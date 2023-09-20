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P1.5 1,000 nits LG LED Curve Series for Indoor

คุณสมบัติ

แกลเลอรี่่

สเปค

สนับสนุน

แหล่งข้อมูล

P1.5 1,000 nits LG LED Curve Series for Indoor

LSCB015

P1.5 1,000 nits LG LED Curve Series for Indoor

LSCB015
LG PREMIUM FINE-PITCH LED SIGNAGE

LG PREMIUM FINE-PITCH LED SIGNAGE

ด้วยสีสันที่ละเอียดและคอนทราสต์ที่เหนือกว่า จอ LAPE series ของ LG นำเสนอคอนเทนต์ที่สวยสมจริง มีชีวิตชีวา พร้อมดีไซน์ที่โดดเด่นเหมือนกับผลงานศิลปะ

ติดตั้งได้หลากหลาย

LAPE Series มีให้เลือก 2 แบบ แตกต่างกันที่วิธีการติดตั้งระบบจ่ายไฟ แต่ละแบบมีข้อดีที่แตกต่างกัน ดังนั้นลูกค้าจึงสามารถเลือกแบบใดแบบหนึ่งโดยขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมการติดตั้ง

เลือกได้สองแบบ

LDM ที่ยืดหยุ่น

LDM ที่ยืดหยุ่น

ด้วย LDM (LED Display Module) ที่ยืดหยุ่นและออกแบบมาเป็นพิเศษ จอ LAPE series รองรับความโค้งเว้าและนูนได้ถึง 1,000R ซึ่งช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นในการออกแบบได้เป็นอย่างมาก และช่วยให้ผู้ใช้สามารถสร้างหน้าจอแบบโค้งได้ตามต้องการ

*"แบบปกติ" ที่แสดงข้างต้นหมายถึงจอ LED ที่ประกอบด้วยเคสยูนิต LED แบบจอแบน

สมจริงด้วยสีสันที่มีชีวิตชีวา

จอ LAPE series มอบคุณภาพของภาพที่สดใสและโดดเด่น ด้วยรายละเอียดของสีที่หลากหลาย พร้อมคอนทราสต์ที่ลึกซึ้ง ด้วย ‘อัลกอริทึมคอนทราสต์แบบไดนามิก' ของ LG

สมจริงด้วยสีสันที่มีชีวิตชีวา

ถ่ายทอดสีสันอย่างละเอียด

การประมวลผลสี 16 บิตให้ระดับโทนสีเทาที่เหนือกว่า แสดงมิติความลึกและความเข้มของสีที่แตกต่างได้อย่างกลมกลืน ไม่มีผิดเพี้ยน จึงถ่ายทอดเนื้อหาที่ซับซ้อนได้อย่างสมจริงมากยิ่งขึ้น

ถ่ายทอดสีสันอย่างละเอียด

การเล่นวิดีโอที่ลื่นไหลด้วย DYNAMIC MOTION

ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีการแสดงผลของ LG อัตรารีเฟรชที่สูงถึง 3,840Hz รองรับการเล่นคอนเทนต์อย่างลื่นไหล ภาพที่ปราศจากการกะพริบป้องกันการเกิดแถบสีดำเนื่องจากการถ่ายทำวิดีโอ ทั้งยังลดความเมื่อยล้าของดวงตาและอาการตาพร่ามัวสำหรับผู้รับชม

การเล่นวิดีโอที่ลื่นไหลด้วย DYNAMIC MOTION

การจัดการไฟฟ้าที่ยืดหยุ่น

ด้วยการออกแบบแนวคิดไฟฟ้าแบบโมดูลาร์ ผู้ใช้สามารถเลือกความสว่างของหน้าจอได้ตามต้องการด้วยการปรับแต่งจำนวน PSU* ตามความจุทางไฟฟ้าของสภาพแวดล้อมของผู้ใช้

การจัดการไฟฟ้าที่ยืดหยุ่น

*จำนวนยูนิตไฟฟ้าอาจมีความต้องการแตกต่างกันไปตามสภาพแวดล้อมการติดตั้ง
คำอธิบายข้างต้นเป็นตัวอย่างของการกำหนดค่าหน้าจอ UHD ด้วย 2.0 mmpitch ในโหมดปิดการซ้ำซ้อน

รองรับระบบสำรองกระแสไฟ/สัญญาณ

LAPE series ออกแบบเป็นพิเศษเพื่อรองรับระบบสัญญาณสำรอง (อุปกรณ์เสริม) จึงมอบความสบายใจให้แก่ผู้ใช้

รองรับระบบสำรองกระแสไฟ/สัญญาณ

*"แบบปกติ" ที่แสดงข้างต้น หมายถึง จอแสดงผล LED ที่ไม่รองรับโหมดสำรองไฟ/สัญญาณ

การกำหนดค่าหน้าจอ FHD/UHD ที่แม่นยำ

การกำหนดค่าหน้าจอความละเอียด FHD/UHD ที่สมบูรณ์แบบมักจะเป็นเรื่องยาก และทำให้ไม่สามารถแสดงผลภาพที่มีความละเอียดแบบเนทีฟ ด้วยจอ LAPE series คุณจะสามารถดำเนินการดังกล่าวได้สำหรับทุกรุ่น

การกำหนดค่าหน้าจอ_fhd/UHD ที่แม่นยำ

ตัวควบคุมระบบประสิทธิภาพสูงที่ชาญฉลาด

จอ LAPE series มาพร้อมกับตัวควบคุมระบบ 4K ที่รองรับการใช้งานหลากหลาย ช่วยเพิ่มความสะดวกในการตั้งค่าระบบในแพลตฟอร์มความละเอียดสูง นอกจากนี้ ตัวควบคุมยังประกอบด้วยเครื่องเล่นสื่อประสิทธิภาพสูง รวมถึงตัวปรับสเกล (Scaler)

ตัวควบคุมระบบประสิทธิภาพสูงที่ชาญฉลาด

*"แบบปกติ" ที่แสดงข้างต้นหมายถึงจอ LED ที่ไม่มีตัวควบคุมระบบแบบ all-in-one

SoC ประสิทธิภาพสูงด้วย webOS

SoC ประสิทธิภาพสูงด้วย webOS

Quad Core SoC ในตัวสามารถทำงานหลายอย่างได้ในคราวเดียว ทั้งยังช่วยในการเล่นเนื้อหาได้อย่างลื่นไหลโดยไม่จำเป็นต้องมีเครื่องเล่นมีเดีย นอกจากนี้ แพลตฟอร์ม LG webOS ช่วยยกระดับความสะดวกสบายของผู้ใช้ด้วย GUI ที่ใช้งานง่าย รวมถึงเครื่องมือพัฒนาแอปที่เรียบง่าย

ซอฟต์แวร์การจัดการที่ใช้งานง่าย

‘LED Assistant' แพลตฟอร์มซอฟต์แวร์ควบคุมการจัดการใหม่ล่าสุดจาก LG ช่วยเพิ่มความสะดวกในการจัดการหน้าจอ

ซอฟต์แวร์การจัดการที่ใช้งานง่าย

บริการ 365 CARE แบบเรียลไทม์

การบำรุงรักษาสามารถทำได้ง่ายและเร็วขึ้นด้วยบริการเพิ่มเติม Signage 365 Care* ซึ่งเป็นโซลูชันบริการคลาวด์จากบริการของ LG โดยจะจัดการสถานะของจอแสดงผล LED ในสถานที่ทำงานของลูกค้าผ่านการเชื่อมต่อระยะไกล เพื่อวินิจฉัยข้อบกพร่องและให้บริการควบคุมระยะไกล

บริการ 365 CARE แบบเรียลไทม์

*ความพร้อมใช้งานของบริการ "Signage 365 Care" อาจแตกต่างกันไปตามภูมิภาค ดังนั้นกรุณาติดต่อตัวแทนฝ่ายขายของ LG ในภูมิภาคของคุณสำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม

จัดการและติดตั้งได้ง่ายดาย

การติดตั้งโดยใช้กล่องจอขนาดใหญ่ที่มีน้ำหนักมากตามวิธีการแบบเดิมๆ มักจะทำให้เกิดอาการหน้าจอ LED เป็นจุดระหว่างการติดตั้ง จอ LAPE series ฉีกกฎเกณฑ์แบบเดิมๆ ด้วยการติดตั้งโดยใช้ LDM (LED Display Module) ซึ่งมีขนาดเล็กและน้ำหนักเบากว่า จึงเพิ่มความสะดวกในการขนย้าย

จัดการและติดตั้งได้ง่ายดาย

จัดเรียงหน้าจอได้ง่ายดาย

จัดเรียงหน้าจอได้ง่ายดาย

เฟรมยูนิตของ LAPE series ได้รับการออกแบบอย่างพิถีพิถันเพื่อให้สามารถจัดเรียงหน้าจออย่างราบเรียบได้อย่างง่ายดาย LDM แต่ละตัวมีจุดการวางแนวตามแกน Z จำนวน 20 จุดสำหรับการปรับแต่งความเรียบแบนอย่างละเอียด

 

ติดตั้งและซ่อมบำรุงที่ด้านหน้า

ติดตั้งและซ่อมบำรุงที่ด้านหน้า

LAPE series รองรับการติดตั้งและซ่อมบำรุงที่ด้านหน้า ทำให้ผู้ใช้ไม่จำเป็นต้องเว้นพื้นที่ทางด้านหลังสำหรับการเข้าถึง และดีไซน์จอที่เพรียวบางยังช่วยปรับปรุงการใช้พื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
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สเปคทั้งหมด

PHYSICAL PARAMETERS

Pitch Name

P1.5

Pixel Configuration

3 in 1 SMD

Pixel Pitch (mm)

1.50

Module Resolution (W x H)

160 x 120

Module Dimensions (W x H, mm)

240 x 180

Weight per Module (kg)

0.36

No. of Modules per Unit Case (W x H)

2 x 3

Unit Case Resolution (W x H)

320 x 360

Unit Case Dimensions (W x H x D, mm)

480 x 540 x 53

Unit Case Surface Area (m²)

0.260

Weight per Unit Case (kg/unit)

6.0

Weight per Square Meter (kg/m²)

22.2

Physical Pixel Density (pixels/m²)

444,444

Flatness of Unit Case (mm)

±0.2

Unit Case Material

Die Casting Aluminum

Service Access

Front and Rear

OPTICAL PARAMETER

Min. Brightness (After Calibration)

1,0001) cd/m²
1)Brightness can be reduced (up to 300nit) by the number of PSU modules, thereby decreasing power consumption.

Color Temperature

3,200 ~ 9,300

Visual Viewing Angle (Horizontal)

160

Visual Viewing Angle (Vertical)

140

Brightness Uniformity

95%

Color Uniformity

±0.015Cx, Cy

Contrast Ratio

6,000

Processing Depth (bit)

16 (HDR10)

ELECTRICAL PARAMETER

Power Consumption (W/Unit, Max.)

318

Power Consumption (W/Unit, Avg.)

130

Power Consumption (W/m², Max.)

1,225

Heat Dissipation (BTU/h/Cabinet, Max.)

1084

Heat Dissipation (BTU/h/Cabinet, Avg.)

443

Heat Dissipation (BTU/h/m², Max.)

4,177

Power Supply (V)

100 to 240

Frame Rate (Hz)

50 / 60

Refresh Rate (Hz)

3,840

OPERATION CONDITIONS

Lifetime (Hours to Half Brightness)

100,000

Operating Temperature (°C)

0°C to 40°C

Operating Humidity

10-80% RH

CERTIFICATION

EMC

FCC Class A / CE / KC

Environment

RoHS

CONTROLLER

Controller

LCLG003-D

CONNECTIVITY

Video Inputs

HDMI In, DP In, OPS In, USB

Control

RJ45 In, RS232C In/out

Special Features

HDR10, Temperature Sensor, Power Detection, ADA Compliant, PSU Hot Swappable

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