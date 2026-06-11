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แอลจี ฉลองความสำเร็จแคมเปญยิ่งใหญ่ ‘집들이 by LG ทุกก้าวของการใช้ชีวิตในบ้าน เริ่มต้นกับแอลจี’
เสิร์ฟความฟินส่งท้ายกับ ‘MINHO (SHINee)’ ตอกย้ำผู้นำนวัตกรรมบ้านอัจฉริยะที่ครองใจคนไทย
กรุงเทพฯ, 11 มิถุนายน 2569 – บริษัท แอลจี อีเลคทรอนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้นำนวัตกรรมเทคโนโลยีเครื่องใช้ไฟฟ้าระดับโลก ฉลองความสำเร็จอย่างงดงามส่งท้ายแคมเปญ “집들이 by LG ทุกก้าวของการใช้ชีวิตในบ้าน เริ่มต้นกับแอลจี” หลังกวาดกระแสตอบรับจากผู้บริโภคอย่างล้นหลามตลอด 6 วันของการจัดงาน จัดเซอร์ไพรส์ครั้งใหญ่เพื่อแทนคำขอบคุณ ดึงตัวศิลปินระดับตำนานจากเกาหลี ‘MINHO (SHINee)’ บินลัดฟ้ามาร่วมมอบประสบการณ์สุดพิเศษ พร้อมด้วยศิลปินไทย ‘เจ้านาย-จินเจษฎ์ วรรธนะสิน’ ที่มาร่วมสร้างสีสันในปาร์ตี้ K-Lifestyle ส่งท้ายแคมเปญแห่งปีอย่างสมบูรณ์แบบ
ปรากฏการณ์ K-Lifestyle ใจกลางเมือง สู่บทพิสูจน์วิสัยทัศน์ "บ้านที่เหมาะกับทุกคน"
แคมเปญ 집들이 by LG นับเป็นก้าวสำคัญที่ตอกย้ำความสำเร็จของแอลจีในการเชื่อมโยงนวัตกรรมเข้ากับไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภคได้อย่างไร้รอยต่อ โดยตลอด 6 วันของการจัดแคมเปญดังกล่าว พื้นที่เนรมิตบ้านแห่ง K-Lifestyle ได้รับความสนใจอย่างเนืองแน่น โดยมีผู้เข้าร่วมสัมผัสประสบการณ์จริงกว่า 7,750 คน พร้อมสร้างกระแสพูดถึงบนโลกออนไลน์ กวาดยอดการเข้าถึง (Reach) รวมกว่า 400 ล้านครั้งบนทุกแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย ความสำเร็จนี้สะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพของนวัตกรรมแอลจีที่พร้อมตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นไลฟ์สไตล์ที่รักความสงบ หรือผู้ที่ชื่นชอบการทำกิจกรรมและการเข้าสังคม
สร้างโมเมนต์สุดเอ็กซ์คลูซีฟ วิ่งรับอรุณสร้างเส้นทางรูปหัวใจ และปาร์ตี้ส่งท้ายกับ MINHO
เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองความสำเร็จ แอลจีได้จัดกิจกรรมไฮไลต์ที่ผสมผสานความสนุกและไลฟ์สไตล์เพื่อสุขภาพอย่างลงตัว เริ่มต้นช่วงเช้าด้วยการชวน MINHO ในลุคสปอร์ต นำทีมผู้รักสุขภาพมาร่วมกิจกรรมวิ่งรับแสงแรกของวัน ณ สวนลุมพินี ท่ามกลางบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความสดใสและพลังบวก พร้อมสร้างเส้นทางวิ่งเป็นรูปหัวใจ เพื่อส่งมอบความรักและคำขอบคุณให้แก่ผู้บริโภคชาวไทย ต่อเนื่องในช่วงบ่ายด้วยปาร์ตี้ส่งท้ายสุดพิเศษภายใต้บรรยากาศที่อบอวลไปด้วยความสนุกสนานและเสียงดนตรี โดยมี ‘เจ้านาย-จินเจษฎ์’ มาร่วมแบ่งปันมุมมองการใช้ชีวิตยุคใหม่
ภายในงาน MINHO ได้ร่วมทำกิจกรรมกับผู้ร่วมงานอย่างใกล้ชิด พร้อมเผยความรู้สึกว่า "ผมรู้สึกประทับใจและอบอุ่นใจเสมอที่ได้กลับมาพบเพื่อนๆ ชาวไทยอีกครั้ง และดีใจที่ได้เห็นกระแสตอบรับที่ยอดเยี่ยมในงาน 집들이 by LG ครั้งนี้ครับ สิ่งที่แอลจีนำเสนอได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่า ‘บ้านที่เหมาะกับทุกคน’ มีอยู่จริง สำหรับคนที่มีไลฟ์สไตล์แอคทีฟแบบผม การให้ความสำคัญกับเวลาพักผ่อนคือเคล็ดลับสุขภาพที่ดีที่สุด พอเรามีนวัตกรรม AI ที่มาในคอนเซปต์ Zero Labor Home เข้ามาเป็นผู้ช่วยอัจฉริยะจัดการงานบ้านแทน ทำให้ผมมีเวลาดูแลตัวเอง มีแรงออกกำลังกาย และได้ใช้พื้นที่ในบ้านอย่างสมดุล ไม่ว่าจะวิ่งบนลู่วิ่งพร้อมสูดอากาศสะอาดๆ ร้องเพลงสังสรรค์กับเพื่อน หรือแม้แต่การดูแลสไตล์แฟชั่นมินิมอลของผมให้เนี้ยบ สะอาด และไร้รอยยับอยู่เสมอด้วยโซลูชันการดูแลเสื้อผ้าอัจฉริยะ ผมเชื่อว่าไม่ว่าคุณจะมีบุคลิกหรือไลฟ์สไตล์แบบไหน แอลจีก็มีโซลูชันที่พร้อมตอบโจทย์และยกระดับการอยู่อาศัยได้เสมอ ขอบคุณทุกคนที่มาร่วมเปิดประสบการณ์ใหม่ในบ้านหลังนี้ไปด้วยกันครับ"
LG Affectionate Intelligence ความอัจฉริยะที่มีเสน่ห์เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น
การจัดแสดงห้องที่แสดงถึงไลฟ์สไตล์โดยได้แรงบันดาลใจจากความแตกต่างของสองศิลปินเกาหลี MINHO (SHINee)’ และ
‘ชิน เยอึน’ พิสูจน์ให้เห็นถึงศักยภาพของ LG Affectionate Intelligence หรือ ความอัจฉริยะที่มีเสน่ห์ และอีโคซิสเต็ม
LG ThinQ AI ที่ไม่ได้เป็นเพียงเทคโนโลยีล้ำสมัย แต่ยังมีความเข้าใจและใส่ใจผู้อยู่อาศัย ไม่ว่าจะเป็นการสร้างบรรยากาศพักผ่อนที่เงียบสงบในแบบของ ‘ชิน เยอึน’ หรือการจัดการบ้านให้พร้อมซัพพอร์ตไลฟ์สไตล์สุดแอคทีฟแบบ ‘MINHO’
นวัตกรรมเหล่านี้ช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถเชื่อมต่อ สั่งการ และตรวจสอบการทำงานของเครื่องใช้ไฟฟ้าอัจฉริยะจากแอลจีทั่วบ้านได้อย่างครบวงจร โดยระบบ AI จะคอยเรียนรู้พฤติกรรม จดจำความชอบ และปรับตัวเข้ากับผู้ใช้งานทุกรูปแบบโดยอัตโนมัติ เพื่อส่งมอบโซลูชันที่ตรงใจที่สุด ทั้งยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการประหยัดพลังงาน ซึ่งนวัตกรรมทั้งหมดนี้ช่วยยกระดับการใช้ชีวิตในบ้านให้สะดวกสบาย ไร้รอยต่อ และตอกย้ำวิสัยทัศน์ในการสร้างสรรค์ "บ้านที่เหมาะกับทุกคน" อย่างแท้จริง
โดย นายซองฮัน จอง ประธานกรรมการบริหาร บริษัท แอลจี อีเลคทรอนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวถึงความสำเร็จของแคมเปญนี้ไว้ว่า "ความสำเร็จอย่างล้นหลามของแคมเปญ 집들이 by LG สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของแอลจี ในการส่งมอบนวัตกรรมที่เข้าใจและตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ที่หลากหลายของผู้บริโภคชาวไทยอย่างแท้จริง เราขอขอบคุณสำหรับทุกการตอบรับที่อบอุ่น วันนี้ แอลจีพร้อมก้าวไปอีกขั้นในการพัฒนานวัตกรรมที่มีความเข้าอกเข้าใจ โดยนำเทคโนโลยี ‘Affectionate Intelligence’ หรือความอัจฉริยะที่มีเสน่ห์ มาผสานเข้ากับเครื่องใช้ไฟฟ้า ซึ่งเป้าหมายสูงสุดของเราไม่ใช่เพียงการสร้าง Smart Home ที่ล้ำสมัย แต่คือการใช้ความอัจฉริยะของ AI เพื่อคืน ‘เวลา’ และ ‘อิสระ’ ให้ทุกคนได้โฟกัสกับสิ่งที่มีความหมายต่อชีวิตอย่างแท้จริง นี่คือบทพิสูจน์ว่าแอลจีไม่ได้เพียงสร้างสรรค์เทคโนโลยีแห่งอนาคต แต่เรากำลังสร้างสรรค์ชีวิตที่ Life’s Good สำหรับทุกคน”
แอลจียังคงมุ่งมั่นพัฒนาโซลูชันเพื่อการอยู่อาศัย พร้อมเตรียมนำเสนอประสบการณ์ใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง ผู้ที่สนใจสามารถติดตามความเคลื่อนไหวและกิจกรรมต่างๆ ได้ทางเฟซบุ๊กแฟนเพจ LG Global, อินสตาแกรม lg_thailand หรือทางเว็บไซต์ https://www.lg.com/th/housewarming/
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