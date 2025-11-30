We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
เครื่องปรับอากาศ SEQ13A และเครื่องฟอกอากาศ AS60
- แอร์อินเวอร์เตอร์ 12,200 BTU LG DUALCOOL AI Air รุ่น SEQ
- เครื่องฟอกอากาศ LG PuriCare 360 Hit
คุณลักษณะเด่น
ทั่วไป - ประเภทผลิตภัณฑ์
ติดผนัง
การประหยัดพลังงาน - ระดับพลังงาน
1 ดาว
ความสะดวก - ThinQ(Wi-Fi)
ใช่
การฟอกอากาศ - ไอออนไนเซอร์
ใช่ (4G)
ทำความเย็น
การควบคุมทิศทางกระแสลม (ขึ้นและลง)
มี(6 ระดับ)
4 ทิศทาง
ขึ้น-ลง / ซ้าย-ขวา
การควบคุมทิศทางกระแสลม (ซ้ายและขวา)
ใช่ (5 ขั้นตอน)
ความเร็วพัดลม
5 ขั้นตอน + ธรรมดา
กำลังในการทำความเย็น
ใช่
Jet Mode
ใช่
Soft Air
ใช่
การฟอกอากาศ
ไอออนไนเซอร์
ใช่ (4G)
บาร์โค้ด
บาร์โค้ด
8851434640599
การทำตามข้อกำหนด
เดือนที่เปิดตัว (YYYY-MM)
2025-01
ผู้ผลิต (ผู้นำเข้า)
LG Electronics
ชื่อรุ่นผลิตภัณฑ์
S3-Q120AKDA
ประเภทผลิตภัณฑ์ & ชื่อรุ่น
C/O (S3-Q120AKDA)
ความสะดวก
รีสตาร์ทอัตโนมัติ
ใช่
โหมดพัดลม
ใช่
สวิตช์ปุ่มเปิดหน้าเครื่อง
ใช่
เปิด/ปิดการทำงานอัตโนมัติ(24 ชม.)
ใช่
รีโมทคอนโทรล
ใช่
การทำงานอัตโนมัติ
ใช่
การวินิจฉัยอัจฉริยะ
ใช่
ThinQ(Wi-Fi)
ใช่
การควบคุมด้วยเสียง (อุปกรณ์ภายนอก)
ใช่
การลดความชื้น
เซ็นเซอร์ตรวจความชื้น
ใช่
การลดความชื้น
ใช่
การออกแบบ
สี(ตัวเครื่อง)
สีขาว
สี(ช่องลมบานสวิง)
ดำ
จอแสดงผล
88ฮิคดัน
การประหยัดพลังงาน
ระดับพลังงาน
1 ดาว
การควบคุมพลังงานอัจฉริยะ
ใช่
การตรวจสอบพลังงาน
ใช่
ตัวควบคุมการใช้พลังงาน
ใช่
Window Opening Detection
ใช่ (ThinQ เท่านั้น)
แผ่นกรอง
แผ่นกรองฝุ่นละเอียด
ใช่
แผ่นกรองขั้นต้น
ใช่
แผ่นกรองฝุ่นละเอียดพิเศษ
ไม่ระบุ
ทั่วไป
ขนาดตัวเครื่องภายในอาคาร_กว้างxสูงxลึก(มม.)
799x307x235
กำลังทำความเย็นสูงสุด(วัตต์)
3957
กำลังทำความเย็นที่กำหนด/ต่ำสุด(วัตต์)
3605 / 645
การใช้พลังงานสำหรับการทำความเย็นที่กำหนด/ต่ำสุด(วัตต์)
1150 / 200
ระบบแอร์ HVAC
ใบรับรองจากต้นทาง
น้ำหนักตัวเครื่องภายในอาคาร(กก.)
10.2
น้ำหนักตัวเครื่องภายในอาคาร(ปอนด์)
22.5
ขนาดตัวเครื่องภายนอกอาคาร_กว้างxสูงxลึก(มม.)
717x495x230
น้ำหนักตัวเครื่องภายนอกอาคาร(กก.)
21.6
น้ำหนักตัวเครื่องภายนอกอาคาร(ปอนด์)
47.6
ประเภทผลิตภัณฑ์
ติดผนัง
ประเภทสินค้า ย่อย
อินเวอร์เตอ
แรงดันไฟเข้าที่กำหนด(โวลต์, เฮิรตซ์)
220, 50
ประเภทสารทำความเย็น
R32
ความสะอาด
ไล่ความชื้นในแผงคอยล์เย็นอัตโนมัติ
ใช่
การทำความสะอาดเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน
ใช่
ยูนิตภายนอก
ชื่อรุ่นยูนิตภายนอก
S3UQ120AKDA
สเปคทั่วไป
สี
ขาว
CADR (CMH)
483
CADR (CMM)
8.05
พื้นที่ที่แนะนำ (㎡)
61
จอแสดงผล (วิธีการ)
LED + ปุ่มสัมผัส
ระดับพลังงาน
มาตรฐานพลังงานที่ไม่จำเป็น
ดีไซน์ภายนอก
ไม่มี
ประเภทมอเตอร์พัดลม
มอเตอร์ BLDC
ระดับเสียง (สูง / ต่ำ, เดซิเบล)
53 / 25
กำลังไฟฟ้าเข้า (W)
41
แหล่งจ่ายไฟ (V/Hz)
220~240V / 50/60Hz
อุปกรณ์เสริม
Moving Wheel
ไม่มี
ใบรับรอง/รางวัล
[ST11] ใบรอบรอง BAF
ใช่
มาตรฐานรับรอง
จากประเทศ
จีน
เดือนที่เปิดตัว (ปี-เดือน)
2023-02
ประเภทผลิตภัณฑ์ (ชื่อรุ่น)
AS60GHWG0.ABAE
ขนาดและน้ำหนัก
ขนาดผลิตภัณฑ์ - กว้างxสูงxลึก (มม.)
315 x 511 x 315
ขนาดบรรจุภัณฑ์ - กว้างxสูงxลึก (มม.)
411 x 591 x 411
น้ำหนักผลิตภัณฑ์ (กก.)
6.75
น้ำหนัก_ค่าจัดส่ง (กก.)
8.05
น้ำหนัก สุทธิ (กรัม)
6700
ฟีเจอร์
ฟอกอากาศ 360˚
ใช่
ล็อกป้องกันเด็ก
ใช่
โหมดพัดลม / ระดับการฟอกอากาศ
5 ระดับ (อัตโนมัติ/ต่ำ/กลาง/สูง/เทอร์โบ)
แจ้งเตือนเปลี่ยน ฟิลเตอร์
ใช่
ไอออไนเซอร์
มี
ไฟสร้างบรรยากาศ
ไม่มี
จอแสดงกลิ่นไม่พึงประสงค์
ใช่
โหมดสัตว์เลี้ยง
ไม่มี
ระบบควบคุมด้วยรีโมท
ไม่มี
เซ็นเซอร์
ฝุ่นละออง (PM1.0) / แก๊ส
โหมดการนอนหลับ
ใช่
ตัวบ่งชี้อัจฉริยะ (คุณภาพอากาศ)
4 ขั้นตอน (แย่มาก→ดี) แดง/ส้ม/เหลือง/เขียว
Standby Power(Below 1W)
ไม่มี
UVnano
ไม่มี
UWB Sensor
ไม่มี
คำแนะนำด้วยเสียง
ไม่มี
แผ่นกรอง
ฟิลเตอร์ฟอกอากาศ
แผ่นกรอง HEPA+ แผ่นกรองกำจัดกลิ่นรบกวน
เกรดแผ่นกรอง
H13
สมาร์ทฟีเจอร์
การตรวจสอบอายุการใช้งานตัวกรอง
ใช่
อัตโนมัติ เปิด / ปิด
ใช่
สถานะ AQI / รายงาน
ไม่มี
การวินิจฉัยอัจฉริยะ
ใช่
ThinQ (Wi-Fi)
มี
