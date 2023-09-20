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32" UltraGear™ QHD 165Hz LED Gaming Monitor with FreeSync™ Premium

คุณสมบัติ

แกลเลอรี่่

สเปค

สนับสนุน

แหล่งข้อมูล

32" UltraGear™ QHD 165Hz LED Gaming Monitor with FreeSync™ Premium

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32" UltraGear™ QHD 165Hz LED Gaming Monitor with FreeSync™ Premium

มุมมองด้านหน้า
จอเกมส์ ultragear™
จอภาพ LG Ultragear เป็นอุปกรณ์ที่ทรงพลังสำหรับการเล่นเกมของคุณ

เป็นผู้เปลี่ยนแปลงเกม

LG UltraGear ™ อุปกรณ์ที่ทรงพลังอย่างยิ่ง ช่วยเพิ่มโอกาสในการคว้าชัยชนะ.

ความเร็ว

คุณภาพรูปภาพ

คุณสมบัติ

อัตราการรีเฟรช 165Hz

การเคลื่อนไหวอย่างลื่นไหลในเกม

ความเร็วสูงพิเศษ 165Hz ช่วยให้นักเล่นเกมส์สามารถมองเห็นเฟรมถัดไปได้อย่างรวดเร็วและทำให้ภาพดูลื่นไหล นักเล่นเกมสามารถตอบสนองต่อฝ่ายตรงข้ามได้อย่างรวดเร็วและเล็งไปที่เป้าหมายได้อย่างง่ายดาย.

การเคลื่อนไหวที่ลื่นไหลสำหรับการเล่นเกมด้วยอัตราการรีเฟรช 165Hz เมื่อเทียบกับอัตราการรีเฟรช 60Hz

*รูปภาพจำลองที่มีไว้เพื่อช่วยให้ทำความเข้าใจคุณสมบัติ ซึ่งอาจแตกต่างจากการใช้งานจริง.
*เปรียบเทียบอัตรารีเฟรช 60Hz (ภาพซ้าย) และอัตรารีเฟรช 165Hz.

ลดภาพเบลอและภาพซ้อนในการเล่นเกมด้วย 1Ms Mbr
1ms MBR

ก้าวสู่ชัยชนะอย่างรวดเร็ว

1ms MBR ช่วยให้การเล่นเกมลื่นไหล ลดภาพเบลอและภาพซ้อน วัตถุที่เคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วและไม่หยุดนิ่งท่ามกลางฉาก
แอ็คชั่นอาจช่วยให้นักเล่นเกมสร้างความได้เปรียบเหนือคู่แข่ง.

*รูปภาพจำลองที่มีไว้เพื่อช่วยให้ทำความเข้าใจคุณสมบัติ ซึ่งอาจแตกต่างจากการใช้งานจริง.
*1ms Motion Blur Reduction ทำให้ความสว่างลดลง และอาจไม่สามารถใช้ฟีเจอร์ต่อไปนี้ขณะที่เปิดใช้งาน : AMD FreeSync™ / DAS (Dynamic Action Sync) / Flicker Safe.
*หน้าจออาจกะพริบระหว่างการใช้งาน 1ms MBR.

ฉากการเล่นเกมที่มีสีสันสดใสและคอนทราสต์บนจอภาพที่รองรับ HDR10 พร้อมด้วย sRGB 95% ปกติ
HDR10 พร้อมด้วย sRGB 95% ปกติ

สัมผัสการต่อสู้อย่างสมจริงด้วย True Colors

จอภาพนี้รองรับ HDR10 พร้อม sRGB 95% ปกติ ทำให้ได้ภาพที่สมจริงด้วยสีสันและคอนทราสต์ที่หลากหลาย ไม่ว่าจะอยู่ในสนามรบใดก็สามารถช่วยให้ผู้เล่นเกมได้เห็นสีสันที่น่าทึ่งตามที่ผู้พัฒนาเกมตั้งใจไว้.

*รูปภาพจำลองที่มีไว้เพื่อช่วยให้ทำความเข้าใจคุณสมบัติ.

AMD FreeSync™ Premium

ชัดเจน ราบรื่น และรวดเร็วกว่า

ด้วยเทคโนโลยี FreeSync ™ Premium นักเล่นเกมจะได้สัมผัสกับการเคลื่อนไหวที่ลื่นไหลไร้รอยต่อในเกมที่มีความละเอียดสูงและรวดเร็ว ช่วยลดการฉีกขาดและการกระตุกของหน้าจอให้เหลือน้อยที่สุด.

*รูปภาพจำลองที่มีไว้เพื่อช่วยให้ทำความเข้าใจคุณสมบัติ ซึ่งอาจแตกต่างจากการใช้งานจริง.
*การเปรียบเทียบโหมด 'OFF' (ภาพซ้าย) และ AMD FreeSync ™ Premium.

ดีไซน์สวยล้ำ

โฉบเฉี่ยว เก๋ไก๋ และดื่มด่ำ

ยกระดับประสบการณ์การเล่นเกมของคุณด้วยดีไซน์ที่สวยสะดุดตาและไร้ขอบ สามารถปรับเปลี่ยนขาตั้งเพื่อปรับความสูง ก้ม-เงย และการหมุนของจอภาพเพื่อช่วยให้คุณเล่นเกมได้อย่างสะดวกสบายยิ่งขึ้น.

จอภาพที่มีสไตล์และดีไซน์แบบไร้ขอบพร้อมขาตั้งที่สามารถปรับความสูง ก้ม-เงย และหมุนได้

รูปภาพจำลองที่มีไว้เพื่อช่วยให้ทำความเข้าใจคุณสมบัติ ซึ่งอาจแตกต่างจากการใช้งานจริง

การเปรียบเทียบฉากการเล่นเกมสองฉากระหว่างโหมดทั่วไปและโหมด Dynamic Action Sync ที่ลดความล่าช้าของอินพุต
Dynamic Action Sync

ตอบโต้คู่ต่อสู้ได้เร็วยิ่งขึ้น

ลดความล่าช้าในการป้อนข้อมูลด้วย Dynamic Action Sync เพื่อช่วยให้นักเล่นเกมจับช่วงเวลาสำคัญได้แบบเรียลไทม์.

การเปรียบเทียบฉากการเล่นเกมสองฉากระหว่างโหมดทั่วไปและโหมด Black Stabilizer ที่ให้การมองเห็นที่ดีขึ้นในฉากที่เหมือนกัน
Black Stabilizer

ชิงโจมตีก่อนท่ามกลางความมืดมิด

Black Stabilizer ช่วยให้เกมเมอร์หลีกเลี่ยงการซุ่มโจมตีที่ซ่อนตัวอยู่ในที่มืดที่สุดและหลบหนีสถานการณ์ได้อย่างรวดเร็วเมื่อแฟลชระเบิด.

การเปรียบเทียบฉากการเล่นเกมสองฉากระหว่างโหมดทั่วไปและโหมด Crosshair ซึ่งช่วยให้เล็งเป้าหมายได้ดีขึ้น
จุดตัด

เล็งเป้าได้ดีกว่า

จุดเล็งเป้าอยู่ที่กึ่งกลาง เพิ่มความแม่นยำในการยิง.

*ภาพด้านบนที่วางอยู่ทางด้านซ้ายแสดงให้เห็นถึงโหมดทั่วไปที่คุณสมบัตินี้ไม่รองรับ.
*รูปภาพจำลองที่มีไว้เพื่อช่วยให้ทำความเข้าใจคุณสมบัติ ซึ่งอาจแตกต่างจากการใช้งานจริง.

พิมพ์

คุณลักษณะเด่น

Size [Inch]

31.5

Resolution

2560 x 1440

Panel Type

VA

Aspect Ratio

16:9

Color Gamut (Typ.)

sRGB 95% (CIE1931)

Brightness (Typ.) [cd/m²]

350

Refresh Rate (Max.) [Hz]

165

Response Time

5ms (GtG at Faster)

Display Position Adjustments

Tilt/Height/Pivot

สเปคทั้งหมด

INFO

Product name

UltraGear

Year

2020

MECHANICAL

Display Position Adjustments

Tilt/Height/Pivot

Wall Mountable [mm]

100 x 100

POWER

AC Input

100~240V (50/60Hz)

Power Consumption (DC Off)

Less than 0.3W

Power Consumption (Max.)

63W

Power Consumption (Sleep Mode)

Less than 0.5W

Power Consumption (Typ.)

60W

Type

External Power(Adapter)

STANDARD

RoHS

YES

SW APPLICATION

OnScreen Control (LG Screen Manager)

YES

DISPLAY

Aspect Ratio

16:9

Brightness (Min.) [cd/m²]

280

Brightness (Typ.) [cd/m²]

350

Color Depth (Number of Colors)

16.7M

Color Gamut (Min.)

sRGB 90% (CIE1931)

Color Gamut (Typ.)

sRGB 95% (CIE1931)

Contrast Ratio (Min.)

1800:1

Contrast Ratio (Typ.)

3000:1

Panel Type

VA

Pixel Pitch [mm]

0.2724 x 0.2724

Refresh Rate (Max.) [Hz]

165

Resolution

2560 x 1440

Response Time

5ms (GtG at Faster)

Size [cm]

80

Size [Inch]

31.5

Viewing Angle (CR≥10)

178º(R/L), 178º(U/D)

DIMENSIONS/WEIGHTS

Weight in Shipping [kg]

10.3

Dimension in Shiping (W x H x D) [mm]

793 x 227 x 557

Dimension without Stand (W x H x D) [mm]

714.7 x 428 x 50.9

Dimension with Stand (W x H x D) [mm]

714.7 x 600.3 x 292.1(↑) 714.7 x 490.3 x 292.1(↓)

Weight without Stand [kg]

5.1

Weight with Stand [kg]

7.2

FEATURES

AMD FreeSync™

FreeSync Premium

Auto Input Switch

YES

Black Stabilizer

YES

Color Calibrated in Factory

YES

Crosshair

YES

Dynamic Action Sync

YES

Flicker Safe

YES

HDR 10

YES

HDR Effect

YES

Motion Blur Reduction Tech.

YES

Reader Mode

YES

Smart Energy Saving

YES

ACCESSORY

Display Port

YES

CONNECTIVITY

DisplayPort

YES(1ea)

DP Version

1.4

HDMI

YES(2ea)

Headphone out

3-pole (Sound Only)

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