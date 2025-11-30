About Cookies on This Site

เครื่องปรับอากาศ SEQ24A และเครื่องฟอกอากาศ AS35

เครื่องปรับอากาศ SEQ24A และเครื่องฟอกอากาศ AS35

เครื่องปรับอากาศ SEQ24A และเครื่องฟอกอากาศ AS35

SEQ24A.AS35001
มุมมองด้านหน้าเครื่องปรับอากาศ SEQ24A และเครื่องฟอกอากาศ AS35
มุมมองด้านหน้าเครื่องปรับอากาศ SEQ24A และเครื่องฟอกอากาศ AS35

คุณลักษณะที่สำคัญ

  • AI Air ปรับอุณหภูมิ ความแรง และทิศทางลมให้เหมาะสมโดยอัตโนมัติ
  • DUAL Vane ปล่อยลมได้ไกล เย็นเร็ว ลมไม่โดนตัว
  • Soft Air ให้คุณรู้สึกสบาย ส่งลมเย็นไม่โดนตัว
  • Comfort Humidity Control ควบคุมความชื้นอัตโนมัติ
  • และเครื่องฟอกอากาศ LG PuriCare AeroHit
เพิ่มเติม
พิมพ์

คุณลักษณะเด่น

ทั่วไป - ประเภทผลิตภัณฑ์

ติดผนัง

การประหยัดพลังงาน - ระดับพลังงาน

1 ดาว

ความสะดวก - ThinQ(Wi-Fi)

ใช่

การฟอกอากาศ - ไอออนไนเซอร์

ใช่ (4G)

สเปคทั้งหมด

ทำความเย็น

การควบคุมทิศทางกระแสลม (ขึ้นและลง)

มี(6 ระดับ)

4 ทิศทาง

ขึ้น-ลง / ซ้าย-ขวา

การควบคุมทิศทางกระแสลม (ซ้ายและขวา)

ใช่ (5 ขั้นตอน)

AI Air

ใช่

ความเร็วพัดลม

5 ขั้นตอน + ธรรมดา

กำลังในการทำความเย็น

ใช่

Jet Mode

ใช่

Soft Air

ใช่

การฟอกอากาศ

ไอออนไนเซอร์

ใช่ (4G)

บาร์โค้ด

บาร์โค้ด

8851434640650

การทำตามข้อกำหนด

เดือนที่เปิดตัว (YYYY-MM)

2025-01

ผู้ผลิต (ผู้นำเข้า)

LG Electronics

ชื่อรุ่นผลิตภัณฑ์

S3-Q2412KDA

ประเภทผลิตภัณฑ์ & ชื่อรุ่น

C/O (S3-Q2412KDA)

ความสะดวก

รีสตาร์ทอัตโนมัติ

ใช่

โหมดพัดลม

ใช่

สวิตช์ปุ่มเปิดหน้าเครื่อง

ใช่

เปิด/ปิดการทำงานอัตโนมัติ(24 ชม.)

ใช่

รีโมทคอนโทรล

ใช่

การทำงานอัตโนมัติ

ใช่

การวินิจฉัยอัจฉริยะ

ใช่

ThinQ(Wi-Fi)

ใช่

การควบคุมด้วยเสียง (อุปกรณ์ภายนอก)

ใช่

การลดความชื้น

เซ็นเซอร์ตรวจความชื้น

ใช่

Comfort Humidity Control

ใช่

การลดความชื้น

ใช่

การออกแบบ

สี(ตัวเครื่อง)

สีขาว

สี(ช่องลมบานสวิง)

ดำ

จอแสดงผล

88ฮิคดัน

การประหยัดพลังงาน

ระดับพลังงาน

1 ดาว

การควบคุมพลังงานอัจฉริยะ

ใช่

การตรวจสอบพลังงาน

ใช่

ตัวควบคุมการใช้พลังงาน

ใช่

Window Opening Detection

ใช่ (ThinQ เท่านั้น)

แผ่นกรอง

แผ่นกรองฝุ่นละเอียด

ใช่

แผ่นกรองขั้นต้น

ใช่

แผ่นกรองฝุ่นละเอียดพิเศษ

ไม่ระบุ

ทั่วไป

ขนาดตัวเครื่องภายในอาคาร_กว้างxสูงxลึก(มม.)

895x307x235

กำลังทำความเย็นสูงสุด(วัตต์)

7000

กำลังทำความเย็นที่กำหนด/ต่ำสุด(วัตต์)

6450 / 938

การใช้พลังงานสำหรับการทำความเย็นที่กำหนด/ต่ำสุด(วัตต์)

2000 / 270

กำลังทำความร้อนสูงสุด(วัตต์)

N/A

กำลังทำความร้อนที่กำหนด/ต่ำสุด(วัตต์)

N/A

การใช้พลังงานสำหรับการทำความร้อนที่กำหนด/ต่ำสุด(วัตต์)

N/A

ระบบแอร์ HVAC

ใบรับรองจากต้นทาง

น้ำหนักตัวเครื่องภายในอาคาร(กก.)

11.0

น้ำหนักตัวเครื่องภายในอาคาร(ปอนด์)

24.3

ขนาดตัวเครื่องภายนอกอาคาร_กว้างxสูงxลึก(มม.)

870 x 650 x 330

น้ำหนักตัวเครื่องภายนอกอาคาร(กก.)

42.0

น้ำหนักตัวเครื่องภายนอกอาคาร(ปอนด์)

92.6

ประเภทผลิตภัณฑ์

ติดผนัง

ประเภทสินค้า ย่อย

อินเวอร์เตอ

แรงดันไฟเข้าที่กำหนด(โวลต์, เฮิรตซ์)

220, 50

ประเภทสารทำความเย็น

R32

เสียง(ทำความเย็น) SH/H/M/L/SL(dB(A))

N/A

เสียง(ทำความร้อน) SH/H/M/L/SL(dB(A))

N/A

ความสะอาด

ไล่ความชื้นในแผงคอยล์เย็นอัตโนมัติ

ใช่

Auto Clean+

ใช่

การทำความสะอาดเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน

ใช่

การติดตั้ง

สายไฟเชื่อมต่อแหล่งจ่ายไฟ

ใช่

ยูนิตภายนอก

ชื่อรุ่นยูนิตภายนอก

S3UQ2412KDA

ฟังก์ชันเชิงพานิชย์ของแอร์บ้าน

ชุดวงจรสื่อสารกับอุปกรณ์ภายนอก

ไม่ระบุ

Dry Contact

ไม่ระบุ

รีโมทแบบมีสาย

ไม่ระบุ

พิมพ์

สเปคทั้งหมด

สเปคทั่วไป

สี

สีขาว

CADR (CMH)

250

CADR (CMM)

4.17

พื้นที่ที่แนะนำ (㎡)

32

จอแสดงผล (วิธีการ)

LED + ปุ่มสัมผัส

ระดับพลังงาน

มาตรฐานพลังงานที่ไม่จำเป็น

ดีไซน์ภายนอก

ไม่มี

ประเภทมอเตอร์พัดลม

มอเตอร์ BLDC

ระดับเสียง (สูง / ต่ำ, เดซิเบล)

53 / 25

กำลังไฟฟ้าเข้า (W)

35

แหล่งจ่ายไฟ (V/Hz)

100-240โวลต์~ 50/60เฮิรตซ์

ใบรับรอง/รางวัล

[ST11] ใบรอบรอง BAF

ใช่

มาตรฐานรับรอง

จากประเทศ

จีน

เดือนที่เปิดตัว (ปี-เดือน)

2025-06

ประเภทผลิตภัณฑ์ (ชื่อรุ่น)

AS35GGW10.ATH

ขนาดและน้ำหนัก

ขนาดผลิตภัณฑ์ - กว้างxสูงxลึก (มม.)

240 x 500 x 240

ขนาดบรรจุภัณฑ์ - กว้างxสูงxลึก (มม.)

307 x 566 x 309

น้ำหนักผลิตภัณฑ์ (กก.)

4.2

น้ำหนัก_ค่าจัดส่ง (กก.)

5.7

น้ำหนัก สุทธิ (กรัม)

415

ฟีเจอร์

ฟอกอากาศ 360˚

ใช่

ล็อกป้องกันเด็ก

ใช่

โหมดพัดลม / ระดับการฟอกอากาศ

5 ระดับ (อัตโนมัติ/ต่ำ/กลาง/สูง/เทอร์โบ)

แจ้งเตือนเปลี่ยน ฟิลเตอร์

ใช่

เซ็นเซอร์

ฝุ่นละออง (PM1.0)

โหมดการนอนหลับ

ใช่

ตัวบ่งชี้อัจฉริยะ (คุณภาพอากาศ)

4 ขั้นตอน (แย่มาก→ดี) แดง/ส้ม/เหลือง/เขียว

โหมดสัตว์เลี้ยง

ไม่มี

แผ่นกรอง

ฟิลเตอร์ฟอกอากาศ

แผ่นกรอง Aero Series H x 1 ชิ้น

เกรดแผ่นกรอง

H13

สมาร์ทฟีเจอร์

อัตโนมัติ เปิด / ปิด

ใช่

ThinQ (Wi-Fi)

ใช่

การตรวจสอบอายุการใช้งานตัวกรอง

ใช่

การวินิจฉัยอัจฉริยะ

ใช่

