เครื่องฟอกอากาศ LG PuriCare AeroHit ฟรี ฟิลเตอร์

เครื่องฟอกอากาศ LG PuriCare AeroHit ฟรี ฟิลเตอร์

เครื่องฟอกอากาศ LG PuriCare AeroHit ฟรี ฟิลเตอร์

AS35GGW10.PFS
มุมมองด้านหน้าของเครื่องฟอกอากาศ LG PuriCare™ AeroHit AS35GGW10.PFS
มุมมองด้านหน้าของเครื่องฟอกอากาศ LG PuriCare™ AeroHit as35ggx0
แผนภาพแสดงขนาดเครื่องฟอกอากาศ LG (สูง 50 cm, กว้าง 24 cm) และคำแนะนำในการติดตั้งที่ต้องห่างจากผนังด้านหลัง 1 m
เครื่องฟอกอากาศ LG ถูกตั้งอยู่ในห้องนั่งเล่นสไตล์โมเดิร์น พร้อมด้วยเฟอร์นิเจอร์สไตล์มินิมอล
เครื่องฟอกอากาศ LG ถูกตั้งอยู่ในห้องนั่งเล่นสไตล์โมเดิร์น
มุมมองด้านหน้าของเครื่องฟอกอากาศ LG พร้อมแสดงแผ่นกรองภายในที่เห็นได้ชัดเจน
ภาพระยะใกล้ของหน้าจอด้านบนของเครื่องฟอกอากาศ LG
ภาพระยะใกล้ของหน้าจอด้านบนของเครื่องฟอกอากาศ LG พร้อมไฟแสดงคุณภาพอากาศที่สว่างขึ้น
มุมมองด้านหน้าของเครื่องฟอกอากาศ LG ที่แสดงการควบคุมโดยการสัมผัส
มุมมองด้านหลังของเครื่องฟอกอากาศ LG
ดึงแผ่นกรองออกจากเครื่องฟอกอากาศ LG
แผ่นกรอง 360 H ที่รวมอยู่ในเครื่องฟอกอากาศ LG
คุณลักษณะที่สำคัญ

    ดีไซน์กะทัดรัดและทันสมัยแผ่นกรอง 360 Hความสะดวกสบายที่เรียบง่ายควบคุมอากาศอย่างชาญฉลาด

    กะทัดรัดแต่ทรงพลัง: โซลูชันสำหรับการฟอกอากาศ

    เครื่องฟอกอากาศ LG ดีไซน์กะทัดรัดกว่าเดิม ใช้พื้นที่น้อยลงเมื่อเทียบกับรุ่นก่อนหน้า เพื่อความสะดวกในการจัดวางมากยิ่งขึ้น

    ดีไซน์กะทัดรัดและทันสมัย

    เครื่องฟอกอากาศ LG มาพร้อมกับแผ่นกรอง 360 H ดักจับฝุ่น และปล่อยอากาศสะอาดในทุกทิศทาง

    แผ่นกรอง 360 H

    หน้าจอ LED แบบเรียบหรูของเครื่องฟอกอากาศ LG ที่บอกสถานะของเครื่องฟอกอากาศชัดเจน เข้าใจง่ายแก่ผู้ใช้งาน

    ความสะดวกสบายที่เรียบง่าย

    ควบคุมอากาศอย่างชาญฉลาด

    ควบคุมอากาศอย่างชาญฉลาด

    Refined design

    ดีไซน์กะทัดรัดและทันสมัย

    ดีไซน์ที่กะทัดรัดทำให้วางในพื้นที่แคบได้ง่าย ในขณะที่การออกแบบระดับพรีเมียมเพิ่มความหรูหราและความประณีต

    วิดีโอที่แสดงดีไซน์ระดับพรีเมียมของเครื่องฟอกอากาศ LG ซึ่งเข้ากับพื้นที่ต่างๆ ได้อย่างลงตัวด้วยความสวยงามทันสมัยและประณีต
    Space Saver

    ประหยัดพื้นที่ด้วยสไตล์และความสวยงาม

    เครื่องฟอกอากาศ LG ออกแบบให้ใช้พื้นที่น้อย ใช้ชีวิตสะดวก แม้ในห้องที่พื้นที่แคบ

    วิดีโอที่แสดงดีไซน์ที่เล็กลงของเครื่องฟอกอากาศ LG ซึ่งใช้พื้นที่น้อยลงเมื่อเทียบกับรุ่นก่อน เพื่อการวางที่สะดวกยิ่งขึ้น

    *พื้นที่: ลดพื้นที่พื้นลงประมาณ 42% เมื่อเทียบกับรุ่นเดิม 360˚ 

    - รุ่นเดิม LG 360˚ Hit (Φ315mm): ประมาณ 77,926 mm²

    - รุ่น AeroHit (Φ240mm): ประมาณ 45,239.04 mm²

    แผ่นกรอง 360 H

    ฟอกอากาศ 360 องศา

    เครื่องฟอกอากาศ LG PuriCare™ ฟอกอากาศ 360° รอบตัวคุณในทุกทิศทาง ไม่ว่าจะตั้งไว้ตรงไหน

    เครื่องฟอกอากาศ LG มาพร้อมกับแผ่นกรอง 360 H ดักจับฝุ่น และปล่อยอากาศสะอาดในทุกทิศทาง

    *เครื่องฟอกอากาศสามารถฟอกอากาศได้ครอบคลุมถึง 32 ㎡ ด้วยไส้กรองคุณภาพมาตรฐานจากโรงงาน

    วิดีโอเครื่องฟอกอากาศ LG จำลองการทำงานของแผ่นกรอง HEPA โดยแสดงถึงการดูดอากาศเข้า การกรองหลายขั้นตอน และการปล่อยอากาศสะอาดออกมา

    Powerful Air Filtration

    ฟอกอากาศด้วยการกรองหลายขั้นตอน

    แผ่นกรอง HEPA ในเครื่องฟอกอากาศ LG ช่วยในการกรองฝุ่น อนุภาคขนาดเล็กมาก เชื้อโรค ไวรัส กลิ่นไม่พึงประสงค์ เชื้อรา และแบคทีเรีย¹⁾

    เครื่องฟอกอากาศ LG พร้อมแผ่นกรองสำหรับสัตว์เลี้ยงในห้องนั่งเล่นที่สว่าง ลดกลิ่นจากสัตว์เลี้ยง ขณะที่สุนัขแสนสุขนั่งเล่นของเล่นอยู่ใกล้ๆ

    แผ่นกรองอากาศชั้นแรกสำหรับสัตว์เลี้ยง

    เครื่องฟอกอากาศที่มีแผ่นกรองควันทำงานอยู่ในห้องนั่งเล่น พร้อมกับเด็กและสุนัข ขณะที่ภายนอกหน้าต่างมีหมอกควันหนาทึบปกคลุมทั่วท้องฟ้า

    แผ่นกรองอากาศชั้นแรกสำหรับลดกลิ่นควัน

    เครื่องฟอกอากาศ LG ที่มีแผ่นกรองสำหรับกำจัดไอน้ำมันกำลังทำงานอยู่เบื้องหลัง ขณะที่ชายคนหนึ่งกำลังปรุงอาหารในห้องครัว

    แผ่นกรองอากาศชั้นแรกสำหรับไอน้ำมัน

    เครื่องฟอกอากาศ LG ที่มีแผ่นกรองอากาศชั้นแรกสำหรับกำจัดกลิ่นจากสารเคมีกำลังทำงานอยู่ข้างหญิงสาวที่กำลังชื่นชมผลงานภาพวาดของเธออยู่เบื้องหลัง

    แผ่นกรองอากาศชั้นแรกสำหรับกำจัดกลิ่นจากสารเคมี

    เครื่องฟอกอากาศ LG ที่มีแผ่นกรองสารก่อภูมิแพ้กำลังทำงานอยู่ข้างเตียง ขณะที่หญิงสาวคนหนึ่งนั่งอ่านหนังสืออยู่ใกล้ๆ

    แผ่นกรองอากาศชั้นแรกสำหรับกำจัดสารก่อภูมิแพ้

    วิดีโอแสดงถึงขณะต่างๆที่ต้องการเครื่องฟอกอากาศ และการใช้งานเครื่องฟอกอากาศ LG
    เครื่องฟอกอากาศ LG พร้อมเซ็นเซอร์ความสว่างและโหมดการนอนหลับ ลดเสียงและปรับแสงให้เบาลงเพื่อการนอนหลับที่พักผ่อนอย่างเต็มที่

    Sleep Mode 

    หลับสบายในทุกๆคืน

    ในโหมดการนอนหลับ เครื่องฟอกอากาศจะรักษาระดับเสียงให้ต่ำเพียง 25dB เพื่อให้มั่นใจว่าคุณจะหลับสบาย

    วิดีโอที่แสดงหน้าจอ LED แบบเรียบหรูของเครื่องฟอกอากาศ LG ที่บอกสถานะของเครื่องฟอกอากาศชัดเจน เข้าใจง่ายแก่ผู้ใช้งาน

    หน้าจอ LED แบบเรียบหรู

    หายใจสะดวก หน้าจอเข้าใจง่าย

    การควบคุมที่ง่ายดาย หน้าจอเรียบหรูเข้าใจง่าย

    Filter Replacement Reminder

    ระบบเตือนเมื่อต้องเปลี่ยนแผ่นกรอง

    ระบบเตือนเมื่อต้องเปลี่ยนแผ่นกรอง เพื่อเตรียมตัวล่วงหน้าและสามารถประหยัดเวลาได้

    LG ThinQ™

    การใช้ชีวิตอย่างชาญฉลาดเริ่มต้นกับ LG ThinQ™

    ด้วยแอปพลิเคชัน LG ThinQ™ คุณสามารถติดตามและควบคุมเครื่องใช้ไฟฟ้าจากที่ไหน เวลาใดก็ได้

    *ภาพและวิดีโอที่แสดงข้างต้นถูกจัดทำขึ้นเพื่อการสาธิตและอธิบายการใช้งานเท่านั้น โดยอาจมีความแตกต่างจากการติดตั้งและการใช้งานจริง ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมการใช้งานจริง

    1) การกรองอากาศที่ทรงพลัง

    *ลดการเจริญเติบโตของเชื้อรา

    -หมายเลขใบคำขอทดสอบ: CT24-097356E 

    -วันที่ทดสอบ: `24.11.12 ~`24.12.12

    -รุ่นทดสอบ: AS35*GW*0

    -สถาบันทดสอบ: Korea Conformity Laboratories (KCL)

    -เงื่อนไขการทดสอบ:  ISO 16000-36:2018., เวลาที่ทดสอบ 1 ชั่วโมง, อุณหภูมิ 22.7±0.5℃, ความชื้น 51.0±2.0%, โหมด Booster, 4 ระดับ (ปริมาตรลมตามค่าที่กำหนด)

    -สายพันธุ์ที่ทดสอบ: Aspergillus brasiliensis ATCC 9642

    -วิธีทดสอบ: การทดสอบการลดลงของจุลินทรีย์ในอากาศภายในห้องทดสอบ (ตามขั้นตอนมาตรฐาน)

    -ผลการทดสอบ: การทดสอบการลดลงของจุลินทรีย์ในอากาศ (Aspergillus brasiliensis)ความเข้มข้นก่อนการใช้งาน: 3.2 × 10⁴ CFU/㎥ ความเข้มข้นหลังการใช้งาน: <10 CFU/㎥ อัตราการลดลง: 99.9%

    *ลดกลิ่นไม่พึงประสงค์ ควันพิษ และสารเคมีในอากาศ

    -หมายเลขใบคำขอทดสอบ: CT24-105610 

    -วันที่ทดสอบ: '24. 12.4~'24.12.12

    -รุ่นทดสอบ: AS35*GW*0

    -สถาบันทดสอบ: Korea Conformity Laboratories (KCL)

    -เงื่อนไขการทดสอบ: อุณหภูมิ 21±1℃, ความชื้น 45±5%, ขนาดห้องทดสอบ 8.0±0.5㎥

    -วิธีทดสอบ: การทดสอบอัตราการกำจัด SO₂ และ NO₂ ตามมาตรฐานการทดสอบเครื่องฟอกอากาศภายในอาคารของ Korea Air Cleaning Association (SPS-KACA002-132:2022) 

    -ผลการทดสอบ: NO₂: อัตราการกำจัดมากกว่า 62% หลังจากการทำงาน 30 นาที

    -โหมดการทดสอบ: โหมด 4 ระดับ (ปริมาตรลมตามค่าที่กำหนด)

    -ผลการทดสอบเป็นไปตามสภาพแวดล้อมในห้องทดสอบ และอาจแตกต่างออกไปตามการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม

    *ลดเชื้อไวรัส

    -หมายเลขใบคำขอทดสอบ: CT24-069319-02-1

    -วันที่ทดสอบ: '24.12.16

    -รุ่นทดสอบ: AS3**GWG0

    -สถาบันทดสอบ: Korea Conformity Laboratories (KCL)

    -เงื่อนไขการทดสอบ: อุณหภูมิ 23±2℃, ความชื้น 50±5%,โหมด Single, ลมแรงสุด

    -สายพันธุ์ที่ทดสอบ: Phi-X174 (ATCC 13706-B1)

    -วิธีทดสอบ: ปล่อยไวรัสทดสอบในห้องขนาด 60 ลูกบาศก์เมตร (㎥) และปล่อยให้ไวรัสตกตะกอนเป็นเวลา 1 ชั่วโมง จากนั้นวัดค่าเริ่มต้น เปิดใช้งานผลิตภัณฑ์เป็นเวลา 30 นาที และเปรียบเทียบค่าที่วัดได้กับค่าเริ่มต้น เพื่อคำนวณอัตราการลดลง

    มาตรฐานที่อ้างอิง: KOUVA AS 02: 2023

    -ผลการทดสอบ: กำจัด Phi-X174  ได้ถึง 95.0% ในห้องขนาด 60 ㎥ 

    -ผลการทดสอบเป็นไปตามสภาพแวดล้อมในห้องทดสอบ และอาจแตกต่างออกไปตามการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม

    *ลดแบคทีเรีย (เชื้อโรค)

    -หมายเลขใบคำขอทดสอบ: CT24-058167-02-2

    -วันที่ทดสอบ: '24.12.16

    -รุ่นทดสอบ: AS3**GWG0

    -สถาบันทดสอบ: Korea Conformity Laboratories (KCL)

    -เงื่อนไขการทดสอบ: อุณหภูมิ 23±2℃, ความชื้น 50±5%, โหมด Single, ลมแรงสุด

    -สายพันธุ์ที่ทดสอบ: S. epidermidis (ATCC 12228, Staphylococcus epidermidis)

    -วิธีทดสอบ: ลอยเชื้อแบคทีเรียทดสอบในห้องขนาด 60 ลูกบาศก์เมตร (㎥) และปล่อยให้เชื้อแบคทีเรียตกตะกอนเป็นเวลา 1 ชั่วโมง จากนั้นวัดค่าเริ่มต้น เปิดใช้งานผลิตภัณฑ์เป็นเวลา 1 ชั่วโมง และเปรียบเทียบค่าที่วัดได้กับค่าเริ่มต้น เพื่อคำนวณอัตราการลดลง

    มาตรฐานที่อ้างอิง: KOUVA AS 02: 2023

    -ผลการทดสอบ: กำจัด Staphylococcus epidermidis ได้ถึง 99.5% ในห้องขนาด 60 ㎥ 

    -ผลการทดสอบเป็นไปตามสภาพแวดล้อมในห้องทดสอบ และอาจแตกต่างออกไปตามการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม

    4) เซ็นเซอร์ PM 1.0 

    -ดักจับ 99.999% อนุภาคขนาดเล็กถึง 0.01µm

    -หมายเลขใบคำขอทดสอบ: CT24-105346E

    -วันที่ทดสอบ: '24.12.03 ~ '24.12.05

    -รุ่นทดสอบ: AS35*GW*0

    -สถาบันทดสอบ: Korea Conformity Laboratories (KCL)

    -เงื่อนไขการทดสอบ: ขนาดห้องทดสอบ: 30.0㎥, อุณหภูมิ: 23.0±3.0℃, ความชื้น: 50.0±10.0 %R.H

    -โหมดการทำงาน: Turbo

    -วิธีทดสอบ: หลังจากทำให้การสร้างอนุภาค KCl (โพแทสเซียมคลอไรด์) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.01 ไมครอน มีความเสถียรแล้ว ให้เปิดใช้งานเครื่องฟอกอากาศเป็นเวลา 1 ชั่วโมง จนกว่าอัตราการกำจัดฝุ่นจะลดลงมากกว่า 99.999% และทำการวัดค่าการลดลงระหว่างการทำงาน

    (อ้างอิงมาตรฐาน: SPS-KACA 002-0132:2022, เครื่องฟอกอากาศในอาคาร ภาคผนวก A)

    -ผลการทดสอบ: กำจัดอนุภาค 99.999% หลังจากทำงานได้ 28 นาที 10 วินาที

    -ผลการทดสอบเป็นไปตามสภาพแวดล้อมในห้องทดสอบ และอาจแตกต่างออกไปตามการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม

    - เซ็นเซอร์ PM 1.0 ตรวจวัดทั้งฝุ่นละเอียดและฝุ่นหยาบ จึงแนะนำให้ทำความสะอาดเลนส์ทุก 2 เดือน

    6)LG ThinQ

    - ต้องทำการเชื่อมต่อ Wi-Fi ในการใช้ LG ThinQ 

     -Google และ Google Home เป็นเครื่องหมายทางการค้าของ Google LLC.

    -Amazon, Alexa, Echo และโลโก้และเครื่องหมายการเคลื่อนไหวที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเป็นเครื่องหมายการค้าของ Amazon.com, Inc. หรือบริษัทในเครือ

     

    FAQ

    Q.

    เครื่องฟอกอากาศกำจัดฝุ่น กลิ่นและราหรือไม่?

    A.

    ระบบฟอกอากาศขั้นสูงของ LG รวมหลายๆเทคโนโลยีไว้เพื่อคุณภาพอากาศที่เหนือกว่า

    แผ่นกรอง แผ่นกรอง 360 Safe Plus, Dual Airflow ส่งลมด้านบนและด้านล่าง พร้อมด้วย Clean Booster, Uvnano และ Ionizer ดีต่อสุขภาพ และเพื่อพื้นที่อยู่อาศัยสะดวกสบาย

     

     

    *โปรดดูข้อจำกัดความรับผิดชอบเกี่ยวกับ อนุภาคอันตราย กลิ่น ไวรัส แบคทีเรีย 

    Q.

    ต้องเปลี่ยนแผ่นกรองบ่อยแค่ไหน?

    A.

    แผ่นกรองควรถูกเปลี่ยนทุกๆ 1 ปี จะมีการเตือนจากเครื่องฟอกอากาศอัตโนมัติเมื่อถึงเวลาที่ต้องเปลี่ยนแผ่นกรอง สามารถตรวจสอบรอบการเปลี่ยนแผ่นกรองได้บนเครื่องฟอกอากาศหรือแอปพลิเคชัน LG ThinQ

     

    *ระยะรอบการเปลี่ยนนี้เป็นไปตามการใช้งาน 10 ชั่วโมงต่อวัน และอาจแตกต่างออกไปขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมและการใช้งานจริง

    Q.

    ฉันจะทำความแผ่นกรองอากาศได้อย่างไร?

    A.

    ก่อนอื่นต้องแยกกรอบออกจากเครื่อง จากนั้นให้นำฝุ่นออกจากแผ่นกรองชั้นแรกโดยเครื่องดูดฝุ่นหรือแปรงแบบนุ่ม และควรระมัดระวังเมื่อใช้เครื่องดูดฝุ่น

     

    *คำเตือน: ห้ามล้างแผ่นกรองด้วยน้ำ เพราะอาจลดอายุการใช้งาน

    Q.

    แผ่นกรอง HEPA คืออะไร?

    A.

    แผ่นกรอง HEPA ย่อมาจาก แผ่นกรอง High-Efficiency Particulate Air ถูกออกแบบเพื่อดักจับอนุภาคขนาดเล็กด้วยประสิทธิภาพสูง แผ่นกรอง HEPA ของเครื่องฟอกอากาศ LG ดักจับอนุภาคขนาดเล็กสุด 0.01µm

     

    *ดักจับอนุภาคขนาดเล็กสุด 0.01µm

    *หมายเลขใบคำขอทดสอบ:  CT24-105346E

    *วันที่ทดสอบ: '24.12.03 ~ '24.12.05

    *รุ่นทดสอบ: AS35*GW*0

    *สถาบันทดสอบ: Korea Conformity Laboratories (KCL)

    *เงื่อนไขการทดสอบ: ขนาดห้องทดสอบ: 30.0㎥, อุณหภูมิ: 23.0±3.0℃, ความชื้น: 50.0±10.0 %R.H.

    *วิธีทดสอบ: หลังจากทำให้การสร้างอนุภาค KCl (โพแทสเซียมคลอไรด์) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.01 ไมครอน มีความเสถียรแล้วเปิดใช้งานเครื่องฟอกอากาศ จนกว่าอัตราการกำจัดฝุ่นจะลดลงเหลือมากกว่า 99.999% และทำการวัดการลดลงของประสิทธิภาพการทำงาน (มาตรฐานอ้างอิง: SPS-KACA 002-0132:2022, เครื่องฟอกอากาศในอาคาร ภาคผนวก A)

    *ผลการทดสอบ: กำจัดฝุ่นได้ 99.999% หลังเปิดใช้งาน 28 นาที 10 วินาที

    *ผลการทดสอบเป็นไปตามสภาพแวดล้อมในห้องทดสอบ และอาจแตกต่างออกไปตามการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม

    Q.

    วางเครื่องฟอกอากาศไว้ตรงไหนดี?

    A.

    ติดตั้งผลิตภัณฑ์นี้ให้ห่างจากผนังอย่างน้อย 1 เมตร หากไม่มีพื้นที่เพียงพอสำหรับการดูดอากาศ อาจส่งผลต่อประสิทธิภาพของฟังก์ชันการฟอกอากาศ ประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์นี้อาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อม (อุณหภูมิ, ความชื้น ฯลฯ) ผลิตภัณฑ์นี้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพในสภาพแวดล้อมที่มีความชื้นระหว่าง 40% ถึง 70% ห้ามติดตั้งในพื้นที่ที่ได้รับแสงแดดโดยตรงหรือใกล้แสงสว่างที่จ้าเกินไป

    พิมพ์

    สเปคทั้งหมด

    สเปคทั่วไป

    สี

    สีขาว

    CADR (CMH)

    250

    CADR (CMM)

    4.17

    พื้นที่ที่แนะนำ (㎡)

    32

    จอแสดงผล (วิธีการ)

    LED + ปุ่มสัมผัส

    ระดับพลังงาน

    มาตรฐานพลังงานที่ไม่จำเป็น

    ดีไซน์ภายนอก

    ไม่มี

    ประเภทมอเตอร์พัดลม

    มอเตอร์ BLDC

    ระดับเสียง (สูง / ต่ำ, เดซิเบล)

    53 / 25

    กำลังไฟฟ้าเข้า (W)

    35

    แหล่งจ่ายไฟ (V/Hz)

    100-240โวลต์~ 50/60เฮิรตซ์

    ใบรับรอง/รางวัล

    [ST11] ใบรอบรอง BAF

    ใช่

    มาตรฐานรับรอง

    จากประเทศ

    จีน

    เดือนที่เปิดตัว (ปี-เดือน)

    2025-06

    ประเภทผลิตภัณฑ์ (ชื่อรุ่น)

    AS35GGW10.ATH

    ขนาดและน้ำหนัก

    ขนาดผลิตภัณฑ์ - กว้างxสูงxลึก (มม.)

    240 x 500 x 240

    ขนาดบรรจุภัณฑ์ - กว้างxสูงxลึก (มม.)

    307 x 566 x 309

    น้ำหนักผลิตภัณฑ์ (กก.)

    4.2

    น้ำหนัก_ค่าจัดส่ง (กก.)

    5.7

    น้ำหนัก สุทธิ (กรัม)

    415

    ฟีเจอร์

    ฟอกอากาศ 360˚

    ใช่

    ล็อกป้องกันเด็ก

    ใช่

    โหมดพัดลม / ระดับการฟอกอากาศ

    5 ระดับ (อัตโนมัติ/ต่ำ/กลาง/สูง/เทอร์โบ)

    แจ้งเตือนเปลี่ยน ฟิลเตอร์

    ใช่

    เซ็นเซอร์

    ฝุ่นละออง (PM1.0)

    โหมดการนอนหลับ

    ใช่

    ตัวบ่งชี้อัจฉริยะ (คุณภาพอากาศ)

    4 ขั้นตอน (แย่มาก→ดี) แดง/ส้ม/เหลือง/เขียว

    โหมดสัตว์เลี้ยง

    ไม่มี

    แผ่นกรอง

    ฟิลเตอร์ฟอกอากาศ

    แผ่นกรอง Aero Series H x 1 ชิ้น

    เกรดแผ่นกรอง

    H13

    สมาร์ทฟีเจอร์

    อัตโนมัติ เปิด / ปิด

    ใช่

    ThinQ (Wi-Fi)

    ใช่

    การตรวจสอบอายุการใช้งานตัวกรอง

    ใช่

    การวินิจฉัยอัจฉริยะ

    ใช่

