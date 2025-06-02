We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
แอลจี จับมือ บุญลาโภ และ อินแกรม ไมโคร เปิดมิติใหม่แห่งความบันเทิงในที่พักอาศัย
แอลจี จับมือ บุญลาโภ และ อินแกรม ไมโคร เปิดมิติใหม่แห่งความบันเทิงในที่พักอาศัยระดับอัลตร้าลักชัวรี่ ด้วยโซลูชันโฮมเธียเตอร์สุดล้ำที่ผสานดีไซน์หรูหรา
นายเดวิด วุงกอล ลี (4 จากซ้าย) ผู้อำนวยการผลิตภัณฑ์จอแสดงผลเชิงพาณิชย์และสินค้าไอที และ นางสาวนุสรา พรหมเจียม (5 จากซ้าย) ผู้อำนวยการฝ่ายขาย กลุ่มผลิตภัณฑ์จอแสดงผลเชิงพาณิชย์ แอลจี ประเทศไทย ร่วมกับ นายธานี โตอดิเทพย์ (6 จากซ้าย) ผู้จัดการกลุ่มโครงการ บุญลาโภ และ นายพรเทพ วัชรอำนวย (3 จากซ้าย) กรรมการผู้จัดการ อินแกรม ไมโคร ร่วมเปิดตัวโซลูชันโฮมเธียเตอร์ระดับอัลตร้าลักชัวรี่ ยกระดับมิติใหม่แห่งความบันเทิงในบ้าน
กรุงเทพฯ, 2 มิถุนายน 2568 - บริษัท แอลจี อีเลคทรอนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ให้บริการโซลูชันและจอแสดงผลชั้นนำระดับโลก ประกาศความร่วมมือครั้งสำคัญกับ บุญลาโภ ผู้จัดจำหน่ายสินค้า Bang & Olufsen (B&O) แบรนด์ระบบเสียงระดับตำนานจากเดนมาร์ก และ บริษัท อินแกรม ไมโคร (ประเทศไทย) จำกัด ผู้เชี่ยวชาญด้านการกระจายสินค้าเทคโนโลยีชั้นนำระดับโลก เปิดตัวโซลูชันโฮมเธียเตอร์ระดับพรีเมียม ประกอบด้วยระบบจอแสดงผล LG MAGNIT จอ Micro LED ระดับไฮเอนด์ที่สามารถปรับแต่งขนาดได้ตามต้องการ มอบภาพคมชัดระดับ 4K ด้วยเทคโนโลยี AI และลำโพงดิจิตอล BeoLab 90 จาก Bang & Olufsen ที่ส่งมอบพลังเสียงทรงพลังด้วยกำลังขับ 8,200 วัตต์ พร้อมเทคโนโลยีปรับแต่งเสียงให้สมบูรณ์แบบในทุกมุมห้อง เพื่อการรับชมความบันเทิงที่เหนือระดับ มุ่งยกระดับประสบการณ์ความบันเทิงภายในที่พักอาศัยสู่มาตรฐานใหม่ ความร่วมมือครั้งนี้ตอบโจทย์ความต้องการของผู้อยู่อาศัยระดับพรีเมียมที่ใส่ใจในคุณภาพและดีไซน์ พร้อมการสนับสนุนด้านการติดตั้งและบริการหลังการขายอย่างมืออาชีพจากทีมผู้เชี่ยวชาญของอินแกรม ไมโคร
ความร่วมมือครั้งนี้เกิดขึ้นจากวิสัยทัศน์ร่วมกันในการยกระดับมาตรฐานความบันเทิงภายในบ้านสู่มิติใหม่ โดยผสานจุดแข็งของทั้งสามพันธมิตร ทั้งความเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีจอแสดงผล LG MAGNIT 4K Micro LED All-in-One จากแอลจี ความเชี่ยวชาญด้านระบบเสียงระดับตำนานจาก Bang & Olufsen และความพร้อมด้านการให้บริการระดับมืออาชีพจากอินแกรม ไมโคร นอกจากประสิทธิภาพการทำงานที่เหนือระดับแล้ว ทั้งจอแสดงผล LG MAGNIT และลำโพง BeoLab 90 ยังได้รับการออกแบบอย่างพิถีพิถันด้วยดีไซน์ที่เป็นเอกลักษณ์ ผสานความทันสมัยเข้ากับความหรูหรา สามารถเข้ากับการตกแต่งภายในได้อย่างลงตัว ตอบโจทย์ผู้ที่ใส่ใจทั้งด้านประสิทธิภาพการใช้งานและความสวยงามของที่พักอาศัย พร้อมด้วยบริการติดตั้งและดูแลหลังการขายที่ได้มาตรฐานระดับสากล นับเป็นการผนึกกำลังครั้งสำคัญที่จะช่วยยกระดับมาตรฐานของวงการโฮมเอ็นเตอร์เทนเมนต์สำหรับที่อยู่อาศัยระดับอัลตร้าลักชัวรี่ในประเทศไทย
นายเดวิด วุงกอล ลี ผู้อำนวยการฝ่ายผลิตภัณฑ์จอแสดงผลเชิงพาณิชย์และสินค้าไอที บริษัท แอลจี อีเลคทรอนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า "เราเห็นการเปลี่ยนแปลงของตลาดที่อยู่อาศัยระดับไฮเอนด์ที่ต้องการโซลูชันความบันเทิงที่มากกว่าแค่จอทีวีทั่วไป LG MAGNIT คือคำตอบของความต้องการนี้ เราได้นำความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในการพัฒนาจอแสดงผลเชิงพาณิชย์ระดับโลก มาพัฒนาต่อยอดเป็นโซลูชันสำหรับที่พักอาศัย เพื่อตอบโจทย์กลุ่มลูกค้าที่ให้ความสำคัญกับการรังสรรค์บ้านให้เป็นพื้นที่ส่วนตัวสมบูรณ์แบบที่สุด เทคโนโลยี Micro LED ของ LG MAGNIT ไม่เพียงให้ภาพที่คมชัดระดับ Real 4K แต่ยังสามารถปรับแต่งขนาดได้อย่างอิสระ ตอบโจทย์ทั้งการใช้งานและความสวยงามในการตกแต่ง ความร่วมมือกับ บุญลาโภ และอินแกรม ไมโคร ในครั้งนี้ จะเป็นการยกระดับประสบการณ์ความบันเทิงภายในบ้านให้สมบูรณ์แบบยิ่งขึ้น พร้อมตอบโจทย์ความต้องการของผู้อยู่อาศัยระดับอัลตร้าลักชัวรี่อย่างแท้จริง"
นายธานี โตอดิเทพย์ ผู้จัดการกลุ่มโครงการ บริษัท บุญลาโภ จำกัด กล่าวว่า “ในฐานะตัวแทนผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายสินค้าลักชัวรี่ไลฟ์สไตล์แบรนด์ชั้นนำ เราเข้าใจดีว่าคุณภาพของระบบความบันเทิงเป็นส่วนสำคัญที่ช่วยเติมเต็มไลฟ์สไตล์ระดับพรีเมียม โดยเฉพาะระบบเสียงที่เป็นรายละเอียดสำคัญในการสร้างประสบการณ์ความบันเทิงที่สมบูรณ์แบบ ลำโพง BeoLab 90 จาก Bang & Olufsen แบรนด์ระดับตำนานที่มีประวัติยาวนานกว่า 95 ปีในการสร้างสรรค์นวัตกรรมเสียงระดับโลก ด้วยความเชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมเสียงและการออกแบบที่ผสานความงามเข้ากับฟังก์ชันการใช้งานได้อย่างลงตัว เป็นหนึ่งในองค์ประกอบสำคัญของความร่วมมือครั้งนี้ที่จะผสานเข้ากับจอแสดงผล LG MAGNIT จากแอลจี โดยมีทีมผู้เชี่ยวชาญจากอินแกรม ไมโครให้บริการติดตั้งและดูแลระบบอย่างครบวงจร นับเป็นการยกระดับมาตรฐานระบบความบันเทิงภายในบ้านให้สมบูรณ์แบบยิ่งขึ้น”
นายพรเทพ วัชรอำนวย กรรมการผู้จัดการ บริษัท อินแกรม ไมโคร (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า “ความร่วมมือครั้งนี้นับเป็นการยกระดับวงการโซลูชันความบันเทิงระดับพรีเมียมครั้งสำคัญ ในฐานะบริษัทเทคโนโลยีชั้นนำด้านระบบนิเวศเทคโนโลยีสารสนเทศระดับโลก และผู้ให้บริการโซลูชัน AI แบบ End-to-End ครบวงจร อินแกรม ไมโครรู้สึกตื่นเต้นที่จะได้เป็นส่วนหนึ่งในการนำเสนอโซลูชันความบันเทิงระดับพรีเมียมนี้ ด้วยการเป็นตัวแทนจำหน่ายและให้บริการติดตั้งแบบครบวงจร ครอบคลุมทั้งฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์สำหรับระบบจอแสดงผล พร้อมทีมผู้เชี่ยวชาญที่จะดูแลตั้งแต่การให้คำปรึกษา วางแผนระบบ ติดตั้ง ไปจนถึงการบริการหลังการขาย เพื่อให้มั่นใจว่าลูกค้าจะได้รับประสบการณ์การใช้งานที่เปี่ยมไปด้วยคุณภาพ สอดคล้องกับมาตรฐานระดับพรีเมียมของทั้งแอลจีและ Bang & Olufsen”
โซลูชันโฮมเธียเตอร์ระดับพรีเมียมนี้ประกอบด้วยจอแสดงผล LG MAGNIT ที่ใช้เทคโนโลยี Micro LED ล่าสุด สามารถปรับแต่งขนาดได้ตามความต้องการ มอบภาพคมชัดระดับ 4K พร้อมเทคโนโลยี AI ที่ช่วยปรับแต่งคุณภาพของภาพให้สมบูรณ์แบบ ผสานการทำงานร่วมกับลำโพง Bang & Olufsen BeoLab 90 ที่มาพร้อมพลังขับเสียงทรงพลังถึง 8,200 วัตต์ต่อคู่ ติดตั้งลำโพงทวีตเตอร์ 7 ตัว ลำโพงมิดเรนจ์ 7 ตัว และวูฟเฟอร์ 4 ตัว พร้อมเทคโนโลยี Beam Width Control ที่ควบคุมทิศทางการกระจายเสียงได้อย่างแม่นยำ และ Active Room Compensation ที่ปรับแต่งเสียงให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมของห้อง โดยมีทีมผู้เชี่ยวชาญจากอินแกรม ไมโครให้บริการติดตั้งและดูแลระบบอย่างครบวงจร เพื่อประสบการณ์ความบันเทิงระดับอัลตร้าลักชัวรี่ที่ยอดเยี่ยม
ผู้ที่สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ช่องทางไลน์ออฟฟิเชียล @lgthailand หรือติดต่อศูนย์ข้อมูลแอลจี โทร. 02-057-5757 และติดตามข่าวสารล่าสุดได้ทางเฟซบุ๊กแฟนเพจ LG Global และอินสตาแกรม lg_thailand
