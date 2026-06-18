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เครื่องฟอกอากาศ LG PuriCare 360 รุ่น AS10GDBY0 ฟรี Pre-Filter Pet
Products in this Bundle: 2
มีอะไรน่าสนใจเกี่ยวกับ LG PuriCare™ 360 α PET
อากาศสะอาดด้วยระบบ Multi Filtration (ระบบการกรองหลายขั้นตอน)
อากาศบริสุทธิ์กระจายตัวได้เร็วและไกลยิ่งขึ้น
หายใจอย่างอิสระ ใช้ชีวิตอย่างสนุกสนานกับสัตว์เลี้ยง
ปกป้องคนที่คุณรักจากสารภูมิแพ้
ได้รับการรับรองจาก BAF
ได้รับการรับรองจาก British Allergy Foundation ในการลดสารที่ก่อให้เกิดภูมิแพ้ผ่านแผ่นกรองฝุ่น
ฟอกอากาศ รอบตัวคุณ
ฟอกอากาศรอบตัวคุณ
เครื่องฟอกอากาศ LG PuriCare™ ฟอกอากาศรอบตัวคุณ 360 องศา ในทุกทิศทาง ไม่ว่าคุณจะวางไว้ที่ไหน
*รูปภาพผลิตภัณฑ์ใช้เพื่อเป็นตัวอย่างเท่านั้น และอาจแตกต่างจากผลิตภัณฑ์จริง
**เครื่องฟอกอากาศ PuriCare™ จะตรวจจับคุณภาพอากาศภายในอาคารโดยอัตโนมัติ โดยแสดงสถานะผ่านตัวบ่งชี้รหัสสีที่ด้านข้างของตัวเครื่อง มีการใช้สี่สี: แดง, ส้ม, เหลืองและเขียว สีแดงหมายถึงคุณภาพอากาศไม่ดี ในขณะที่สีเขียวหมายถึงคุณภาพอากาศที่ดีที่สุด
สูดอากาศบริสุทธิ์ด้วยระบบ Multi-Filtration
Multi-filtration System captures and removes 99.9%1) of harmful particles-bacteria, viruses, dust, allergen, and odor components.
มันแสดงตัวกรองสามตัวในผลิตภัณฑ์
ดูคุณภาพอากาศด้วยสี
ตรวจจับสารมลพิษที่มองไม่เห็นและทำให้การตรวจสอบคุณภาพอากาศง่ายขึ้นด้วยข้อมูลป้อนกลับที่ใช้รหัสสีแบบเรียลไทม์
ทำความสะอาด"
Clean Booster
คลีนบูสเตอร์
มอบอากาศที่สะอาดและกรองได้ไกลยิ่งขึ้นโดยไม่ต้องใช้เทคโนโลยี Clean Boost ปรับปรุงคุณภาพอากาศในบ้านของคุณ
*รูปภาพผลิตภัณฑ์ใช้เพื่อเป็นตัวอย่างเท่านั้น และอาจแตกต่างจากผลิตภัณฑ์จริง
**ทดสอบโดยห้องปฏิบัติการ R&D ภายในของ LGE การทดสอบดำเนินการในห้องขนาด 131 ลูกบาศก์เมตร (11.0 x 3.4 x 3.5 เมตร) โดยใช้ผลิตภัณฑ์ (PuriCare AS351NNFA) ที่ติดตั้งในพื้นที่โดยเปิดและปิดโหมด Clean Booster ที่อุณหภูมิ 25±1.0°C
องศาเซลเซียส. วัดความเร็วลมตามระยะห่างจากผลิตภัณฑ์ ความเร็วลม 0.26 ม./วินาที ที่ระยะ 9 ม. จากเครื่องฟอกอากาศ ที่ความสูงจากพื้น 3.3 ม.
กำจัดกลิ่นไม่พึงประสงค์ ที่เกิดจากสัตว์เลี้ยง และ เศษขนที่มองไม่เห็น
หายใจอย่างอิสระ ใช้ชีวิตอย่างสนุกสนานกับสัตว์เลี้ยง
คุณสมบัติ Pet Care ของเครื่องฟอกอากาศ LG จัดการกลิ่นและเส้นผมของสัตว์เลี้ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยให้มั่นใจได้ว่าบ้านของคุณสะอาดสดชื่น
คนที่อยู่กับสัตว์เลี้ยงดูมีความสุข และโหมดสัตว์เลี้ยงของผลิตภัณฑ์กำลังทำงานอยู่
*ทดสอบโดยห้องปฏิบัติการภายในของ LG ที่คาเฟ่สำหรับสัตว์เลี้ยงในพื้นที่ปิดขนาด 132 ตร.ม. โดยใช้เครื่องฟอกอากาศสำหรับสัตว์เลี้ยง PuriCare (AS309DNP) ในโหมดสัตว์เลี้ยง และ PuriCare 360° (AS309DWA) ในโหมดอัตโนมัติ โดยวัดน้ำหนักของปริมาณฝุ่นและเส้นผมที่เก็บรวบรวม จากตัวกรองด้านล่าง ผลลัพธ์อาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมและปัจจัยภายนอกอื่นๆ
**ทดสอบโดย TÜV Rheinland โดยใช้ PuriCare Pet (AS201NNFA) ในการดูดสูงสุดในห้องปฏิบัติการขนาด 8 ลูกบาศก์เมตร ที่อุณหภูมิ 23.0 ± 5.0 องศาเซลเซียส โดยมีความชื้นสัมพัทธ์ 55 ± 15% ผลลัพธ์อาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมและปัจจัยภายนอกอื่นๆ
กำจัดสารก่อภูมิแพ้
สบายทุกลมหายใจด้วย Allergy Care
UVnano กำจัดแบคทีเรียได้ 99.99% และกำจัดสารที่เป็นอันตรายในอากาศ ทำให้อากาศสะอาดและปลอดภัยที่คุณวางใจได้
*รูปภาพผลิตภัณฑ์ใช้เพื่อเป็นตัวอย่างเท่านั้น และอาจแตกต่างจากผลิตภัณฑ์จริง
**ทดสอบโดย TÜV Rheinland : กำจัด Staphylococcus aureus (ATCC 6538) Staphylococcus epidermidis (ATCC 12228), Klebsiella pneumoniae ประสิทธิภาพในการฆ่าเชื้อแบคทีเรียมากกว่า 99.99% ผลลัพธ์อาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับสถานการณ์
การออกแบบ 360 องศา
การออกแบบล้ำสมัยพร้อมสัมผัสที่หรูหรา
การออกแบบช่วยเสริมรูปลักษณ์ของห้องใดๆ และระบบแสงสร้างบรรยากาศส่วนกลางช่วยเพิ่มบรรยากาศ
การตกแต่งภายในและผลิตภัณฑ์มีความกลมกลืนกันอย่างดี
สมาร์ทแอร์แคร์
ควบคุมอากาศ ด้วย LG ThinQ™
ใช้ LG ThinQ™ เพื่อเปิด PuriCare™ จากระยะไกล เพื่อให้อากาศที่สะอาดยิ่งขึ้นรอครอบครัวของคุณอยู่ แม้ในวันที่มีฝุ่นมาก
คุณสามารถควบคุมผลิตภัณฑ์ด้วยแอปพลิเคชันโทรศัพท์มือถือ
*LG SmartThinQ เปลี่ยนชื่อเป็น LG ThinQ™ แล้ว
- เครื่องฟอกอากาศ LG PuriCare 360 รุ่น AS10GDBY0 พร้อมฟังก์ชันสัตว์เลี้ยง
- Pre-Filter Pet สำหรับเครื่องฟอกอากาศ 360 ° ทุกซีรีย์ เพื่อประสิทธิภาพในการกำจัดกลิ่นแอมโมเนียได้ถึง 39.6%
สเปคทั้งหมด
สเปคทั่วไป
สี
สีเบจ
ปริมาณลม (สูง/ต่ำ, CFM)
No
CADR (CMH)
810
CADR (CMM)
13.5
พื้นที่ที่แนะนำ (㎡)
104.0
จอแสดงผล (วิธีการ)
LED + ปุ่มสัมผัส
ระดับพลังงาน
มาตรฐานพลังงานที่ไม่จำเป็น
ดีไซน์ภายนอก
ไม่มี
ประเภทมอเตอร์พัดลม
มอเตอร์ BLDC
ระดับเสียง (สูง / ต่ำ, เดซิเบล)
53 / 26
กำลังไฟฟ้าเข้า (W)
72
แหล่งจ่ายไฟ (V/Hz)
220~240V / 50/60Hz
ใบรับรอง/รางวัล
การรับรอง BAF (British Allergy Association)
ใช่
มาตรฐานรับรอง
จากประเทศ
เกาหลี
เดือนที่เปิดตัว (ปี-เดือน)
2023-09
ประเภทผลิตภัณฑ์ (ชื่อรุ่น)
AS10GDBY0.ABAE
ขนาดและน้ำหนัก
ขนาดผลิตภัณฑ์ - กว้างxสูงxลึก (มม.)
377 x 1100 x 377
ขนาดบรรจุภัณฑ์ - กว้างxสูงxลึก (มม.)
450 x 1195 x 450
น้ำหนักผลิตภัณฑ์ (กก.)
20.6
น้ำหนัก_ค่าจัดส่ง (กก.)
24.0
น้ำหนัก สุทธิ (กรัม)
20600
ฟีเจอร์
ฟอกอากาศ 360˚
ใช่
ล็อกป้องกันเด็ก
ใช่
โหมดพัดลม / Clean Booster
5 ระดับ (อัตโนมัติ/ต่ำ/กลาง/สูง/เทอร์โบ)
โหมดพัดลม / ระดับการฟอกอากาศ
5 ระดับ (อัตโนมัติ/ต่ำ/กลาง/สูง/เทอร์โบ)
แจ้งเตือนเปลี่ยน ฟิลเตอร์
ใช่
ไอออไนเซอร์
ใช่
จอแสดงกลิ่นไม่พึงประสงค์
ใช่
การแสดงความหนาแน่นของอนุภาค
ใช่
โหมดสัตว์เลี้ยง
ใช่
โหมดการฟอกอากาศ/โหมดอัตโนมัติ
ใช่
โหมดการฟอกอากาศ/ Clean Booster
ใช่
โหมดการฟอกอากาศ/โหมด Dual
ใช่
โหมดการฟอกอากาศ/โหมด Single
ใช่
ระบบควบคุมด้วยรีโมท
ไม่มี
เซ็นเซอร์
ฝุ่นละออง (PM1.0) / แก๊ส
ตั้งเวลานอน
2/4/8/12 ชม.
ตัวบ่งชี้อัจฉริยะ (คุณภาพอากาศ)
4 ขั้นตอน (แย่มาก→ดี) แดง/ส้ม/เหลือง/เขียว
จอแสดงผลอัจฉริยะ
PM 1.0 / 2.5 / 10
UVnano
ใช่
แผ่นกรอง
ฟิลเตอร์ฟอกอากาศ
360˚ V-Pet Filter X 2 ชิ้น
เกรดแผ่นกรอง
H13
สมาร์ทฟีเจอร์
อัตโนมัติ เปิด / ปิด
ใช่
สถานะ AQI / รายงาน
ใช่
การวินิจฉัยอัจฉริยะ
ใช่
ThinQ (Wi-Fi)
ใช่
สเปคทั้งหมด
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