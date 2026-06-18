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เครื่องฟอกอากาศ LG PuriCare 360 รุ่น AS10GDBY0 ฟรี Pre-Filter Pet

เครื่องฟอกอากาศ LG PuriCare 360 รุ่น AS10GDBY0 ฟรี Pre-Filter Pet

AS10GDBY0.PFPAA
มุมมองด้านหน้าของ เครื่องฟอกอากาศ LG PuriCare 360 รุ่น AS10GDBY0 ฟรี Pre-Filter Pet AS10GDBY0.PFPAA
ด้านหน้า
เปิดหน้า
จอแสดงผล
เทียบ LG PuriCare 360
คลีนบูสเตอร์
คลีนบูสเตอร์
ระบบการกรองหลายชั้น
คลีนบูสเตอร์
แผ่นกรองขั้นต้น
เปิดฝามุมมองที่ใกล้ชิดยิ่งขึ้น
ไฟแสดงผล
มุมมองที่ถูกต้อง
มุมมองด้านซ้าย
บูสเตอร์แบ็ค
มุมมองด้านหน้าของ เครื่องฟอกอากาศ LG PuriCare 360 รุ่น AS10GDBY0 ฟรี Pre-Filter Pet AS10GDBY0.PFPAA
ด้านหน้า
เปิดหน้า
จอแสดงผล
เทียบ LG PuriCare 360
คลีนบูสเตอร์
คลีนบูสเตอร์
ระบบการกรองหลายชั้น
คลีนบูสเตอร์
แผ่นกรองขั้นต้น
เปิดฝามุมมองที่ใกล้ชิดยิ่งขึ้น
ไฟแสดงผล
มุมมองที่ถูกต้อง
มุมมองด้านซ้าย
บูสเตอร์แบ็ค

คุณลักษณะที่สำคัญ

  • ฟอกอากาศ รอบตัวคุณ
  • ระบบการกรองหลายขั้นตอน
  • คลีนบูสเตอร์
  • กำจัดกลิ่นไม่พึงประสงค์ ที่เกิดจากสัตว์เลี้ยง และ เศษขนที่มองไม่เห็น
  • กำจัดสารก่อภูมิแพ้
  • เซ็นเซอร์อัจฉริยะและตัวแสดงผล
เพิ่มเติม
Products in this Bundle: 2
ด้านหน้า

AS10GDBY0

เครื่องฟอกอากาศ LG PuriCare 360 รุ่น AS10GDBY0 พร้อมฟังก์ชันสัตว์เลี้ยง
มุมมองด้านหน้า

PFPAAA01.ASTD

Pre-Filter Pet สำหรับเครื่องฟอกอากาศ 360 ° ทุกซีรีย์ เพื่อประสิทธิภาพในการกำจัดกลิ่นแอมโมเนียได้ถึง 39.6%

มีอะไรน่าสนใจเกี่ยวกับ LG PuriCare™ 360 α PET

แสดงตัวกรองสามตัวในผลิตภัณฑ์

อากาศสะอาดด้วยระบบ Multi Filtration (ระบบการกรองหลายขั้นตอน)

แสดงว่าลมจากตัวสินค้าพัดไปไกล

อากาศบริสุทธิ์กระจายตัวได้เร็วและไกลยิ่งขึ้น

คนที่อยู่กับสัตว์เลี้ยงดูมีความสุข และโหมดสัตว์เลี้ยงของผลิตภัณฑ์กำลังทำงานอยู่

หายใจอย่างอิสระ ใช้ชีวิตอย่างสนุกสนานกับสัตว์เลี้ยง

ผลิตภัณฑ์ให้อากาศที่สะอาดและปลอดภัย

ปกป้องคนที่คุณรักจากสารภูมิแพ้

ฟอกอากาศ รอบตัวคุณ

ฟอกอากาศรอบตัวคุณ

เครื่องฟอกอากาศ LG PuriCare™ ฟอกอากาศรอบตัวคุณ 360 องศา ในทุกทิศทาง ไม่ว่าคุณจะวางไว้ที่ไหน

*รูปภาพผลิตภัณฑ์ใช้เพื่อเป็นตัวอย่างเท่านั้น และอาจแตกต่างจากผลิตภัณฑ์จริง

**เครื่องฟอกอากาศ PuriCare™ จะตรวจจับคุณภาพอากาศภายในอาคารโดยอัตโนมัติ โดยแสดงสถานะผ่านตัวบ่งชี้รหัสสีที่ด้านข้างของตัวเครื่อง มีการใช้สี่สี: แดง, ส้ม, เหลืองและเขียว สีแดงหมายถึงคุณภาพอากาศไม่ดี ในขณะที่สีเขียวหมายถึงคุณภาพอากาศที่ดีที่สุด

สูดอากาศบริสุทธิ์ด้วยระบบ Multi-Filtration

Multi-filtration System captures and removes 99.9%1) of harmful particles-bacteria, viruses, dust, allergen, and odor components.

มันแสดงตัวกรองสามตัวในผลิตภัณฑ์

ดูคุณภาพอากาศด้วยสี

ตรวจจับสารมลพิษที่มองไม่เห็นและทำให้การตรวจสอบคุณภาพอากาศง่ายขึ้นด้วยข้อมูลป้อนกลับที่ใช้รหัสสีแบบเรียลไทม์

ทำความสะอาด"

Clean Booster

คลีนบูสเตอร์

มอบอากาศที่สะอาดและกรองได้ไกลยิ่งขึ้นโดยไม่ต้องใช้เทคโนโลยี Clean Boost ปรับปรุงคุณภาพอากาศในบ้านของคุณ

*รูปภาพผลิตภัณฑ์ใช้เพื่อเป็นตัวอย่างเท่านั้น และอาจแตกต่างจากผลิตภัณฑ์จริง

**ทดสอบโดยห้องปฏิบัติการ R&D ภายในของ LGE การทดสอบดำเนินการในห้องขนาด 131 ลูกบาศก์เมตร (11.0 x 3.4 x 3.5 เมตร) โดยใช้ผลิตภัณฑ์ (PuriCare AS351NNFA) ที่ติดตั้งในพื้นที่โดยเปิดและปิดโหมด Clean Booster ที่อุณหภูมิ 25±1.0°C

องศาเซลเซียส. วัดความเร็วลมตามระยะห่างจากผลิตภัณฑ์ ความเร็วลม 0.26 ม./วินาที ที่ระยะ 9 ม. จากเครื่องฟอกอากาศ ที่ความสูงจากพื้น 3.3 ม.

กำจัดกลิ่นไม่พึงประสงค์ ที่เกิดจากสัตว์เลี้ยง และ เศษขนที่มองไม่เห็น

หายใจอย่างอิสระ ใช้ชีวิตอย่างสนุกสนานกับสัตว์เลี้ยง

คุณสมบัติ Pet Care ของเครื่องฟอกอากาศ LG จัดการกลิ่นและเส้นผมของสัตว์เลี้ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยให้มั่นใจได้ว่าบ้านของคุณสะอาดสดชื่น

คนที่อยู่กับสัตว์เลี้ยงดูมีความสุข และโหมดสัตว์เลี้ยงของผลิตภัณฑ์กำลังทำงานอยู่

อากาศดีขึ้น ขนสัตว์เลี้ยงน้อยลง

กรองขนสัตว์เลี้ยงที่อยู่บนพื้น เพื่อบ้านที่สะอาดและสดชื่นยิ่งขึ้น

ลดกลิ่นสัตว์เลี้ยง เพิ่มอากาศบริสุทธิ์ให้สูงสุด

แผ่นกรองโฟโตแคตาไลติกที่ได้รับแสงเพิ่มสามารถต่อสู้กับกลิ่นสัตว์เลี้ยงได้มากขึ้น 94% คุณจึงมั่นใจได้ว่าบ้านของคุณจะสดชื่นและสะอาด

*ทดสอบโดยห้องปฏิบัติการภายในของ LG ที่คาเฟ่สำหรับสัตว์เลี้ยงในพื้นที่ปิดขนาด 132 ตร.ม. โดยใช้เครื่องฟอกอากาศสำหรับสัตว์เลี้ยง PuriCare (AS309DNP) ในโหมดสัตว์เลี้ยง และ PuriCare 360° (AS309DWA) ในโหมดอัตโนมัติ โดยวัดน้ำหนักของปริมาณฝุ่นและเส้นผมที่เก็บรวบรวม จากตัวกรองด้านล่าง ผลลัพธ์อาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมและปัจจัยภายนอกอื่นๆ

**ทดสอบโดย TÜV Rheinland โดยใช้ PuriCare Pet (AS201NNFA) ในการดูดสูงสุดในห้องปฏิบัติการขนาด 8 ลูกบาศก์เมตร ที่อุณหภูมิ 23.0 ± 5.0 องศาเซลเซียส โดยมีความชื้นสัมพัทธ์ 55 ± 15% ผลลัพธ์อาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมและปัจจัยภายนอกอื่นๆ

กำจัดสารก่อภูมิแพ้

สบายทุกลมหายใจด้วย Allergy Care

UVnano กำจัดแบคทีเรียได้ 99.99% และกำจัดสารที่เป็นอันตรายในอากาศ ทำให้อากาศสะอาดและปลอดภัยที่คุณวางใจได้

*รูปภาพผลิตภัณฑ์ใช้เพื่อเป็นตัวอย่างเท่านั้น และอาจแตกต่างจากผลิตภัณฑ์จริง

**ทดสอบโดย TÜV Rheinland : กำจัด Staphylococcus aureus (ATCC 6538) Staphylococcus epidermidis (ATCC 12228), Klebsiella pneumoniae ประสิทธิภาพในการฆ่าเชื้อแบคทีเรียมากกว่า 99.99% ผลลัพธ์อาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับสถานการณ์

การออกแบบ 360 องศา

การออกแบบล้ำสมัยพร้อมสัมผัสที่หรูหรา

การออกแบบช่วยเสริมรูปลักษณ์ของห้องใดๆ และระบบแสงสร้างบรรยากาศส่วนกลางช่วยเพิ่มบรรยากาศ

การตกแต่งภายในและผลิตภัณฑ์มีความกลมกลืนกันอย่างดี

สินค้าถูกจัดแสดงในมุมต่างๆ

สินค้าถูกจัดแสดงในมุมต่างๆ

สมาร์ทแอร์แคร์

ควบคุมอากาศ ด้วย LG ThinQ™

ใช้ LG ThinQ™ เพื่อเปิด PuriCare™ จากระยะไกล เพื่อให้อากาศที่สะอาดยิ่งขึ้นรอครอบครัวของคุณอยู่ แม้ในวันที่มีฝุ่นมาก

คุณสามารถควบคุมผลิตภัณฑ์ด้วยแอปพลิเคชันโทรศัพท์มือถือ

*LG SmartThinQ เปลี่ยนชื่อเป็น LG ThinQ™ แล้ว

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สเปคทั้งหมด

สเปคทั่วไป

สี

สีเบจ

ปริมาณลม (สูง/ต่ำ, CFM)

No

CADR (CMH)

810

CADR (CMM)

13.5

พื้นที่ที่แนะนำ (㎡)

104.0

จอแสดงผล (วิธีการ)

LED + ปุ่มสัมผัส

ระดับพลังงาน

มาตรฐานพลังงานที่ไม่จำเป็น

ดีไซน์ภายนอก

ไม่มี

ประเภทมอเตอร์พัดลม

มอเตอร์ BLDC

ระดับเสียง (สูง / ต่ำ, เดซิเบล)

53 / 26

กำลังไฟฟ้าเข้า (W)

72

แหล่งจ่ายไฟ (V/Hz)

220~240V / 50/60Hz

ใบรับรอง/รางวัล

การรับรอง BAF (British Allergy Association)

ใช่

มาตรฐานรับรอง

จากประเทศ

เกาหลี

เดือนที่เปิดตัว (ปี-เดือน)

2023-09

ประเภทผลิตภัณฑ์ (ชื่อรุ่น)

AS10GDBY0.ABAE

ขนาดและน้ำหนัก

ขนาดผลิตภัณฑ์ - กว้างxสูงxลึก (มม.)

377 x 1100 x 377

ขนาดบรรจุภัณฑ์ - กว้างxสูงxลึก (มม.)

450 x 1195 x 450

น้ำหนักผลิตภัณฑ์ (กก.)

20.6

น้ำหนัก_ค่าจัดส่ง (กก.)

24.0

น้ำหนัก สุทธิ (กรัม)

20600

ฟีเจอร์

ฟอกอากาศ 360˚

ใช่

ล็อกป้องกันเด็ก

ใช่

โหมดพัดลม / Clean Booster

5 ระดับ (อัตโนมัติ/ต่ำ/กลาง/สูง/เทอร์โบ)

โหมดพัดลม / ระดับการฟอกอากาศ

5 ระดับ (อัตโนมัติ/ต่ำ/กลาง/สูง/เทอร์โบ)

แจ้งเตือนเปลี่ยน ฟิลเตอร์

ใช่

ไอออไนเซอร์

ใช่

จอแสดงกลิ่นไม่พึงประสงค์

ใช่

การแสดงความหนาแน่นของอนุภาค

ใช่

โหมดสัตว์เลี้ยง

ใช่

โหมดการฟอกอากาศ/โหมดอัตโนมัติ

ใช่

โหมดการฟอกอากาศ/ Clean Booster

ใช่

โหมดการฟอกอากาศ/โหมด Dual

ใช่

โหมดการฟอกอากาศ/โหมด Single

ใช่

ระบบควบคุมด้วยรีโมท

ไม่มี

เซ็นเซอร์

ฝุ่นละออง (PM1.0) / แก๊ส

ตั้งเวลานอน

2/4/8/12 ชม.

ตัวบ่งชี้อัจฉริยะ (คุณภาพอากาศ)

4 ขั้นตอน (แย่มาก→ดี) แดง/ส้ม/เหลือง/เขียว

จอแสดงผลอัจฉริยะ

PM 1.0 / 2.5 / 10

UVnano

ใช่

แผ่นกรอง

ฟิลเตอร์ฟอกอากาศ

360˚ V-Pet Filter X 2 ชิ้น

เกรดแผ่นกรอง

H13

สมาร์ทฟีเจอร์

อัตโนมัติ เปิด / ปิด

ใช่

สถานะ AQI / รายงาน

ใช่

การวินิจฉัยอัจฉริยะ

ใช่

ThinQ (Wi-Fi)

ใช่

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