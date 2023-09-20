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Non-Glare Ultra HD Series

คุณสมบัติ

แกลเลอรี่่

สเปค

สนับสนุน

แหล่งข้อมูล

Non-Glare Ultra HD Series

65UH5F-H

Non-Glare Ultra HD Series

LG UHD Signage
คุณภาพของภาพชั้นเยี่ยม

ภาพชัดเจนด้วยการเคลือบป้องกันแสงสะท้อน

ผู้ชมอาจรู้สึกรำคาญจากการสะท้อนที่ไม่จำเป็นในขณะรับชมหน้าจอภายใต้สภาพแสงจ้า UH5F-H Series ได้แก้ไขสิ่งรบกวนดังกล่าวด้วยการเพิ่มระดับของความขุ่น ซึ่งช่วยเพิ่มการมองเห็นและความสามารถในการอ่านข้อความ

ภาพชัดเจนด้วยการเคลือบป้องกันแสงสะท้อน

คุณภาพของภาพชั้นเยี่ยม

ความละเอียด ULTRA HD

ด้วยความละเอียดที่สูงกว่า FHD ถึง 4 เท่า จึงทำให้สีและรายละเอียดของเนื้อหามีความสดใสและสมจริงยิ่งขึ้น นอกจากนี้ มุมมองแบบกว้างที่ใช้กับแผง IPS ช่วยให้เนื้อหาที่ชัดเจนโดยไม่มีการบิดเบือน

ความละเอียด ULTRA HD

การออกแบบที่ทันสมัยและใช้งานได้จริง

ขอบจอแคบและบางเฉียบ

ซีรีส์นี้มีขนาดและความหนาของขอบจอที่เล็กกว่า ซึ่งช่วยประหยัดพื้นที่และช่วยให้ติดตั้งได้ง่าย นอกจากนี้ ยังเพิ่มประสบการณ์ที่ดื่มด่ำจากหน้าจอ และให้การออกแบบที่ซับซ้อนและปรับปรุงการตกแต่งของพื้นที่ที่ติดตั้งผลิตภัณฑ์

ขอบจอแคบและบางเฉียบ

การออกแบบที่ทันสมัยและใช้งานได้จริง

โลโก้แบบถอดออกได้และลำโพงในตัว

ซีรีส์นี้ติดตั้งโลโก้โปร่งใสแบบใหม่ซึ่งจัดวางได้เป็นอย่างดีกับสภาพแวดล้อม นอกจากนี้ คุณสมบัติแบบถอดออกได้ยังให้ความยืดหยุ่นแก่ผู้ใช้ในการติดตั้ง เนื้อหาจะเต็มไปด้วยเอฟเฟกต์เสียงจากลำโพงในตัว โดยไม่ต้องซื้อหรือติดตั้งลำโพงภายนอก

โลโก้แบบถอดออกได้และลำโพงในตัว

ความน่าเชื่อถือของผลิตภัณฑ์

การออกแบบที่ผ่านการรับรอง IP5x

การรับรองการป้องกันฝุ่น IP5x ช่วยให้มั่นใจได้ว่าผลิตภัณฑ์จะได้รับการปกป้องอย่างเต็มที่จากฝุ่นละออง และลดความเสี่ยงที่ประสิทธิภาพการทำงานจะลดลง

การออกแบบที่ผ่านการรับรอง IP5x

ความน่าเชื่อถือของผลิตภัณฑ์

การติดตั้งแบบเอียง 30°

เวลาที่ติดตั้งจอแสดงผลบนที่สูง โดยปกติแล้วมักจะปรับเอียงเพื่อให้ผู้ใช้มองเห็นได้สบายตา ด้วยเหตุนี้ จึงรองรับการติดตั้งแบบเอียงได้ 30 องศา*

การติดตั้งแบบเอียง 30°

* รองรับการติดตั้งแบบเอียงคว่ำหน้าได้สูงสุด 30 องศา (ในสภาวะที่อุณหภูมิไม่เกิน 30 องศาเซลเซียส และความชื้น 50%)

ติดตั้งง่าย

การหมุนหน้าจออัตโนมัติ

ซีรีส์นี้จะตรวจจับการวางแนวโดยอัตโนมัติ (โหมดแนวนอนหรือแนวตั้ง) ในขั้นตอนการติดตั้งเริ่มต้นจึงไม่จำเป็นต้องมีกระบวนการตั้งค่าการหมุนแบบแมนนวล ทิศทางของ OSD และเนื้อหาพื้นหลังจะถูกตั้งค่าไว้แล้วเมื่อคุณเปิดจอแสดงผลในตอนแรก

การหมุนหน้าจออัตโนมัติ

ติดตั้งง่าย

ปรับภาพละเอียด

ซีรีส์นี้มาพร้อมกับ "เซนเซอร์แนวนอน" ซึ่งแสดงให้ผู้ใช้เห็นว่าอุปกรณ์เอียงอย่างไร และเพื่อให้สามารถติดตั้งได้อย่างแม่นยำ

ปรับภาพละเอียด

แพลตฟอร์ม webOS Smart Signage

ประสิทธิภาพด้านการใช้งานในระดับสูงด้วย webOS

Quad Core SoC ในตัวสามารถทำงานหลายอย่างได้ในคราวเดียว ทั้งยังช่วยในการเล่นเนื้อหาได้อย่างลื่นไหลโดยไม่จำเป็นต้องใช้โปรแกรมเล่นสื่อ นอกจากนี้ แพลตฟอร์ม LG webOS ยังช่วยเพิ่มความสะดวกสบายให้กับผู้ใช้ด้วย GUI ที่ใช้งานง่ายและเครื่องมือในการพัฒนาแอปอย่างง่าย

ประสิทธิภาพด้านการใช้งานในระดับสูงด้วย webOS

แพลตฟอร์ม webOS Smart Signage

การใช้งานเซนเซอร์ต่าง ๆ

แพลตฟอร์ม LG webOS Smart Signage รองรับการเชื่อมต่อกับเซนเซอร์ภายนอก เช่น GPIO, NFC/RFID, เซนเซอร์อุณหภูมิ ฯลฯ ผ่านปลั๊กอิน USB ได้อย่างง่ายดาย ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาโดยรวมลดลง เนื่องจากไม่จำเป็นต้องซื้อซอฟต์แวร์หรือโปรแกรมเล่นสื่อเพิ่มเติมสำหรับการสร้างโซลูชันที่มีมูลค่าเพิ่ม

การใช้งานเซนเซอร์ต่าง ๆ

โซลูชันที่สามารถใช้งานร่วมกันได้กับห้องประชุม

ใช้งานร่วมกับระบบควบคุม AV

UH5F-H Series ได้รับการรับรอง Crestron Connected® สำหรับการใช้งานร่วมกันได้เป็นอย่างดีกับการควบคุม AV ระดับมืออาชีพ เพื่อการผสานรวมที่ราบรื่นและการควบคุมอัตโนมัติ* ซึ่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการธุรกิจ

ใช้งานร่วมกับระบบควบคุม AV

* การควบคุมบนเครือข่าย

โซลูชันที่สามารถใช้งานร่วมกันได้กับห้องประชุม

ใช้งานร่วมกับระบบการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ

เพื่อการประชุมทางภาพที่ดีที่สุด UH5F-H Series ได้รับรองการใช้งานร่วมกันได้กับระบบ Cisco ซึ่งให้การควบคุมที่ทรงพลังและครบวงจร* สำหรับการประชุมทางไกลผ่านจอภาพที่ชาญฉลาดยิ่งขึ้น ขจัดการเสียเวลาในการตั้งค่าคุณภาพของภาพหรือเปลี่ยนอินพุตเมื่อมีสายเรียกเข้า

ใช้งานร่วมกับระบบการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ

* ใช้การเชื่อมต่อด้วยสายเคเบิล HDMI

ได้รับการรับรองจาก ENERGY STAR®
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สเปคทั้งหมด

PANEL

Screen Size

65"

Panel Technology

IPS

Native Resolution

3840 x 2160 (UHD)

Brightness (Typ.)

500

Contrast Ratio

1,100:1

Dynamic CR

1,000,000 : 1 *The luminosity ratio of Full Black / Full White color on video input condition.

Color gamut

BT709 95%

Viewing Angle(H x V)

178x178

Color Depth

1.07 Billion Colors (10 bit)

Response Time

8ms (G to G)

Surface Treatment (Haze)

Haze 28%

Operation Hours (Hours/Day)

24/7

Portrait / Landscape

Yes / Yes

CONNECTIVITY

Input

HDMI (2, HDCP 2.2/1.4), HDMI (1, HDCP 1.4), DP (1, HDCP 2.2/1.3), DVI-D (HDCP 1.4), Audio, USB 2.0 Type A

Output

DP, Audio

External Control

RS232C (4 Pin Phone Jack) In / Out, RJ45(LAN) In, IR In

MECHANICAL SPECIFICATION

Bezel Color

Black

Bezel Width

9.9mm(T/R/L), 14.4mm(B)

Weight(Head)

28.2 kg

Monitor Dimension (W × H × D)

1,453.3 × 844.0 × 39.9 mm

Monitor Dimensions with Stand (W × H × D)

1,453.3 × 893.1 × 290.0 mm

Handle

No

VESA™ Standard Mount Interface

300 x 300 mm

SPECIAL FEATURE

Tilt(Facedown)

Yes (Max. 30º) *In conditions within 30ºC temperature, 50% humidity

IP Rating

IP5x

ENVIRONMENT CONDITIONS

Operation Temperature

0 °C to 40 °C

Operation Humidity

10 % to 80 %

POWER

Power Supply

AC 100-240V~, 50/60Hz

Power Type

Built-In Power

POWER CONSUMPTION

Typ. / Max.

120W / 165W

BTU (British Thermal Unit)

409 BTU/Hr (Typ.),
563 BTU/Hr (Max.)

SOUND

Speaker

Yes

CERTIFICATION

Safety

CB, NRTL

EMC

FCC Class "A" / CE / KC

ErP

Yes

OPS COMPATIBILITY

OPS Type Compatible

Yes

OPS Power Built In

No

SOFTWARE COMPATIBILITY

SuperSign CMS

Yes

SuperSign Control / Control+

Yes

SuperSign WB

Yes

SuperSign Media Editor

Yes

Signage365Care

Yes (The availability can differ by region.)

ACCESSORY

Basic

Remote Controller, Power Cord, QSG, HDMI Cable, Regulation Book, Phone to RS232C Gender

Optional

Stand (ST-653T), Wall Bracket (LSW350B), VESA Adapter (AM-B330S), OPS Kit (KT-OPSF)

GENERAL

Region

Asia

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