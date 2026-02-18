We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
ก้าวสู่ชีวิตที่ดีไปด้วยกัน
“ก้าวท้าใจ 10K Thailand Championship 2025 Presented by LG”
15 มิถุนายน 2568 ณ ท้องสนามหลวง
🏃♂️ กลับมาอีกครั้งกับความท้าทายที่หลายคนรอคอย!
เตรียมตัวให้พร้อมสำหรับการวิ่งครั้งสำคัญกับ
เวทีที่ไม่ได้มีแค่เส้นชัย แต่คือจุดเริ่มต้นของชีวิตดีๆที่ “Life’s Good”
📌ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม
วันอาทิตย์ที่ 15 มิถุนายน 2568 ณ ท้องสนามหลวง
ระยะทาง: 10 กิโลเมตร / 5 กิโลเมตร
สมัครเข้าร่วมกิจกรรมคลิกที่นี่
ภายในงาน เตรียมพบกับ
✔️ กิจกรรมสร้างแรงบันดาลใจ
✔️ พื้นที่พักผ่อนพร้อมเทคโนโลยีจาก LG
✔️ ของที่ระลึกสุดเอ็กซ์คลูซีฟสำหรับผู้เข้าร่วม
💡 LG ในฐานะผู้นำด้านนวัตกรรมเพื่อชีวิตที่ดี
พร้อมเป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันให้ทุกคนมีสุขภาพที่ดีทั้งร่างกายและใจ
เพราะเรารู้ว่า “ชีวิตที่ดีขึ้น เริ่มจากการดูแลตัวเองในทุกๆ วัน”
สมัครเลย แล้วมาก้าวไปด้วยกัน!
ติดตามข้อมูลข่าวสารได้ที่ : ก้าวท้าใจ 10K Thailand Championship
#ก้าวท้าใจ10K
#ก้าวท้าใจ10KThailandChampionship2025PresentedbyLG #LGTH #LifesGood
VDO Teasing
ภาพบรรยากาศปี 2024