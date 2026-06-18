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เครื่องฟอกอากาศ LG PuriCare 360 Hit รุ่น AS60GHWG0 ฟรี Pre-Filter Pet
เครื่องฟอกอากาศ LG PuriCare 360 Hit รุ่น AS60GHWG0 ฟรี Pre-Filter Pet
AS60GHWG0.PFPAA
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Products in this Bundle: 2
ข้อมูลสินค้าโดยรวม
ฟอกอากาศได้อย่างหมดจด
ขนาดกะทัดรัด
หน้าจอแสดงคุณภาพอากาศ
ดูแลอากาศให้คุณได้อย่าง
ฟอกอากาศได้อย่างหมดจด
มอบอากาศสะอาดให้บ้านของคุณ
เครื่องฟอกอากาศ LG ช่วยปกป้องคุณจากภูมิแพ้ ช่วยลดแบคทีเรีย ไวรัส ฝุ่นละเอียด สารก่อภูมิแพ้ และแม้แต่ก๊าซที่เป็นอันตรายในอากาศ
มอบอากาศสะอาดให้บ้านของคุณ
ได้รับการรับรองโดย BAF
ได้รับการรับรองโดย BAF ว่าแผ่นกรองได้รับการเคลือบเพื่อกำจัดสารที่เป็นอันตรายและสารก่อภูมิแพ้ เช่น ไรฝุ่น เชื้อรา และเชื้อราที่ลอยอยู่ในอากาศ
ได้รับการทดสอบโดย FITI
แอนตี้แบคทีเรีย 99.9% ('22.12.01)
- แบคทีเรียที่ทดสอบ: Staphylococcus aureus / Klebsiella pneumoniae / Escherichia coli
- วิธีทดสอบ: ISO 20743 : 2021 (การกำหนด ฤทธิ์ต้านเชื้อแบคทีเรียของผลิตภัณฑ์สิ่งทอ)
ได้รับการทดสอบโดย KCL
[ยับยั้งไวรัสได้ 99.1% ('23.02.01)]
- แบคทีเรียที่ทดสอบ: Feline calicivirus
- วิธีทดสอบ: ISO 18184:2019 เปลี่ยนแปลงเวลาติดต่อได้ตลอด 24 ชั่วโมง
[ฝุ่น 99.999% ('22.10.21)]
กำจัด 99.999% ของฝุ่นขนาดเล็กขนาด 0.01㎛ ทำงานในโหมดเทอร์โบ ใน 15.1 นาที ผลิตภัณฑ์: PuriCare™ AS183HWWA ขนาดห้องที่ทดสอบ: 30.0m3
ได้รับการทดสอบโดย TÜV
สร้างไอออน 10.0M↑('23.1.16)
- สถานที่ทดสอบ : LG Electronics Gasan R&D Campus
- ผลการทดสอบ : ปริมาณไอออนที่สร้างขึ้น (ไอออนลบมากกว่า 5 ล้านตัว, ไอออนบวกมากกว่า 5 ล้านตัว) ใน 100 มม.
- สินค้า : AS60GHWG0 / ขนาดห้องที่ทดสอบ: 30.2m3
ขนาดกะทัดรัด
ลงตัวกับทุกมุมบ้าน ครอบคลุมพื้นที่ได้มากกว่าเดิม
เครื่องฟอกอากาศ LG PurCare มาในดีไซน์ที่กะทัดรัดทำให้ใช้งานได้ทุกที่และช่วยให้อากาศสะอาดแม้ใช้งานในพื้นที่ขนาดใหญ่
มอบอากาศสะอาด 360 องศา
ให้มีแต่อากาศสะอาดรอบตัวคุณ
LG PuriCare™ ฟอกอากาศ 360˚ รอบตัวคุณ
ไม่ว่าจะอยู่มุมไหน หรือวางเครื่องฟอกอากาศไว้ที่ใดในห้อง
ไม่ว่าจะอยู่มุมไหน หรือวางเครื่องฟอกอากาศไว้ที่ใดในห้อง
เซ็นเซอร์อัจฉริยะและตัวบ่งชี้
ดูคุณภาพอากาศได้ง่ายๆผ่านแสงไฟ
ตรวจสอบคุณภาพอากาศของคุณได้อย่างรวดเร็วผ่านสีของแสงไฟ ตามระบบตรวจจับเซ็นเซอร์ PM 1.0
*เครื่องฟอกอากาศ LG PuriCare™ จะตรวจจับสภาพอากาศภายในอาคารโดยอัตโนมัติและบอกคุณภาพอากาศผ่านตัวบ่งชี้ที่ด้านบนของตัวเครื่องผ่าน 4 สี: แดง ส้ม เหลือง หรือเขียว สีแดงหมายถึงคุณภาพอากาศที่แย่ที่สุด และสีเขียวหมายถึงคุณภาพอากาศที่ดีที่สุด
*ภาพสินค้าเพื่อการโฆษณาเท่านั้น และอาจแตกต่างจากผลิตภัณฑ์จริง
ดูแลอากาศให้คุณได้อย่างสมาร์ท
ควบคุมคุณภาพอากาศได้ง่ายผ่าน LG ThinQ™
ใช้งาน LG ThinQ™ เพื่อเปิด LG PuriCare™ ได้จากทุกที่ เพื่อให้อากาศสะอาดรอครอบครัวของคุณอยู่ที่บ้าน แม้ในวันที่มีฝุ่นเยอะ
ควบคุมคุณภาพอากาศได้ง่ายผ่าน LG ThinQ™
*LG SmartThinQ เปลี่ยนชื่อเป็น LG ThinQ™
LG Subscribe คืออะไร ?
ทางเลือกใหม่ที่จะให้คุณสามารถเป็นเจ้าของเครื่องใช้ไฟฟ้า LG ได้อย่างง่ายดายแบบรายเดือน พร้อมรับบริการดูแลรักษาโดยผู้เชี่ยวชาญจาก LG
และประกันสินค้า* ตลอดอายุสัญญา เพื่อความสะดวกสบาย ตอบโจทย์กับไลฟ์สไตล์ และใช้งานได้อย่างสบายใจในเรื่องความปลอดภัยยิ่งขึ้น
*ประกันสินค้าตลอดระยะเวลาสัญญา: ความผิดปกติหรือความเสียหายที่เกิดจากภัยพิบัติทางธรรมชาติจะไม่รวมอยู่ในขอบเขตการรับประกัน
รวมถึงความเสียหายที่เกิดจากที่เกิดจากความประมาทหรือการใช้งานแบบผิดวิธีของทางลูกค้า และหากไม่ชำระค่าเช่ารายเดือนตามกำหนด การรับประกันจะสิ้นสุดลงโดยอัตโนมัติ
3 ข้อดีที่น่าสนใจของบริการ LG Subscribe
01
วางแผนง่ายลดภาระทางการเงิน
เพิ่มความยืดหยุ่นในการใช้จ่าย สามารถเลือกจ่ายเป็นรายเดือนแบบง่าย ๆ แทนการจ่ายเงินก้อนใหญ่ในครั้งเดียว
02
ขยายระยะเวลารับประกันสินค้า
การรับประกันเครื่องใช้ไฟฟ้าปกติจะอยู่ที่ 1 - 2 ปี แต่บริการ LG Subscribe มอบสิทธิประโยชน์ในการรับประกันนาน 5 - 7 ปี
03
ช่างผู้เชี่ยวชาญบริการถึงบ้าน
บริการซ่อมบำรุง เปลี่ยนอะไหล่ และดูแลอย่างต่อเนื่อง เพื่ออายุการใช้งานที่ยาวนานและรักษาประสิทธิภาพในการทำงานให้ได้ตามมาตรฐาน และถูกสุขอนามัยที่สุด
บริการดูแลเครื่องฟอกอากาศ
เราดูแลครบวงจรตั้งแต่การเปลี่ยนตัวกรองไปจนถึงทำความสะอาดในจุดที่ดูแลรักษายาก ให้คุณได้สูดอากาศบริสุทธิ์แบบไม่ต้องกังวล
เปลี่ยนและทำความสะอาดแผ่นกรองตามรอบการใช้งาน
บริการทำความสะอาดแผ่นกรอง เพื่อให้แผ่นกรองสามารถคงประสิทธิภาพในการทำงานได้ยาวนานยิ่งขึ้น รวมถึงการเปลี่ยนแผ่นกรองตามรอบการใช้งาน
• การเปลี่ยนตัวกรองที่ซับซ้อนจะถูกเปลี่ยนทุกๆ 12 เดือน และตัวกรองแบบละเอียดพิเศษจะถูกเปลี่ยนทุกๆ 12 เดือน
• รอบการเปลี่ยนอาจแตกต่งกันไปขึ้นอยู่กับตัวกรองและผลิตภัณฑ์
วิธีการดูแลสินค้าด้วยตัวเอง
คุณสามารถดูแลสินค้าด้วยตัวเองง่าย ๆ ดังนี้
- เครื่องฟอกอากาศ LG PuriCare 360 Hit รุ่น AS60GHWG0
- Pre-Filter Pet สำหรับเครื่องฟอกอากาศ 360 ° ทุกซีรีย์ เพื่อประสิทธิภาพในการกำจัดกลิ่นแอมโมเนียได้ถึง 39.6%
สเปคทั้งหมด
สเปคทั่วไป
สี
ขาว
CADR (CMH)
483
CADR (CMM)
8.05
พื้นที่ที่แนะนำ (㎡)
61
จอแสดงผล (วิธีการ)
LED + ปุ่มสัมผัส
ระดับพลังงาน
มาตรฐานพลังงานที่ไม่จำเป็น
ดีไซน์ภายนอก
ไม่มี
ประเภทมอเตอร์พัดลม
มอเตอร์ BLDC
ระดับเสียง (สูง / ต่ำ, เดซิเบล)
53 / 25
กำลังไฟฟ้าเข้า (W)
41
แหล่งจ่ายไฟ (V/Hz)
220~240V / 50/60Hz
อุปกรณ์เสริม
Moving Wheel
ไม่มี
ใบรับรอง/รางวัล
[ST11] ใบรอบรอง BAF
ใช่
มาตรฐานรับรอง
จากประเทศ
จีน
เดือนที่เปิดตัว (ปี-เดือน)
2023-02
ประเภทผลิตภัณฑ์ (ชื่อรุ่น)
AS60GHWG0.ABAE
ขนาดและน้ำหนัก
ขนาดผลิตภัณฑ์ - กว้างxสูงxลึก (มม.)
315 x 511 x 315
ขนาดบรรจุภัณฑ์ - กว้างxสูงxลึก (มม.)
411 x 591 x 411
น้ำหนักผลิตภัณฑ์ (กก.)
6.75
น้ำหนัก_ค่าจัดส่ง (กก.)
8.05
น้ำหนัก สุทธิ (กรัม)
6700
ฟีเจอร์
ฟอกอากาศ 360˚
ใช่
ล็อกป้องกันเด็ก
ใช่
โหมดพัดลม / ระดับการฟอกอากาศ
5 ระดับ (อัตโนมัติ/ต่ำ/กลาง/สูง/เทอร์โบ)
แจ้งเตือนเปลี่ยน ฟิลเตอร์
ใช่
ไอออไนเซอร์
มี
ไฟสร้างบรรยากาศ
ไม่มี
จอแสดงกลิ่นไม่พึงประสงค์
ใช่
โหมดสัตว์เลี้ยง
ไม่มี
ระบบควบคุมด้วยรีโมท
ไม่มี
เซ็นเซอร์
ฝุ่นละออง (PM1.0) / แก๊ส
โหมดการนอนหลับ
ใช่
ตัวบ่งชี้อัจฉริยะ (คุณภาพอากาศ)
4 ขั้นตอน (แย่มาก→ดี) แดง/ส้ม/เหลือง/เขียว
Standby Power(Below 1W)
ไม่มี
UVnano
ไม่มี
UWB Sensor
ไม่มี
คำแนะนำด้วยเสียง
ไม่มี
แผ่นกรอง
ฟิลเตอร์ฟอกอากาศ
แผ่นกรอง HEPA+ แผ่นกรองกำจัดกลิ่นรบกวน
เกรดแผ่นกรอง
H13
สมาร์ทฟีเจอร์
การตรวจสอบอายุการใช้งานตัวกรอง
ใช่
อัตโนมัติ เปิด / ปิด
ใช่
สถานะ AQI / รายงาน
ไม่มี
การวินิจฉัยอัจฉริยะ
ใช่
ThinQ (Wi-Fi)
มี
สเปคทั้งหมด
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