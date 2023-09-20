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จอคอมพิวเตอร์ LG UltraGear™ 32GP850-B ขนาด 31.5” QHD Nano IPS 165Hz 1ms (GtG) Gaming Monitor with NVIDIA® G-SYNC® Compatible/ AMD FreeSync® Premium
จอคอมพิวเตอร์ LG UltraGear™ 32GP850-B ขนาด 31.5” QHD Nano IPS 165Hz 1ms (GtG) Gaming Monitor with NVIDIA® G-SYNC® Compatible/ AMD FreeSync® Premium
*รูปภาพจำลองที่มีไว้เพื่อช่วยให้ทำความเข้าใจคุณสมบัติ ซึ่งอาจแตกต่างจากการใช้งานจริง
ออกแบบมาสำหรับความเร็วที่เหลือเชื่อ
*รูปภาพจำลองที่มีไว้เพื่อช่วยให้ทำความเข้าใจคุณสมบัติ ซึ่งอาจแตกต่างจากการใช้งานจริง
*เปรียบเทียบความเร็วกับ IPS 5ms (ภาพซ้าย) และ IPS 1ms (GtG)
*รูปภาพจำลองที่มีไว้เพื่อช่วยให้ทำความเข้าใจคุณสมบัติ ซึ่งอาจแตกต่างจากการใช้งานจริง
*รูปภาพจำลองที่มีไว้เพื่อช่วยให้ทำความเข้าใจคุณสมบัติ ซึ่งอาจแตกต่างจากการใช้งานจริง
*เปรียบเทียบอัตรารีเฟรช 60Hz (ภาพซ้าย) และอัตรารีเฟรช 165Hz
รองรับ NVIDIA® G-SYNC®
*รูปภาพจำลองที่มีไว้เพื่อช่วยให้ทำความเข้าใจคุณสมบัติ ซึ่งอาจแตกต่างจากการใช้งานจริง
*การเปรียบเทียบโหมด 'OFF' (ภาพซ้าย) และโหมดใช้งาน NVIDIA® G-SYNC® Compatible
AMD FreeSync™ Premium
*รูปภาพจำลองที่มีไว้เพื่อช่วยให้ทำความเข้าใจคุณสมบัติ ซึ่งอาจแตกต่างจากการใช้งานจริง
*การเปรียบเทียบโหมด 'OFF' (ภาพซ้าย) และ AMD FreeSync ™ Premium
ออกแบบสำหรับประสบการณ์เล่นเกมที่ครบถ้วน
ออกแบบสำหรับประสบการณ์เล่นเกมที่ครบถ้วน
Dynamic Action Sync
*รูปภาพด้านซ้ายแสดงตัวอย่างรุ่น LG ที่ไม่รองรับคุณสมบัติ Dynamic Action Sync (DAS)
*รูปภาพจำลองที่มีไว้เพื่อช่วยให้ทำความเข้าใจคุณสมบัติ ซึ่งอาจแตกต่างจากการใช้งานจริง
Black Stabilizer
*รูปภาพด้านซ้ายแสดงตัวอย่างรุ่น LG ที่ไม่รองรับคุณสมบัติ Black Stabilizer
*รูปภาพจำลองที่มีไว้เพื่อช่วยให้ทำความเข้าใจคุณสมบัติ ซึ่งอาจแตกต่างจากการใช้งานจริง
*รูปภาพด้านซ้ายแสดงตัวอย่างรุ่น LG ที่ไม่รองรับคุณสมบัติ Crosshair
*รูปภาพจำลองที่มีไว้เพื่อช่วยให้ทำความเข้าใจคุณสมบัติ ซึ่งอาจแตกต่างจากการใช้งานจริง
คุณลักษณะเด่น
-
Size [Inch]
-
31.5
-
Resolution
-
2560 x 1440
-
Panel Type
-
IPS
-
Aspect Ratio
-
16:9
-
Color Gamut (Typ.)
-
DCI-P3 98% (CIE1976)
-
Brightness (Typ.) [cd/m²]
-
350
-
Refresh Rate (Max.) [Hz]
-
180 (O/C)
-
Response Time
-
1ms (GtG at Faster)
-
Display Position Adjustments
-
Tilt/Height/Pivot
สเปคทั้งหมด
INFO
-
Product name
-
UltraGear
-
Year
-
2021
MECHANICAL
-
Display Position Adjustments
-
Tilt/Height/Pivot
-
Wall Mountable [mm]
-
100 x 100
POWER
-
AC Input
-
100~240V (50/60Hz)
-
Power Consumption (DC Off)
-
Less than 0.3W
-
Power Consumption (Max.)
-
65W
-
Power Consumption (Sleep Mode)
-
Less than 0.5W
-
Power Consumption (Typ.)
-
48W
-
Type
-
External Power(Adapter)
STANDARD
-
RoHS
-
YES
SW APPLICATION
-
OnScreen Control (LG Screen Manager)
-
YES
DISPLAY
-
Aspect Ratio
-
16:9
-
Brightness (Min.) [cd/m²]
-
280
-
Brightness (Typ.) [cd/m²]
-
350
-
Color Depth (Number of Colors)
-
1.07B
-
Color Gamut (Min.)
-
DCI-P3 90% (CIE1976)
-
Color Gamut (Typ.)
-
DCI-P3 98% (CIE1976)
-
Contrast Ratio (Min.)
-
700:1
-
Contrast Ratio (Typ.)
-
1000:1
-
Panel Type
-
IPS
-
Pixel Pitch [mm]
-
0.2724 x 0.2724
-
Refresh Rate (Max.) [Hz]
-
180 (O/C)
-
Resolution
-
2560 x 1440
-
Response Time
-
1ms (GtG at Faster)
-
Size [cm]
-
80
-
Size [Inch]
-
31.5
-
Viewing Angle (CR≥10)
-
178º(R/L), 178º(U/D)
DIMENSIONS/WEIGHTS
-
Weight in Shipping [kg]
-
10.1
-
Dimension in Shiping (W x H x D) [mm]
-
793 x 227 x 557
-
Dimension without Stand (W x H x D) [mm]
-
714.7 x 428 x 50.9
-
Dimension with Stand (W x H x D) [mm]
-
714.7 x 600.3 x 292.1(↑) 714.7 x 490.3 x 292.1(↓)
-
Weight without Stand [kg]
-
4.8
-
Weight with Stand [kg]
-
7.2
FEATURES
-
AMD FreeSync™
-
FreeSync Premium
-
Auto Input Switch
-
YES
-
Black Stabilizer
-
YES
-
Color Calibrated in Factory
-
YES
-
Crosshair
-
YES
-
Dynamic Action Sync
-
YES
-
Flicker Safe
-
YES
-
FPS Counter
-
YES
-
HDR 10
-
YES
-
HDR Effect
-
YES
-
Motion Blur Reduction Tech.
-
YES
-
Nano IPS™ Technology
-
YES
-
NVIDIA G-Sync™
-
G-SYNC Compatible
-
OverClocking
-
YES
-
Reader Mode
-
YES
-
Smart Energy Saving
-
YES
-
User Defined Key
-
YES
ACCESSORY
-
Display Port
-
YES
-
HDMI
-
YES
-
Others (Accessory)
-
HDMI Cable(2.0 version) DP Cable(1.4 version) Mouse Holder
-
USB A to B
-
YES
CONNECTIVITY
-
DisplayPort
-
YES(1ea)
-
DP Version
-
1.4
-
HDMI
-
YES(2ea)
-
Headphone out
-
3-pole (Sound Only)
-
USB Downstream Port
-
YES(2ea/ver3.0)
-
USB Upstream Port
-
YES(1ea/ver3.0)
-
คู่มือและซอฟแวร์
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-
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