We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
แอลจีเปิด 5 เช็คลิสต์ทีวีพรีเมียม พร้อมเหตุผลที่ QNED คือคำตอบ
แอลจีเปิด5 เช็คลิสต์ทีวีพรีเมียม พร้อมเหตุผลที่ QNED คือคำตอบสำหรับความบันเทิงยุค AI
กรุงเทพฯ, 23 กรกฎาคม 2568 – ในยุคที่การพักผ่อนหย่อนใจภายในบ้านคือหัวใจสำคัญ การรับชมความบันเทิงผ่านหน้าจอจึงไม่ใช่แค่กิจกรรม แต่คือประสบการณ์ที่ต้องสมบูรณ์แบบ การเลือกซื้อทีวีเครื่องใหม่จึงต้องพิถีพิถันเป็นพิเศษ ราวเฟ้นหาคู่แท้แห่งความบันเทิง ที่ต้องมาพร้อมขนาดจอที่ใช่ สีสันที่สะกดทุกสายตา ฟังก์ชันที่เข้าใจคุณ และเทคโนโลยีที่ก้าวล้ำนำหน้า เพื่อให้ทุกการลงทุนคุ้มค่าที่สุดกับไลฟ์สไตล์ยุคใหม่ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ในฐานะผู้นำด้านนวัตกรรมทีวีพรีเมียมระดับโลก แอลจีพร้อมเผย 5 คุณสมบัติสำคัญที่ผู้บริโภคยุคใหม่ต้องรู้ เพื่อให้ทุกการเลือกซื้อทีวีพรีเมียมเป็นการลงทุนที่คุ้มค่า ตอบโจทย์ความบันเทิงได้อย่างไร้ที่ติ พร้อมเปิดประตูสู่โลกแห่งความบันเทิงที่ไร้ขีดจำกัดสำหรับผู้บริโภคยุคใหม่
1. เทรนด์ทีวียุคใหม่ต้องหน้าจอ 75 นิ้วขึ้นไป เต็มอิ่มกับทุกรายละเอียดในการรับชม
คุณเคยจินตนาการไหมว่า การได้ดำดิ่งสู่โลกของภาพยนตร์ ซีรีส์ หรือคอนเทนต์ที่คุณชื่นชอบได้อย่างเต็มตาอิ่มอารมณ์ ราวกับอยู่ในโรงภาพยนตร์ที่บ้านของคุณเองจะเป็นอย่างไร การรับชมคอนเทนต์บนจอทีวีขนาดใหญ่ สัมผัสได้ถึงทุกรายละเอียดที่คมชัด ดื่มด่ำกับความยิ่งใหญ่ของฉากต่างๆ อย่างเต็มที่ ไม่ว่าจะเป็นฉากแอ็คชั่นลุ้นระทึก แอนิเมชันสุดล้ำ หรือทิวทัศน์ธรรมชาติอันกว้างใหญ่ ซึ่งถูกถ่ายทอดออกมาได้อย่างสมจริง นี่คือเหตุผลที่เทรนด์การเลือกซื้อทีวีในปัจจุบันกำลังมุ่งหน้าสู่หน้าจอขนาดใหญ่ขึ้น โดยเฉพาะในขนาด 75 นิ้วขึ้นไปที่แอลจีคาดการณ์ว่าตลาดโดยรวมจะโตขึ้น 10% ในปี 2568 ทั้งนี้ แอลจียังได้เปิดตัวทีวีรุ่น QNED86A ขนาดหน้าจอ 100 นิ้ว ยกระดับประสบการณ์การรับชมให้เหนือกว่าที่เคย
2. เลือกเทคโนโลยีจอภาพที่แสดงสีสันได้ยอดเยี่ยม ค้นพบความงามในทุกมิติของภาพ
ขนาดหน้าจอที่ใหญ่เพียงอย่างเดียวอาจไม่เพียงพอ หากปราศจากเทคโนโลยีการแสดงผลภาพที่ยอดเยี่ยม ทีวีระดับพรีเมียมจึงต้องมาพร้อมเทคโนโลยีจอภาพที่สามารถแสดงสีสันได้ถูกต้อง แม่นยำ และสมจริงที่สุด หนึ่งในเทคโนโลยีที่โดดเด่นและเป็นที่ยอมรับคือ LG MiniLED ซึ่งใช้หลอดไฟ LED ขนาดเล็กจำนวนมากเรียงชิดติดกัน ช่วยสร้างความคมชัดสูงด้วยภาพที่สว่างและชัดเจน ในระดับความละเอียดแบบ 4K มาพร้อมชิปประมวลผล α8 AI Processor Gen2 ทำให้สามารถควบคุมแสงและเงาได้อย่างแม่นยำ ส่งผลให้ภาพมีคอนทราสต์ที่ลึก และมีสีสันที่สดใส เฉดสีที่ละเอียดอ่อน ซึ่ง New QNED Color Pro มีอัตราการแสดงสีที่มากถึง 95% ให้มิติเสมือนจริง
3. ทีวียุคใหม่ต้องมี AI ผู้ช่วยอัจฉริยะด้านความบันเทิงที่จำคุณได้และเข้าใจคุณ
ในยุคที่เทคโนโลยี AI มีบทบาทในชีวิตประจำวันมากขึ้นเรื่อยๆ ทีวีระดับพรีเมียมจึงไม่ได้เป็นเพียงเครื่องรับชมภาพและเสียงอีกต่อไป แต่ได้ถูกขยายขอบเขตเป็นศูนย์กลางความบันเทิงอัจฉริยะที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี AI มาทำหน้าที่เป็นเหมือนผู้ช่วยส่วนตัว คอยเรียนรู้พฤติกรรมการรับชมของคุณ จดจำความชอบ และแนะนำคอนเทนต์ที่ตรงใจได้อย่างแม่นยำ นอกจากนี้ AI ยังช่วยปรับแต่งภาพและเสียงให้เหมาะสมกับเนื้อหาที่คุณกำลังรับชมแบบเรียลไทม์ รวมถึงช่วยแก้ไขปัญหาจากการใช้งานเบื้องต้น ซึ่งในทีวี QNED ของแอลจียังมี AI Magic Remote ที่เข้าใจภาษาไทยและความต้องการของผู้ใช้ ทำให้ประสบการณ์การพักผ่อนของคุณราบรื่น ไม่สะดุด และเต็มไปด้วยที่สุดของความทันสมัย
4. ให้ความสำคัญกับคุณภาพเสียงชั้นเยี่ยม ชวนดื่มด่ำทุกโสตสัมผัส
นอกเหนือจากภาพที่สวยงามแล้ว ระบบเสียงเป็นอีกหนึ่งคุณสมบัติสำคัญ ทีวีระดับพรีเมียมจึงต้องมาพร้อมลำโพงที่ทรงพลัง สามารถสร้างมิติเสียงที่กระหึ่มและหลากหลายรูปแบบ เพื่อให้การรับชมคอนเทนต์ของคุณสมบูรณ์แบบทั้งภาพและเสียง ไม่ว่าจะเป็นเสียงระเบิดในภาพยนตร์แอ็คชั่น เสียงดนตรีบรรเลงในคอนเสิร์ต หรือเสียงพูดที่ชัดเจนในรายการโปรด ระบบเสียงที่ดียิ่งมีเทคโนโลยี AI Sound Pro มาช่วยอัปสเกลเสียงรอบทิศทางให้สมจริง ยิ่งช่วยให้คุณดื่มด่ำกับเนื้อหาได้อย่างเต็มอิ่ม และรู้สึกเหมือนได้เข้าไปอยู่ในเหตุการณ์นั้นๆ อย่างแท้จริง
5. มั่นใจได้ในความเชี่ยวชาญของแบรนด์ผู้ผลิต ทั้งคุณภาพของสินค้าและการบริการ
การเลือกซื้อทีวีจากแบรนด์ที่มีความน่าเชื่อถือ มีประสบการณ์ยาวนานในการผลิตทีวี และมีการพัฒนาเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่องเป็นอีกปัจจัยที่ไม่ควรมองข้าม เพราะนอกจากจะได้สินค้าที่มีคุณภาพตามมาตรฐานระดับโลกแล้ว ยังมั่นใจได้ว่าระบบต่างๆ จะได้รับการสนับสนุนในระยะยาว แบรนด์ที่มีความเชี่ยวชาญจะมีการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆ อยู่เสมอ เพื่อมอบประสบการณ์การรับชมที่ดีที่สุดให้กับผู้บริโภค และมีบริการหลังการขายที่ดีเยี่ยม พร้อมให้ความช่วยเหลืออย่างมืออาชีพเมื่อเกิดปัญหาจากการใช้งาน
แน่นอนว่า 5 คุณสมบัติทั้งหมดที่กล่าวมานี้ มีครบถ้วนอยู่ในทีวี QNED จากแอลจี ที่มีให้เลือกสรรหลายซีรีส์ทั้ง QNED evo AI QNED92, QNED86 และ QNED AI QNED82, QNED80 หลากขนาดหน้าจอตั้งแต่ 55 ถึง 100 นิ้ว ซึ่งนอกจากจะโดดเด่นด้วยเทคโนโลยีล้ำสมัยแล้ว ยังมีแพลตฟอร์ม webOS ที่ได้รับการอัปเกรดใหม่ทุกปีตลอดระยะเวลา 5 ปี เพื่อให้คุณมั่นใจได้ว่าจะได้รับประสบการณ์ความบันเทิงที่ทันสมัยและเหนือระดับอยู่เสมอ สำหรับผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่ https://www.lg.com/th/tv-soundbars/qned-evo/ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ข้อมูลแอลจี โทร. 02-057-5757 และติดตามข่าวสารล่าสุดได้ทางเฟซบุ๊กแฟนเพจ LG Global และอินสตาแกรม lg_thailand
- PREVIOUS
/content/lge/th/th/about-lg/press-media/lg_shares_complete_checklist_for_your_next_premiumtelevisionisCopied
paste