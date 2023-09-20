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32" UltraGear™ QHD 165Hz LED Gaming Monitor with FreeSync™ Premium
32" UltraGear™ QHD 165Hz LED Gaming Monitor with FreeSync™ Premium
ความเร็ว
คุณภาพรูปภาพ
คุณสมบัติ
การเคลื่อนไหวอย่างลื่นไหลในเกม
ความเร็วสูงพิเศษ 165Hz ช่วยให้นักเล่นเกมส์สามารถมองเห็นเฟรมถัดไปได้อย่างรวดเร็วและทำให้ภาพดูลื่นไหล นักเล่นเกมสามารถตอบสนองต่อฝ่ายตรงข้ามได้อย่างรวดเร็วและเล็งไปที่เป้าหมายได้อย่างง่ายดาย.
การเคลื่อนไหวที่ลื่นไหลสำหรับการเล่นเกมด้วยอัตราการรีเฟรช 165Hz เมื่อเทียบกับอัตราการรีเฟรช 60Hz
*รูปภาพจำลองที่มีไว้เพื่อช่วยให้ทำความเข้าใจคุณสมบัติ ซึ่งอาจแตกต่างจากการใช้งานจริง.
*เปรียบเทียบอัตรารีเฟรช 60Hz (ภาพซ้าย) และอัตรารีเฟรช 165Hz.
*รูปภาพจำลองที่มีไว้เพื่อช่วยให้ทำความเข้าใจคุณสมบัติ ซึ่งอาจแตกต่างจากการใช้งานจริง.
*1ms Motion Blur Reduction ทำให้ความสว่างลดลง และอาจไม่สามารถใช้ฟีเจอร์ต่อไปนี้ขณะที่เปิดใช้งาน : AMD FreeSync™ / DAS (Dynamic Action Sync) / Flicker Safe.
*หน้าจออาจกะพริบระหว่างการใช้งาน 1ms MBR.
*รูปภาพจำลองที่มีไว้เพื่อช่วยให้ทำความเข้าใจคุณสมบัติ.
ชัดเจน ราบรื่น และรวดเร็วกว่า
ด้วยเทคโนโลยี FreeSync ™ Premium นักเล่นเกมจะได้สัมผัสกับการเคลื่อนไหวที่ลื่นไหลไร้รอยต่อในเกมที่มีความละเอียดสูงและรวดเร็ว ช่วยลดการฉีกขาดและการกระตุกของหน้าจอให้เหลือน้อยที่สุด.
*รูปภาพจำลองที่มีไว้เพื่อช่วยให้ทำความเข้าใจคุณสมบัติ ซึ่งอาจแตกต่างจากการใช้งานจริง.
*การเปรียบเทียบโหมด 'OFF' (ภาพซ้าย) และ AMD FreeSync ™ Premium.
โฉบเฉี่ยว เก๋ไก๋ และดื่มด่ำ
ยกระดับประสบการณ์การเล่นเกมของคุณด้วยดีไซน์ที่สวยสะดุดตาและไร้ขอบ สามารถปรับเปลี่ยนขาตั้งเพื่อปรับความสูง ก้ม-เงย และการหมุนของจอภาพเพื่อช่วยให้คุณเล่นเกมได้อย่างสะดวกสบายยิ่งขึ้น.
จอภาพที่มีสไตล์และดีไซน์แบบไร้ขอบพร้อมขาตั้งที่สามารถปรับความสูง ก้ม-เงย และหมุนได้
รูปภาพจำลองที่มีไว้เพื่อช่วยให้ทำความเข้าใจคุณสมบัติ ซึ่งอาจแตกต่างจากการใช้งานจริง
*ภาพด้านบนที่วางอยู่ทางด้านซ้ายแสดงให้เห็นถึงโหมดทั่วไปที่คุณสมบัตินี้ไม่รองรับ.
*รูปภาพจำลองที่มีไว้เพื่อช่วยให้ทำความเข้าใจคุณสมบัติ ซึ่งอาจแตกต่างจากการใช้งานจริง.
คุณลักษณะเด่น
-
Size [Inch]
-
31.5
-
Resolution
-
2560 x 1440
-
Panel Type
-
VA
-
Aspect Ratio
-
16:9
-
Color Gamut (Typ.)
-
sRGB 95% (CIE1931)
-
Brightness (Typ.) [cd/m²]
-
350
-
Refresh Rate (Max.) [Hz]
-
165
-
Response Time
-
5ms (GtG at Faster)
-
Display Position Adjustments
-
Tilt/Height/Pivot
สเปคทั้งหมด
INFO
-
Product name
-
UltraGear
-
Year
-
2020
MECHANICAL
-
Display Position Adjustments
-
Tilt/Height/Pivot
-
Wall Mountable [mm]
-
100 x 100
POWER
-
AC Input
-
100~240V (50/60Hz)
-
Power Consumption (DC Off)
-
Less than 0.3W
-
Power Consumption (Max.)
-
63W
-
Power Consumption (Sleep Mode)
-
Less than 0.5W
-
Power Consumption (Typ.)
-
60W
-
Type
-
External Power(Adapter)
STANDARD
-
RoHS
-
YES
SW APPLICATION
-
OnScreen Control (LG Screen Manager)
-
YES
DISPLAY
-
Aspect Ratio
-
16:9
-
Brightness (Min.) [cd/m²]
-
280
-
Brightness (Typ.) [cd/m²]
-
350
-
Color Depth (Number of Colors)
-
16.7M
-
Color Gamut (Min.)
-
sRGB 90% (CIE1931)
-
Color Gamut (Typ.)
-
sRGB 95% (CIE1931)
-
Contrast Ratio (Min.)
-
1800:1
-
Contrast Ratio (Typ.)
-
3000:1
-
Panel Type
-
VA
-
Pixel Pitch [mm]
-
0.2724 x 0.2724
-
Refresh Rate (Max.) [Hz]
-
165
-
Resolution
-
2560 x 1440
-
Response Time
-
5ms (GtG at Faster)
-
Size [cm]
-
80
-
Size [Inch]
-
31.5
-
Viewing Angle (CR≥10)
-
178º(R/L), 178º(U/D)
DIMENSIONS/WEIGHTS
-
Weight in Shipping [kg]
-
10.3
-
Dimension in Shiping (W x H x D) [mm]
-
793 x 227 x 557
-
Dimension without Stand (W x H x D) [mm]
-
714.7 x 428 x 50.9
-
Dimension with Stand (W x H x D) [mm]
-
714.7 x 600.3 x 292.1(↑) 714.7 x 490.3 x 292.1(↓)
-
Weight without Stand [kg]
-
5.1
-
Weight with Stand [kg]
-
7.2
FEATURES
-
AMD FreeSync™
-
FreeSync Premium
-
Auto Input Switch
-
YES
-
Black Stabilizer
-
YES
-
Color Calibrated in Factory
-
YES
-
Crosshair
-
YES
-
Dynamic Action Sync
-
YES
-
Flicker Safe
-
YES
-
HDR 10
-
YES
-
HDR Effect
-
YES
-
Motion Blur Reduction Tech.
-
YES
-
Reader Mode
-
YES
-
Smart Energy Saving
-
YES
ACCESSORY
-
Display Port
-
YES
CONNECTIVITY
-
DisplayPort
-
YES(1ea)
-
DP Version
-
1.4
-
HDMI
-
YES(2ea)
-
Headphone out
-
3-pole (Sound Only)
-
คู่มือและซอฟแวร์
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน และซอฟแวร์ล่าสุดสำหรับสินค้าของคุณได้ที่นี่
-
แก้ไขปัญหา
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-
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