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P1.5 1,000 nits LG LED Curve Series for Indoor
P1.5 1,000 nits LG LED Curve Series for Indoor
ติดตั้งได้หลากหลาย
เลือกได้สองแบบ
*"แบบปกติ" ที่แสดงข้างต้นหมายถึงจอ LED ที่ประกอบด้วยเคสยูนิต LED แบบจอแบน
สมจริงด้วยสีสันที่มีชีวิตชีวา
สมจริงด้วยสีสันที่มีชีวิตชีวา
ถ่ายทอดสีสันอย่างละเอียด
ถ่ายทอดสีสันอย่างละเอียด
การเล่นวิดีโอที่ลื่นไหลด้วย DYNAMIC MOTION
การเล่นวิดีโอที่ลื่นไหลด้วย DYNAMIC MOTION
การจัดการไฟฟ้าที่ยืดหยุ่น
การจัดการไฟฟ้าที่ยืดหยุ่น
*จำนวนยูนิตไฟฟ้าอาจมีความต้องการแตกต่างกันไปตามสภาพแวดล้อมการติดตั้ง
คำอธิบายข้างต้นเป็นตัวอย่างของการกำหนดค่าหน้าจอ UHD ด้วย 2.0 mmpitch ในโหมดปิดการซ้ำซ้อน
รองรับระบบสำรองกระแสไฟ/สัญญาณ
รองรับระบบสำรองกระแสไฟ/สัญญาณ
*"แบบปกติ" ที่แสดงข้างต้น หมายถึง จอแสดงผล LED ที่ไม่รองรับโหมดสำรองไฟ/สัญญาณ
การกำหนดค่าหน้าจอ FHD/UHD ที่แม่นยำ
การกำหนดค่าหน้าจอ_fhd/UHD ที่แม่นยำ
ตัวควบคุมระบบประสิทธิภาพสูงที่ชาญฉลาด
ตัวควบคุมระบบประสิทธิภาพสูงที่ชาญฉลาด
*"แบบปกติ" ที่แสดงข้างต้นหมายถึงจอ LED ที่ไม่มีตัวควบคุมระบบแบบ all-in-one
ซอฟต์แวร์การจัดการที่ใช้งานง่าย
ซอฟต์แวร์การจัดการที่ใช้งานง่าย
บริการ 365 CARE แบบเรียลไทม์
บริการ 365 CARE แบบเรียลไทม์
*ความพร้อมใช้งานของบริการ "Signage 365 Care" อาจแตกต่างกันไปตามภูมิภาค ดังนั้นกรุณาติดต่อตัวแทนฝ่ายขายของ LG ในภูมิภาคของคุณสำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม
จัดการและติดตั้งได้ง่ายดาย
จัดการและติดตั้งได้ง่ายดาย
สเปคทั้งหมด
-
Pitch Name
-
P1.5
-
Pixel Configuration
-
3 in 1 SMD
-
Pixel Pitch (mm)
-
1.50
-
Module Resolution (W x H)
-
160 x 120
-
Module Dimensions (W x H, mm)
-
240 x 180
-
Weight per Module (kg)
-
0.36
-
No. of Modules per Unit Case (W x H)
-
2 x 3
-
Unit Case Resolution (W x H)
-
320 x 360
-
Unit Case Dimensions (W x H x D, mm)
-
480 x 540 x 53
-
Unit Case Surface Area (m²)
-
0.260
-
Weight per Unit Case (kg/unit)
-
6.0
-
Weight per Square Meter (kg/m²)
-
22.2
-
Physical Pixel Density (pixels/m²)
-
444,444
-
Flatness of Unit Case (mm)
-
±0.2
-
Unit Case Material
-
Die Casting Aluminum
-
Service Access
-
Front and Rear
-
Min. Brightness (After Calibration)
-
1,0001) cd/m²
1)Brightness can be reduced (up to 300nit) by the number of PSU modules, thereby decreasing power consumption.
-
Color Temperature
-
3,200 ~ 9,300
-
Visual Viewing Angle (Horizontal)
-
160
-
Visual Viewing Angle (Vertical)
-
140
-
Brightness Uniformity
-
95%
-
Color Uniformity
-
±0.015Cx, Cy
-
Contrast Ratio
-
6,000
-
Processing Depth (bit)
-
16 (HDR10)
-
Power Consumption (W/Unit, Max.)
-
318
-
Power Consumption (W/Unit, Avg.)
-
130
-
Power Consumption (W/m², Max.)
-
1,225
-
Heat Dissipation (BTU/h/Cabinet, Max.)
-
1084
-
Heat Dissipation (BTU/h/Cabinet, Avg.)
-
443
-
Heat Dissipation (BTU/h/m², Max.)
-
4,177
-
Power Supply (V)
-
100 to 240
-
Frame Rate (Hz)
-
50 / 60
-
Refresh Rate (Hz)
-
3,840
-
Lifetime (Hours to Half Brightness)
-
100,000
-
Operating Temperature (°C)
-
0°C to 40°C
-
Operating Humidity
-
10-80% RH
-
EMC
-
FCC Class A / CE / KC
-
Environment
-
RoHS
-
Controller
-
LCLG003-D
-
Video Inputs
-
HDMI In, DP In, OPS In, USB
-
Control
-
RJ45 In, RS232C In/out
-
Special Features
-
HDR10, Temperature Sensor, Power Detection, ADA Compliant, PSU Hot Swappable
-
คู่มือและซอฟแวร์
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-
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