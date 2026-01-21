We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
แอลจีเปิดตัวไลน์อัป LG PuriCare™ ใหม่ โซลูชันดูแลอากาศสะอาดแบบครบวงจรสำหรับทุกสมาชิกในบ้าน ชูโรง LG PuriCare™ AeroCat Tower คอนโดแมวฟอกอากาศได้
บริษัท แอลจี อีเลคทรอนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด นำโดย นายซองฮัน จอง ประธานกรรมการบริหาร (ที่ 3 จากซ้าย) เปิดตัวไลน์อัป LG PuriCare™ โซลูชันดูแลอากาศสะอาดแบบครบวงจรใหม่ล่าสุด ประกอบไปด้วยทั้งเครื่องฟอกอากาศและเครื่องลดความชื้น โดยมี เจฟ ซาเตอร์ (ที่ 4 จากซ้าย) แบรนด์แอมบาสเดอร์กลุ่มผลิตภัณฑ์แอร์โซลูชันของแอลจี ร่วมในงานเปิดตัว ร่วมด้วย นายอำนาจ สิงหจันทร์ หัวหน้าฝ่ายการตลาด (ที่ 2 จากซ้าย) นายคิเร ลี (ขวาสุด) ผู้อำนวยการกลุ่มอีโคโซลูชัน และนางสาวจิตติวรรณ คุรุกิจวาณิชย์ (ซ้ายสุด) ผู้จัดการฝ่ายการตลาดกลุ่มอีโคโซลูชัน
กรุงเทพฯ, 22 มกราคม 2569 – บริษัท แอลจี อีเลคทรอนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้นำนวัตกรรมเทคโนโลยีดูแลอากาศสะอาดแบบครบวงจรระดับโลก เดินหน้าตอกย้ำความมุ่งมั่นในการยกระดับคุณภาพชีวิตผู้บริโภคชาวไทย เปิดตัวกลุ่มผลิตภัณฑ์ดูแลคุณภาพอากาศ LG PuriCare™ รุ่นใหม่ ประกอบไปด้วยทั้งเครื่องฟอกอากาศและเครื่องลดความชื้น ตอบรับสองเทรนด์สำคัญของประเทศไทยในปัจจุบัน ทั้งกระแสการใส่ใจสุขภาพที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง ท่ามกลางปัญหาฝุ่น PM2.5 และไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่ที่ให้ความสำคัญกับสมาชิกทุกคนในบ้าน รวมถึงสัตว์เลี้ยงเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวเดียวกัน ชูไฮไลต์ LG PuriCare™ AeroCat Tower นวัตกรรมเครื่องฟอกอากาศที่ออกแบบมาเพื่อคนเลี้ยงแมวโดยเฉพาะ มอบอากาศสะอาดให้กับทุกสมาชิกในบ้านทั้งคนและสัตว์เลี้ยงด้วยระบบกรองหลายขั้นตอน พร้อมฟังก์ชั่นดูแลสุขภาพของแมว โดยมี “เจฟ ซาเตอร์” แบรนด์แอมบาสเดอร์กลุ่มผลิตภัณฑ์แอร์โซลูชันของแอลจี ร่วมในงานเปิดตัวพร้อมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพสัตว์เลี้ยง
นอกจากนี้ แอลจียังได้เปิดตัว LG PuriCare™ Aero Mini เครื่องฟอกอากาศขนาดกะทัดรัดสำหรับพื้นที่จำกัด รวมถึง LG PuriCare™ Wallfit เครื่องฟอกอากาศติดผนัง ใช้งานง่ายดูแลสะดวก และเครื่องลดความชื้น LG PuriCare™ Mojave ที่ช่วยจัดการปัญหาความชื้นและกลิ่นไม่พึงประสงค์ โดยทั้ง 4 ผลิตภัณฑ์ทำงานเสริมกันเพื่อมอบโซลูชันดูแลอากาศสะอาดที่ครบวงจรภายในบ้าน
นายซองฮัน จอง ประธานกรรมการบริหาร บริษัท แอลจี อีเลคทรอนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า “ปัจจุบันผู้บริโภคชาวไทยให้ความสำคัญกับเรื่องสุขภาพ และคุณภาพชีวิตมากขึ้นอย่างชัดเจน โดยเฉพาะคุณภาพอากาศภายในบ้าน ซึ่งมีผลต่อทั้งเด็ก ผู้สูงอายุ ผู้ที่มีอาการภูมิแพ้ รวมถึงสัตว์เลี้ยงที่เป็นเสมือนสมาชิกในครอบครัวเดียวกัน แอลจีจึงมุ่งพัฒนานวัตกรรมด้านการดูแลอากาศที่ตอบโจทย์การใช้ชีวิตรูปแบบใหม่นี้ด้วย ไลน์อัปเครื่องฟอกอากาศและเครื่องลดความชื้น LG PuriCare™ รุ่นใหม่ของเรา ที่ไม่ได้ดูแลเฉพาะเรื่องฝุ่นและ PM2.5 เท่านั้น แต่ยังช่วยกำจัดสารก่อภูมิแพ้ ความชื้น และกลิ่นไม่พึงประสงค์ โดยมี LG PuriCare™ AeroCat Tower เป็นสินค้าสำหรับคนเลี้ยงแมว พร้อมด้วย LG PuriCare™ Aero Mini, LG PuriCare™ Wallfit และ เครื่องลดความชื้นLG PuriCare™ Mojave เพื่อให้ทุกลมหายใจในบ้านสะอาด สบายตัว และตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของคนไทยที่ใส่ใจสุขภาพมากขึ้นในปัจจุบัน สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของแอลจีในการมุ่งสู่การเป็น “Smart Life Solution Company” ที่ใช้เทคโนโลยีอัจฉริยะดูแลผู้ใช้อย่างใส่ใจ กลุ่มผลิตภัณฑ์ LG PuriCare™ รุ่นใหม่ไม่ได้เป็นเพียงเครื่องใช้ไฟฟ้า แต่เป็นโซลูชันที่ช่วยดูแลบรรยากาศภายในบ้านให้ทุกคนรู้สึกปลอดภัยจากมลพิษทางอากาศและหายใจสะดวกในทุกวัน”
เครื่องฟอกอากาศ LG PuriCare™ AeroCat Tower โดดเด่นด้วยนวัตกรรมและดีไซน์ที่ออกแบบเพื่อบ้านที่เลี้ยงแมวโดยเฉพาะ มีโดมที่นั่งพักผ่อนด้านบนสำหรับน้องแมว สามารถตั้งเวลาและปรับอุณหภูมิอุ่นได้ถึง 2 ระดับ ทั้งยังฟอกอากาศอย่างทรงพลัง มั่นใจอากาศสะอาดสำหรับทั้งคนและสัตว์เลี้ยงด้วยเทคโนโลยี Total Air Purification ระบบกรองอากาศหลายขั้นตอน กำจัดไรขนแมว ลดสารก่อภูมิแพ้และกลิ่นไม่พึงประสงค์ในอากาศ พร้อมโหมดเหมียวแฮปปี้ ทำงานเงียบไม่รบกวนการพักผ่อนของน้องแมว เสริมด้วยฟังก์ชั่นดูแลสุขภาพแมว ที่ให้เจ้าของสามารถติดตามน้ำหนักและเวลาพักผ่อนเมื่อแมวอยู่ในโดมได้ผ่านแอปพลิเคชัน LG ThinQ
สำหรับเครื่องฟอกอากาศ LG PuriCare™ Aero Mini รุ่นใหม่ล่าสุด มาพร้อมดีไซน์ขนาดกะทัดรัด เรียบง่าย เหมาะกับการจัดวางได้ในทุกพื้นที่ และยังคงมีประสิทธิภาพในการฟอกอากาศได้ครอบคลุมพื้นที่ 27 ตร.ม. หมดเรื่องการกรองอากาศ ด้วยฟิลเตอร์ HEPA H 13 Class และระบบเซ็นเซอร์ตรวจจับอนุภาคขนาดเล็ก PM 1.0 จึงสามารถกรองฝุ่น แบคทีเรีย เชื้อรา รวมถึงฝุ่น PM 2.5 ที่เป็นปัญหามลพิษสำคัญในประเทศไทยอีกด้วย รองรับการควบคุมและสั่งงานผ่านแอปพลิเคชัน LG ThinQ ได้
ตามมาด้วย LG PuriCare™ Wallfit เครื่องฟอกอากาศที่ดีไซน์แบบประหยัดพื้นที่ ติดตั้งได้ทั้งบนพื้นและติดผนัง มีระบบกรองอากาศหลายชั้นช่วยกำจัดฝุ่นและมลภาวะขนาดเล็ก พร้อมฟังก์ชั่น AI+ ปรับระดับความแรงพัดลมที่เหมาะสมได้เองและช่วยลดการใช้พลังงานได้มากกว่า ทั้งยังดูแลรักษาได้ง่าย ด้วยดีไซน์ที่ออกแบบมาให้สามารถถอดฟิลเตอร์กรองอากาศจากด้านหน้าได้สะดวก พร้อมรองรับแอปพลิเคชัน LG ThinQ ได้
แอลจียังนำเสนอเครื่องลดความชื้น LG PuriCare™ Mojave ขนาด 23 ลิตร รุ่นใหม่ล่าสุด มาพร้อมคอมเพรสเซอร์ Dual Inverter จึงทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เงียบและทนทานกว่าเดิม ช่วยคืนความสมดุลของความชื้นในอากาศ กำจัดแบคทีเรียในอากาศด้วยไอออน และมีระบบ Auto Cleaning ช่วยไล่ความชื้นอัตโนมัติ ให้ความรู้สึกสบายตัว ลดอาการเกิดภูมิแพ้และพักผ่อนได้อย่างเต็มที่ สามารถควบคุมสั่งการได้จากแอปพลิเคชัน LG ThinQ มีโหมดเป่าผ้าแห้งในห้อง หมดกังวลผ้าอับชื้นแม้วันฝนตก มาพร้อมอุปกรณ์เป่าแห้งเฉพาะจุด Y-Hose และ T-Hose ที่สามารถใช้ได้ทั้งรองเท้าและกระเป๋าอีกด้วย
เครื่องฟอกอากาศ LG PuriCare™ AeroCat Tower เตรียมวางจำหน่ายเร็วๆ นี้ ในราคา 18,900 บาท เครื่องฟอกอากาศ LG PuriCare™ Aero Mini พร้อมวางจำหน่ายแล้วในราคา 4,900 บาท เครื่องฟอกอากาศ LG PuriCare™ Wallfit ในราคา 12,900 บาท และเครื่องลดความชื้น LG PuriCare™ Mojave ในราคา 20,900 บาท สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ข้อมูลแอลจี โทร. 0-2057-5757 และติดตามข่าวสารกิจกรรมจากแอลจีได้ที่เฟซบุ๊กแฟนเพจ LG Global และอินสตาแกรม lg_thailand
