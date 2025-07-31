เครื่องฟอกอากาศ LG PuriCare AeroHit ฟรี ฟิลเตอร์

*ภาพและวิดีโอที่แสดงข้างต้นถูกจัดทำขึ้นเพื่อการสาธิตและอธิบายการใช้งานเท่านั้น โดยอาจมีความแตกต่างจากการติดตั้งและการใช้งานจริง ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมการใช้งานจริง
1) การกรองอากาศที่ทรงพลัง
*ลดการเจริญเติบโตของเชื้อรา
-หมายเลขใบคำขอทดสอบ: CT24-097356E
-วันที่ทดสอบ: `24.11.12 ~`24.12.12
-รุ่นทดสอบ: AS35*GW*0
-สถาบันทดสอบ: Korea Conformity Laboratories (KCL)
-เงื่อนไขการทดสอบ: ISO 16000-36:2018., เวลาที่ทดสอบ 1 ชั่วโมง, อุณหภูมิ 22.7±0.5℃, ความชื้น 51.0±2.0%, โหมด Booster, 4 ระดับ (ปริมาตรลมตามค่าที่กำหนด)
-สายพันธุ์ที่ทดสอบ: Aspergillus brasiliensis ATCC 9642
-วิธีทดสอบ: การทดสอบการลดลงของจุลินทรีย์ในอากาศภายในห้องทดสอบ (ตามขั้นตอนมาตรฐาน)
-ผลการทดสอบ: การทดสอบการลดลงของจุลินทรีย์ในอากาศ (Aspergillus brasiliensis)ความเข้มข้นก่อนการใช้งาน: 3.2 × 10⁴ CFU/㎥ ความเข้มข้นหลังการใช้งาน: <10 CFU/㎥ อัตราการลดลง: 99.9%
*ลดกลิ่นไม่พึงประสงค์ ควันพิษ และสารเคมีในอากาศ
-หมายเลขใบคำขอทดสอบ: CT24-105610
-วันที่ทดสอบ: '24. 12.4~'24.12.12
-รุ่นทดสอบ: AS35*GW*0
-สถาบันทดสอบ: Korea Conformity Laboratories (KCL)
-เงื่อนไขการทดสอบ: อุณหภูมิ 21±1℃, ความชื้น 45±5%, ขนาดห้องทดสอบ 8.0±0.5㎥
-วิธีทดสอบ: การทดสอบอัตราการกำจัด SO₂ และ NO₂ ตามมาตรฐานการทดสอบเครื่องฟอกอากาศภายในอาคารของ Korea Air Cleaning Association (SPS-KACA002-132:2022)
-ผลการทดสอบ: NO₂: อัตราการกำจัดมากกว่า 62% หลังจากการทำงาน 30 นาที
-โหมดการทดสอบ: โหมด 4 ระดับ (ปริมาตรลมตามค่าที่กำหนด)
-ผลการทดสอบเป็นไปตามสภาพแวดล้อมในห้องทดสอบ และอาจแตกต่างออกไปตามการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม
*ลดเชื้อไวรัส
-หมายเลขใบคำขอทดสอบ: CT24-069319-02-1
-วันที่ทดสอบ: '24.12.16
-รุ่นทดสอบ: AS3**GWG0
-สถาบันทดสอบ: Korea Conformity Laboratories (KCL)
-เงื่อนไขการทดสอบ: อุณหภูมิ 23±2℃, ความชื้น 50±5%,โหมด Single, ลมแรงสุด
-สายพันธุ์ที่ทดสอบ: Phi-X174 (ATCC 13706-B1)
-วิธีทดสอบ: ปล่อยไวรัสทดสอบในห้องขนาด 60 ลูกบาศก์เมตร (㎥) และปล่อยให้ไวรัสตกตะกอนเป็นเวลา 1 ชั่วโมง จากนั้นวัดค่าเริ่มต้น เปิดใช้งานผลิตภัณฑ์เป็นเวลา 30 นาที และเปรียบเทียบค่าที่วัดได้กับค่าเริ่มต้น เพื่อคำนวณอัตราการลดลง
มาตรฐานที่อ้างอิง: KOUVA AS 02: 2023
-ผลการทดสอบ: กำจัด Phi-X174 ได้ถึง 95.0% ในห้องขนาด 60 ㎥
-ผลการทดสอบเป็นไปตามสภาพแวดล้อมในห้องทดสอบ และอาจแตกต่างออกไปตามการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม
*ลดแบคทีเรีย (เชื้อโรค)
-หมายเลขใบคำขอทดสอบ: CT24-058167-02-2
-วันที่ทดสอบ: '24.12.16
-รุ่นทดสอบ: AS3**GWG0
-สถาบันทดสอบ: Korea Conformity Laboratories (KCL)
-เงื่อนไขการทดสอบ: อุณหภูมิ 23±2℃, ความชื้น 50±5%, โหมด Single, ลมแรงสุด
-สายพันธุ์ที่ทดสอบ: S. epidermidis (ATCC 12228, Staphylococcus epidermidis)
-วิธีทดสอบ: ลอยเชื้อแบคทีเรียทดสอบในห้องขนาด 60 ลูกบาศก์เมตร (㎥) และปล่อยให้เชื้อแบคทีเรียตกตะกอนเป็นเวลา 1 ชั่วโมง จากนั้นวัดค่าเริ่มต้น เปิดใช้งานผลิตภัณฑ์เป็นเวลา 1 ชั่วโมง และเปรียบเทียบค่าที่วัดได้กับค่าเริ่มต้น เพื่อคำนวณอัตราการลดลง
มาตรฐานที่อ้างอิง: KOUVA AS 02: 2023
-ผลการทดสอบ: กำจัด Staphylococcus epidermidis ได้ถึง 99.5% ในห้องขนาด 60 ㎥
-ผลการทดสอบเป็นไปตามสภาพแวดล้อมในห้องทดสอบ และอาจแตกต่างออกไปตามการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม
4) เซ็นเซอร์ PM 1.0
-ดักจับ 99.999% อนุภาคขนาดเล็กถึง 0.01µm
-หมายเลขใบคำขอทดสอบ: CT24-105346E
-วันที่ทดสอบ: '24.12.03 ~ '24.12.05
-รุ่นทดสอบ: AS35*GW*0
-สถาบันทดสอบ: Korea Conformity Laboratories (KCL)
-เงื่อนไขการทดสอบ: ขนาดห้องทดสอบ: 30.0㎥, อุณหภูมิ: 23.0±3.0℃, ความชื้น: 50.0±10.0 %R.H
-โหมดการทำงาน: Turbo
-วิธีทดสอบ: หลังจากทำให้การสร้างอนุภาค KCl (โพแทสเซียมคลอไรด์) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.01 ไมครอน มีความเสถียรแล้ว ให้เปิดใช้งานเครื่องฟอกอากาศเป็นเวลา 1 ชั่วโมง จนกว่าอัตราการกำจัดฝุ่นจะลดลงมากกว่า 99.999% และทำการวัดค่าการลดลงระหว่างการทำงาน
(อ้างอิงมาตรฐาน: SPS-KACA 002-0132:2022, เครื่องฟอกอากาศในอาคาร ภาคผนวก A)
-ผลการทดสอบ: กำจัดอนุภาค 99.999% หลังจากทำงานได้ 28 นาที 10 วินาที
-ผลการทดสอบเป็นไปตามสภาพแวดล้อมในห้องทดสอบ และอาจแตกต่างออกไปตามการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม
- เซ็นเซอร์ PM 1.0 ตรวจวัดทั้งฝุ่นละเอียดและฝุ่นหยาบ จึงแนะนำให้ทำความสะอาดเลนส์ทุก 2 เดือน
6)LG ThinQ
- ต้องทำการเชื่อมต่อ Wi-Fi ในการใช้ LG ThinQ
