เครื่องปรับอากาศแบบแขวนใต้ฝ้า CAC ขนาด 17,100 BTU
การออกแบบที่โดดเด่นแตกต่าง
ดีไซน์รูปตัววีที่ทันสมัยพร้อมใบปรับทิศทางลมสีดำ ดูสวยงามเรียบหรูเหมาะกับพื้นที่หลากหลายรูปแบบ
การควบคุมทิศทางการไหลของอากาศ
ทิศทางการไหลของอากาศสามารถปรับได้ด้วยการควบคุมแนวตั้ง ผ่านรีโมท และการควบคุมแนวนอนด้วยมือ
ดีไซน์ที่ได้รับรางวัล
ได้รับการยอมรับในด้านดีไซน์ที่โดดเด่น โดยได้รับเกียรติจากรางวัลการออกแบบระดับนานาชาติชั้นนำ
ประสิทธิภาพการใช้พลังงานสูง
LG มอบประสิทธิภาพการทำความเย็นที่ทรงพลังและเปี่ยมประสิทธิภาพ ด้วยคอมเพรสเซอร์และเทคโนโลยีขั้นสูง
สเปคทั้งหมด
การจําแนกประเภท
โครงเครื่อง
VM1
สายเชื่อมต่อ
สายไฟและสายสื่อสาร(H07RN-F, รวมสายดิน)(mm² × จำนวนแกน)
0.75 x 4C
ทำความเย็น
การควบคุมทิศทางกระแสลม (ขึ้นและลง)
O
ขนาด
สุทธิ (W x H x D) (mm)
1200 x 235 x 690
จัดส่ง (W x H x D) (mm)
1315 x 317 x 768
ท่อระบาย (ระบายตามธรรมชาติ)
O.D/I.D (mm (inch))
Ø21.5,Ø16.5/Ø14.5
ลักษณะทางไฟฟ้า
มอเตอร์พัดลมภายในอาคาร_แอมแปร์โหลดเต็ม (FLA) (A)
1.00
ภายนอก
สี
Morning Fog
RAL (คลาสสิก)
RAL 9001
ทั่วไป
กำลังทำความเย็นสูงสุด(วัตต์)
5420
กำลังทำความเย็นที่กำหนด/ต่ำสุด(วัตต์)
4980
การใช้พลังงานสำหรับการทำความเย็นที่กำหนด/ต่ำสุด(วัตต์)
1630
ขนาดตัวเครื่องภายในอาคาร_กว้างxสูงxลึก(มม.)
1200 x 235 x 690
น้ำหนักตัวเครื่องภายในอาคาร(กก.)
27.3
ขนาดตัวเครื่องภายนอกอาคาร_กว้างxสูงxลึก(มม.)
717 x 483 x 230
น้ำหนักตัวเครื่องภายนอกอาคาร(กก.)
24.2
เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน
พื้นที่ใบหน้า (m²)
0.31
No.
1
แถว x คอลัมน์ x FPI
2 x 18 x 18
พัดลมภายในอาคาร
อัตราการไหลของอากาศ ((SH)/H/M/L) (m³/นาที)
- / 13.0 / 12.0 / 11.0
ชนิด
Cross Flow Fan
มอเตอร์พัดลมภายในอาคาร
เอาท์พุต (No.)
1
เอาท์พุต (W)
85.9
ชนิด
BLDC
มาตรฐานการวัด (ระดับความดัน)
มาตรฐานการวัด (ระดับความดัน)
ISO 3745
ซ็อกเก็ตเชื่อมต่อท่อ
ชนิดการเชื่อมต่อ (แก๊ส)
Flare
ชนิดการเชื่อมต่อ (ของเหลว)
Flare
แก๊ส (มม.(นิ้ว))
Φ12.7 (1/2)
ของเหลว (มม.(นิ้ว))
Φ6.35 (1/4)
แหล่งจ่ายพลังงาน
เคส 1
220-230-240, 1, 50/60
ช่วงขีดจำกัดแรงดันไฟฟ้า (เคส 1) (V)
187~276
อุปกรณ์ป้องกัน
ฟิวส์
O
ตัวป้องกันโอเวอร์โหลดสำหรับมอเตอร์พัดลม
O
สารทำความเย็น
ชนิด
R32
แรงกดดันของเสียง (ชุดอุปกรณ์ภายในอาคาร)
ความเย็น ((SH)/H/M/L) (dB (A))
- / 42 / 40 / 39
น้ำหนัก
สุทธิ (kg)
27.3
จัดส่ง (kg)
34
