이 by LG ทุกก้าวของการใช้ชีวิตในบ้าน เริ่มต้นกับแอลจี” งานนี้เลยไม่พลาดคว้าตัวหนุ่มหล่อหน้าใส “แจม-รชตะ หัมพานนท์” มาร่วมเช็คอินพร้อมแชร์ไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตในบ้านแบบเอ็กซ์คลูซีฟ พร้อมพาทุกคนก้าวเข้าสู่ประสบการณ์ความบันเทิงเหนือระดับภายใต้คอนเซปต์ Feel the Fullest Experience

     

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    บรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความอบอุ่นและสนุกสนาน โดยแจม-รชตะ ได้ร่วมพูดคุยแชร์ทริกการชาร์จพลังในวันพักผ่อน ที่เจ้าตัวยกให้โฮมเอนเตอร์เทนเมนต์ เป็นไอเทมชิ้นสำคัญที่ขาดไม่ได้ ไม่ว่าจะเป็นการอินไปกับซีรีส์เกาหลีเรื่องโปรดที่ภาพสวยคมชัดสมจริงเสมือนหลุดเข้าไปอยู่ในฉาก เพลิดเพลินกับเสียงเพลงรอบทิศทาง หรือแม้แต่การจับจอยสวมบทบาทเกมเมอร์เพื่อปลดปล่อยความมันส์ ซึ่งภายในงาน แอลจีได้ยกทัพโฮมเอนเตอร์เทนเมนต์ระดับพรีเมียมมาให้ผู้ร่วมงานได้สัมผัสประสบการณ์จริงแบบใกล้ชิด ชูความโดดเด่นของนวัตกรรม AI ที่คอยรู้ใจและตอบโจทย์ได้ทุกอารมณ์ จัดเต็มตั้งแต่ ทีวี LG OLED Wallpaper ดีไซน์บางเฉียบเพียง 9 มม. ทีวี LG Micro RGB รุ่นเรือธงยักษ์ขนาด 100 นิ้วระดับโรงภาพยนตร์ จอโค้งเกมมิ่งระดับโปรอย่าง LG UltraGear™ OLED ที่ภาพลื่นไหลตอบสนองไวสะใจสายเกมเมอร์ ไปจนถึงจอไลฟ์สไตล์ไร้สายสุดฮิตอย่าง LG StanbyME 2 ที่พร้อมเคลื่อนย้ายความบันเทิงไปสแตนด์บายได้ทุกมุมบ้าน

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    และเพื่อเป็นการตอกย้ำคอนเซปต์ One Home. Endless Vibes. ที่พร้อมเปลี่ยนทุกสเปซในบ้านให้เป็นมู้ดที่ใช่ แอลจีได้จัดเซอร์ไพรส์ชุดใหญ่ ส่งท้ายความสุขด้วยมินิคอนเสิร์ตสุดเอ็กซ์คลูซีฟจากหนุ่มแจม ที่มาจัดเต็มเสิร์ฟทั้งเสียงเพลงเพราะๆ และรอยยิ้มละลายใจ สร้างสีสันและความประทับใจให้ผู้ร่วมงานได้ฟินกันแบบใกล้ชิดติดขอบเวที

     

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    ต้อนรับมหกรรมเชียร์ฟุตบอลระดับโลกที่ทุกคนรอคอย! แอลจีชวนคอบอลมาเนรมิตพื้นที่บ้านให้เต็มเปี่ยมไปด้วยความบันเทิงระดับพรีเมียม เพื่ออรรถรสในการเชียร์แมตช์หยุดโลกแบบสมจริงทะลุจอ ด้วยข้อเสนอสุดพิเศษตลอดเดือนมิถุนายน 2569 นี้ กับโปรโมชันส่วนลดทีวีสูงสุด 50% และซื้อชิ้นที่ 2 ลด Soundbar สูงสุด 40% ผ่าน LG.com ได้แล้วตั้งแต่วันที่ 1 -30 มิถุนายน 2569 จัดเต็มสิทธิพิเศษเพื่อการอัปเกรดทีวีและเครื่องเสียงใหม่ให้จุใจ สามารถดูรายละเอียดเกี่ยวกับสินค้าและโปรโมชั่นเพิ่มเติมได้ที่ https://www.lg.com/th/promotions/ms-football หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ข้อมูลแอลจี โทร. 02-057-5757 และติดตามข่าวสารล่าสุดได้ทางเฟซบุ๊กแฟนเพจ LG Global และอินสตาแกรม lg_thailand

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