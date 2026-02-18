About Cookies on This Site

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.

Cookies Setting
Absolutely Necessary Cookies
These are cookies that are absolutely essential to running a website. This category of cookies cannot be disabled.
Functional Cookies
These cookies are used to provide you with convenient functions, such as product reviews and product video playback, during your web browsing, they also enable interaction with social media accounts.
Social media
Connect with your social channels to share LG Technology with friends for example on Facebook and Twitter.
Analytics Cookies
These cookies allow our website to keep improving functions through website traffic analysis and to suggest personalized content for you.
Advertising Cookies
These cookies enable us to show you ads and other content that we think is most attuned to your interests and digital behavior.

 

ก้าวสู่ชีวิตที่ดีไปด้วยกัน


“ก้าวท้าใจ 10K Thailand Championship 2025 Presented by LG”

 

รายละเอียดคูปองส่วนลดสำหรับผู้ร่วมงานวิ่ง และรางวัลพิเศษสำหรับผู้ชนะ

 

15 มิถุนายน 2568 ณ ท้องสนามหลวง

 

🏃‍♂️ กลับมาอีกครั้งกับความท้าทายที่หลายคนรอคอย!

 

เตรียมตัวให้พร้อมสำหรับการวิ่งครั้งสำคัญกับ

“ก้าวท้าใจ 10K Thailand Championship 2025 Presented by LG”

เวทีที่ไม่ได้มีแค่เส้นชัย แต่คือจุดเริ่มต้นของชีวิตดีๆที่ “Life’s Good”

 

📌ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม

วันอาทิตย์ที่ 15 มิถุนายน 2568 ณ ท้องสนามหลวง
ระยะทาง: 10 กิโลเมตร / 5 กิโลเมตร


สมัครเข้าร่วมกิจกรรมคลิกที่นี่


ภายในงาน เตรียมพบกับ
✔️ กิจกรรมสร้างแรงบันดาลใจ
✔️ พื้นที่พักผ่อนพร้อมเทคโนโลยีจาก LG
✔️ ของที่ระลึกสุดเอ็กซ์คลูซีฟสำหรับผู้เข้าร่วม

💡 LG ในฐานะผู้นำด้านนวัตกรรมเพื่อชีวิตที่ดี
พร้อมเป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันให้ทุกคนมีสุขภาพที่ดีทั้งร่างกายและใจ
เพราะเรารู้ว่า “ชีวิตที่ดีขึ้น เริ่มจากการดูแลตัวเองในทุกๆ วัน”

สมัครเลย แล้วมาก้าวไปด้วยกัน!

 

ติดตามข้อมูลข่าวสารได้ที่ : ก้าวท้าใจ 10K Thailand Championship

 

#ก้าวท้าใจ10K

#ก้าวท้าใจ10KThailandChampionship2025PresentedbyLG #LGTH #LifesGood

Please, create product page model GC-V257SFZW.FV1409 Thailand.

Marketing Name : GC-V257SFZW.FV1409

PTO Sale Model : GC-V257SFZW.FV1409

Main Sale model : GC-V257SFZW.APYPLMT : https://www.lg.com/th/refrigerators/side-by-side-refrigerator/gc-v257sfzw/

Second Sale Model : FV1409H4W.ABWPETH : https://www.lg.com/th/laundry/front-load-washing-machine/fv1409h4w/

Price : 64,800 THB

UFN : ตู้เย็น Instaview Door-in-Door รุ่น GC-V257SFZW ซื้อคู่ เครื่องซักผ้าฝาหน้า ซัก 9/อบ 5 กก. รุ่น FV1409H4W

Classification Flags : HA > Refrigerator > side-by-side

Add category part : https://www.lg.com/th/refrigerators/side-by-side-refrigerator/

Gallery : Follow PDP : https://www.lg.com/th/refrigerators/side-by-side-refrigerator/gc-v257sfzw/

Add first image Gallery to model PTO from Part : https://author-p86205-e734304.adobeaemcloud.com/ui#/aem/assets.html/content/dam/channel/wcms/th/image-update/pto/2025/gc-v257sfzw-fv1409

Key Features

· InstaView Door-in-Door™

· Door Cooling+™

· LINEARCooling™

· Hygiene Fresh

· Smart Inverter Compressor™

Feature Card: Follow -> https://www.lg.com/th/refrigerators/side-by-side-refrigerator/gc-v257sfzw/

Specification : -> https://www.lg.com/th/refrigerators/side-by-side-refrigerator/gc-v257sfzw/

SEO

Page Title : ตู้เย็น Instaview Door-in-Door GC-V257SFZW ซื้อคู่ ซัก 9/อบ 5 กก.

Key word : ตู้เย็น, Instaview, Door-in-Door, GC-V257SFZW, ฟรี ตู้แช่แข็ง

Description : ตู้เย็น Instaview Door-in-Door รุ่น GC-V257SFZW ซื้อคู่ เครื่องซักผ้าฝาหน้า ซัก 9/อบ 5 กก. รุ่น FV1409H4W เพื่อการใช้งานที่สดวกสบาย

Internal Search Keywords : ตู้เย็น, Instaview, Door-in-Door, GC-V257SFZW, ฟรี ตู้แช่แข็ง

Canonical URL : Follow link create

Thanks,

Direk P.

 

 

 

VDO Teasing

 

VDO Teasing

 

 

 

 

ภาพบรรยากาศปี 2024

 

 