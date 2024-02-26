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จอมอนิเตอร์ UltraGear™ 23.8” Full HD IPS 1ms (GtG)

คุณสมบัติ

แกลเลอรี่่

สเปค

สนับสนุน

แหล่งข้อมูล

จอมอนิเตอร์ UltraGear™ 23.8” Full HD IPS 1ms (GtG)

24GN60R-B

จอมอนิเตอร์ UltraGear™ 23.8” Full HD IPS 1ms (GtG)

มุมมองด้านหน้า
LG UltraGear Logo.
LG UltraGear ™ อุปกรณ์พิเศษสำหรับการรับรู้ถึงชัยชนะ

เป็นผู้เปลี่ยนแปลงเกม

LG UltraGear™ อุปกรณ์ที่ทรงพลังอย่างยิ่ง ช่วยเพิ่มโอกาสในการคว้าชัยชนะ.

ความเร็ว

IPS 1ms (GtG)
144Hz Refresh Rate

คุณภาพสี

HDR10
sRGB 99% (Typ.)

คุณสมบัติ

AMD FreeSync™ Premium
IPS 1ms (GtG)

ออกแบบมาเพื่อความเร็วอันเหลือเชื่อ

ด้วย IPS 1ms เทียบได้กับความเร็ว TN ซึ่งให้ภาพติดตาที่ลดลงและเวลาตอบสนองที่รวดเร็ว ช่วยให้คุณเพลิดเพลินกับประสิทธิภาพการเล่นเกมใหม่ทั้งหมด

*รูปภาพจำลองเพื่อเพิ่มความเข้าใจในฟีเจอร์ อาจแตกต่างไปจากการใช้งานจริง

*การเปรียบเทียบความเร็วด้วย IPS 5ms (ภาพซ้าย) และ IPS 1ms (GtG)

อัตราการรีเฟรช 144Hz

การเคลื่อนไหวของเกมที่ลื่นไหล

ความเร็วสูงสุด 144Hz ช่วยให้เกมเมอร์มองเห็นเฟรมถัดไปได้อย่างรวดเร็ว และทำให้ภาพปรากฏได้อย่างราบรื่น ผู้เล่นสามารถตอบสนองต่อคู่ต่อสู้ได้อย่างรวดเร็วและเล็งไปที่เป้าหมายได้อย่างง่ายดาย

*รูปภาพจำลองเพื่อเพิ่มความเข้าใจในฟีเจอร์ อาจแตกต่างไปจากการใช้งานจริง

*การเปรียบเทียบอัตราการรีเฟรช 60Hz (ภาพซ้าย) และอัตราการรีเฟรช 144Hz

ฉากการเล่นเกมที่มีสีสันสดใสและคอนทราสต์บนจอภาพที่รองรับ HDR10 พร้อม sRGB 99% (ทั่วไป)
HDR10 พร้อม sRGB 99% (ประเภท)

สัมผัสการต่อสู้ที่แท้จริงด้วยสีที่แท้จริง

จอภาพนี้รองรับ HDR10 พร้อม sRGB 99% (ประเภท) ช่วยให้ดื่มด่ำกับภาพที่สมจริงด้วยสีสันและคอนทราสต์ที่หลากหลาย ไม่ว่าสนามรบจะเป็นอย่างไร ก็สามารถช่วยให้เกมเมอร์มองเห็นสีสันอันน่าทึ่งตามที่ผู้พัฒนาเกมตั้งใจไว้
*สัมผัสการต่อสู้ที่แท้จริงด้วยสีที่แท้จริง
AMD FreeSync™ พรีเมียม

ชัดเจน ราบรื่น และรวดเร็วกว่า

ด้วยเทคโนโลยี FreeSync™ Premium นักเล่นเกมสามารถสัมผัสประสบการณ์การเคลื่อนไหวที่ราบรื่นและลื่นไหลในเกมที่มีความละเอียดสูงและรวดเร็ว มันแทบจะลดการฉีกขาดและการกระตุกของหน้าจอ

*รูปภาพจำลองเพื่อเพิ่มความเข้าใจในฟีเจอร์ อาจแตกต่างไปจากการใช้งานจริง

*การเปรียบเทียบโหมด 'ปิด' (ภาพซ้าย) และ AMD FreeSync™ Premium"

การออกแบบที่ทันสมัย

มีความโฉบเฉี่ยว เก๋ไก๋ และดื่มด่ำ

ยกระดับประสบการณ์การเล่นเกมของคุณด้วยการออกแบบที่สะดุดตาและการออกแบบที่ไร้ขอบเขต ฐานสามารถปรับเปลี่ยนความเอียงของจอภาพได้เพื่อช่วยให้เล่นเกมได้สบายยิ่งขึ้น

จอภาพที่มีสไตล์และดีไซน์ไร้ขอบอย่างแท้จริงพร้อมขาตั้งแบบปรับเอียงได้

การเปรียบเทียบฉากการเล่นเกมสองฉากระหว่างโหมดทั่วไปและโหมดซิงค์แอ็คชั่นแบบไดนามิกที่ลดความล่าช้าของอินพุต
Dynamic Action Sync

ตอบสนองต่อฝ่ายตรงข้ามได้เร็วขึ้น

ลดความล่าช้าในการป้อนข้อมูลด้วย Dynamic Action Sync เพื่อช่วยให้นักเล่นเกมจับช่วงเวลาสำคัญแบบเรียลไทม์
การเปรียบเทียบฉากการเล่นเกมสองฉากระหว่างโหมดทั่วไปที่มองเห็นได้น้อยในฉากที่มืด และโหมด Black Stabilizer ที่ให้การมองเห็นที่ดีขึ้นในฉากที่เหมือนกัน
Black Stabilizer

โจมตีก่อนในความมืด

Black Stabilizer ช่วยให้เกมเมอร์หลีกเลี่ยงการซุ่มยิงที่ซ่อนตัวอยู่ในที่มืดที่สุด และหลบหนีสถานการณ์ได้อย่างรวดเร็วเมื่อแฟลชระเบิด
การเปรียบเทียบฉากการเล่นเกมสองฉากระหว่างโหมดธรรมดาและโหมด Crosshair ซึ่งนำไปสู่การเล็งที่ดีขึ้น
Crosshair

ตั้งเป้าดีกว่า

จุดเป้าหมายได้รับการแก้ไขตรงกลางเพื่อเพิ่มความแม่นยำในการยิง

*รูปภาพด้านบนที่อยู่ด้านซ้ายแสดงถึงโหมดทั่วไปที่ไม่รองรับฟีเจอร์นี้

*รูปภาพจำลองเพื่อเพิ่มความเข้าใจเกี่ยวกับฟีเจอร์ อาจแตกต่างไปจากการใช้งานจริง

พิมพ์

คุณลักษณะเด่น

Resolution

1920 x 1080

Panel Type

IPS

Aspect Ratio

16:9

Color Gamut (Typ.)

sRGB 99% (CIE1931)

Refresh Rate (Max.) [Hz]

144

Response Time

1ms (GtG at Faster)

Display Position Adjustments

Tilt

สเปคทั้งหมด

INFO

Product name

UltraGear

Year

Y22

MECHANICAL

Display Position Adjustments

Tilt

ACCESSORY

Display Port

NO

DVI-D

NO

D-Sub

NO

HDMI

NO

Remote Controller

NO

Thunderbolt

NO

USB A to B

NO

USB-C

NO

POWER

AC Input

100~240V (50/60Hz)

Power Consumption (DC Off)

Less than 0.3W

Power Consumption (Max.)

30.2W

Power Consumption (Sleep Mode)

Less than 0.5W

Power Consumption (Typ.)

28W

Type

External Power(Adapter)

SW APPLICATION

Dual Controller

NO

LG Calibration Studio (True Color Pro)

NO

LG UltraGear™ Control Center

NO

LG UltraGear™ Studio

NO

OnScreen Control (LG Screen Manager)

YES

CONNECTIVITY

Audio In

NO

Built-in KVM

NO

Daisy Chain

NO

DisplayPort

YES(1ea)

DP Version

1.4

DVI-D

NO

D-Sub

NO

HDMI

YES(1ea)

Headphone out

3-pole (Sound Only)

LAN (RJ-45)

NO

Line out

NO

Mic In

NO

SPDIF out (Optical Digital Audio Out)

NO

Thunderbolt

NO

Thunderbolt (Data Transsmission)

NO

USB-C

NO

USB-C (Data Transsmission)

NO

USB Downstream Port

NO

USB Upstream Port

NO

DISPLAY

Aspect Ratio

16:9

Color Depth (Number of Colors)

16.7M

Color Gamut (Min.)

sRGB 97% (CIE1931)

Color Gamut (Typ.)

sRGB 99% (CIE1931)

Contrast Ratio (Min.)

700:1

Contrast Ratio (Typ.)

1000:1

Curvature

NO

Panel Type

IPS

Refresh Rate (Max.) [Hz]

144

Resolution

1920 x 1080

Response Time

1ms (GtG at Faster)

Viewing Angle (CR≥10)

178º(R/L), 178º(U/D)

SENSOR(PANEL) UNIT

Pixel Pitch

0.2745x0.2745 mm

FEATURES

Advanced True Wide Pol.

NO

AMD FreeSync™

FreeSync Premium

Auto Brightness

NO

Auto Input Switch

YES

Black Stabilizer

Black Stabilizer

Camera

NO

Color Calibrated in Factory

YES

Color Weakness

NO

Crosshair

YES

Dolby Vision™

NO

Dynamic Action Sync

YES

Flicker Safe

YES

FPS Counter

YES

HDR 10

YES

HDR Effect

YES

HW Calibration

NO

Mic

NO

Mini-LED Technology

NO

Motion Blur Reduction Tech.

YES

Nano IPS™ Technology

NO

NVIDIA G-Sync™

NO

OverClocking

NO

PBP

NO

PIP

NO

Reader Mode

YES

RGB LED Lighting

NO

Smart Energy Saving

YES

Super Resolution+

NO

User Defined Key

YES

VESA DisplayHDR™

NO

VRR

NO

SOUND

DTS HP:X

NO

Bluetooth Conectivity

NO

Maxx Audio

NO

Rich Bass

NO

Speaker

NO

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