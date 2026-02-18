We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
เปิดแอร์ทั้งวัน เปลืองไฟไหม? รวมทุกคำตอบสำหรับหน้าร้อนนี้
แอร์ติดผนังเป่าลมเย็นภายในห้องนั่งเล่นสมัยใหม่ สื่อถึงการเปิดแอร์ทั้งวันในช่วงหน้าร้อน
หน้าร้อนของเมืองไทยทุกวันนี้ไม่ใช่แค่ร้อนธรรมดา แต่ร้อนจัด ร้อนสะสมตั้งแต่เช้าจรดเย็นจนหลายบ้านต้องเปิดแอร์ทั้งวัน โดยเฉพาะคนที่ทำงานแบบ Work from Home หรือเหล่าแม่บ้านพ่อบ้าน เด็กเล็ก ผู้สูงอายุที่ต้องอาศัยอยู่ในบ้านตลอดเวลา นั่นทำให้หลายคนเกิดคำถามมากมายเกี่ยวกับการเปิดแอร์ทั้งวัน ไม่ว่าจะเป็นเปิดแอร์ทั้งวันได้ไหม? เปิดแอร์ทั้งวันเปลืองไฟไหม? เปิดแอร์ทั้งวันค่าไฟเท่าไหร่? บทความนี้จะพาคุณไปตอบทุกข้อสงสัย พร้อมวิธีเปิดแอร์ทั้งวันให้ยังเย็นสบาย และยังสามารถคุมค่าไฟได้อยู่
เปิดแอร์ทั้งวันได้ไหม อันตรายหรือเปล่า?
มีหลายบ้านที่ต้องการเปิดแอร์ทั้งวันแต่ก็ยังมีคำถามคาใจนั่นคือ เปิดแอร์ทั้งวันได้ไหม? แอร์เป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ออกแบบมาให้สามารถเปิดใช้งานได้ตลอดทั้งวันหรือเปล่า? คำตอบก็คือ สามารถเปิดแอร์ทั้งวันได้ หากแอร์นั้นอยู่ในสภาพที่ดีและมีการดูแลอย่างเหมาะสม ยิ่งเป็นแอร์ระบบ Inverter ยิ่งไม่ต้องเป็นห่วงเพราะเป็นระบบที่ถูกออกแบบมาเพื่อการใช้งานแบบต่อเนื่อง สามารถปรับการทำงานได้ตามอุณหภูมิจริงของห้อง แต่อย่างไรก็ตามควรล้างแอร์อย่างสม่ำเสมอและควรมีจังหวะที่อากาศในบ้านได้เกิดการถ่ายเท อย่างการเปิดระบบระบายอากาศ หรือการหยุดพักแอร์เพื่อเปิด ประตู หน้าต่าง เพื่อป้องกันอากาศอับชื้นสะสมภายในห้อง การเปิดแอร์ทั้งวันจึงไม่ใช่เรื่องอันตราย แต่ต้องใช้งานอย่างเข้าใจระบบการทำงานของแอร์
เปิดแอร์ทั้งวันเปลืองไฟไหม?
อีกหนึ่งประเด็นที่หลายคนกังวลที่สุดคือ เปิดแอร์ทั้งวันเปลืองไฟไหม โดยเฉพาะช่วงหน้าร้อนที่แทบจะต้องเปิดตั้งแต่เช้ายันค่ำ ในความจริงแล้ว จำนวนชั่วโมงการใช้งาน ไม่ใช่ปัจจัยเดียวที่กำหนดความสิ้นเปลือง เพราะยังมีหลายปัจจัยที่ส่งผลต่อการใช้พลังงานของแอร์ ดังนี้
1. ระบบการทำงานของแอร์
เครื่องปรับอากาศแต่ละรุ่นมีประสิทธิภาพการจัดการความร้อนที่ต่างกัน โดยเฉพาะระบบคอมเพรสเซอร์และการควบคุมรอบการทำงาน หากเครื่องสามารถปรับกำลังให้เหมาะสมกับอุณหภูมิห้องได้ ก็จะไม่จำเป็นต้องทำงานเต็มกำลังตลอดเวลา อย่างเช่น แอร์ระบบ Inverter ที่สามารถลดรอบคอมเพรสเซอร์ลงเมื่อห้องเย็นถึงระดับอุณหภูมิที่ตั้งไว้
2. ขนาดกำลังไฟฟ้าที่เครื่องใช้
แอร์แต่ละเครื่องมีขนาด BTU ไม่เท่ากันส่งผลให้การใช้ไฟฟ้าไม่เท่ากัน แม้จะเปิดแอร์ทั้งวันเหมือนกัน แต่แอร์ที่มีการใช้กำลังสูงก็จะใช้ไฟมากว่าเครื่องที่กำลังต่ำกว่า แต่ทั้งนี้ก็ต้องเลือกขนาด BTU ให้เหมาะสมกับขนาดห้องเพื่อให้แอร์ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. สภาพแวดล้อมของห้อง
ห้องที่โดนแดดส่องทั้งวัน มีเพดานหรือผนังห้องรับความร้อนมาก ย่อมทำให้แอร์ต้องทำงานหนักขึ้นเพื่อรักษาอุณหภูมิให้คงที่ ส่วนห้องที่ติดผ้าม่านกันร้อน หรืออยู่ในทิศทางที่ไม่โดนแดดโดยตรง ความร้อนสะสมในห้องจะน้อยกว่าและทำให้แอร์ทำงานในระดับที่สมดุลกว่า
แล้วเปิดแอร์ทั้งวันค่าไฟเท่าไหร่? คำถามนี้ไม่สามารถมีคำตอบเป็นตัวเลขตายตัวได้ เพราะค่าไฟแต่ละบ้านขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย ไม่ว่าจะเป็น BTU ของเครื่อง, ขนาดห้อง, หรืออัตราค่าไฟต่อหน่วย
หน้าร้อนเปิดแอร์ทั้งวันยังไงให้ประหยัดไฟ?
ในช่วงหน้าร้อน บ้านจะมีการสะสมความร้อนไว้ที่กำแพงและเพดานทำให้แอร์ทำงานหนักกว่าปกติ ดังนั้นหากต้องการเปิดแอร์ทั้งวันให้ค่าไฟไม่พุ่งหนักกว่าเดิมมากจนเกินไป มีเทคนิคดังนี้
1. ตั้งอุณหภูมิให้พอดี
ถ้าจะเปิดแอร์ทั้งวันต้องตั้งกี่องศาเพื่อให้ยังได้ความเย็นสบายแบบพอดีและไม่ทำให้ค่าไฟสูงกว่าปกติจนเกินไป อุณหภูมิที่แนะนำจะอยู่ที่ประมาณ 26℃ - 27℃ จะอยู่ในระดับอุณหภูมิที่ร่างกายรู้สึกสบายและไม่หนาวเกินไป หากใครต้องการความเย็นเพิ่มขึ้นอาจเปิดพัดลมร่วมด้วยจะช่วยให้อากาศเย็นสบายกระจายหมุนเวียนในห้องได้ดียิ่งขึ้น
2. รักษาอุณหภูมิในห้อง
การทำให้อุณหภูมิภายในห้องไม่ร้อนจนเกินไปจะช่วยลดการใช้กำลังไฟในช่วงเปิดแอร์ใหม่ ๆ ที่แอร์ต้องเร่งรอบสูงสุดเพื่อดึงอุณหภูมิห้องที่ร้อนจัดให้ลดลงถึงระดับที่ตั้งไว้ โดยสามารถลดอุณหภูมิในห้องด้วยการปิดม่านกันแดด ม่านกันความร้อนในช่วงกลางวัน หรือก่อนเปิดแอร์ให้เปิดพัดลมเพื่อพัดอากาศในห้องให้ถ่ายเทความร้อนออกไปด้านนอกห้องก่อน ขณะเดียวกันเมื่อเปิดแอร์แล้วก็ไม่ควรเปิดประตู หรือหน้าต่างบ่อยเกินไป เพื่อป้องกันความเย็นรั่วไหล
เปิดแอร์ทั้งวันทำให้แอร์พังเร็วไหม?
เมื่อต้องเปิดแอร์ทั้งวันหลายคนมีความกังวลว่าจะใช้งานแอร์หนักจนเกินไป จนทำให้แอร์เสียหาย แต่ในความเป็นจริงแล้วการเปิดแอร์ทั้งวัน เปิดแอร์ต่อเนื่อง ไม่ได้ทำให้แอร์พังเร็วเสมอไป เพราะช่วงที่แอร์จะสึกหรอมากที่สุดคือช่วงที่แอร์เริ่มสตาร์ทเครื่องทำงาน ซึ่งเป็นช่วงที่คอมเพรสเซอร์ต้องใช้กระแสไฟและแรงดันสูงในระยะสั้นเพื่อเริ่มทำงาน หากมีการเปิด - ปิด แอร์บ่อย ๆ ระบบจะต้องรับภาระช่วงสตาร์ตซ้ำหลายครั้ง ซึ่งอาจจะส่งผลต่อตัวเครื่องภายในมากกว่าการเดินเครื่องแบบเปิดแอร์ทั้งวัน
อย่างไรก็ตาม อายุการใช้งานของแอร์ไม่ได้ขึ้นอยู่กับชั่วโมงการเปิดแอร์เพียงอย่างเดียว แต่ยังรวมถึงปัจจัยเหล่านี้ด้วย
- มีการทำความสะอาดแผนกรองอย่างสม่ำเสมอ และล้างแอร์ทุก ๆ 6 เดือน
- ไม่ตั้งอุณหภูมิต่ำเกินไปจนเครื่องต้องเร่งเต็มกำลังตลอดเวลา
- เลือกขนาด BTU ให้เหมาะสมกับพื้นที่ห้อง
แอร์ประหยัดไฟสำหรับคนเปิดแอร์ทั้งวัน ควรเลือกแบบไหนดี?
สำหรับใครที่ต้องการเปิดแอร์ทั้งวัน ควรมองหาแอร์ระบบ Inverter ที่มีฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5 นอกจากนั้นยิ่งเป็นแอร์ที่มีเทคโนโลยีที่ช่วยควบคุมการใช้พลังงานได้ ก็จะยิ่งเป็นตัวเลือกที่ดีสำหรับบ้านทีต้องเปิดแอร์ทั้งวัน
แอร์ LG เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกแอร์ที่น่าสนใจ ด้วยเทคโนโลยี Dual Inverter Compressor™ มอเตอร์คอมเพรสเซอร์ที่มีระบบการขับเคลื่อนหลากหลาย ช่วยประหยัดพลังงาน เย็นเร็ว และทนทานยิ่งขึ้น นอกจากนั้นยังมาพร้อมกับเทคโนโลยี kW Manager ฟังก์ชันวางแผนการใช้พลังงานไฟฟ้าและค่าไฟผ่านการเรียนรู้เชิงลึก ที่ AI จะเรียนรู้พฤติกรรมการใช้แอร์ และคุณยัสามารถกำหนดขีดจำกัดการใช้พลังงานที่ต้องการ หากค่าพลังงานเกินขีดจำกัดการใช้งานรายวัน วันที่คงเหลือจะถูกคำนวณใหม่โดยอัตโนมัติ เพื่อให้ปริมาณการใช้พลังงานยังคงอยู่ในขีดจำกัดที่ได้กำหนดไว้ ช่วยให้สามารถควบคุมค่าไฟได้แม้จะเปิดแอร์ทั้งวัน
แอร์ LG จะทำให้การเปิดแอร์ทั้งวันของคุณไม่ใช่เรื่องน่ากังวลอีกต่อไป สำหรับผู้ที่สนใจแอร์ประหยัดพลังงานจาก LG สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.lg.com
