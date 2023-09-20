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34'' 21:9 Curved UltraWide™ QHD (3440 x 1440) Monitor
34'' 21:9 Curved UltraWide™ QHD (3440 x 1440) Monitor
จอภาพโค้ง LG UltraWide™
*รูปภาพจำลองที่มีไว้เพื่อช่วยให้ทำความเข้าใจคุณลักษณะ อาจแตกต่างไปเมื่อใช้จริง.
*ความสว่าง: 300 nits (ปกติ) ขอบเขตสี: sRGB 99%.
หน้าจอกว้างขึ้น สร้างสรรค์ผลงานได้ยิ่งกว่า
*รูปภาพจำลองที่มีไว้เพื่อช่วยให้ทำความเข้าใจคุณลักษณะ อาจแตกต่างไปเมื่อใช้จริง.
*หากต้องการดาวน์โหลดการควบคุม OnScreen ล่าสุด คลิกปุ่มดาวน์โหลด.
*รูปภาพผลิตภัณฑ์และการควบคุม OnScreen ในวิดีโอมีไว้สำหรับการจัดแสดงตัวอย่างเท่านั้น และอาจแตกต่างจากผลิตภัณฑ์จริงและการควบคุม OnScreen ของจริง.
*คุณลักษณะอาจทำงานไม่ถูกต้อง ขึ้นอยู่กับพีซีที่ผู้ใช้กำลังใช้.
พอร์ตการเชื่อมต่อ ถ่าย-โอน และชาร์ตพลังงานในนึ่งเดียว
จอภาพของคุณสามารถเป็นศูนย์รวมการผลิตได้ด้วยการจัดเตรียม RJ45 (พอร์ต LAN) สำหรับอีเธอร์เน็ตใช้สายและ USB Type-C™ ซึ่งให้การจ่ายพลังงานสูงสุด 90W การถ่ายโอนข้อมูล ตลอดจนการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ด้วยสายเชื่อมต่อเพียงเส้นเดียว
*รูปภาพจำลองที่มีไว้เพื่อช่วยให้ทำความเข้าใจคุณลักษณะ อาจแตกต่างไปเมื่อใช้จริง.
*เพื่อให้ทำงานได้อย่างถูกต้อง ต้องใช้สายเชื่อมต่อ USB Type-C™ ที่ให้มาในแพ็กเกจเพื่อเชื่อมต่อพอร์ต USB Type-C™ เข้ากับจอภาพ.
*สายเชื่อมต่อสำหรับ USB Type-C, HDMI, DP มีรวมอยู่ด้วย.
พอร์ตการเชื่อมต่อที่หลากหลาย
การจ่ายพลังงานสูงสุด 90W
ด้วยเทคโนโลยีการจ่ายพลังงาน USB Type-C™ คุณสามารถเพิ่มพลังจอภาพ ในขณะที่ชาร์จแล็ปท็อป (สูงสุดถึง 90W) ที่เชื่อมต่อพร้อมกัน
*รูปภาพจำลองที่มีไว้เพื่อช่วยให้ทำความเข้าใจคุณลักษณะ อาจแตกต่างไปเมื่อใช้จริง.
ยกระดับประสบการณ์การเล่นเกมของคุณ
-
แบบปกติ
-
DAS
ตอบโต้คู่ต่อสู้ได้เร็วยิ่งขึ้น
*แบบปกติแสดงกรณีของรุ่นอื่นๆ จาก LG ที่ไม่รองรับคุณลักษณะ Dynamic Action Sync (DAS).
*รูปภาพจำลองที่มีไว้เพื่อช่วยให้ทำความเข้าใจคุณลักษณะ อาจแตกต่างไปเมื่อใช้จริง.
-
ปิด
-
เปิด
ชิงโจมตีก่อนท่ามกลางความมืดมิด
*รูปภาพจำลองที่มีไว้เพื่อช่วยให้ทำความเข้าใจคุณลักษณะ อาจแตกต่างไปเมื่อใช้จริง.
ปกป้องสายตาของคุณด้วยคุณลักษณะถนอมสายตา
โหมดการอ่าน
โหมดการอ่านจะสร้างหน้าจอที่มีอุณหภูมิสีใกล้เคียงกับกระดาษและให้สภาวะที่เหมาะสมสำหรับการอ่าน.
Flicker-safe
Flicker-safe จะลดการกะพริบที่มองไม่เห็นบนหน้าจอ ซึ่งจะช่วยลดอาการปวดตา โดยจะให้สภาพแวดล้อมการทำงานที่สะดวกสบายเป็นเวลานาน.
*รูปภาพจำลองที่มีไว้เพื่อช่วยให้ทำความเข้าใจคุณลักษณะ อาจแตกต่างไปเมื่อใช้จริง.
*คุณลักษณะด้านบนอาจแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับสภาพการใช้งานจริงที่ผู้ใช้กำลังใช้.
ง่ายและสะดวกสบาย
คู่มือและดาวน์โหลดซอฟต์แวร์
ดาวน์โหลดคู่มือและซอฟต์แวร์ผลิตภัณฑ์สำหรับผลิตภัณฑ์ของคุณ.
คุณลักษณะเด่น
-
Size [Inch]
-
34.14
-
Resolution
-
3440 x 1440
-
Panel Type
-
IPS
-
Aspect Ratio
-
21:9
-
Color Gamut (Typ.)
-
sRGB 99% (CIE1931)
-
Brightness (Typ.) [cd/m²]
-
300
-
Curvature
-
3800R
-
Refresh Rate (Max.) [Hz]
-
60
-
Response Time
-
5ms (GtG at Faster)
-
Display Position Adjustments
-
Tilt/Height
สเปคทั้งหมด
ACCESSORY
-
Display Port
-
YES
-
HDMI
-
YES
-
Others (Accessory)
-
Cable Holder
-
USB-C
-
YES
CONNECTIVITY
-
Built-in KVM
-
YES
-
DisplayPort
-
YES(1ea)
-
DP Version
-
1.4
-
HDMI
-
YES(2ea)
-
Headphone out
-
3-pole (Sound Only)
-
LAN (RJ-45)
-
YES
-
USB-C
-
YES(1ea)
-
USB-C (Data Transsmission)
-
YES
-
USB-C (Max. Resolution at Hz)
-
3440 x 1440 @ 60Hz
-
USB-C (Power Delivery)
-
90W
-
USB Downstream Port
-
YES(2ea/ver3.0, 2ea/ver2.0)
-
USB Upstream Port
-
YES(1ea/ver2.0)
DIMENSIONS/WEIGHTS
-
Weight in Shipping [kg]
-
11.1
-
Dimension in Shiping (W x H x D) [mm]
-
969.0 x 498 x 171
-
Dimension without Stand (W x H x D) [mm]
-
816.7 x 364.4 x 83.6
-
Dimension with Stand (W x H x D) [mm]
-
816.7 x 569.7 x 260.0(↑) 816.7 x 459.7 x 260.0(↓)
-
Weight without Stand [kg]
-
6.7
-
Weight with Stand [kg]
-
8.6
DISPLAY
-
Aspect Ratio
-
21:9
-
Brightness (Min.) [cd/m²]
-
240
-
Brightness (Typ.) [cd/m²]
-
300
-
Color Depth (Number of Colors)
-
1.07B
-
Color Gamut (Min.)
-
sRGB 90% (CIE1931)
-
Color Gamut (Typ.)
-
sRGB 99% (CIE1931)
-
Contrast Ratio (Min.)
-
700:1
-
Contrast Ratio (Typ.)
-
1000:1
-
Curvature
-
3800R
-
Panel Type
-
IPS
-
Pixel Pitch [mm]
-
0.2325 x 0.2325
-
Refresh Rate (Max.) [Hz]
-
60
-
Resolution
-
3440 x 1440
-
Response Time
-
5ms (GtG at Faster)
-
Size [cm]
-
86.705
-
Size [Inch]
-
34.14
-
Viewing Angle (CR≥10)
-
178º(R/L), 178º(U/D)
FEATURES
-
Auto Input Switch
-
YES
-
Black Stabilizer
-
YES
-
Color Calibrated in Factory
-
YES
-
Color Weakness
-
YES
-
Dynamic Action Sync
-
YES
-
Flicker Safe
-
YES
-
HDR 10
-
YES
-
HDR Effect
-
YES
-
Others (Features)
-
Built-in KVM
-
PBP
-
2PBP
-
Reader Mode
-
YES
-
Smart Energy Saving
-
YES
-
Super Resolution+
-
YES
-
User Defined Key
-
YES
INFO
-
Product name
-
UltraWide
-
Year
-
2022
MECHANICAL
-
Display Position Adjustments
-
Tilt/Height
-
Wall Mountable [mm]
-
100 x 100
POWER
-
AC Input
-
100~240V (50/60Hz)
-
Power Consumption (DC Off)
-
Less than 0.3W
-
Power Consumption (Max.)
-
150W
-
Power Consumption (Sleep Mode)
-
Less than 0.5W
-
Power Consumption (Typ.)
-
60W
-
Type
-
Built-in Power
SOUND
-
Maxx Audio
-
YES
-
Speaker
-
7W x 2
STANDARD
-
RoHS
-
YES
SW APPLICATION
-
Dual Controller
-
YES
-
OnScreen Control (LG Screen Manager)
-
YES
-
คู่มือและซอฟแวร์
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-
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