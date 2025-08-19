We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
การปรับปรุงประสบการณ์การบริการ: โซลูชันการจัดการเนื้อหาและการจัดแสดงเฉพาะสำหรับอุตสาหกรรมการบริการ
LG Pro:Centric Direct
LG Pro:Centric Direct เป็นโซลูชั่นการจัดการเนื้อหาที่มีประสิทธิภาพซึ่งออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับอุตสาหกรรมการบริการ การออกแบบที่ยืดหยุ่นและปรับขนาดได้ทำให้ธุรกิจสามารถจัดการและดูแลเครือข่ายทีวีได้อย่างง่ายดายจากตำแหน่งส่วนกลาง ทำให้แขกและลูกค้าได้รับประสบการณ์การรับชมแบบส่วนตัว โต้ตอบได้ และดื่มด่ำ
ด้วยการใช้ LG Pro:Centric Direct โรงแรม รีสอร์ท และธุรกิจอื่นๆ สามารถปรับแต่งและสร้างแบรนด์ทีวีด้วยโลโก้ กราฟิก และข้อความของตนเองได้ และยังให้แขกเข้าถึงบริการแบบโต้ตอบต่างๆ เช่น บริการรูมเซอร์วิส อัปเดตสภาพอากาศ และข้อมูลเกี่ยวกับโรงแรมได้อีกด้วย
การปรับปรุงประสบการณ์การต้อนรับ
บริษัท SI สามารถตรวจสอบสถานะการทำงานของอุปกรณ์จากระยะไกลเพื่อลดความจำเป็นในการเข้าเยี่ยมชมห้องพักโดยตรง นอกจากนี้ ยังสามารถจัดการอุปกรณ์ เช่น การอัปเดตเฟิร์มแวร์ได้อย่างง่ายดาย
โรงแรมสามารถรับข้อมูลอันมีค่าที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานของลูกค้า ซึ่งจะช่วยให้เข้าใจอย่างลึกซึ้งถึงการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ การสร้างเนื้อหาที่ง่ายดายและการโฆษณาที่ปรับแต่งได้สามารถนำไปสู่ยอดขายที่เพิ่มขึ้นได้
การจัดการเนื้อหา
LG Pro:Centric Direct นำเสนอโซลูชันการจัดการเนื้อหาที่ครอบคลุมสำหรับอุตสาหกรรมการบริการ ซึ่งช่วยให้ธุรกิจต่างๆ สามารถจัดการเนื้อหาต่างๆ ที่เล่นผ่านทีวีของโรงแรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ด้วยการใช้ LG Pro:Centric Direct ธุรกิจต่างๆ สามารถสร้างและเผยแพร่เนื้อหาที่ปรับแต่งตามความต้องการ เช่น ข้อมูลกิจกรรม สิ่งอำนวยความสะดวกในแต่ละชั้น และคู่มือโรงแรม ได้อย่างง่ายดายผ่านหน้าต้อนรับและช่องทางข้อมูลอื่นๆ
การตัดต่อ/ออกแบบ
ด้วยโปรแกรมแก้ไขของ LG Pro:Centric Direct ธุรกิจต่างๆ สามารถสร้างเนื้อหาที่ให้ข้อมูลแก่ลูกค้าได้อย่างง่ายดายผ่านโทรทัศน์เชิงพาณิชย์ ซึ่งรวมถึงหน้าต้อนรับ ข้อมูลกิจกรรม และคู่มือสิ่งอำนวยความสะดวก โปรแกรมแก้ไขนี้ให้คุณปรับแต่งแบบอักษร รูปภาพ ข้อความ และลิงก์ได้ และธุรกิจต่างๆ ยังสามารถออกแบบเทมเพลตที่แสดงถึงเอกลักษณ์และความโดดเด่นของตนเองได้อีกด้วย
เทมเพลตการออกแบบฟรี
มอบเทมเพลตการออกแบบฟรี 3 แบบให้กับธุรกิจต่างๆ ซึ่งพวกเขาสามารถปรับเปลี่ยนเพื่อสร้างเนื้อหาของตนเองได้ วิธีนี้จะช่วยให้ธุรกิจต่างๆ ไม่ต้องเครียดและเสียเวลาในการสร้างเนื้อหาใหม่ตั้งแต่ต้น
เครื่องมือโฆษณา
ช่วยให้ธุรกิจสามารถเพิ่มเครื่องมือโฆษณา เช่น แบนเนอร์โฆษณา ทิกเกอร์ และรหัส QR ลงในตำแหน่งที่ต้องการบนทีวี ข้อความโฆษณาเหล่านี้สามารถสร้างเป็นรูปภาพหรือข้อความได้ และธุรกิจสามารถกำหนดเวลาให้แสดงข้อความเหล่านี้ในเวลาที่มีประสิทธิผลที่สุดได้
การจัดการช่องโทรทัศน์
ช่วยให้ธุรกิจต่างๆ เช่น โรงแรม สามารถตั้งค่าช่องทีวีเริ่มต้นตามระดับของที่พักหรือกลุ่มที่กำหนดได้ ระบบนี้ช่วยให้สามารถบันทึกและสำรองข้อมูลช่องทีวีบนเซิร์ฟเวอร์ ซึ่งสามารถโหลดและตั้งค่าในภายหลังได้ตามต้องการ
การจัดการกลุ่มและระยะไกลที่มีประสิทธิภาพ
จัดการห้องพักในโรงแรมของคุณอย่างมีประสิทธิภาพและให้บริการที่ปรับแต่งได้เพื่อเพิ่มความพึงพอใจของแขกด้วยฟังก์ชันการจัดการแบบกลุ่มและระยะไกลของเรา
LG Pro:Centric นำทางเจ้าของโรงแรมไปยังห้องพักแบบกลุ่มและจัดการห้องพักแต่ละห้องโดยแตกต่างกันตามคะแนนของแขกหรือจุดประสงค์ในการเข้าพัก
ผ่านเครือข่าย IP ผู้จัดการโรงแรมสามารถส่งข้อความและประกาศที่ปรับแต่งได้ไปยังกลุ่มที่เลือก อัปเดตเฟิร์มแวร์ ตั้งค่าภาพหน้าจอ และเปิด/ปิดทีวีในทุกห้อง ซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการและความพึงพอใจของแขกด้วยการให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่แขกและประหยัดเวลาสำหรับพนักงานโรงแรม
การจัดการแบบกลุ่ม
LG Pro:Centric Direct ช่วยให้ผู้จัดการโรงแรมจัดกลุ่มห้องพักและจัดการห้องพักตามคะแนนของแขกหรือจุดประสงค์ในการเข้าพักได้อย่างง่ายดาย ช่วยให้ผู้จัดการโรงแรมสามารถให้บริการต่างๆ เช่น โฆษณา ช่องทีวี และข้อความที่ปรับให้เหมาะสมสำหรับแต่ละกลุ่ม จึงมอบคุณค่าที่มากขึ้นแก่ลูกค้าด้วยเนื้อหาที่แตกต่างกัน
ข้อความและการแจ้งเตือนแบบระบุกลุ่มเป้าหมาย
ด้วยการจัดการแบบกลุ่ม โรงแรมสามารถส่งข้อความส่วนตัวถึงแขกที่เลือกไว้ได้อย่างง่ายดาย รวมถึงโฆษณาผ่านคำบรรยายหรือแบนเนอร์ นอกจากนี้ ยังสามารถแสดงตั๋วในช่วงเวลาที่กำหนดบนห้องพักทั้งหมดหรือที่เลือกไว้
การควบคุมสั่งการ
แดชบอร์ดของเราแสดงมุมมองแบบครอบคลุมของระบบทีวีของโรงแรม โดยแสดงข้อมูลสำคัญ เช่น หมายเลขห้อง หมายเลขซีเรียลทีวี ที่อยู่ IP และเวอร์ชันเฟิร์มแวร์ ด้วยข้อมูลนี้ ผู้จัดการโรงแรมสามารถตรวจสอบการเข้าพักในห้องและการใช้ช่องได้อย่างง่ายดาย เพื่อให้มั่นใจว่าแขกจะได้รับประสบการณ์ที่ดีที่สุด
การจัดการระยะไกล
สามารถตั้งค่าการอัพเดตเฟิร์มแวร์ ภาพสาด และการตั้งค่าทีวีจากระยะไกลได้โดยไม่ต้องไปที่ห้อง ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและประหยัดเวลา
การแมปห้องอัตโนมัติ
ระบบจะลงทะเบียนสภาพแวดล้อมการตั้งค่าที่จำเป็นสำหรับทีวีในการสื่อสารกับเซิร์ฟเวอร์และใช้งานบริการแบบโต้ตอบโดยอัตโนมัติในระหว่างการติดตั้งครั้งแรก ช่วยให้คุณประหยัดเวลาและความพยายามในการป้อนหมายเลขซีเรียลห้องด้วยตนเอง
ประสบการณ์ผู้ใช้ที่ได้รับการปรับปรุง
โรงแรมหลายแห่งกำลังดำเนินมาตรการเชิงรุกเพื่อเพิ่มความสะดวกสบายให้กับแขกที่เข้าพัก โดยคำนึงถึงห้องพักและปัจจัยต่างๆ เพื่อปรับปรุงประสบการณ์ของลูกค้า
ในเรื่องนี้ LG Pro:Centric Direct ช่วยให้แขกได้รับประสบการณ์การใช้งานที่ดีขึ้นผ่านทีวีในห้องพัก
มาดูกันว่า LG Pro:Centric Direct ช่วยเพิ่มความพึงพอใจของลูกค้าและมอบความบันเทิงในห้องพักที่ดีขึ้นได้อย่างไร
บริการ OTT*
ด้วย LG Pro:Centric Direct โรงแรมสามารถให้บริการ OTT ตามความต้องการของแขก เช่น 'Netflix' หรือ 'YouTube' แขกจะต้องเข้าสู่ระบบด้วยบัญชีของตนเอง และจะออกจากระบบโดยอัตโนมัติเมื่อเช็คเอาท์
* บริการ OTT: บริการสื่อ OTT
** เพื่อให้แน่ใจว่าสามารถเข้าถึงบริการ OTT ได้อย่างราบรื่น จำเป็นต้องตรวจสอบรุ่นทีวีที่เข้ากันได้และ PMS (Property Management System) ที่พร้อมให้บริการ นอกจากนี้ โปรดทราบว่าอาจมีบางประเทศที่ไม่มีบริการ OTT ดังนั้นโปรดติดต่อสำนักงานขายในพื้นที่เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม
คิวอาร์โค้ด
คิวอาร์โค้ดสามารถนำมาใช้เพื่อสร้างสถานการณ์การใช้งานต่างๆ เจ้าของธุรกิจสามารถนำผู้ใช้ไปยังหน้าเว็บที่ต้องการหรือเชื่อมต่อกับเครือข่าย Wi-Fi นอกจากนี้ คิวอาร์โค้ด ยังช่วยให้แขกเข้าถึงข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมบนสมาร์ทโฟนได้ จึงทำให้ลูกค้าสะดวกสบายยิ่งขึ้น
การรวมบริการเสริม
แขกสามารถเข้าถึงข้อมูลต่างๆ ได้อย่างสะดวกสบายผ่านทีวี แขกสามารถสำรวจและซื้อผลิตภัณฑ์ทัวร์ที่ลงทะเบียนผ่านบริการท่องเที่ยว นอกจากนี้ ทีวียังสามารถเชื่อมต่อกับบริการภายนอกเพื่อแจ้งข้อมูลสภาพอากาศและเที่ยวบินได้
* โปรดทราบว่าบริการเพิ่มเติมบางอย่างอาจต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมเมื่อใช้บริการ
บริการ 1 คลิก
บริการ 1-Click ช่วยให้แขกได้รับความสะดวกสบายและประสิทธิภาพในการจัดการที่ดีขึ้น เพียงคลิกปุ่มบริการบนหน้าจอด้วยรีโมทคอนโทรล แขกสามารถขอใช้บริการต่างๆ ได้อย่างสะดวก เช่น รูมเซอร์วิส ทำความสะอาดห้องพัก และบริการซักรีด
ศูนย์กลางความบันเทิงส่วนตัว
แขกสามารถเพลิดเพลินกับการพักผ่อนที่ผ่อนคลายและสนุกสนานยิ่งขึ้นด้วยฟีเจอร์ความบันเทิงเฉพาะของเรา ด้วย LG Pro:Centric Direct แขกสามารถรับชมความบันเทิงส่วนตัวบนทีวีในห้องได้อย่างราบรื่น ทำให้ได้รับความบันเทิงที่ง่ายดายและไร้ที่ติ นอกจากนี้ เรายังรับประกันความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล เนื่องจากแขกจะออกจากระบบโดยอัตโนมัติเมื่อเช็คเอาท์ ช่วยให้คุณอุ่นใจได้ตลอดการเข้าพัก
AirPlay
LG Pro:Centric Direct รองรับ AirPlay* ช่วยให้ผู้ใช้ iPhone และ iPad เข้าถึงเนื้อหาต่างๆ ในห้องพักได้อย่างง่ายดายและปลอดภัย คุณสมบัติใหม่นี้มอบการเชื่อมต่อที่ราบรื่นและตัวเลือกความบันเทิงที่ปรับแต่งได้สำหรับแขกแต่ละคน
* รองรับสำหรับ iOS เวอร์ชัน 17.3 ขึ้นไป
ระบบบริหารจัดการทรัพย์สินท้องถิ่น
การเคลียร์ข้อมูลรับรองเป็นฟีเจอร์ที่สะดวกสบายซึ่งให้แขกออกจากระบบจากบริการ OTT โดยอัตโนมัติเมื่อเช็คเอาท์ เพื่อเสนอบริการนี้ การบูรณาการกับ PMS ที่จัดการโซลูชันการบริการและระยะเวลาการเข้าพักจึงมีความจำเป็น อย่างไรก็ตาม โรงแรมสามารถให้บริการเดียวกันนี้ได้อย่างง่ายดายโดยใช้ฟีเจอร์ PMS ในพื้นที่แบบสแตนด์อโลนของ LG Pro:Centric Direct
โปรแกรมดูข้อมูล
LG Pro:Centric Direct นำเสนอแดชบอร์ดที่ใช้งานง่ายซึ่งช่วยให้ผู้ประกอบการโรงแรมสามารถเข้าถึงข้อมูลที่เป็นประโยชน์ ช่วยให้พวกเขาดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นและตัดสินใจได้ดีขึ้นโดยพิจารณาจากความต้องการของแขก
ผ่านแดชบอร์ดนี้ โรงแรมสามารถเรียนรู้เกี่ยวกับพฤติกรรมของลูกค้า เช่น แขกเข้าพักนานเท่าไร หรือช่องทางใดที่พวกเขาชอบ และข้อมูลนี้สามารถสะสมได้นานถึง 3 ปี โรงแรมสามารถวิเคราะห์ข้อมูลที่สะสมได้ด้วยตนเองเพื่อทำความเข้าใจพฤติกรรมและความชอบของลูกค้า ทำให้ผู้ประกอบการโรงแรมสามารถเสนอแนะที่เหมาะสมหรือปรับเปลี่ยนช่องทางให้เหมาะกับความต้องการของแขกได้
สถานการณ์การใช้งาน
ห้องพักโรงแรม
สถานที่ที่นิยมใช้มากที่สุดคือโรงแรม โดยการใช้โซลูชันจากเครือโรงแรมในท้องถิ่นหรือระดับโลก คุณสามารถสร้างและจัดการเนื้อหาที่แสดงถึงเอกลักษณ์ของโรงแรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ห้องพักรีสอร์ท
หากมีอาคารหลายหลังภายในรีสอร์ท คุณสามารถสร้างเนื้อหาที่แตกต่างกันสำหรับแต่ละอาคารเพื่อให้ข้อมูลที่จำเป็นแก่ลูกค้าและจัดการทีวีจำนวนมากในห้องพักได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ห้องโดยสารเรือสำราญ
ในกรณีของเรือสำราญ มีการจัดงานกิจกรรมต่างๆ ขึ้นทุกวัน ดังนั้น คุณต้องสามารถโฆษณาให้คนบนเรือทราบได้อย่างมีประสิทธิภาพ คุณสามารถดึงดูดผู้โดยสารให้เข้ามาใช้บริการได้มากขึ้นด้วยโปรโมชั่นที่ปรับแต่งให้เหมาะกับแต่ละห้องโดยสาร
ห้องโรงพยาบาล
จากห้องโรงพยาบาลทั่วไปไปจนถึงห้อง VIP คุณสามารถจัดการทีวีในห้องโรงพยาบาลได้โดยการจัดกลุ่มผ่านโซลูชัน และคุณสามารถเผยแพร่ประกาศผ่านทีวีได้อย่างง่ายดาย