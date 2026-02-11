About Cookies on This Site

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.

Cookies Setting
Absolutely Necessary Cookies
These are cookies that are absolutely essential to running a website. This category of cookies cannot be disabled.
Functional Cookies
These cookies are used to provide you with convenient functions, such as product reviews and product video playback, during your web browsing, they also enable interaction with social media accounts.
Social media
Connect with your social channels to share LG Technology with friends for example on Facebook and Twitter.
Analytics Cookies
These cookies allow our website to keep improving functions through website traffic analysis and to suggest personalized content for you.
Advertising Cookies
These cookies enable us to show you ads and other content that we think is most attuned to your interests and digital behavior.
เครื่องปรับอากาศแบบแขวนใต้ฝ้า CAC ขนาด 17,100 BTU

เครื่องปรับอากาศแบบแขวนใต้ฝ้า CAC ขนาด 17,100 BTU

เครื่องปรับอากาศแบบแขวนใต้ฝ้า CAC ขนาด 17,100 BTU

ZV-Q18GM1E0
มุมมองเอียงด้านขวาของ LG Ceiling Suspended
มุมมองด้านหน้าของ LG Ceiling Suspended
มุมมองด้านชวาของ LG Ceiling Suspended
มุมมองเอียงด้านขวาของ LG Outdoor Unit
มุมมองเอียงด้านขวาของ LG Outdoor Unit
มุมมองเอียงด้านขวาของ LG Ceiling Suspended
มุมมองด้านหน้าของ LG Ceiling Suspended
มุมมองด้านชวาของ LG Ceiling Suspended
มุมมองเอียงด้านขวาของ LG Outdoor Unit
มุมมองเอียงด้านขวาของ LG Outdoor Unit

คุณลักษณะที่สำคัญ

  • การออกแบบที่โดดเด่นแตกต่าง
  • การทำความเย็นอันทรงพลัง
  • การควบคุมทิศทางการไหลของอากาศ
  • ได้รับรางวัล iF Design
  • ระดับการประหยัดพลังงานเบอร์ 5
เพิ่มเติม
มีเอฟเฟกต์แสงเรืองรองช่วยเน้นไอคอน LG Ceiling Suspended

การออกแบบที่โดดเด่นแตกต่าง

ดีไซน์รูปตัววีที่ทันสมัยพร้อมใบปรับทิศทางลมสีดำ ดูสวยงามเรียบหรูเหมาะกับพื้นที่หลากหลายรูปแบบ

ด้านล่างไอคอน Ceiling Suspended มีลูกศรแสดงทิศทางการเคลื่อนที่ของการไหลของอากาศ ทั้งขึ้น ลง ซ้าย และขวา

การควบคุมทิศทางการไหลของอากาศ

ทิศทางการไหลของอากาศสามารถปรับได้ด้วยการควบคุมแนวตั้ง ผ่านรีโมท และการควบคุมแนวนอนด้วยมือ

มีไอคอนถ้วยรางวัลรูปดาวปรากฏขึ้น

ดีไซน์ที่ได้รับรางวัล

ได้รับการยอมรับในด้านดีไซน์ที่โดดเด่น โดยได้รับเกียรติจากรางวัลการออกแบบระดับนานาชาติชั้นนำ

ไอคอนรูปใบไม้ที่ล้อมเป็นวงกลมรอบสายฟ้า สื่อถึงสัญลักษณ์ของการประหยัดพลังงาน

ประสิทธิภาพการใช้พลังงานสูง

LG มอบประสิทธิภาพการทำความเย็นที่ทรงพลังและเปี่ยมประสิทธิภาพ ด้วยคอมเพรสเซอร์และเทคโนโลยีขั้นสูง

พิมพ์

สเปคทั้งหมด

การจําแนกประเภท

  • โครงเครื่อง

    VM1

สายเชื่อมต่อ

  • สายไฟและสายสื่อสาร(H07RN-F, รวมสายดิน)(mm² × จำนวนแกน)

    0.75 x 4C

ทำความเย็น

  • การควบคุมทิศทางกระแสลม (ขึ้นและลง)

    O

ขนาด

  • สุทธิ (W x H x D) (mm)

    1200 x 235 x 690

  • จัดส่ง (W x H x D) (mm)

    1315 x 317 x 768

ท่อระบาย (ระบายตามธรรมชาติ)

  • O.D/I.D (mm (inch))

    Ø21.5,Ø16.5/Ø14.5

ลักษณะทางไฟฟ้า

  • มอเตอร์พัดลมภายในอาคาร_แอมแปร์โหลดเต็ม (FLA) (A)

    1.00

ภายนอก

  • สี

    Morning Fog

  • RAL (คลาสสิก)

    RAL 9001

ทั่วไป

  • กำลังทำความเย็นสูงสุด(วัตต์)

    5420

  • กำลังทำความเย็นที่กำหนด/ต่ำสุด(วัตต์)

    4980

  • การใช้พลังงานสำหรับการทำความเย็นที่กำหนด/ต่ำสุด(วัตต์)

    1630

  • ขนาดตัวเครื่องภายในอาคาร_กว้างxสูงxลึก(มม.)

    1200 x 235 x 690

  • น้ำหนักตัวเครื่องภายในอาคาร(กก.)

    27.3

  • ขนาดตัวเครื่องภายนอกอาคาร_กว้างxสูงxลึก(มม.)

    717 x 483 x 230

  • น้ำหนักตัวเครื่องภายนอกอาคาร(กก.)

    24.2

เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน

  • พื้นที่ใบหน้า (m²)

    0.31

  • No.

    1

  • แถว x คอลัมน์ x FPI

    2 x 18 x 18

พัดลมภายในอาคาร

  • อัตราการไหลของอากาศ ((SH)/H/M/L) (m³/นาที)

    - / 13.0 / 12.0 / 11.0

  • ชนิด

    Cross Flow Fan

มอเตอร์พัดลมภายในอาคาร

  • เอาท์พุต (No.)

    1

  • เอาท์พุต (W)

    85.9

  • ชนิด

    BLDC

มาตรฐานการวัด (ระดับความดัน)

  • มาตรฐานการวัด (ระดับความดัน)

    ISO 3745

ซ็อกเก็ตเชื่อมต่อท่อ

  • ชนิดการเชื่อมต่อ (แก๊ส)

    Flare

  • ชนิดการเชื่อมต่อ (ของเหลว)

    Flare

  • แก๊ส (มม.(นิ้ว))

    Φ12.7 (1/2)

  • ของเหลว (มม.(นิ้ว))

    Φ6.35 (1/4)

แหล่งจ่ายพลังงาน

  • เคส 1

    220-230-240, 1, 50/60

  • ช่วงขีดจำกัดแรงดันไฟฟ้า (เคส 1) (V)

    187~276

อุปกรณ์ป้องกัน

  • ฟิวส์

    O

  • ตัวป้องกันโอเวอร์โหลดสำหรับมอเตอร์พัดลม

    O

สารทำความเย็น

  • ชนิด

    R32

แรงกดดันของเสียง (ชุดอุปกรณ์ภายในอาคาร)

  • ความเย็น ((SH)/H/M/L) (dB (A))

    - / 42 / 40 / 39

น้ำหนัก

  • สุทธิ (kg)

    27.3

  • จัดส่ง (kg)

    34

ต้องการความช่วยเหลือ

สนับสนุน

ติดต่อเรา

Leaflet

ส่วนขยาย : pdf
04-4 Way Cassette-01.pdf
ดาวน์โหลด

หากต้องการเอกสารและข้อมูลทางเทคนิคเพิ่มเติมโปรดเยี่ยมชมที่ LG B2B Partner Portal.