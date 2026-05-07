แอลจี คว้าอันดับความยั่งยืน “Top 1%” จาก S&P Global ต่อเนื่องปีที่ 3 ตอกย้ำผู้นำ ESG ระดับโลก
ในการประเมิน Corporate Sustainability Assessment พร้อมคว้ารางวัลจากหลายเวทีชั้นนำ
ประเด็นสำคัญ
- แอลจี ได้รับการจัดอันดับ “Top 1%” จาก S&P Global CSA ปี 2569 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3
- ทำคะแนนได้ 77 จาก 100 คะแนน สูงสุดในกลุ่มอุตสาหกรรม Leisure Equipment & Products และ Consumer Electronics
- เป็น 1 ใน 2 บริษัทเกาหลีใต้ จากทั้งหมด 9,243 บริษัท ที่ได้รับการจัดอันดับ “Top 1%”
- ได้รับการคัดเลือกเข้าสู่ Dow Jones Best-in-Class (DJ BIC) World Index ต่อเนื่องเป็นปีที่ 14
- ได้รับการปรับเพิ่มอันดับ ESG เป็นระดับ “AA” จาก MSCI และได้รับการจัดอันดับ “Platinum” จาก EcoVadis
โซล, 7 พฤษภาคม 2569 — แอลจี อีเลคทรอนิคส์ (LG) ตอกย้ำความเป็นผู้นำด้านความยั่งยืนในระดับโลก ด้วยการได้รับการจัดอันดับ “Top 1%” จากการประเมิน Corporate Sustainability Assessment (CSA) ของ S&P Global ประจำปี 2569 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 โดยทำคะแนนได้ 77 จาก 100 คะแนน และเป็นคะแนนสูงสุดในกลุ่มอุตสาหกรรมสันทนาการ (Leisure Equipment & Products) และสินค้าอิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริโภค (Consumer Electronics) สะท้อนถึงความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจภายใต้หลักสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG) อย่างเป็นรูปธรรม
แอลจีแสดงให้เห็นถึงผลการดำเนินงานที่แข็งแกร่งอย่างต่อเนื่องในหลายมิติของการประเมิน ไม่ว่าจะเป็นนโยบายด้านสิ่งแวดล้อม การเคารพสิทธิมนุษยชน การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน และการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า พร้อมทั้งได้รับคะแนนในระดับสูงด้านธรรมาภิบาล ซึ่งสะท้อนถึงความโปร่งใสและความพยายามในการยกระดับความเป็นอิสระของคณะกรรมการบริษัท
การประเมิน CSA ของ S&P Global ถือเป็นหนึ่งในมาตรฐานสำคัญในการวัดผลการดำเนินงานด้าน ESG ขององค์กรทั่วโลก โดยในปีล่าสุด มีเพียง 70 บริษัท จากทั้งหมด 9,243 บริษัท ใน 62 อุตสาหกรรม ที่ได้รับการจัดอันดับ “Top 1%” ซึ่งแอลจีเป็น 1 ใน 2 บริษัทจากเกาหลีใต้ที่ได้รับการยกย่องดังกล่าว
นอกเหนือจาก S&P Global แล้ว แอลจียังได้รับการยอมรับจากองค์กรระดับโลกอื่นๆ อย่างต่อเนื่อง โดยบริษัทได้รับการคัดเลือกเข้าสู่ดัชนี Dow Jones Best-in-Class (DJ BIC) World Index ต่อเนื่องเป็นปีที่ 14 ซึ่งถือเป็นสถิติยาวนานที่สุดสำหรับบริษัทเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านของเกาหลีใต้ และสะท้อนถึงการติดอันดับในกลุ่ม 10% แรกของบริษัทขนาดใหญ่ที่สุด 2,500 แห่งของโลกในด้านความยั่งยืน
ในปีเดียวกันนี้ แอลจียังได้รับการปรับเพิ่มอันดับ ESG จาก Morgan Stanley Capital International (MSCI) สู่ระดับ “AA” หลังจากคงระดับ “A” ต่อเนื่องเป็นระยะเวลา 5 ปี พร้อมทั้งได้รับการจัดอันดับ “Platinum” จาก EcoVadis ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 ซึ่งเป็นระดับสูงสุดที่มอบให้กับบริษัทในกลุ่ม 1% แรกของโลก และยังได้รับการประเมินความเสี่ยง ESG ในระดับ “Low” จาก Sustainalytics
ในด้านกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน แอลจีตั้งเป้าหมายเปลี่ยนสถานประกอบการทั่วโลกให้ใช้พลังงานหมุนเวียน 100% ภายในปี 2593 ควบคู่กับการผลักดันแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน ผ่านการเพิ่มการใช้พลาสติกรีไซเคิล และการพัฒนาวัสดุบรรจุภัณฑ์จากกระดาษ เพื่อลดการใช้พลาสติกอย่างเป็นระบบ
บริษัทยังเดินหน้าดำเนินมาตรการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนในหลายมิติ รวมถึงการรับรองการลดคาร์บอนโดยสมัครใจสำหรับเทคโนโลยีฮีทปั๊มประสิทธิภาพสูง พร้อมทั้งยกระดับธรรมาภิบาลองค์กรผ่านการเสริมสร้างความเป็นอิสระและความโปร่งใสของคณะกรรมการบริษัท ด้วยการแต่งตั้งประธานกรรมการจากกรรมการอิสระ
