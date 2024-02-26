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จอมอนิเตอร์ UltraGear™ 23.8” Full HD IPS 1ms (GtG)
จอมอนิเตอร์ UltraGear™ 23.8” Full HD IPS 1ms (GtG)
ความเร็ว
IPS 1ms (GtG)
144Hz Refresh Rate
คุณภาพสี
HDR10
sRGB 99% (Typ.)
คุณสมบัติ
ออกแบบมาเพื่อความเร็วอันเหลือเชื่อ
|ด้วย IPS 1ms เทียบได้กับความเร็ว TN ซึ่งให้ภาพติดตาที่ลดลงและเวลาตอบสนองที่รวดเร็ว ช่วยให้คุณเพลิดเพลินกับประสิทธิภาพการเล่นเกมใหม่ทั้งหมด
*รูปภาพจำลองเพื่อเพิ่มความเข้าใจในฟีเจอร์ อาจแตกต่างไปจากการใช้งานจริง
*การเปรียบเทียบความเร็วด้วย IPS 5ms (ภาพซ้าย) และ IPS 1ms (GtG)
อัตราการรีเฟรช 144Hz
การเคลื่อนไหวของเกมที่ลื่นไหล
|ความเร็วสูงสุด 144Hz ช่วยให้เกมเมอร์มองเห็นเฟรมถัดไปได้อย่างรวดเร็ว และทำให้ภาพปรากฏได้อย่างราบรื่น ผู้เล่นสามารถตอบสนองต่อคู่ต่อสู้ได้อย่างรวดเร็วและเล็งไปที่เป้าหมายได้อย่างง่ายดาย
*รูปภาพจำลองเพื่อเพิ่มความเข้าใจในฟีเจอร์ อาจแตกต่างไปจากการใช้งานจริง
*การเปรียบเทียบอัตราการรีเฟรช 60Hz (ภาพซ้าย) และอัตราการรีเฟรช 144Hz
|*สัมผัสการต่อสู้ที่แท้จริงด้วยสีที่แท้จริง
|AMD FreeSync™ พรีเมียม
ชัดเจน ราบรื่น และรวดเร็วกว่า
|ด้วยเทคโนโลยี FreeSync™ Premium นักเล่นเกมสามารถสัมผัสประสบการณ์การเคลื่อนไหวที่ราบรื่นและลื่นไหลในเกมที่มีความละเอียดสูงและรวดเร็ว มันแทบจะลดการฉีกขาดและการกระตุกของหน้าจอ
*รูปภาพจำลองเพื่อเพิ่มความเข้าใจในฟีเจอร์ อาจแตกต่างไปจากการใช้งานจริง
*การเปรียบเทียบโหมด 'ปิด' (ภาพซ้าย) และ AMD FreeSync™ Premium"
การออกแบบที่ทันสมัย
มีความโฉบเฉี่ยว เก๋ไก๋ และดื่มด่ำ
|ยกระดับประสบการณ์การเล่นเกมของคุณด้วยการออกแบบที่สะดุดตาและการออกแบบที่ไร้ขอบเขต ฐานสามารถปรับเปลี่ยนความเอียงของจอภาพได้เพื่อช่วยให้เล่นเกมได้สบายยิ่งขึ้น
จอภาพที่มีสไตล์และดีไซน์ไร้ขอบอย่างแท้จริงพร้อมขาตั้งแบบปรับเอียงได้
*รูปภาพด้านบนที่อยู่ด้านซ้ายแสดงถึงโหมดทั่วไปที่ไม่รองรับฟีเจอร์นี้
*รูปภาพจำลองเพื่อเพิ่มความเข้าใจเกี่ยวกับฟีเจอร์ อาจแตกต่างไปจากการใช้งานจริง
คุณลักษณะเด่น
-
Resolution
-
1920 x 1080
-
Panel Type
-
IPS
-
Aspect Ratio
-
16:9
-
Color Gamut (Typ.)
-
sRGB 99% (CIE1931)
-
Refresh Rate (Max.) [Hz]
-
144
-
Response Time
-
1ms (GtG at Faster)
-
Display Position Adjustments
-
Tilt
สเปคทั้งหมด
INFO
-
Product name
-
UltraGear
-
Year
-
Y22
MECHANICAL
-
Display Position Adjustments
-
Tilt
ACCESSORY
-
Display Port
-
NO
-
DVI-D
-
NO
-
D-Sub
-
NO
-
HDMI
-
NO
-
Remote Controller
-
NO
-
Thunderbolt
-
NO
-
USB A to B
-
NO
-
USB-C
-
NO
POWER
-
AC Input
-
100~240V (50/60Hz)
-
Power Consumption (DC Off)
-
Less than 0.3W
-
Power Consumption (Max.)
-
30.2W
-
Power Consumption (Sleep Mode)
-
Less than 0.5W
-
Power Consumption (Typ.)
-
28W
-
Type
-
External Power(Adapter)
SW APPLICATION
-
Dual Controller
-
NO
-
LG Calibration Studio (True Color Pro)
-
NO
-
LG UltraGear™ Control Center
-
NO
-
LG UltraGear™ Studio
-
NO
-
OnScreen Control (LG Screen Manager)
-
YES
CONNECTIVITY
-
Audio In
-
NO
-
Built-in KVM
-
NO
-
Daisy Chain
-
NO
-
DisplayPort
-
YES(1ea)
-
DP Version
-
1.4
-
DVI-D
-
NO
-
D-Sub
-
NO
-
HDMI
-
YES(1ea)
-
Headphone out
-
3-pole (Sound Only)
-
LAN (RJ-45)
-
NO
-
Line out
-
NO
-
Mic In
-
NO
-
SPDIF out (Optical Digital Audio Out)
-
NO
-
Thunderbolt
-
NO
-
Thunderbolt (Data Transsmission)
-
NO
-
USB-C
-
NO
-
USB-C (Data Transsmission)
-
NO
-
USB Downstream Port
-
NO
-
USB Upstream Port
-
NO
DISPLAY
-
Aspect Ratio
-
16:9
-
Color Depth (Number of Colors)
-
16.7M
-
Color Gamut (Min.)
-
sRGB 97% (CIE1931)
-
Color Gamut (Typ.)
-
sRGB 99% (CIE1931)
-
Contrast Ratio (Min.)
-
700:1
-
Contrast Ratio (Typ.)
-
1000:1
-
Curvature
-
NO
-
Panel Type
-
IPS
-
Refresh Rate (Max.) [Hz]
-
144
-
Resolution
-
1920 x 1080
-
Response Time
-
1ms (GtG at Faster)
-
Viewing Angle (CR≥10)
-
178º(R/L), 178º(U/D)
SENSOR(PANEL) UNIT
-
Pixel Pitch
-
0.2745x0.2745 mm
FEATURES
-
Advanced True Wide Pol.
-
NO
-
AMD FreeSync™
-
FreeSync Premium
-
Auto Brightness
-
NO
-
Auto Input Switch
-
YES
-
Black Stabilizer
-
Black Stabilizer
-
Camera
-
NO
-
Color Calibrated in Factory
-
YES
-
Color Weakness
-
NO
-
Crosshair
-
YES
-
Dolby Vision™
-
NO
-
Dynamic Action Sync
-
YES
-
Flicker Safe
-
YES
-
FPS Counter
-
YES
-
HDR 10
-
YES
-
HDR Effect
-
YES
-
HW Calibration
-
NO
-
Mic
-
NO
-
Mini-LED Technology
-
NO
-
Motion Blur Reduction Tech.
-
YES
-
Nano IPS™ Technology
-
NO
-
NVIDIA G-Sync™
-
NO
-
OverClocking
-
NO
-
PBP
-
NO
-
PIP
-
NO
-
Reader Mode
-
YES
-
RGB LED Lighting
-
NO
-
Smart Energy Saving
-
YES
-
Super Resolution+
-
NO
-
User Defined Key
-
YES
-
VESA DisplayHDR™
-
NO
-
VRR
-
NO
SOUND
-
DTS HP:X
-
NO
-
Bluetooth Conectivity
-
NO
-
Maxx Audio
-
NO
-
Rich Bass
-
NO
-
Speaker
-
NO
-
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-
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